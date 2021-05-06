Антоненко: прокуратура затягує справу Шеремета, щоб не відповідати за фальсифікацію
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Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко, який провів у СІЗО понад 500 днів і зараз перебуває під домашнім арештом, вважає, що сторона обвинувачення навмисне затягує судовий процес.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз наша мета - це виправдальний вирок. Мета наших опонентів - це максимальне затягування цього процесу, щоб відповідальність за підроблення не настала. І якось речник МВС сам заявив, що до виправдального вироку ще дуже далеко… Весь цей час люди, які фабрикували і фальсифікували цю всю історію, будуть на своїх посадах. А відповідно реальні вбивці журналіста Шеремета будуть гуляти на свободі", - сказав він.
Він також прокоментував опубліковані ЗМІ аудіозаписи, зроблені в 2012 році в кабінеті голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.
"Згадаймо взагалі, з чого починалася ця історія - з мотиву "величі арійської раси", так би мовити, і звертання уваги суспільства на це. Потім, коли це стало незручним і всі зрозуміли, що це повна ахінея, придумали ... "дестабілізацію". І зараз ми бачимо, що в обвинувальному акті написано наступне, що такий мотив вигаданий - дестабілізація, щоб викликати масові протести. І коли з'явилася вся ця історія з білоруськими плівками, на мою думку, почалася наступна історія, що тепер нібито це була мета Лукашенка, який хотів зробити в Україні таким чином дестабілізацію. Як на мене, це повний маразм і абсурд", - говорить Антоненко.
Ніяких інших версій, акцентує Антоненко, не розглядають, оскільки слідство найбільш стурбоване вигороджуванням себе.
"Уже дев'ять місяців ідуть слухання по цій справі. І вони починають підлаштовувати оцю сову на глобус. Тому відповідь така, що ті, кого ви називаєте правоохоронцями, зараз зайняті виключно своїми справами, вигороджують себе, і ніхто насправді нічого не хоче розслідувати й дійсно казати правду, розслідувати правду, як це було насправді. Ніхто цих версій не вивчає", - заявив Антоненко.
Будь ласка, зачекайте...
Порошенко поддержит Антоненко и мотивирует его раскрутить это дело дальше.
Это было бы логично и правильно.
"гибель одного человека - ето трагедия, гибель миллионов - ето статистика"...
давайте все таки думать перед как по клавишах ляпать...
Да и публика сейчас стала очень злопамятной: припомнят Авакову и Венедиктовой все, включая то, чего не было.
Надеюсь только что у людей хватит ума не голосовать за рыгов.
Ну а Зеленскому с такой динамикой, победа на выборах явно не светит.
Может конечно админресурс применить, но один уже как то применил...
второе скользом в мизинец левой руки было смертельным...
И тогда все кто рассказывал про "неопровержимые" улики и результаты "экспертиз", будут заявлять что произошла чудовищная ошибка, что их ввели в заблуждение и нужно всем разобраться, что бы такое впредь не повторилось.
Но естественно, ни Венедиктова, ни Аваков ни их шавки, которые всячески раздували это безумие, не виноваты!
Виновата система.
Как всегда и во всем у нас...
Одно дело, когда эти шакалы поняли, что им ничего не угрожает и можно интриговать без оглядки на закон.
Совсем другое, полная свобода действий и контроль судебной, законодательной и исполнительной власти!
Очень большая разница.
Это еще не реванш, а так, баловство...
После возвращения с закрытого совещания Владимир Зеленский заявил журналистам: "Я хотел бы, чтобы из меня не вытягивали информацию… Хочу вас заверить: исходя их того, что я увидел… Не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас будет с вами результат".
"Мы ждем... Нам, вы же понимаете, нужен новый генпрокурор. Я ничего не могу сказать - мне нечего вам сказать. Я даже сегодня хотел его тут встретить", - заявил он.
"Отпуск так отпуск - нет вопросов. Но все эти вопросы наша команда будет (решать). Мы не имеем права влиять на правоохранительные органы, но мы хотим это сделать. И все, что я могу по законодательству, я буду делать", - сказал президент.
Однако по словам главы государства, «если это неправда, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца, и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум».