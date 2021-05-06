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Антоненко: прокуратура затягує справу Шеремета, щоб не відповідати за фальсифікацію

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Антоненко: прокуратура затягує справу Шеремета, щоб не відповідати за фальсифікацію

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко, який провів у СІЗО понад 500 днів і зараз перебуває під домашнім арештом, вважає, що сторона обвинувачення навмисне затягує судовий процес.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз наша мета - це виправдальний вирок. Мета наших опонентів - це максимальне затягування цього процесу, щоб відповідальність за підроблення не настала. І якось речник МВС сам заявив, що до виправдального вироку ще дуже далеко… Весь цей час люди, які фабрикували і фальсифікували цю всю історію, будуть на своїх посадах. А відповідно реальні вбивці журналіста Шеремета будуть гуляти на свободі", - сказав він.

Він також прокоментував опубліковані ЗМІ аудіозаписи, зроблені в 2012 році в кабінеті голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

"Згадаймо взагалі, з чого починалася ця історія - з мотиву "величі арійської раси", так би мовити, і звертання уваги суспільства на це. Потім, коли це стало незручним і всі зрозуміли, що це повна ахінея, придумали ... "дестабілізацію". І зараз ми бачимо, що в обвинувальному акті написано наступне, що такий мотив вигаданий - дестабілізація, щоб викликати масові протести. І коли з'явилася вся ця історія з білоруськими плівками, на мою думку, почалася наступна історія, що тепер нібито це була мета Лукашенка, який хотів зробити в Україні таким чином дестабілізацію. Як на мене, це повний маразм і абсурд", - говорить Антоненко.

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Ніяких інших версій, акцентує Антоненко, не розглядають, оскільки слідство найбільш стурбоване вигороджуванням себе.

"Уже дев'ять місяців ідуть слухання по цій справі. І вони починають підлаштовувати оцю сову на глобус. Тому відповідь така, що ті, кого ви називаєте правоохоронцями, зараз зайняті виключно своїми справами, вигороджують себе, і ніхто насправді нічого не хоче розслідувати й дійсно казати правду, розслідувати правду, як це було насправді. Ніхто цих версій не вивчає", - заявив Антоненко.
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Топ коментарі
+14
Це давня практика,спустити в тиху, на гальмах,не засудили -то радій!!!)))
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05.05.2021 22:54
+11
Чаус, угрожая себе пистолетом, пересек границу Украины, выждал пару недель на явочной квартире, после чего застрелился...
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05.05.2021 23:02
+9
Возможно произойдет чудо и Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко оправдают.
И тогда все кто рассказывал про "неопровержимые" улики и результаты "экспертиз", будут заявлять что произошла чудовищная ошибка, что их ввели в заблуждение и нужно всем разобраться, что бы такое впредь не повторилось.
Но естественно, ни Венедиктова, ни Аваков ни их шавки, которые всячески раздували это безумие, не виноваты!
Виновата система.
Как всегда и во всем у нас...
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05.05.2021 22:59
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Це давня практика,спустити в тиху, на гальмах,не засудили -то радій!!!)))
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05.05.2021 22:54 Відповісти
Очень резонансное дело вышло.
Порошенко поддержит Антоненко и мотивирует его раскрутить это дело дальше.
Это было бы логично и правильно.
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05.05.2021 23:07 Відповісти
Це мабуть вже фантастика,на жаль !!!)))
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05.05.2021 23:10 Відповісти
На фоне предательства страны ,несколько поломанных судеб для большинства уже не трагедия.
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05.05.2021 23:14 Відповісти
простите, то тхнет геббельсщиной тот пел примерно так же:

"гибель одного человека - ето трагедия, гибель миллионов - ето статистика"...
давайте все таки думать перед как по клавишах ляпать...
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05.05.2021 23:37 Відповісти
Це реаліі життя!! Людина обікравша іншу ,цілком заслужено відповідає ,а пограбувавші цілу країну ,не покарані і вільно себе почувають !!! Вбивця однієї людини сідає на нари ,а людина на якому смерті тисяч непокарана і продовжує керувати та вирішувати долі мільйонів людей !!!)))
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05.05.2021 23:49 Відповісти
Может и так, но через три года, это может стать реальностью.
Да и публика сейчас стала очень злопамятной: припомнят Авакову и Венедиктовой все, включая то, чего не было.
Надеюсь только что у людей хватит ума не голосовать за рыгов.
Ну а Зеленскому с такой динамикой, победа на выборах явно не светит.
Может конечно админресурс применить, но один уже как то применил...
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05.05.2021 23:18 Відповісти
Дійсно цікава і слушна нагода постасити все з голови на ноги !! А ось відносно порозумнішення "мудрого наріду" ,як на мене то сумнівно якось,багаторічний досвід доводить зворотнє!!!))
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05.05.2021 23:24 Відповісти
Діма, а звідки в тебе така крєпостна хвамілія, яка відповідає на питання "чєй холоп будєш"? Антоненко: прокуратура затягивает дело Шеремета, чтобы не отвечать за фальсификацию - Цензор.НЕТ 8439
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06.05.2021 01:20 Відповісти
А у тебя такая - ты потомок Шарикова? Антоненко: прокуратура затягує справу Шеремета, щоб не відповідати за фальсифікацію - Цензор.НЕТ 9443
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06.05.2021 07:35 Відповісти
І немає кращого способу "похерити" справу як її "заволокітити". Але ця справа дуже резонансна і "такий номер" не пройде.
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06.05.2021 06:29 Відповісти
Із Савченко такий же номер пройшов.
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06.05.2021 10:57 Відповісти
Главного янелоха выгораживают.
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05.05.2021 22:58 Відповісти
не антисемизи...те - 10 семиты влупят и не кашлянут.
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05.05.2021 23:01 Відповісти
Вигороджують опосередковане поняття-Влада завжди права і влада винною не буває !!!))))
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05.05.2021 23:05 Відповісти
так и шо с чаусом? - дышит еще или уже опа?
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05.05.2021 22:58 Відповісти
Чаус, угрожая себе пистолетом, пересек границу Украины, выждал пару недель на явочной квартире, после чего застрелился...
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05.05.2021 23:02 Відповісти
два раза...
второе скользом в мизинец левой руки было смертельным...
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05.05.2021 23:05 Відповісти
Це була рікошетна куля !!!)))
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05.05.2021 23:09 Відповісти
Та всю обойму випустив, ще конвульсивно шукав другу.
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06.05.2021 06:24 Відповісти
А перед этим, сам сломал себе челюсть несколькими ударами ног в подбородок
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05.05.2021 23:57 Відповісти
непроизвольное вздергивание конечностей - такое тоже бывает....
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06.05.2021 03:33 Відповісти
Возможно произойдет чудо и Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко оправдают.
И тогда все кто рассказывал про "неопровержимые" улики и результаты "экспертиз", будут заявлять что произошла чудовищная ошибка, что их ввели в заблуждение и нужно всем разобраться, что бы такое впредь не повторилось.
Но естественно, ни Венедиктова, ни Аваков ни их шавки, которые всячески раздували это безумие, не виноваты!
Виновата система.
Как всегда и во всем у нас...
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05.05.2021 22:59 Відповісти
Как раз с приходом *************** и возвращения рыговских коллаборантов - портнова , Кузьмина и пр.нечести , Аваков отработал ( за возможность остаться при корыте ) заказуху от клоуна ! Главный мерзотник это зеленский
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05.05.2021 23:37 Відповісти
Возращение, возращению рознь.
Одно дело, когда эти шакалы поняли, что им ничего не угрожает и можно интриговать без оглядки на закон.
Совсем другое, полная свобода действий и контроль судебной, законодательной и исполнительной власти!
Очень большая разница.
Это еще не реванш, а так, баловство...
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05.05.2021 23:45 Відповісти
смешно, но не очень - все чудеса уже свершились - в Украине клован, шо может быть смешнее и чудеснее?
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06.05.2021 02:05 Відповісти
когда все закончится компенсация неизбежна.
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05.05.2021 23:00 Відповісти
Антоненко: прокуратура затягивает дело Шеремета, чтобы не отвечать за фальсификацию - Цензор.НЕТ 6169 Он же не юлька.
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05.05.2021 23:12 Відповісти
А Вам , что жалко ? Люди потеряли здоровье , репутацию полтора г жизни ! МЕГАВОРЮГИ КАЛОЗЕЛЕНЫЕ ДОЛЖНЫ РАСКОШЕЛИТЬСЯ
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05.05.2021 23:40 Відповісти
А Аваков ответит? Или как всегда вылезет сухим из воды.
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05.05.2021 23:52 Відповісти
Відповість-якщо спитають !!!!)
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06.05.2021 00:03 Відповісти
Можливий варіант, що суд не візьме "всі гріхи" на себе і відправить справу на додаткове розслідування. Маю сумнів, що винесе обвинувальний вирок але і виправдання "вдарить" в першу чергу по президенту, який з якогось дива взяв участь в злополучному грудневому 2019 року брифінгу по цій справі. Краще б в Буковель поїхав.
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06.05.2021 06:37 Відповісти
"Вероятных убийц сегодня задержали. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос: кто заказчик? И я уверен, на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз", - добавил президент.

После возвращения с закрытого совещания Владимир Зеленский заявил журналистам: "Я хотел бы, чтобы из меня не вытягивали информацию… Хочу вас заверить: исходя их того, что я увидел… Не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас будет с вами результат".


"Мы ждем... Нам, вы же понимаете, нужен новый генпрокурор. Я ничего не могу сказать - мне нечего вам сказать. Я даже сегодня хотел его тут встретить", - заявил он.
"Отпуск так отпуск - нет вопросов. Но все эти вопросы наша команда будет (решать). Мы не имеем права влиять на правоохранительные органы, но мы хотим это сделать. И все, что я могу по законодательству, я буду делать", - сказал президент.

Однако по словам главы государства, «если это неправда, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца, и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум».
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06.05.2021 07:48 Відповісти
 
 