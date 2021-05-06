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Антоненко: Прокуратура затягивает дело Шеремета, чтобы не отвечать за фальсификацию

Новости Цензор.НЕТ Общество

Антоненко: Прокуратура затягивает дело Шеремета, чтобы не отвечать за фальсификацию

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, который провел в СИЗО больше 500 дней и сейчас находится под домашним арестом, считает, что сторона обвинения умышленно затягивает судебный процесс.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас наша цель - это оправдательный приговор. Цель наших оппонентов - это максимальное затягивание этого процесса, чтобы ответственность за подделку не наступила. И как-то спикер МВД сам заявил, что до оправдательного приговора еще очень далеко. Все это время люди, которые фабриковали и фальсифицировали эту всю историю, будут на своих должностях. А, соответственно, реальные убийцы журналиста Шеремета будут гулять на свободе", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шевченковский райсуд отпустил Антоненко под круглосуточный домашний арест

Он также прокомментировал опубликованные СМИ аудиозаписи, сделанные в 2012 году в кабинете председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

"Давайте вспомним вообще, с чего начиналась эта история - с мотива "величия арийской расы", так сказать, и обращения внимания общества на это. Затем, когда это стало неудобным, и все поняли, что это полная ахинея, придумали ... "дестабилизацию". И сейчас мы видим, что в обвинительном акте написано следующее, такой мотив вымышленный - дестабилизация для того, чтобы вызвать массовые протесты. И когда появилась вся эта история с белорусскими пленками, по моему мнению, началась следующая история, теперь якобы это была цель Лукашенко, который хотел сделать в Украине таким образом дестабилизацию. Как по мне, это полный маразм и абсурд", - говорит Антоненко.

Также на Цензор.НЕТ: Малюська: То, что Антоненко выпустили из СИЗО, не означает, что дело разваливается

Никаких других версий, акцентирует Антоненко, не рассматривают, поскольку следствие больше всего обеспокоено выгораживания себя.

"Уже девять месяцев идут слушания по этому делу. И они начинают подстраивать эту сову на глобус. Поэтому ответ таков. Те, кого вы называете правоохранителями, сейчас заняты исключительно своими делами, выгораживают себя, и никто на самом деле ничего не хочет расследовать и действительно говорить правду, расследовать правду, как это было на самом деле. Никто этих версий не изучает", - заявил Антоненко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Це давня практика,спустити в тиху, на гальмах,не засудили -то радій!!!)))
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05.05.2021 22:54
+11
Чаус, угрожая себе пистолетом, пересек границу Украины, выждал пару недель на явочной квартире, после чего застрелился...
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05.05.2021 23:02
+9
Возможно произойдет чудо и Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко оправдают.
И тогда все кто рассказывал про "неопровержимые" улики и результаты "экспертиз", будут заявлять что произошла чудовищная ошибка, что их ввели в заблуждение и нужно всем разобраться, что бы такое впредь не повторилось.
Но естественно, ни Венедиктова, ни Аваков ни их шавки, которые всячески раздували это безумие, не виноваты!
Виновата система.
Как всегда и во всем у нас...
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05.05.2021 22:59
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Це давня практика,спустити в тиху, на гальмах,не засудили -то радій!!!)))
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05.05.2021 22:54 Ответить
Очень резонансное дело вышло.
Порошенко поддержит Антоненко и мотивирует его раскрутить это дело дальше.
Это было бы логично и правильно.
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05.05.2021 23:07 Ответить
Це мабуть вже фантастика,на жаль !!!)))
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05.05.2021 23:10 Ответить
На фоне предательства страны ,несколько поломанных судеб для большинства уже не трагедия.
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05.05.2021 23:14 Ответить
простите, то тхнет геббельсщиной тот пел примерно так же:

"гибель одного человека - ето трагедия, гибель миллионов - ето статистика"...
давайте все таки думать перед как по клавишах ляпать...
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05.05.2021 23:37 Ответить
Це реаліі життя!! Людина обікравша іншу ,цілком заслужено відповідає ,а пограбувавші цілу країну ,не покарані і вільно себе почувають !!! Вбивця однієї людини сідає на нари ,а людина на якому смерті тисяч непокарана і продовжує керувати та вирішувати долі мільйонів людей !!!)))
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05.05.2021 23:49 Ответить
Может и так, но через три года, это может стать реальностью.
Да и публика сейчас стала очень злопамятной: припомнят Авакову и Венедиктовой все, включая то, чего не было.
Надеюсь только что у людей хватит ума не голосовать за рыгов.
Ну а Зеленскому с такой динамикой, победа на выборах явно не светит.
Может конечно админресурс применить, но один уже как то применил...
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05.05.2021 23:18 Ответить
Дійсно цікава і слушна нагода постасити все з голови на ноги !! А ось відносно порозумнішення "мудрого наріду" ,як на мене то сумнівно якось,багаторічний досвід доводить зворотнє!!!))
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05.05.2021 23:24 Ответить
Діма, а звідки в тебе така крєпостна хвамілія, яка відповідає на питання "чєй холоп будєш"? Антоненко: прокуратура затягивает дело Шеремета, чтобы не отвечать за фальсификацию - Цензор.НЕТ 8439
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06.05.2021 01:20 Ответить
А у тебя такая - ты потомок Шарикова? Антоненко: прокуратура затягує справу Шеремета, щоб не відповідати за фальсифікацію - Цензор.НЕТ 9443
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06.05.2021 07:35 Ответить
І немає кращого способу "похерити" справу як її "заволокітити". Але ця справа дуже резонансна і "такий номер" не пройде.
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06.05.2021 06:29 Ответить
Із Савченко такий же номер пройшов.
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06.05.2021 10:57 Ответить
Главного янелоха выгораживают.
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05.05.2021 22:58 Ответить
не антисемизи...те - 10 семиты влупят и не кашлянут.
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05.05.2021 23:01 Ответить
Вигороджують опосередковане поняття-Влада завжди права і влада винною не буває !!!))))
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05.05.2021 23:05 Ответить
так и шо с чаусом? - дышит еще или уже опа?
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05.05.2021 22:58 Ответить
Чаус, угрожая себе пистолетом, пересек границу Украины, выждал пару недель на явочной квартире, после чего застрелился...
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05.05.2021 23:02 Ответить
два раза...
второе скользом в мизинец левой руки было смертельным...
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05.05.2021 23:05 Ответить
Це була рікошетна куля !!!)))
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05.05.2021 23:09 Ответить
Та всю обойму випустив, ще конвульсивно шукав другу.
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06.05.2021 06:24 Ответить
А перед этим, сам сломал себе челюсть несколькими ударами ног в подбородок
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05.05.2021 23:57 Ответить
непроизвольное вздергивание конечностей - такое тоже бывает....
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06.05.2021 03:33 Ответить
Возможно произойдет чудо и Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко оправдают.
И тогда все кто рассказывал про "неопровержимые" улики и результаты "экспертиз", будут заявлять что произошла чудовищная ошибка, что их ввели в заблуждение и нужно всем разобраться, что бы такое впредь не повторилось.
Но естественно, ни Венедиктова, ни Аваков ни их шавки, которые всячески раздували это безумие, не виноваты!
Виновата система.
Как всегда и во всем у нас...
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05.05.2021 22:59 Ответить
Как раз с приходом *************** и возвращения рыговских коллаборантов - портнова , Кузьмина и пр.нечести , Аваков отработал ( за возможность остаться при корыте ) заказуху от клоуна ! Главный мерзотник это зеленский
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05.05.2021 23:37 Ответить
Возращение, возращению рознь.
Одно дело, когда эти шакалы поняли, что им ничего не угрожает и можно интриговать без оглядки на закон.
Совсем другое, полная свобода действий и контроль судебной, законодательной и исполнительной власти!
Очень большая разница.
Это еще не реванш, а так, баловство...
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05.05.2021 23:45 Ответить
смешно, но не очень - все чудеса уже свершились - в Украине клован, шо может быть смешнее и чудеснее?
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06.05.2021 02:05 Ответить
когда все закончится компенсация неизбежна.
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05.05.2021 23:00 Ответить
Антоненко: прокуратура затягивает дело Шеремета, чтобы не отвечать за фальсификацию - Цензор.НЕТ 6169 Он же не юлька.
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05.05.2021 23:12 Ответить
А Вам , что жалко ? Люди потеряли здоровье , репутацию полтора г жизни ! МЕГАВОРЮГИ КАЛОЗЕЛЕНЫЕ ДОЛЖНЫ РАСКОШЕЛИТЬСЯ
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05.05.2021 23:40 Ответить
А Аваков ответит? Или как всегда вылезет сухим из воды.
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05.05.2021 23:52 Ответить
Відповість-якщо спитають !!!!)
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06.05.2021 00:03 Ответить
Можливий варіант, що суд не візьме "всі гріхи" на себе і відправить справу на додаткове розслідування. Маю сумнів, що винесе обвинувальний вирок але і виправдання "вдарить" в першу чергу по президенту, який з якогось дива взяв участь в злополучному грудневому 2019 року брифінгу по цій справі. Краще б в Буковель поїхав.
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06.05.2021 06:37 Ответить
"Вероятных убийц сегодня задержали. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос: кто заказчик? И я уверен, на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз", - добавил президент.

После возвращения с закрытого совещания Владимир Зеленский заявил журналистам: "Я хотел бы, чтобы из меня не вытягивали информацию… Хочу вас заверить: исходя их того, что я увидел… Не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас будет с вами результат".


"Мы ждем... Нам, вы же понимаете, нужен новый генпрокурор. Я ничего не могу сказать - мне нечего вам сказать. Я даже сегодня хотел его тут встретить", - заявил он.
"Отпуск так отпуск - нет вопросов. Но все эти вопросы наша команда будет (решать). Мы не имеем права влиять на правоохранительные органы, но мы хотим это сделать. И все, что я могу по законодательству, я буду делать", - сказал президент.

Однако по словам главы государства, «если это неправда, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца, и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум».
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06.05.2021 07:48 Ответить
 
 