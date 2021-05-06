Антоненко: Прокуратура затягивает дело Шеремета, чтобы не отвечать за фальсификацию
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Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, который провел в СИЗО больше 500 дней и сейчас находится под домашним арестом, считает, что сторона обвинения умышленно затягивает судебный процесс.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас наша цель - это оправдательный приговор. Цель наших оппонентов - это максимальное затягивание этого процесса, чтобы ответственность за подделку не наступила. И как-то спикер МВД сам заявил, что до оправдательного приговора еще очень далеко. Все это время люди, которые фабриковали и фальсифицировали эту всю историю, будут на своих должностях. А, соответственно, реальные убийцы журналиста Шеремета будут гулять на свободе", - сказал он.
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Он также прокомментировал опубликованные СМИ аудиозаписи, сделанные в 2012 году в кабинете председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.
"Давайте вспомним вообще, с чего начиналась эта история - с мотива "величия арийской расы", так сказать, и обращения внимания общества на это. Затем, когда это стало неудобным, и все поняли, что это полная ахинея, придумали ... "дестабилизацию". И сейчас мы видим, что в обвинительном акте написано следующее, такой мотив вымышленный - дестабилизация для того, чтобы вызвать массовые протесты. И когда появилась вся эта история с белорусскими пленками, по моему мнению, началась следующая история, теперь якобы это была цель Лукашенко, который хотел сделать в Украине таким образом дестабилизацию. Как по мне, это полный маразм и абсурд", - говорит Антоненко.
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Никаких других версий, акцентирует Антоненко, не рассматривают, поскольку следствие больше всего обеспокоено выгораживания себя.
"Уже девять месяцев идут слушания по этому делу. И они начинают подстраивать эту сову на глобус. Поэтому ответ таков. Те, кого вы называете правоохранителями, сейчас заняты исключительно своими делами, выгораживают себя, и никто на самом деле ничего не хочет расследовать и действительно говорить правду, расследовать правду, как это было на самом деле. Никто этих версий не изучает", - заявил Антоненко.
Пожалуйста, подождите...
Порошенко поддержит Антоненко и мотивирует его раскрутить это дело дальше.
Это было бы логично и правильно.
"гибель одного человека - ето трагедия, гибель миллионов - ето статистика"...
давайте все таки думать перед как по клавишах ляпать...
Да и публика сейчас стала очень злопамятной: припомнят Авакову и Венедиктовой все, включая то, чего не было.
Надеюсь только что у людей хватит ума не голосовать за рыгов.
Ну а Зеленскому с такой динамикой, победа на выборах явно не светит.
Может конечно админресурс применить, но один уже как то применил...
второе скользом в мизинец левой руки было смертельным...
И тогда все кто рассказывал про "неопровержимые" улики и результаты "экспертиз", будут заявлять что произошла чудовищная ошибка, что их ввели в заблуждение и нужно всем разобраться, что бы такое впредь не повторилось.
Но естественно, ни Венедиктова, ни Аваков ни их шавки, которые всячески раздували это безумие, не виноваты!
Виновата система.
Как всегда и во всем у нас...
Одно дело, когда эти шакалы поняли, что им ничего не угрожает и можно интриговать без оглядки на закон.
Совсем другое, полная свобода действий и контроль судебной, законодательной и исполнительной власти!
Очень большая разница.
Это еще не реванш, а так, баловство...
После возвращения с закрытого совещания Владимир Зеленский заявил журналистам: "Я хотел бы, чтобы из меня не вытягивали информацию… Хочу вас заверить: исходя их того, что я увидел… Не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас будет с вами результат".
"Мы ждем... Нам, вы же понимаете, нужен новый генпрокурор. Я ничего не могу сказать - мне нечего вам сказать. Я даже сегодня хотел его тут встретить", - заявил он.
"Отпуск так отпуск - нет вопросов. Но все эти вопросы наша команда будет (решать). Мы не имеем права влиять на правоохранительные органы, но мы хотим это сделать. И все, что я могу по законодательству, я буду делать", - сказал президент.
Однако по словам главы государства, «если это неправда, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца, и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум».