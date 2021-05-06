Антоненко: Прокуратура затягивает дело Шеремета, чтобы не отвечать за фальсификацию

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, который провел в СИЗО больше 500 дней и сейчас находится под домашним арестом, считает, что сторона обвинения умышленно затягивает судебный процесс.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас наша цель - это оправдательный приговор. Цель наших оппонентов - это максимальное затягивание этого процесса, чтобы ответственность за подделку не наступила. И как-то спикер МВД сам заявил, что до оправдательного приговора еще очень далеко. Все это время люди, которые фабриковали и фальсифицировали эту всю историю, будут на своих должностях. А, соответственно, реальные убийцы журналиста Шеремета будут гулять на свободе", - сказал он.

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Он также прокомментировал опубликованные СМИ аудиозаписи, сделанные в 2012 году в кабинете председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

"Давайте вспомним вообще, с чего начиналась эта история - с мотива "величия арийской расы", так сказать, и обращения внимания общества на это. Затем, когда это стало неудобным, и все поняли, что это полная ахинея, придумали ... "дестабилизацию". И сейчас мы видим, что в обвинительном акте написано следующее, такой мотив вымышленный - дестабилизация для того, чтобы вызвать массовые протесты. И когда появилась вся эта история с белорусскими пленками, по моему мнению, началась следующая история, теперь якобы это была цель Лукашенко, который хотел сделать в Украине таким образом дестабилизацию. Как по мне, это полный маразм и абсурд", - говорит Антоненко.

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Никаких других версий, акцентирует Антоненко, не рассматривают, поскольку следствие больше всего обеспокоено выгораживания себя.

"Уже девять месяцев идут слушания по этому делу. И они начинают подстраивать эту сову на глобус. Поэтому ответ таков. Те, кого вы называете правоохранителями, сейчас заняты исключительно своими делами, выгораживают себя, и никто на самом деле ничего не хочет расследовать и действительно говорить правду, расследовать правду, как это было на самом деле. Никто этих версий не изучает", - заявил Антоненко.