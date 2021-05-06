Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей
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6 травня держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з офіційним візитом в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, програму візиту Блінкена опубліковано на сайті Держдепу США.
Згідно з програмою, заплановано зустрічі з президентом України, головою МЗС та главою ПЦУ.
Програма візиту держсекретаря США Блінкен до Києва:
9:20 - зустріч з депутатами Верховної Ради;
9:40 - зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою;
10:10 - Блінкен візьме участь у покладанні квітів на згадку про загиблих під час конфлікту на Донбасі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і митрополитом Епіфанієм;
10:20 - Блінкен разом з митрополитом Епіфанієм відвідає Михайлівський монастир;
10:45 - зустріч із президентом України Володимиром Зеленським;
11:55 - спільна пресконференція з президентом України Володимиром Зеленським;
12:30 - зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем;
15:25 - Блінкен візьме участь у віртуальному Круглому столі щодо реформи і боротьби з корупцією;
16:15 - Блінкен візьме участь у віртуальній зустрічі посольства США в Києві.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен проводить європейське турне, під час якого відбувся його візит до Великої Британії для участі у зустрічі G7, а також в Україну. Напередодні вночі він прибув в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Зустріч близько години.
В ОПі звиздюка міняють памперси.
Глава моносброда где-то прятался. Или еще спал.
Термінова заява Петра Порошенка після зустрічі з держсекретарем США Блінкеном
при встрече пни ото шо под ногами, и от меня второй ногой - ето уже потом будем разбираться президент ли та куча кацапского мусора или нет - пинай не ошибешсься...
Будет ржать в ответ на вопросы ?
Слишком давно не было визитов таких высокопоставленных гостей и слишком много вопросов у них накопилось.
Как говорится, в умелых руках и печенье оружие, которым можно запросто подавиться.😏😊
О чем говорить с безмозглым шутом гороховым!?
Но по протоколу, конечно, нужна.
Уверена, что Блинкен будет иметь неофициальную, но очень важную и продуктивную встречу с будущим седьмым Президентом Украины Петром Порошенко!!!
Возможно .
Гідрант: "Містер Блінкен! Я не винуватий! Це клятий Джуліані і Трамп мене заставляли! Я насправді дуже люблю США і президента Байдена! Генпрокурор на 100% моя людина! Ми тепер завели криміналіьні справи на Джуліані і Трампа, навіть на їх дітей! Хай живе велика Америка!"
До речі, у Гідранта вибачення перед Кадировим дуже зворушливе вийшло, Кадиров кажуть від таких слів вибачення знову просльозився, майже як на похоронах свого батька.
Гідрант уміє вибачатися якщо захоче, тобто якщо не захоче статевих стосунків неприродним способом з кадировцями)
Высокие Гости пообщались с нормальными людьми ...
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, які перебувають у Києві
Щойно завершилася більш ніж годинна зустріч із державним секретарем США, великим другом України Ентоні Блінкіном і представницькою делегацією, в тому числі за участі Вікторії Нуланд - людини, яка сім років у найбільш важкі часи теж була з нами", - повідомив Порошенко журналістам.
"Зустріч була дуже конструктивна і символічна. Тому що, коли Україну відвідує серед перших країн одна з найвищих посадових осіб США, - це символ важливості України для США", - переконаний п'ятий президент.
"І те, що сказав державний секретар, те, що повторила Вікторія Нуланд, - це концентрація зусиль на проведенні і захисті реформ. Бо є дуже неприйнятним, коли руйнуються реформи, які були зроблені, в тому числі, і як сказав Ентоні Блінкен, за його участю у 2014, 2015, 2016 роках нашою командою", - зазначив Петро Порошенко.
Він, зокрема, уточнив, що мовиться про реформу корпоративного управління, про реформи, які стосуються незалежності антикорупційної інфраструктури, мовиться про верховенство права і де-факто підміну юридичної структури певними волюнтаристськими рішеннями.
"І державний секретар, і Вікторія Нуланд дуже глибоко розбираються у всіх проблемах України. І ми отримали потужну підтримку, потужний меседж про те, що реформи мають бути захищені і продовжені", - наголошує Порошенко.
"І по реформі Збройних сил, і по реформі корпоративного управління, і по реформі децентралізації, і по реформі незалежності антикорупційних інституцій, і по багатьох інших реформах ситуація зараз гірша, ніж вона була у 2019 році", - констатує Петро Порошенко.
Він повідомив, що американські партнери відзначають дві найбільших проблеми в Україні.
"Перша проблема - це захист суверенітету територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І був дуже позитивний меседж, що всі політичні сили зараз задекларували, що це найвищий топовий пріоритет - захист українського суверенітету і відсіч російській агресії. Я передав державному секретарю non-paper і виклав абсолютно чітку позицію щодо розвитку нашої співпраці. Вона включає і необхідність отримання Плану дій щодо членства в НАТО, і підтримки України в позиціях переговорів щодо вступу в НАТО і ЄС", - говорить Порошенко.
"Там передбачені дуже конкретні прохання про допомогу нам у протидії коронавірусу, починаючи від постачання обладнання і завершуючи постачанням вакцин. Поділитися досвідом, який мають США, зокрема щодо організації логістики у протидії. Презентував наш антиковідний план. І ми домовилися про те, що будуть надані відповідні визначені особи для проведення цієї координації", - зазначає п'ятий президент.
"Ми попросили, щоб США взяли участь у Кримській платформі. Ми також спільно обговорили активізацію Нормандського формату. Призначення спеціального представника США для відсічі російській агресії і координації дій з ЄС. Підкреслили важливість співпраці з МВФ. На сьогоднішній день вона зруйнована. Тому що багато обіцянок, які давала влада, не були виконані. Зруйновано головне, що ми мали протягом п'яти років нашої каденції - це довіра. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб довіра до України була відновлена", - зауважив Петро Порошенко.
"Ми хоч і лідируюча проєвропейська опозиційна політична сила, говоримо про те, що зараз об'єднання зусиль у проведенні реформ і відсічі агресії є надзвичайно важливим", - наголосив лідер партії.
"Я також подякував Сполученим Штатам за ту увагу, яку вони приділяють підтримці Православної церкви України. Я знаю, що сьогодні відбудеться коротка зустріч пана державного секретаря з предстоятелем Православної церкви України Його Блаженством Епіфанієм. І ця позиція також є дуже символічною", - переконаний Порошенко.
П'ятий президент повідомив, що американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "ПриватБанку".
"Ми почули від пана Блінкена про важливість доведення до кінця тих антикорупційних справ, які на сьогоднішній день не рухаються. В тому числі маємо на увазі "Приват" та інші позиції, які є також символічними для України", - говорить Порошенко.
Він зазначив, що перелік питань, які обговорили під час зустрічі, свідчить - американська делегація - це друзі України, які дуже добре володіють ситуацією.
"Вони, можливо, є одними з найкращих у світі експертів. Я дуже добре пам'ятаю, яку величезну допомогу ми отримували від Ентоні Блінкена в 2014-2017 роках. Він є де-факто, я можу зараз розкрити цю таємницю, співавтором великої кількості реформ, в тому числі тих, які світом визнані одними з найбільш успішних. І на сьогоднішній день не треба нічого пояснювати. Абсолютно чітка позиція, що нам треба переходити від розмов, від "солодких співів", від відосиків до реальної конкретної роботи в парламенті, в уряді. Тому що ситуація, яка відбулася з порушенням закону при втручанні уряду в діяльність Наглядової ради НАК "Нафтогазу, абсолютно брутальне порушення процедури при здійсненні кадрових призначень, позиція атаки на антикорупційні органи і багато-багато інших проблем, на сьогоднішній день точно не сприяють розвитку співпраці між Україною та США", - застерігає Петро Порошенко.
"Україна отримала візит наших надійних друзів. Отримала привітання від президента США, великого друга України, дуже доброго мого знайомого пана Джозефа Байдена. Сьогодні ми тішимося тим, що в США є команда, яка може реалізувати двопартійну підтримку, яку Україна і українці мають у Конгресі США, в американському уряді, Білому домі", - констатує Порошенко.
"Це - унікальний шанс, яким ми просто маємо скористатися для вирішення наших проблем, для потужного поштовху нашого розвитку в напрямку європейської і євроатлантичної інтеграції, зафіксованого, відповідно до моїх пропозицій, в українській Конституції. Хочу про це нагадати і сказати: зараз час об'єднатися для вирішення тих викликів, які стоять перед Україною. Зустріч була дуже конструктивною, дуже гарною - як зустріч добрих, старих друзів", - резюмував Петро Порошенко.
Дивіться також: Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрічається з Петром Порошенком, президентом України (2014-2019); прямий репортаж п'ятого телеканалу.