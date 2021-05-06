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Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей

6 травня держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з офіційним візитом в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, програму візиту Блінкена опубліковано на сайті Держдепу США.

Згідно з програмою, заплановано зустрічі з президентом України, головою МЗС та главою ПЦУ.

Програма візиту держсекретаря США Блінкен до Києва:

9:20 - зустріч з депутатами Верховної Ради;

9:40 - зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою;

10:10 - Блінкен візьме участь у покладанні квітів на згадку про загиблих під час конфлікту на Донбасі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і митрополитом Епіфанієм;

10:20 - Блінкен разом з митрополитом Епіфанієм відвідає Михайлівський монастир;

10:45 - зустріч із президентом України Володимиром Зеленським;

11:55 - спільна пресконференція з президентом України Володимиром Зеленським;

12:30 - зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем;

15:25 - Блінкен візьме участь у віртуальному Круглому столі щодо реформи і боротьби з корупцією;

16:15 - Блінкен візьме участь у віртуальній зустрічі посольства США в Києві.

Також читайте: Блінкен про відносини з РФ: США готові відповісти на безрозсудні й агресивні дії

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен проводить європейське турне, під час якого відбувся його візит до Великої Британії для участі у зустрічі G7, а також в Україну. Напередодні вночі він прибув в Україну.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
А ещё он уже провел встречу с Порохом Горение зеленых пердаков обьявляется открытым, Бубочку там нибось в сознание приводят, не легко ему будет
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06.05.2021 09:58
+16
Уже зустрівся
Термінова заява Петра Порошенка після зустрічі з держсекретарем США Блінкеном

Визит Блинкена в Украину: Госдеп обнародовал официальную программу встреч - Цензор.НЕТ 7985
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06.05.2021 10:08
+13
А ну, зебуины! Кто против "Армия, Мова, Віра" ????
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06.05.2021 09:58
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Официальная, но не вся. У клоуна должно быть уже испортилось настроение. Шо есть правильно.
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06.05.2021 09:54 Відповісти
Підозрюю, що він може не знати про сьогоднішню зустріч з Блінкіном. Все залежить від того, як відпочивав.
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06.05.2021 09:56 Відповісти
Да он повесится,из за того что амер в первую очередь с Порохом встретился ))))
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06.05.2021 10:15 Відповісти
Ты читать умеешь с депутатами ВР, там таких парашенак аж 10 штук и на каждого по 2 минуты: ручку пожал и нах. Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей - Цензор.НЕТ 5432 Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей - Цензор.НЕТ 5432 Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей - Цензор.НЕТ 5432
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06.05.2021 11:25 Відповісти
Только был один депутат. П.О.Порошенко.
Зустріч близько години.
В ОПі звиздюка міняють памперси.
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06.05.2021 14:21 Відповісти
Эта типе любитель карышневава гуана ПАПуас насвистел. Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей - Цензор.НЕТ 1836 Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей - Цензор.НЕТ 405 Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей - Цензор.НЕТ 405
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11.05.2021 22:51 Відповісти
На часы смотреть не пробовал? Есть такой прибамбас,он показывает когда,что происходит.
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11.05.2021 23:59 Відповісти
Цікав, Єрмак нині взяв відгул? 😊 А хто ж писати розмову для кацапів буде? Невже Зєля потім по пам'яті?
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06.05.2021 09:55 Відповісти
А ну, зебуины! Кто против "Армия, Мова, Віра" ????
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06.05.2021 09:58 Відповісти
Вира асобенна.
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06.05.2021 11:31 Відповісти
А ещё он уже провел встречу с Порохом Горение зеленых пердаков обьявляется открытым, Бубочку там нибось в сознание приводят, не легко ему будет
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06.05.2021 09:58 Відповісти
Зелі вже змащують очко вазеліном.
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06.05.2021 10:03 Відповісти
надеюсь, что Блинкен после просмотра клоуна цирка встретится с Президентом Украины Порошенко П.А. и с ним решит взрослые вопросы страны.
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06.05.2021 10:02 Відповісти
В рамках встречи с главами фракций он с ним уже общался, но думаю не последний раз.
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06.05.2021 10:06 Відповісти
все стало на свои места. слесарево слесарю, а кесарево кесареву.
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06.05.2021 10:45 Відповісти
Был только один глава - Порошенко.
Глава моносброда где-то прятался. Или еще спал.
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06.05.2021 14:24 Відповісти
Уже зустрівся
Термінова заява Петра Порошенка після зустрічі з держсекретарем США Блінкеном

Визит Блинкена в Украину: Госдеп обнародовал официальную программу встреч - Цензор.НЕТ 7985
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06.05.2021 10:08 Відповісти
На омериканскай киче посетит шоли. Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей - Цензор.НЕТ 6120 Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей - Цензор.НЕТ 6120 Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей - Цензор.НЕТ 6120
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06.05.2021 11:32 Відповісти
а встреча тет а тет и имение зеленского без мыла када?
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06.05.2021 10:03 Відповісти
думаю Зеля вже знає зарання що від нього вимагатимуть. але про основні змі ані слова, все оду напівшостому співатимуть
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06.05.2021 10:07 Відповісти
Попкорн не люблю, взяв чипси. Чекаю на текстовий вогнергейт, замінування, захват заложників, інший зєзашквар.
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06.05.2021 10:08 Відповісти
Тони, у тебя даже перерыва на туалет и покурить нет - попал ты походу...

при встрече пни ото шо под ногами, и от меня второй ногой - ето уже потом будем разбираться президент ли та куча кацапского мусора или нет - пинай не ошибешсься...
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06.05.2021 10:12 Відповісти
Говноклован Ярмака возьмёт с собой ?
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06.05.2021 10:14 Відповісти
Ермак на больничке 🤣
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06.05.2021 10:16 Відповісти
А все началось со встречи с Порохом)Блинкен -я вас люблю просто
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06.05.2021 10:14 Відповісти
И с опайжопай тожа. Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей - Цензор.НЕТ 9912 Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей - Цензор.НЕТ 9912 Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей - Цензор.НЕТ 9912
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06.05.2021 11:33 Відповісти
Клован на пресс конференции ?
Будет ржать в ответ на вопросы ?
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06.05.2021 10:15 Відповісти
Несмотря на всю поддержку Украины, оплачивать Зеленскому её всё же придётся.
Слишком давно не было визитов таких высокопоставленных гостей и слишком много вопросов у них накопилось.
Как говорится, в умелых руках и печенье оружие, которым можно запросто подавиться.😏😊
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06.05.2021 10:15 Відповісти
Встреча с Зедебилом абсолютно лишняя по существу.
О чем говорить с безмозглым шутом гороховым!?
Но по протоколу, конечно, нужна.
Уверена, что Блинкен будет иметь неофициальную, но очень важную и продуктивную встречу с будущим седьмым Президентом Украины Петром Порошенко!!!
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06.05.2021 10:16 Відповісти
Вторую,перед отлетом в ЕС?
Возможно .
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06.05.2021 14:26 Відповісти
Ну шо,зесрань,ещё есть надежда Пороха посадить в тюрьму,а не в кресло президента?))))
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06.05.2021 10:17 Відповісти
Цікаво Єрмак для свого відбілювання написав сценарій Гідрантові з текстом-вибачення перед Байденом на зустрічі з Блінкеном:
Гідрант: "Містер Блінкен! Я не винуватий! Це клятий Джуліані і Трамп мене заставляли! Я насправді дуже люблю США і президента Байдена! Генпрокурор на 100% моя людина! Ми тепер завели криміналіьні справи на Джуліані і Трампа, навіть на їх дітей! Хай живе велика Америка!"
До речі, у Гідранта вибачення перед Кадировим дуже зворушливе вийшло, Кадиров кажуть від таких слів вибачення знову просльозився, майже як на похоронах свого батька.

Гідрант уміє вибачатися якщо захоче, тобто якщо не захоче статевих стосунків неприродним способом з кадировцями)
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06.05.2021 10:18 Відповісти
Пока клован бабадакал и курил айкосы на корабельной сосне
Высокие Гости пообщались с нормальными людьми ...
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06.05.2021 10:34 Відповісти
Кидалу и Нелоха зеленского лоханули и прокидали ...
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06.05.2021 10:35 Відповісти
"Зустріч була дуже конструктивна і символічна": Порошенко розповів про що говорив із держсекретарем США. Лідер "ЄС" повідомив, що американські партнери відзначають дві найбільших проблеми в Україні
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, які перебувають у Києві
Щойно завершилася більш ніж годинна зустріч із державним секретарем США, великим другом України Ентоні Блінкіном і представницькою делегацією, в тому числі за участі Вікторії Нуланд - людини, яка сім років у найбільш важкі часи теж була з нами", - повідомив Порошенко журналістам.
"Зустріч була дуже конструктивна і символічна. Тому що, коли Україну відвідує серед перших країн одна з найвищих посадових осіб США, - це символ важливості України для США", - переконаний п'ятий президент.
"І те, що сказав державний секретар, те, що повторила Вікторія Нуланд, - це концентрація зусиль на проведенні і захисті реформ. Бо є дуже неприйнятним, коли руйнуються реформи, які були зроблені, в тому числі, і як сказав Ентоні Блінкен, за його участю у 2014, 2015, 2016 роках нашою командою", - зазначив Петро Порошенко.
Він, зокрема, уточнив, що мовиться про реформу корпоративного управління, про реформи, які стосуються незалежності антикорупційної інфраструктури, мовиться про верховенство права і де-факто підміну юридичної структури певними волюнтаристськими рішеннями.
"І державний секретар, і Вікторія Нуланд дуже глибоко розбираються у всіх проблемах України. І ми отримали потужну підтримку, потужний меседж про те, що реформи мають бути захищені і продовжені", - наголошує Порошенко.
"І по реформі Збройних сил, і по реформі корпоративного управління, і по реформі децентралізації, і по реформі незалежності антикорупційних інституцій, і по багатьох інших реформах ситуація зараз гірша, ніж вона була у 2019 році", - констатує Петро Порошенко.
Він повідомив, що американські партнери відзначають дві найбільших проблеми в Україні.
"Перша проблема - це захист суверенітету територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І був дуже позитивний меседж, що всі політичні сили зараз задекларували, що це найвищий топовий пріоритет - захист українського суверенітету і відсіч російській агресії. Я передав державному секретарю non-paper і виклав абсолютно чітку позицію щодо розвитку нашої співпраці. Вона включає і необхідність отримання Плану дій щодо членства в НАТО, і підтримки України в позиціях переговорів щодо вступу в НАТО і ЄС", - говорить Порошенко.
"Там передбачені дуже конкретні прохання про допомогу нам у протидії коронавірусу, починаючи від постачання обладнання і завершуючи постачанням вакцин. Поділитися досвідом, який мають США, зокрема щодо організації логістики у протидії. Презентував наш антиковідний план. І ми домовилися про те, що будуть надані відповідні визначені особи для проведення цієї координації", - зазначає п'ятий президент.
"Ми попросили, щоб США взяли участь у Кримській платформі. Ми також спільно обговорили активізацію Нормандського формату. Призначення спеціального представника США для відсічі російській агресії і координації дій з ЄС. Підкреслили важливість співпраці з МВФ. На сьогоднішній день вона зруйнована. Тому що багато обіцянок, які давала влада, не були виконані. Зруйновано головне, що ми мали протягом п'яти років нашої каденції - це довіра. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб довіра до України була відновлена", - зауважив Петро Порошенко.
"Ми хоч і лідируюча проєвропейська опозиційна політична сила, говоримо про те, що зараз об'єднання зусиль у проведенні реформ і відсічі агресії є надзвичайно важливим", - наголосив лідер партії.
"Я також подякував Сполученим Штатам за ту увагу, яку вони приділяють підтримці Православної церкви України. Я знаю, що сьогодні відбудеться коротка зустріч пана державного секретаря з предстоятелем Православної церкви України Його Блаженством Епіфанієм. І ця позиція також є дуже символічною", - переконаний Порошенко.
П'ятий президент повідомив, що американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "ПриватБанку".
"Ми почули від пана Блінкена про важливість доведення до кінця тих антикорупційних справ, які на сьогоднішній день не рухаються. В тому числі маємо на увазі "Приват" та інші позиції, які є також символічними для України", - говорить Порошенко.
Він зазначив, що перелік питань, які обговорили під час зустрічі, свідчить - американська делегація - це друзі України, які дуже добре володіють ситуацією.
"Вони, можливо, є одними з найкращих у світі експертів. Я дуже добре пам'ятаю, яку величезну допомогу ми отримували від Ентоні Блінкена в 2014-2017 роках. Він є де-факто, я можу зараз розкрити цю таємницю, співавтором великої кількості реформ, в тому числі тих, які світом визнані одними з найбільш успішних. І на сьогоднішній день не треба нічого пояснювати. Абсолютно чітка позиція, що нам треба переходити від розмов, від "солодких співів", від відосиків до реальної конкретної роботи в парламенті, в уряді. Тому що ситуація, яка відбулася з порушенням закону при втручанні уряду в діяльність Наглядової ради НАК "Нафтогазу, абсолютно брутальне порушення процедури при здійсненні кадрових призначень, позиція атаки на антикорупційні органи і багато-багато інших проблем, на сьогоднішній день точно не сприяють розвитку співпраці між Україною та США", - застерігає Петро Порошенко.
"Україна отримала візит наших надійних друзів. Отримала привітання від президента США, великого друга України, дуже доброго мого знайомого пана Джозефа Байдена. Сьогодні ми тішимося тим, що в США є команда, яка може реалізувати двопартійну підтримку, яку Україна і українці мають у Конгресі США, в американському уряді, Білому домі", - констатує Порошенко.
"Це - унікальний шанс, яким ми просто маємо скористатися для вирішення наших проблем, для потужного поштовху нашого розвитку в напрямку європейської і євроатлантичної інтеграції, зафіксованого, відповідно до моїх пропозицій, в українській Конституції. Хочу про це нагадати і сказати: зараз час об'єднатися для вирішення тих викликів, які стоять перед Україною. Зустріч була дуже конструктивною, дуже гарною - як зустріч добрих, старих друзів", - резюмував Петро Порошенко.

Дивіться також: Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрічається з Петром Порошенком, президентом України (2014-2019); прямий репортаж п'ятого телеканалу.
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06.05.2021 11:39 Відповісти
 
 