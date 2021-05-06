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НАТО (5101) ПДЧ (102) членство в НАТО (1404) Єрмак Андрій (1228)

США повністю підтримують одержання Україною ПДЧ у НАТО, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США повністю підтримують одержання Україною ПДЧ у НАТО, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і президента України Володимира Зеленського американська сторона повністю підтримала отримання Україною Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали сьогодні чергове підтвердження щодо повної підтримки можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. Варто зазначити, що в Північноатлантичному альянсі багато учасників, крім США, тому робота триває. США - наш стратегічний партнер і повністю підтримує наш вступ до НАТО", - сказав Єрмак.

Водночас, за словами керівника Офісу Президента, підтвердження участі Зеленського в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня поки що немає.

"На сьогодні відсутні будь-які докази участі президента України в саміті НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюсселі, у межахякого заплановано обговорення отримання Україною Плану дій щодо вступу в Північноатлантичний альянс", - зауважив Єрмак.

Читайте: Україні потрібен чіткий сигнал щодо європейської та євроатлантичної перспективи. Більше не можна відкладати ці питання "на потім", - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
ти взагалі яким боком до НАТО, колаборант?
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06.05.2021 14:31
+13
А ермака США поддерживают?
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06.05.2021 14:31
+11
Чому цей ворожий агент ще не під арештом?!
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06.05.2021 14:41
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ти взагалі яким боком до НАТО, колаборант?
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06.05.2021 14:31 Відповісти
интересно плешивому шефу в кремл бункер уже доложил?
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06.05.2021 15:28 Відповісти
А ермака США поддерживают?
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06.05.2021 14:31 Відповісти
Дермока
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06.05.2021 14:35 Відповісти
Дерьмака из сортира выпустили, явно команда из США.
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06.05.2021 15:03 Відповісти
Вообще-то по своей должности он отвечает за такие встречи, так что сомневаюсь, что именно для этого нужна чья-то команда. А вот что будет с ним дальше - интересно.
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06.05.2021 15:05 Відповісти
конечно поддерживают и брательника его поддерживают и всё шапито 95 поддерживают.
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06.05.2021 15:29 Відповісти
Судя по внезапным ночным приступам патриотизма у потерпевшего вiслюка, таки поддерживают, за чувствительные места, и довольно крепенько США повністю підтримують одержання Україною ПДЧ у НАТО, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4726
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06.05.2021 15:53 Відповісти
ну а тИ де лізеш, "комбінатор" великий, чмо ти продажне!!!!!! Без тебе знаємо що вони нас підтримують!!!! Йди у відставку, а потім сядеш!!!!!!!!!!!
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06.05.2021 14:36 Відповісти
І да, ви же не подали ще заявку на саміт НАТО на червень місяць, і як ти чмо хочеш отримати ПДЧ???????????
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06.05.2021 14:39 Відповісти
завхоз аж зубами скрипить.
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06.05.2021 14:39 Відповісти
Нууу ваше мнение завхоза - ооччень важно для нас!
Теперь иди, ложки-вилки пересчитай, веники проверь!
Политик, блд!
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06.05.2021 14:40 Відповісти
Чому цей ворожий агент ще не під арештом?!
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06.05.2021 14:41 Відповісти
Агент фсб рассказывает нам про пдч. Это какой-то сюр.
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06.05.2021 14:41 Відповісти
у ніх ансамбєль



СергiйСамохiн 25%@scherif_ben2007 4 ч

За обідом Бубочка розповість Блінкену про рабство в Америці, яке мало свої плюси і мінуси.
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06.05.2021 15:04 Відповісти
Только почему-то сказал это Ермак, а не Блинкен.
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06.05.2021 14:41 Відповісти
І цей ,свої п"ять копійок, мусить вставити . Не дай Боже , забудемо про нього .
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06.05.2021 14:42 Відповісти
Ермак всё делал наоборот. А сейчас ещё и попиарится на ПДЧ. Типа это его заслуга.
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06.05.2021 14:42 Відповісти
єрмака на нарах свой "пдч" ждет. этот деятель уже на приличный срок "карандашей наточил".
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06.05.2021 14:48 Відповісти
Если не "погибнет" на восточном фронте, как его брат...
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06.05.2021 14:50 Відповісти
Дерьмак на свет выполз. Зачем?
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06.05.2021 14:52 Відповісти
В то же время, глава ОП добавил, что подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет. Источник: https://censor.net/ru/n3263862
а заявку на участие в саммите вы подавали?А может это ваш финт как с саммитом в 2019, куда вас пригласили, но вы отказались т.к. "найвелычнишый" хотел заглянуть в глаза агрессору.
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06.05.2021 14:56 Відповісти
США повністю підтримують одержання Україною ПДЧ у НАТО, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4388
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06.05.2021 15:02 Відповісти
Дерьмак получил указания от кремлядей ...
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06.05.2021 15:18 Відповісти
Ермак..., пшёл под хiй, Ермак! Слава Украiне i Жыве Беоарусь!!!
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06.05.2021 15:25 Відповісти
Беларусь*
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06.05.2021 15:27 Відповісти
"В настоящее время отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий относительно вступления в Североатлантический альянс", - отметил Ермак.
Что и следовало доказать. Это более красноречиво подтверждает истинные намерения зеленой власти лучше всяких слов.
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06.05.2021 15:59 Відповісти
Если это говорит Ермак, значит это неправда.
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06.05.2021 17:53 Відповісти
Голова Офісу президента Андрій Єрмак намагався буцімто заблокувати сьогоднішню зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена та предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.
Про це повідомляє видання "Релігійна правда" із посиланням одразу на три незалежні один від одного джерела.
Уточнюється, що Єрмак має бізнес-партнера на Росії, який володіє банком, де основний акціонер - член партії "Єдина Росія". При цьому в раді директорів фінустанови був нібито навіть однокурсник президента РФ Володимира Путіна.
При цьому в 2001 році в Україні зареєстрували компанію "Медійна група європейського партнерства", яка займалася виробництвом фільмів.
Кілька років тому її бенефіціарами були Єрмак та громадянин РФ Емануїлов Рахамім Яшаєвич.
Наголошується, що Єрмак досі є бізнес-партнером Емануїлова, але в інших компаніях: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", що займається комерційним консультуванням, та ТОВ "М.Є.П".
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06.05.2021 18:40 Відповісти
А мацковский хозяин D#ерьмака не поддерживает... Угадаем с первого раза, чей приказ выполнит "казачек"...
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06.05.2021 21:20 Відповісти
 
 