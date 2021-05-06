США повністю підтримують одержання Україною ПДЧ у НАТО, - Єрмак
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і президента України Володимира Зеленського американська сторона повністю підтримала отримання Україною Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми отримали сьогодні чергове підтвердження щодо повної підтримки можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. Варто зазначити, що в Північноатлантичному альянсі багато учасників, крім США, тому робота триває. США - наш стратегічний партнер і повністю підтримує наш вступ до НАТО", - сказав Єрмак.
Водночас, за словами керівника Офісу Президента, підтвердження участі Зеленського в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня поки що немає.
"На сьогодні відсутні будь-які докази участі президента України в саміті НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюсселі, у межахякого заплановано обговорення отримання Україною Плану дій щодо вступу в Північноатлантичний альянс", - зауважив Єрмак.
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кремлбункер уже доложил?
Теперь иди, ложки-вилки пересчитай, веники проверь!
Политик, блд!
СергiйСамохiн 25%@scherif_ben2007 4 ч
За обідом Бубочка розповість Блінкену про рабство в Америці, яке мало свої плюси і мінуси.
а заявку на участие в саммите вы подавали?А может это ваш финт как с саммитом в 2019, куда вас пригласили, но вы отказались т.к. "найвелычнишый" хотел заглянуть в глаза агрессору.
Что и следовало доказать. Это более красноречиво подтверждает истинные намерения зеленой власти лучше всяких слов.
Про це повідомляє видання "Релігійна правда" із посиланням одразу на три незалежні один від одного джерела.
Уточнюється, що Єрмак має бізнес-партнера на Росії, який володіє банком, де основний акціонер - член партії "Єдина Росія". При цьому в раді директорів фінустанови був нібито навіть однокурсник президента РФ Володимира Путіна.
При цьому в 2001 році в Україні зареєстрували компанію "Медійна група європейського партнерства", яка займалася виробництвом фільмів.
Кілька років тому її бенефіціарами були Єрмак та громадянин РФ Емануїлов Рахамім Яшаєвич.
Наголошується, що Єрмак досі є бізнес-партнером Емануїлова, але в інших компаніях: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", що займається комерційним консультуванням, та ТОВ "М.Є.П".