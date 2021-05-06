США повністю підтримують одержання Україною ПДЧ у НАТО, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і президента України Володимира Зеленського американська сторона повністю підтримала отримання Україною Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали сьогодні чергове підтвердження щодо повної підтримки можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. Варто зазначити, що в Північноатлантичному альянсі багато учасників, крім США, тому робота триває. США - наш стратегічний партнер і повністю підтримує наш вступ до НАТО", - сказав Єрмак.

Водночас, за словами керівника Офісу Президента, підтвердження участі Зеленського в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня поки що немає.

"На сьогодні відсутні будь-які докази участі президента України в саміті НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюсселі, у межахякого заплановано обговорення отримання Україною Плану дій щодо вступу в Північноатлантичний альянс", - зауважив Єрмак.

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