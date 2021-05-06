РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8706 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 885 30
НАТО (8915) ПДЧ (137) членство в НАТО (1213) Ермак Андрей (1185)

США полностью поддерживают получение Украиной ПДЧ в НАТО, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США полностью поддерживают получение Украиной ПДЧ в НАТО, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников помимо США, поэтому работа продолжается. США наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО", - сказал Ермак.

В то же время, глава ОП добавил, что подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.

"В настоящее время отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий относительно вступления в Североатлантический альянс", - отметил Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
ти взагалі яким боком до НАТО, колаборант?
показать весь комментарий
06.05.2021 14:31
+13
А ермака США поддерживают?
показать весь комментарий
06.05.2021 14:31
+11
Чому цей ворожий агент ще не під арештом?!
показать весь комментарий
06.05.2021 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти взагалі яким боком до НАТО, колаборант?
показать весь комментарий
06.05.2021 14:31 Ответить
интересно плешивому шефу в кремл бункер уже доложил?
показать весь комментарий
06.05.2021 15:28 Ответить
А ермака США поддерживают?
показать весь комментарий
06.05.2021 14:31 Ответить
Дермока
показать весь комментарий
06.05.2021 14:35 Ответить
Дерьмака из сортира выпустили, явно команда из США.
показать весь комментарий
06.05.2021 15:03 Ответить
Вообще-то по своей должности он отвечает за такие встречи, так что сомневаюсь, что именно для этого нужна чья-то команда. А вот что будет с ним дальше - интересно.
показать весь комментарий
06.05.2021 15:05 Ответить
конечно поддерживают и брательника его поддерживают и всё шапито 95 поддерживают.
показать весь комментарий
06.05.2021 15:29 Ответить
Судя по внезапным ночным приступам патриотизма у потерпевшего вiслюка, таки поддерживают, за чувствительные места, и довольно крепенько США повністю підтримують одержання Україною ПДЧ у НАТО, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4726
показать весь комментарий
06.05.2021 15:53 Ответить
ну а тИ де лізеш, "комбінатор" великий, чмо ти продажне!!!!!! Без тебе знаємо що вони нас підтримують!!!! Йди у відставку, а потім сядеш!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.05.2021 14:36 Ответить
І да, ви же не подали ще заявку на саміт НАТО на червень місяць, і як ти чмо хочеш отримати ПДЧ???????????
показать весь комментарий
06.05.2021 14:39 Ответить
завхоз аж зубами скрипить.
показать весь комментарий
06.05.2021 14:39 Ответить
Нууу ваше мнение завхоза - ооччень важно для нас!
Теперь иди, ложки-вилки пересчитай, веники проверь!
Политик, блд!
показать весь комментарий
06.05.2021 14:40 Ответить
Чому цей ворожий агент ще не під арештом?!
показать весь комментарий
06.05.2021 14:41 Ответить
Агент фсб рассказывает нам про пдч. Это какой-то сюр.
показать весь комментарий
06.05.2021 14:41 Ответить
у ніх ансамбєль



СергiйСамохiн 25%@scherif_ben2007 4 ч

За обідом Бубочка розповість Блінкену про рабство в Америці, яке мало свої плюси і мінуси.
показать весь комментарий
06.05.2021 15:04 Ответить
Только почему-то сказал это Ермак, а не Блинкен.
показать весь комментарий
06.05.2021 14:41 Ответить
І цей ,свої п"ять копійок, мусить вставити . Не дай Боже , забудемо про нього .
показать весь комментарий
06.05.2021 14:42 Ответить
Ермак всё делал наоборот. А сейчас ещё и попиарится на ПДЧ. Типа это его заслуга.
показать весь комментарий
06.05.2021 14:42 Ответить
єрмака на нарах свой "пдч" ждет. этот деятель уже на приличный срок "карандашей наточил".
показать весь комментарий
06.05.2021 14:48 Ответить
Если не "погибнет" на восточном фронте, как его брат...
показать весь комментарий
06.05.2021 14:50 Ответить
Дерьмак на свет выполз. Зачем?
показать весь комментарий
06.05.2021 14:52 Ответить
В то же время, глава ОП добавил, что подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет. Источник: https://censor.net/ru/n3263862
а заявку на участие в саммите вы подавали?А может это ваш финт как с саммитом в 2019, куда вас пригласили, но вы отказались т.к. "найвелычнишый" хотел заглянуть в глаза агрессору.
показать весь комментарий
06.05.2021 14:56 Ответить
США повністю підтримують одержання Україною ПДЧ у НАТО, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4388
показать весь комментарий
06.05.2021 15:02 Ответить
Дерьмак получил указания от кремлядей ...
показать весь комментарий
06.05.2021 15:18 Ответить
Ермак..., пшёл под хiй, Ермак! Слава Украiне i Жыве Беоарусь!!!
показать весь комментарий
06.05.2021 15:25 Ответить
Беларусь*
показать весь комментарий
06.05.2021 15:27 Ответить
"В настоящее время отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий относительно вступления в Североатлантический альянс", - отметил Ермак.
Что и следовало доказать. Это более красноречиво подтверждает истинные намерения зеленой власти лучше всяких слов.
показать весь комментарий
06.05.2021 15:59 Ответить
Если это говорит Ермак, значит это неправда.
показать весь комментарий
06.05.2021 17:53 Ответить
Голова Офісу президента Андрій Єрмак намагався буцімто заблокувати сьогоднішню зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена та предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.
Про це повідомляє видання "Релігійна правда" із посиланням одразу на три незалежні один від одного джерела.
Уточнюється, що Єрмак має бізнес-партнера на Росії, який володіє банком, де основний акціонер - член партії "Єдина Росія". При цьому в раді директорів фінустанови був нібито навіть однокурсник президента РФ Володимира Путіна.
При цьому в 2001 році в Україні зареєстрували компанію "Медійна група європейського партнерства", яка займалася виробництвом фільмів.
Кілька років тому її бенефіціарами були Єрмак та громадянин РФ Емануїлов Рахамім Яшаєвич.
Наголошується, що Єрмак досі є бізнес-партнером Емануїлова, але в інших компаніях: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", що займається комерційним консультуванням, та ТОВ "М.Є.П".
показать весь комментарий
06.05.2021 18:40 Ответить
А мацковский хозяин D#ерьмака не поддерживает... Угадаем с первого раза, чей приказ выполнит "казачек"...
показать весь комментарий
06.05.2021 21:20 Ответить
 
 