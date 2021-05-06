США полностью поддерживают получение Украиной ПДЧ в НАТО, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников помимо США, поэтому работа продолжается. США наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО", - сказал Ермак.
В то же время, глава ОП добавил, что подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.
"В настоящее время отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий относительно вступления в Североатлантический альянс", - отметил Ермак.
Пожалуйста, подождите...
кремлбункер уже доложил?
Теперь иди, ложки-вилки пересчитай, веники проверь!
Политик, блд!
СергiйСамохiн 25%@scherif_ben2007 4 ч
За обідом Бубочка розповість Блінкену про рабство в Америці, яке мало свої плюси і мінуси.
а заявку на участие в саммите вы подавали?А может это ваш финт как с саммитом в 2019, куда вас пригласили, но вы отказались т.к. "найвелычнишый" хотел заглянуть в глаза агрессору.
Что и следовало доказать. Это более красноречиво подтверждает истинные намерения зеленой власти лучше всяких слов.
Про це повідомляє видання "Релігійна правда" із посиланням одразу на три незалежні один від одного джерела.
Уточнюється, що Єрмак має бізнес-партнера на Росії, який володіє банком, де основний акціонер - член партії "Єдина Росія". При цьому в раді директорів фінустанови був нібито навіть однокурсник президента РФ Володимира Путіна.
При цьому в 2001 році в Україні зареєстрували компанію "Медійна група європейського партнерства", яка займалася виробництвом фільмів.
Кілька років тому її бенефіціарами були Єрмак та громадянин РФ Емануїлов Рахамім Яшаєвич.
Наголошується, що Єрмак досі є бізнес-партнером Емануїлова, але в інших компаніях: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", що займається комерційним консультуванням, та ТОВ "М.Є.П".