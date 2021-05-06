США полностью поддерживают получение Украиной ПДЧ в НАТО, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников помимо США, поэтому работа продолжается. США наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО", - сказал Ермак.

В то же время, глава ОП добавил, что подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.

"В настоящее время отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий относительно вступления в Североатлантический альянс", - отметил Ермак.

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