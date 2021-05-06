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ветерани (843) самооборона (25) запобіжний захід (362) Віталій Коломієць (4) Пекельний (9)

Захист ветерана Пекельного, якого підозрюють у перевищенні самозахисту, оскаржує домашній арешт, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ Події

Захист ветерана Пекельного, якого підозрюють у перевищенні самозахисту, оскаржує домашній арешт, - адвокат

Захист ветерана бойових дій Андрія Пекельного, якого підозрюють у вбивстві через перевищення самозахисту, подав апеляційну скаргу на його запобіжний захід.

Про це "Радіо Свобода" розповів його адвокат Віталій Коломієць, інформує Цензор.НЕТ.

Юрист вважає запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт – надміру суворим для статті, за якою ветерану повідомили про підозру.

"Злочин, який зараз за підозрою інкриміновано – невеликої тяжкості, 118 стаття. Запобіжний захід обрано для тяжкого злочину, тобто позбавлення волі. Йому не далі особисте зобов’язання, заставу, поруку (взяття на поруки – ред.). Дали достатньо суворий запобіжний – цілодобовий, не нічний, не якісь інші варіанти, просто досить суворий запобіжний захід", – вважає Коломієць.

Він додав, що захист розраховує на закриття справи.

"Ми розраховуємо, що це слідство буде закінчене постановою про закриття кримінального провадження на підставі частини 5 статті 36 Кримінального кодексу і не буде направлене до суду... Ми клопотання про закриття подамо якнайшвидше в прокуратуру", – зазначив адвокат.

Він також прокоментував заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який назвав повідомлення Пекельному про підозру "передчасним" та "необґрунтованим".

"Якщо такий політик висловив таку думку, ми її підтримуємо, що підозра необґрунтована й передчасна. Це добре. Якби це сказав президент, теж було б добре, якби це сказав міністр енергетики чи прем’єр-міністр, ми б теж таку заяву заохочували. Але що стосується процесу, то точно міністр не має ніякого стосунку і що стосується можливості як закрити кримінальне провадження, так і змінити підслідність – слідство вже тут не має своїх повноважень, це все робить прокуратура", – сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група з 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.
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Топ коментарі
+25
пля - почему не садят гнид судей и прокуроров? Пока этих клопов не начнут садить - всё остальное - херня.
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06.05.2021 17:05
+15
Перевищення межі необхідної оборони - тупе поняття, яке могли тільки в совку придумати. Оборона або є, або її нема і якщо оборона є, то її межі міряти не потрібно! Захотіли гопніки віджати телефон, їх застрелили - це не має бути перевищенням оборони...
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06.05.2021 17:09
+15
с каким интузиазмом эта зэ-мразь взялась за патриотов-ветеранов воевавших за Украину -как их ненавидит эта зэ-быдлячья прокацапская свора недобитков клоунско-рыгоанальных
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06.05.2021 17:17
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пля - почему не садят гнид судей и прокуроров? Пока этих клопов не начнут садить - всё остальное - херня.
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06.05.2021 17:05 Відповісти
Так садить, или сажать??? Хотя, в данном случае-все польза! (садить-это на кол).
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06.05.2021 17:11 Відповісти
с каким интузиазмом эта зэ-мразь взялась за патриотов-ветеранов воевавших за Украину -как их ненавидит эта зэ-быдлячья прокацапская свора недобитков клоунско-рыгоанальных
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06.05.2021 17:17 Відповісти
Віталій Коломієць розвалив справу проти Ріфмастера, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь (звичайно, вони були ні в чому не винні). То ж ця справа саме для Віталія - досить саджати невинних людей за грати!
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07.05.2021 00:10 Відповісти
Про шо ти?..
Розвалити справу можна якщо вона є. Справи немає - є тупе виконання наказу путєна відданого агенту зе-шмарклі при зустрічі в Парижі.
А пом'якшення - наказ зе-шмарклі - бо воно всралось від приїзду посланців Байдена.
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07.05.2021 06:43 Відповісти
Допомагаємо, а не балакаємо.

ВАЖЛИВЕ ОНОВЛЕННЯ:

4149439020456319

Пекельний Андрій
Герой ситуаціі.
Поможіть копієчкою, витрат буде мати багато.
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06.05.2021 17:09 Відповісти
+ 100
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06.05.2021 17:27 Відповісти
100перекинул
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06.05.2021 17:39 Відповісти
Перевищення межі необхідної оборони - тупе поняття, яке могли тільки в совку придумати. Оборона або є, або її нема і якщо оборона є, то її межі міряти не потрібно! Захотіли гопніки віджати телефон, їх застрелили - це не має бути перевищенням оборони...
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06.05.2021 17:09 Відповісти
Главное чтобы гопник не пристрелил и не сказал что у него хотели мобилу отжать...
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06.05.2021 17:12 Відповісти
Африкан, Лозинского тоже хотели сначала орденом наградить - рассказывал про самооборону от пьяного браконьера.
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06.05.2021 17:52 Відповісти
Я не про це... Ясно, що у випадку з Лозинським оборони не було. Але якщо є дії, які дійсно підпадають під самооборону, то не має бути такого поняття, як перевищення цієї оборони.
От або оборонявся, або нападав - і все!
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06.05.2021 21:03 Відповісти
Для початку треба з'ясувати всі обставини справи і почути свідчення обох сторін стосовно неї. А вже потім робити якісь висновки про наявність чи відсутність самооборони.
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06.05.2021 17:22 Відповісти
ще в піндоса забули поспитати що нам робити.
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06.05.2021 17:28 Відповісти
а я всіх росіских тролів під штатським прапором піндосами кличу.
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06.05.2021 18:49 Відповісти
А рагулі в нас хто ?
Правильно ! Вата під українськими прапорами Захист ветерана Пекельного, якого підозрюють у перевищенні самозахисту, оскаржує домашній арешт, - адвокат - Цензор.НЕТ 1722
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06.05.2021 19:59 Відповісти
Самокритично.
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06.05.2021 20:03 Відповісти
So, where in the States are you from?
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06.05.2021 17:29 Відповісти
А скажи, будь добр Махіm, как с этим делом обстоит в Штатах? А то тут многие договариваются до того, что можно убить любого в своем доме, даже если тебе не угрожает опасность.
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06.05.2021 18:12 Відповісти
Ты должен воспринимать угрозу тебе и своим близким как реальную, и(если вопрос спорный) будешь это доказывать в суде. Т.е., если на твой участок забрел обдолбанный безоружный бомж и ты его положил - будешь сидеть. Если этот обдолбаный безоружный бомж выломал твою дверь и вломился в твой дом, то будешь прав. Если у этого бомжа на твоем участке в руке "предмет, похожий на огнестрельное оружие" - спорный вопрос, но, скорее всего, тоже будешь прав( это к вопросу о том, как случаются случаи, когда людей стреляют потому шо у них в руке пластиковый "пистолет", который на расстоянии от настоящего отличить невозможно). И, в любом случае, лучше сначала позвонить 911...если успеваешь.
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06.05.2021 18:21 Відповісти
Спасибо. Но в любом случае расследование будет?
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06.05.2021 18:41 Відповісти
Будь ласка. Конечно. Другое дело, шо если копы на месте убедились, шо ты прав, то не будет ареста. Следователь определит, или там таки была самооборона ,и все....или нет.
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06.05.2021 19:03 Відповісти
вони то з"ясують, але не факт, що смертним через цензор розкажуть.
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06.05.2021 18:09 Відповісти
шестеро на одного - це норм для вас, я так розумію? А що ж ви тоді скажете про српаву Звіробій і Федини?
Там тільки одне спільне: Звіробій, Федина та Пекельний пройшли через АТО
Хоча про що тут можна казати, якщо "вбивці Шеремета", бездоказово (!!!) сиділи у в'язниці, а Цемах та беркутівці поїхали на вільні хліби до московії...
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06.05.2021 18:12 Відповісти
Державі простіше засадити в тюрмузаконослухняного громадянина, який зумів на щастя захиститися підручними засобами, ніж дозволити озброїтися всім адекватним українцям і мати можливість давати відпір злочинцям. А не дай Бог завтра свідомі громадяни спробують оборонятися легальними короткостволами від ментів, СБУшників, рейдерів... Буде не по аваківське(
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06.05.2021 17:26 Відповісти
Интересная постановка вопроса - законопослушные граждане обороняются от ментов. Как по мне это или не менты или это не законопослушные граждане.
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06.05.2021 17:49 Відповісти
Случаются ситуации, когда менты ведут себя похлеще гопников. И законопослушный гражданин оказывается в патовом положении.
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06.05.2021 17:56 Відповісти
Бывает. Но многие понимают так, что если не понравилось, когда патрульная полиция остановила твоё авто, есть право применить оружие.
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06.05.2021 18:07 Відповісти
Такое, конечно, тоже бывает. Но не соглашусь, что большинство понимают это именно так. Это скорее нечастые случаи, и в большинстве своём совершаются либо личностями, находящимся в состоянии эйфории от употребления "допинга", либо власть предержащими и их отпрысками-мажорами.
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06.05.2021 18:54 Відповісти
Про яку вину хлопця може взагалі йти мова? Шестеро!,шестеро мерзотників вдерлися на обійстя чоловіка (скоріш за все, у не адекватному стані і явно не з наміром дружньо порозмовляти). То й що йому було робити: утікати у лозовиння залишивши напризволяще свою сім"ю, чи дати гідну українського воїна відсіч мерзоті?! Він обрав друге,за що йому немає чого стидатись,а те,що прибив одного із нападників на смерть-так ото ,як кажуть в Україні: катюзі- по заслузі. Хочеться сподіватись, що хлопчина буде виправданий,а отая розбійницька шалупонь сяде за грати.
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06.05.2021 17:52 Відповісти
Мусарня подсознательно боится человека, способного на поступок, на самооборону. Таких решительных людей мусарня считает врагами. Это еще с совка
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06.05.2021 18:20 Відповісти
До людини вломились у домівку, виломав двері, шестеро на одного, а тепер ще під домашнім арештом тримають - чистий ментовський совок...
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06.05.2021 20:30 Відповісти
я б написав заяву в дбр на перевищення повноважень прокурором та мєнтами
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06.05.2021 22:42 Відповісти
Весь український народ говорить : Нагородіть хлопця бойовим револьвером і грошовою винагородою . Особисто з рук міністра МВС . Ну це ж логічно . Чому укр.закон весь час на боці різної наволочі , мародерів , гвалтівників , хабарників , покидьків і колаборантів ? Закон повинен захищати ЛЮДЕЙ .
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06.05.2021 23:15 Відповісти
Разве не видно, что идёт охота на участников АТО, ООС и волонтёров и их дискредитация? Скорее всего это нападение на ветерана было подстроено. Слишком много идентичных случаев было раньше.
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07.05.2021 00:48 Відповісти
 
 