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МВФ (1343) транш (186)

МВФ для надання траншу очікує від України більшого прогресу

Новини Цензор.НЕТ Економіка

МВФ для надання траншу очікує від України більшого прогресу

Міжнародний валютний фонд (МВФ) залишається у стані переговорів з Україною і очікує більшого прогресу для надання другого траншу за програмою stand-by.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні представник МВФ Джері Райс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дискусії тривають", - сказав він.

Райс нагадав, що серед основних тем залишаються збереження незалежності Нацбанку та продовження політики гнучкого обмінного курсу, середньострокова фіскальна стабільність, боротьба з корупцією і поліпшення корпоративного управління.

Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

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Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року – із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня 2020 року і 15 травня і 15 жовтня 2021 року.

Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by, яка тривала з кінця 2020 року, в середині лютого завершилася без рекомендації про надання другого траншу, а глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.

Серед проблемних питань залишається, зокрема, ухвалення закону Про Вищу раду правосуддя і зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП. Для позитивного результату необхідні також ухвалення вже внесених до Верховної Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банки та відмова від обмеження цін, введених цієї зими на енергоринку, а також більша зрозумілість щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудиту COVID-фонду.

Міністр фінансів Сергій Марченко очікує надходження другого траншу у вересні цього року, а в партії "Слуга народу" розраховують у травні ухвалити всі необхідні для цього закони.
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Топ коментарі
+7
та задолбало это капризное МВФ... шо и закона про декрет для мужчин опять мало???)))
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06.05.2021 19:13
+4
МВФ для выделения транша ожидает от Украины больше прогресса - Цензор.НЕТ 5632
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06.05.2021 19:03
+4
МВФ и Европа уже прямым текстом чуть ли не вопят -- "Беню от власти и под уголовное преследование, а потом уже деньги". Но зеленые куклы делают вид, что не слышат этого.
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06.05.2021 19:05
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МВФ для выделения транша ожидает от Украины больше прогресса - Цензор.НЕТ 5632
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06.05.2021 19:03 Відповісти
Хто ще не казав ,що очікують від України реальні реформи ,а не лялькову імітацію !!! Лошина на вуха подобається лише зебільному лохторату !!!)))
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06.05.2021 19:04 Відповісти
МВФ и Европа уже прямым текстом чуть ли не вопят -- "Беню от власти и под уголовное преследование, а потом уже деньги". Но зеленые куклы делают вид, что не слышат этого.
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06.05.2021 19:05 Відповісти
МВФ для выделения транша ожидает от Украины больше прогресса - Цензор.НЕТ 5368
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06.05.2021 19:08 Відповісти
Может они и фундаментальность закона о водном транспортепоставят под сомнение?...
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06.05.2021 19:10 Відповісти
та задолбало это капризное МВФ... шо и закона про декрет для мужчин опять мало???)))
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06.05.2021 19:13 Відповісти
МВФ для выделения транша ожидает от Украины больше прогресса

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ЗЕнедоумкам не потрібен прогрес.Вони зацікавлені тільки в набиванні своїх кишень вкраденими грошима.
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06.05.2021 19:19 Відповісти
Простою мовою МВФ каже - "фігвам"... А скільки вже обіцянок від шмиги та інших "новьіх ліц" та "прафесіаналів" було про виділення чергового траншу!
Хоч тепер зрозуміло, чому ці обіцянки були з певною періодичністю...
Чомусь згадав кінцівку анєкдоту:
-Со, нє дьісис? А как дьісал, как дьісал!
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06.05.2021 19:28 Відповісти
"Ждітє, мама, всьо будєт!" (с) 😁
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06.05.2021 19:36 Відповісти
Сотрудничество с МВФ, принесет много горя. МВФ делает все, чтобы потом, объявить дефолт, и разорить Украину, забрать землю, как они это сделали в Аргентине. Требование не вмешиваться в работу НАБУ и САП, это что? МВФ, будет думать как наладить их работу? Та не, впихнут своих наблюдателей, и рулить будут как захотят, т. е. в свою пользу.. Это как: "я тебе в долг денег дам, но ты за женой не следи"
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06.05.2021 20:14 Відповісти
Беня украл 5.5 млрд дол и ему за это ничего, и должен бюджету Украины около 16 млрд .дол., когда страна Украина стала поручителем его "деятельности" ...но "боятся
нам нужноо МВФ, которое всего-то требует выполнять наши же законы... ???

(Стало известно, сколько олигархи задолжали в бюджет Украины: цифры потрясают
28 августа, 10:50

Суммы долгов большинства крупных бизнесменов Украины существенно превышают сумму их активов, сообщает puer.

Первое место в рейтинге занял экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский, сумма долга которого составляет 16,128 миллиардов долларов.)
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06.05.2021 21:31 Відповісти
Нина Лабунская Я сказал что Беня классный?))) Бене дай палец в рот, он по локоть откусит. Но МВФ еще хуже. Беня - щука, МВФ - акула
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06.05.2021 22:30 Відповісти
МВФ- акула 😂... Роман, ты либо наивен, либо дурак... Никто не даст денег без гарантий возврата... Работа МВФ - это показатель того, что с этой страной можно работать, деньги бюджета в стране не тырят, правосудие работает, економика развивается, необходимые законы для развития страны принимаются ... Ниже процента, под которые мвф дает кредит, на мировом уровне денег не взять... А ты иди дальше читай "блоХеров"со статьями "мвф-акула"..
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07.05.2021 08:15 Відповісти
Нина Лабунская Нина, это ты наивная. МВФ, это США (11%) и их сателлиты, офис в Вашингтоне. Не вернуть кредит МВФ?))) А им этого и надо, зачем им эти бумадки? Это не Раша, которая семь лет по судам бегает, чтобы украинский кредит вернуть, у МВФ все проще - решение суда Вашингтона, и нет куска территории, или предприятий. Так было с Аргентиной
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07.05.2021 12:43 Відповісти
Нина Лабунская Кстати, Рокфеллеры, которым Украина должна более 9 млрд долларов, заявили, что им, в принципе, деньги и не нужны, долг готовы охотно взять землей.
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07.05.2021 12:47 Відповісти
Аргентина вошла в состав США...😂 Это тебе Ху#ло рассказало по гавноНьюс?
У нас на сегодняшний день Крым реально аннексировала Россия, у нас сейчас реально российские танки на территории Донбасса, а ты мне какую то куйню городишь о "американских злонамерениях" ... У нас 13 тыс. людей убитых именно Россией и ее оружием, и ни одного украинца, убитого американцами... Поэтому, может Америка нам и не "братский народ", но то, что Россия лютый враг - это точно!
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07.05.2021 13:21 Відповісти
Ты не поняла о чем я говорю, разжевывать желания не имею. Хорошего дня.
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07.05.2021 13:29 Відповісти
так зели сказали уже что летом все будет
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06.05.2021 21:27 Відповісти
 
 