МВФ для надання траншу очікує від України більшого прогресу
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міжнародний валютний фонд (МВФ) залишається у стані переговорів з Україною і очікує більшого прогресу для надання другого траншу за програмою stand-by.
Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні представник МВФ Джері Райс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Дискусії тривають", - сказав він.
Райс нагадав, що серед основних тем залишаються збереження незалежності Нацбанку та продовження політики гнучкого обмінного курсу, середньострокова фіскальна стабільність, боротьба з корупцією і поліпшення корпоративного управління.
Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.
Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року – із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня 2020 року і 15 травня і 15 жовтня 2021 року.
Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by, яка тривала з кінця 2020 року, в середині лютого завершилася без рекомендації про надання другого траншу, а глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.
Серед проблемних питань залишається, зокрема, ухвалення закону Про Вищу раду правосуддя і зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП. Для позитивного результату необхідні також ухвалення вже внесених до Верховної Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банки та відмова від обмеження цін, введених цієї зими на енергоринку, а також більша зрозумілість щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудиту COVID-фонду.
Міністр фінансів Сергій Марченко очікує надходження другого траншу у вересні цього року, а в партії "Слуга народу" розраховують у травні ухвалити всі необхідні для цього закони.
Будь ласка, зачекайте...
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ЗЕнедоумкам не потрібен прогрес.Вони зацікавлені тільки в набиванні своїх кишень вкраденими грошима.
Хоч тепер зрозуміло, чому ці обіцянки були з певною періодичністю...
Чомусь згадав кінцівку анєкдоту:
-Со, нє дьісис? А как дьісал, как дьісал!
нам нужноо МВФ, которое всего-то требует выполнять наши же законы... ???
(Стало известно, сколько олигархи задолжали в бюджет Украины: цифры потрясают
28 августа, 10:50
Суммы долгов большинства крупных бизнесменов Украины существенно превышают сумму их активов, сообщает puer.
Первое место в рейтинге занял экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский, сумма долга которого составляет 16,128 миллиардов долларов.)
У нас на сегодняшний день Крым реально аннексировала Россия, у нас сейчас реально российские танки на территории Донбасса, а ты мне какую то куйню городишь о "американских злонамерениях" ... У нас 13 тыс. людей убитых именно Россией и ее оружием, и ни одного украинца, убитого американцами... Поэтому, может Америка нам и не "братский народ", но то, что Россия лютый враг - это точно!