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МВФ для выделения транша ожидает от Украины больше прогресса

Новости Цензор.НЕТ Экономика

МВФ для выделения транша ожидает от Украины больше прогресса

Международный валютный фонд остается в состоянии переговоров с Украиной и ожидает больше прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дискуссии продолжаются", – сказал он.

Райс напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости Нацбанка и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления.

Напомним, МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Следует уважать независимость госпредприятий": ПОЛНЫЙ ТЕКСТ письма Международных финансовых учреждений Шмыгалю. ДОКУМЕНТ

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 года и 15 мая и 15 октября 2021 года.

Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко

Среди проблемных вопросов остаются принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

Министр финансов Сергей Марченко ожидает поступление второго транша в сентябре этого года, а в правящей партии "Слуга народа" рассчитывают в мае принять все необходимые для этого законы.

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Топ комментарии
+7
та задолбало это капризное МВФ... шо и закона про декрет для мужчин опять мало???)))
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06.05.2021 19:13
+4
МВФ для выделения транша ожидает от Украины больше прогресса - Цензор.НЕТ 5632
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06.05.2021 19:03
+4
МВФ и Европа уже прямым текстом чуть ли не вопят -- "Беню от власти и под уголовное преследование, а потом уже деньги". Но зеленые куклы делают вид, что не слышат этого.
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06.05.2021 19:05
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МВФ для выделения транша ожидает от Украины больше прогресса - Цензор.НЕТ 5632
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06.05.2021 19:03 Ответить
Хто ще не казав ,що очікують від України реальні реформи ,а не лялькову імітацію !!! Лошина на вуха подобається лише зебільному лохторату !!!)))
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06.05.2021 19:04 Ответить
МВФ и Европа уже прямым текстом чуть ли не вопят -- "Беню от власти и под уголовное преследование, а потом уже деньги". Но зеленые куклы делают вид, что не слышат этого.
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06.05.2021 19:05 Ответить
МВФ для выделения транша ожидает от Украины больше прогресса - Цензор.НЕТ 5368
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06.05.2021 19:08 Ответить
Может они и фундаментальность закона о водном транспортепоставят под сомнение?...
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06.05.2021 19:10 Ответить
та задолбало это капризное МВФ... шо и закона про декрет для мужчин опять мало???)))
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06.05.2021 19:13 Ответить
МВФ для выделения транша ожидает от Украины больше прогресса

========================
ЗЕнедоумкам не потрібен прогрес.Вони зацікавлені тільки в набиванні своїх кишень вкраденими грошима.
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06.05.2021 19:19 Ответить
Простою мовою МВФ каже - "фігвам"... А скільки вже обіцянок від шмиги та інших "новьіх ліц" та "прафесіаналів" було про виділення чергового траншу!
Хоч тепер зрозуміло, чому ці обіцянки були з певною періодичністю...
Чомусь згадав кінцівку анєкдоту:
-Со, нє дьісис? А как дьісал, как дьісал!
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06.05.2021 19:28 Ответить
"Ждітє, мама, всьо будєт!" (с) 😁
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06.05.2021 19:36 Ответить
Сотрудничество с МВФ, принесет много горя. МВФ делает все, чтобы потом, объявить дефолт, и разорить Украину, забрать землю, как они это сделали в Аргентине. Требование не вмешиваться в работу НАБУ и САП, это что? МВФ, будет думать как наладить их работу? Та не, впихнут своих наблюдателей, и рулить будут как захотят, т. е. в свою пользу.. Это как: "я тебе в долг денег дам, но ты за женой не следи"
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06.05.2021 20:14 Ответить
Беня украл 5.5 млрд дол и ему за это ничего, и должен бюджету Украины около 16 млрд .дол., когда страна Украина стала поручителем его "деятельности" ...но "боятся
нам нужноо МВФ, которое всего-то требует выполнять наши же законы... ???

(Стало известно, сколько олигархи задолжали в бюджет Украины: цифры потрясают
28 августа, 10:50

Суммы долгов большинства крупных бизнесменов Украины существенно превышают сумму их активов, сообщает puer.

Первое место в рейтинге занял экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский, сумма долга которого составляет 16,128 миллиардов долларов.)
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06.05.2021 21:31 Ответить
Нина Лабунская Я сказал что Беня классный?))) Бене дай палец в рот, он по локоть откусит. Но МВФ еще хуже. Беня - щука, МВФ - акула
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06.05.2021 22:30 Ответить
МВФ- акула 😂... Роман, ты либо наивен, либо дурак... Никто не даст денег без гарантий возврата... Работа МВФ - это показатель того, что с этой страной можно работать, деньги бюджета в стране не тырят, правосудие работает, економика развивается, необходимые законы для развития страны принимаются ... Ниже процента, под которые мвф дает кредит, на мировом уровне денег не взять... А ты иди дальше читай "блоХеров"со статьями "мвф-акула"..
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07.05.2021 08:15 Ответить
Нина Лабунская Нина, это ты наивная. МВФ, это США (11%) и их сателлиты, офис в Вашингтоне. Не вернуть кредит МВФ?))) А им этого и надо, зачем им эти бумадки? Это не Раша, которая семь лет по судам бегает, чтобы украинский кредит вернуть, у МВФ все проще - решение суда Вашингтона, и нет куска территории, или предприятий. Так было с Аргентиной
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07.05.2021 12:43 Ответить
Нина Лабунская Кстати, Рокфеллеры, которым Украина должна более 9 млрд долларов, заявили, что им, в принципе, деньги и не нужны, долг готовы охотно взять землей.
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07.05.2021 12:47 Ответить
Аргентина вошла в состав США...😂 Это тебе Ху#ло рассказало по гавноНьюс?
У нас на сегодняшний день Крым реально аннексировала Россия, у нас сейчас реально российские танки на территории Донбасса, а ты мне какую то куйню городишь о "американских злонамерениях" ... У нас 13 тыс. людей убитых именно Россией и ее оружием, и ни одного украинца, убитого американцами... Поэтому, может Америка нам и не "братский народ", но то, что Россия лютый враг - это точно!
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07.05.2021 13:21 Ответить
Ты не поняла о чем я говорю, разжевывать желания не имею. Хорошего дня.
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07.05.2021 13:29 Ответить
так зели сказали уже что летом все будет
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06.05.2021 21:27 Ответить
 
 