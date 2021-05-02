"Следует уважать независимость госпредприятий": ПОЛНЫЙ ТЕКСТ письма Международных финансовых учреждений Шмыгалю. ДОКУМЕНТ
Международные финансовые организации выступили с совместным заявлением, в котором они призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра финансов Сергея Марченко, а также министра развития экономики Игоря Петрашко не заменять практику корпоративного управления дискреционными решениями правительства.
Текст письма есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ. Приводим его в переводе.
"Уважаемый Премьер-министр,
Улучшение корпоративного управления на украинских государственных предприятиях (ГП) было одной из краеугольных реформ в стране. Цель этой реформы - сделать госпредприятия более прозрачными, эффективными и конкурентоспособными, одновременно противодействуя коррупции и влиянию групповых интересов. Эта реформа пользуется поддержкой более широкого сообщества МФУ и последовательных программ МВФ, Всемирного банка и ЕБРР, а также принесла конкретные результаты в ряде государственных компаний.
Ключевым элементом реформы корпоративного управления является создание мажоритарных независимых наблюдательных советов. Это требует хорошо структурированного и надежного процесса поиска, оценки и отбора как независимых членов, так и кандидатов от государства в наблюдательные советы. Пересмотренный процесс выдвижения кандидатур, введенный в 2018 году, стал долгожданным шагом в этом направлении, и мы были рады поддержать его и принять в нем участие в качестве наблюдателей без права голоса.
Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС и международные финансовые организации выразили обеспокоенность перестановками в НАК "Нафтогаз Украины".
Для того, чтобы этот процесс привел к надлежащему функционированию механизмов управления на государственных предприятиях, крайне важно, чтобы независимость наблюдательных советов дополнялась прозрачными и стабильными механизмами подотчетности. Следует уважать независимость и независимые отношения с госпредприятиями, и следует полагаться на процесс обеспечения подотчетности при оценке эффективности госпредприятий и их структур управления.
К сожалению, в последнее время было много примеров, когда практика корпоративного управления заменялась дискреционными решениями правительства. Это подрывает долгосрочные выгоды, ожидаемые от реформы корпоративного управления. Это также ставит под вопрос ценность работы Комитета по назначениям при отборе независимых, профессиональных членов наблюдательного совета с безупречной честностью.
Таким образом, члены (без права голоса) Комитета по назначениям намерены приостановить свое участие в Комитете до тех пор, пока мы не получим ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства Правительства уважать институты корпоративного управления и полагаться на них как на акционера государственных предприятий"
Как сообщалось, Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.
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Совсем не лишний раз!
...тут другая беда -- кроме Шмыгаля не к кому обратиться...
С этой точки зрения их искреннее возмущение действиями кабмина вполне понятно - сменили руководство без их согласия. Они уже сидят в набсоветах/советах директоров и убеждены, что назначения на должности в госкорпрации это их законное право.
Запитання відповідь була у контексті приїзду Блінкена.
В Интернете разгорелся скандал после публикации фотографии поздравительного билборда с 9 Мая от депутата "ОПЗЖ" Константина Черпицкого в Житомире. Депутат одиозной партии умудрился разместить борд сразу с двумя грубыми ошибками. На фотографии пользователи заметили, что флаг Украины перевернут вверх ногами."
2015 - В 2015 році компанія вперше за 6 років отримала операційний прибуток в розмірі 4,5 млрд грн.
2016 - За результатами 2016 року Нафтогаз отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд грн.
2017 - у 2017 році Нафтогаз отримав найбільший за свою двадцятилітню історію чистий прибуток: 39,4 млрд грн.
2018 - За результатами діяльності у 2018 році НАК «Нафтогаз України» як окрема юридична особа отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд грн. 2019 - чистий прибуток Групи Нафтогаз у 2019 році склав 63,3 млрд грн.
2020 - Збиток групи "Нафтогаз" за 2020 рік склав 19 млрд грн.
29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила Уряд Зеленського, прем'єр міністром призначений самокатчик Гончарук. Новиє ліца за 4 місяці діяльності не встигли зіпсувати тенденцію, тому 2019 рік Нафтогаз закінчив з прибутком.
"Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на "Велике будівництво", "підігрівши" всіх, хто з цієї інфраструктурної афери годується". https://censor.net/ua/n3262845
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Зєлю геть. Дострокові. Досить терпіти це ***...(неподобство)
Прибуток, якщо він є у такого держпідприємства розподіляється між державою і підприємством (це окрім усіх податків)
Це означає, що кредиту від МВФ не буде, і це означає, що зовнішні запозичення (якщо взвгалі такі відбудуться) будуть братися Україною під значно вищий відсоток, який буде забезпечуватися зменшенням заробітних плат, пенсій, тощо.
"Спасібо жітєлям Кривбаса ... і всім 73% разом
Чи може, Ви хочете, щоб ту з"явилися підпист таких інституцій як:
Азіатський банк розвитку
Африканський банк розвитку
Арабський валютний фонд
Ісламський банк розвитку
Євразійський банк розвитку
Чи держпідприємства повинні бути незалежними від держави?
Бла-бла-бла. А на самом деле в лицах этих "наблюдательных советов" имеем тех же коррупционеров, тратящих миллионы на фуршеты, на авиаперелеты. И не о прозрачности думают эти "наблюдательные советы", а, как и свойственно коррупционерам, - о тенизации и скрытности:
"У наглядовій раді "Укрзалізниці" відмовилися розкривати дані про те, скільки грошей вони отримують за роботу, навіть коли відповідний запит направила Тимчасова слідча комісія з УЗ, яку створила Верховна Рада. - Про це написала в своєму телеграм-каналі голова ТСК Юлія Гришина. - Хто дав право керівникам "Укрзалізниці" приховувати від українців, своїх роботодавців, як використовуються їхні кошти. Тим більше враховуючи, що компанія зазнає мільярдних збитків, що свідчить про неефективність роботи наглядової ради."