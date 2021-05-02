"Следует уважать независимость госпредприятий": ПОЛНЫЙ ТЕКСТ письма Международных финансовых учреждений Шмыгалю. ДОКУМЕНТ

Международные финансовые организации выступили с совместным заявлением, в котором они призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра финансов Сергея Марченко, а также министра развития экономики Игоря Петрашко не заменять практику корпоративного управления дискреционными решениями правительства.

Текст письма есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ. Приводим его в переводе.

"Уважаемый Премьер-министр,

Улучшение корпоративного управления на украинских государственных предприятиях (ГП) было одной из краеугольных реформ в стране. Цель этой реформы - сделать госпредприятия более прозрачными, эффективными и конкурентоспособными, одновременно противодействуя коррупции и влиянию групповых интересов. Эта реформа пользуется поддержкой более широкого сообщества МФУ и последовательных программ МВФ, Всемирного банка и ЕБРР, а также принесла конкретные результаты в ряде государственных компаний.

Ключевым элементом реформы корпоративного управления является создание мажоритарных независимых наблюдательных советов. Это требует хорошо структурированного и надежного процесса поиска, оценки и отбора как независимых членов, так и кандидатов от государства в наблюдательные советы. Пересмотренный процесс выдвижения кандидатур, введенный в 2018 году, стал долгожданным шагом в этом направлении, и мы были рады поддержать его и принять в нем участие в качестве наблюдателей без права голоса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС и международные финансовые организации выразили обеспокоенность перестановками в НАК "Нафтогаз Украины".

Для того, чтобы этот процесс привел к надлежащему функционированию механизмов управления на государственных предприятиях, крайне важно, чтобы независимость наблюдательных советов дополнялась прозрачными и стабильными механизмами подотчетности. Следует уважать независимость и независимые отношения с госпредприятиями, и следует полагаться на процесс обеспечения подотчетности при оценке эффективности госпредприятий и их структур управления.

К сожалению, в последнее время было много примеров, когда практика корпоративного управления заменялась дискреционными решениями правительства. Это подрывает долгосрочные выгоды, ожидаемые от реформы корпоративного управления. Это также ставит под вопрос ценность работы Комитета по назначениям при отборе независимых, профессиональных членов наблюдательного совета с безупречной честностью.

Таким образом, члены (без права голоса) Комитета по назначениям намерены приостановить свое участие в Комитете до тех пор, пока мы не получим ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства Правительства уважать институты корпоративного управления и полагаться на них как на акционера государственных предприятий"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов, - заявление

Как сообщалось, Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Увеличение собственной добычи газа и возвращение к прибыльности", - Витренко о главных задачах на посту главы "Нафтогаза"