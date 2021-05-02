"Слід поважати незалежність держпідприємств": ПОВНИЙ ТЕКСТ листа Міжнародних фінансових установ Шмигалю. ДОКУМЕНТ

Міжнародні фінансові організації виступили зі спільною заявою, в якій вони закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра фінансів Сергія Марченка, а також міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка не замінювати практику корпоративного управління дискреційними рішеннями уряду.

Текст листа є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ. Наводимо його в перекладі.

"Шановний Прем'єр-міністре,

Поліпшення корпоративного управління на українських державних підприємствах (ДП) було однією з наріжних реформ в країні. Мета цієї реформи - зробити держпідприємства більш прозорими, ефективними і конкурентоспроможними, одночасно протидіючи корупції і впливу групових інтересів. Ця реформа користується підтримкою більш широкої спільноти МФУ і послідовних програм МВФ, Світового банку та ЄБРР, а також принесла конкретні результати в низці державних підприємств.

Ключовим елементом реформи корпоративного управління є створення мажоритарних незалежних наглядових рад. Це вимагає добре структурованого і надійного процесу пошуку, оцінки та відбору як незалежних членів, так і кандидатів від держави в наглядові ради. Переглянутий процес висунення кандидатур, введений в 2018 році, став довгоочікуваним кроком в цьому напрямку, і ми були раді підтримати його і прийняти в ньому участь як спостерігачі без права голосу.

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Для того, щоб цей процес привів до належного функціонування механізмів управління на державних підприємствах, вкрай важливо, щоб незалежність наглядових рад доповнювалася прозорими і стабільними механізмами підзвітності. Слід поважати незалежність і незалежні відносини з держпідприємствами, і слід покладатися на процес забезпечення підзвітності при оцінці ефективності держпідприємств і їх структур управління.

На жаль, останнім часом було багато прикладів, коли практика корпоративного управління замінювалося дискреційними рішеннями уряду. Це підриває довгострокові вигоди, очікувані від реформи корпоративного управління. Це також ставить під сумнів цінність роботи Комітету з призначень при відборі незалежних, професійних членів наглядової ради з бездоганною чесністю.

Таким чином, члени (без права голосу) Комітету з призначень мають намір призупинити свою участь в Комітеті доти, поки ми не отримаємо ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання Уряду поважати інститути корпоративного управління і покладатися на них як на акціонера державних підприємств".

Як повідомлялося, Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.