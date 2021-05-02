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"Слід поважати незалежність держпідприємств": ПОВНИЙ ТЕКСТ листа Міжнародних фінансових установ Шмигалю. ДОКУМЕНТ

Міжнародні фінансові організації виступили зі спільною заявою, в якій вони закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра фінансів Сергія Марченка, а також міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка не замінювати практику корпоративного управління дискреційними рішеннями уряду.

Текст листа є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ. Наводимо його в перекладі.

"Шановний Прем'єр-міністре,

Поліпшення корпоративного управління на українських державних підприємствах (ДП) було однією з наріжних реформ в країні. Мета цієї реформи - зробити держпідприємства більш прозорими, ефективними і конкурентоспроможними, одночасно протидіючи корупції і впливу групових інтересів. Ця реформа користується підтримкою більш широкої спільноти МФУ і послідовних програм МВФ, Світового банку та ЄБРР, а також принесла конкретні результати в низці державних підприємств.

Ключовим елементом реформи корпоративного управління є створення мажоритарних незалежних наглядових рад. Це вимагає добре структурованого і надійного процесу пошуку, оцінки та відбору як незалежних членів, так і кандидатів від держави в наглядові ради. Переглянутий процес висунення кандидатур, введений в 2018 році, став довгоочікуваним кроком в цьому напрямку, і ми були раді підтримати його і прийняти в ньому участь як спостерігачі без права голосу.

Також читайте: ЄС і міжнародні фінансові організації висловили занепокоєння перестановками в НАК "Нафтогаз України"

Для того, щоб цей процес привів до належного функціонування механізмів управління на державних підприємствах, вкрай важливо, щоб незалежність наглядових рад доповнювалася прозорими і стабільними механізмами підзвітності. Слід поважати незалежність і незалежні відносини з держпідприємствами, і слід покладатися на процес забезпечення підзвітності при оцінці ефективності держпідприємств і їх структур управління.

На жаль, останнім часом було багато прикладів, коли практика корпоративного управління замінювалося дискреційними рішеннями уряду. Це підриває довгострокові вигоди, очікувані від реформи корпоративного управління. Це також ставить під сумнів цінність роботи Комітету з призначень при відборі незалежних, професійних членів наглядової ради з бездоганною чесністю.

Таким чином, члени (без права голосу) Комітету з призначень мають намір призупинити свою участь в Комітеті доти, поки ми не отримаємо ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання Уряду поважати інститути корпоративного управління і покладатися на них як на акціонера державних підприємств".

Слід поважати незалежність держпідприємств: ПОВНИЙ ТЕКСТ листа Міжнародних фінансових установ Шмигалю 01Слід поважати незалежність держпідприємств: ПОВНИЙ ТЕКСТ листа Міжнародних фінансових установ Шмигалю 02

Як повідомлялося, Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.

Світовий банк (813) ЄБРР (886) МВФ (3068) Нафтогаз (4409) Петрашко Ігор (170) Марченко Сергій (574) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+42
это письмо лишний раз подчеркивает, что у власти собрались воры, аферисты, бандиты и дилетанты, сливки украинского быдла. все эти люди должны сидеть за решоткой , а не у власти.
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02.05.2021 15:27
+12
https://bykvu.com/ua/bukvy/rozvidka-britanii-identifikuvala-golovu-opu-andrija-iermaka-jak-rosijskogo-agenta-kolishnja-top-pracivnicja-posolstva-ssha/ Розвідка Британії ідентифікувала голову ОПУ Андрія Єрмака як російського агента, - колишня топ-працівниця посольства США ...
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02.05.2021 16:02
+9
Вся власть Украины - это полное болото дерьма, которое олигархи высерают и это все дерьмо всю Украину превращает в вонючий отстойник в котором должны выживать Украинцы.
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02.05.2021 15:41
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это письмо лишний раз подчеркивает, что у власти собрались воры, аферисты, бандиты и дилетанты, сливки украинского быдла. все эти люди должны сидеть за решоткой , а не у власти.
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02.05.2021 15:27 Відповісти
это письмо лишний раз подчеркивает
Совсем не лишний раз!
...тут другая беда -- кроме Шмыгаля не к кому обратиться...
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02.05.2021 15:33 Відповісти
Але і до Шмигаля звертатись без понту !! Лялькі нічого не вирішують !!!)))
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02.05.2021 15:52 Відповісти
Ну а шо делать? -- мы прокукарекаем, а у вас потом -- хоть не рассветай...
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02.05.2021 16:09 Відповісти
И придет время они таки будут сидеть...осел и его зеленое стадо у власти не на века..
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02.05.2021 16:02 Відповісти
А у меня возникла мысль, что за счёт Нафтогаза кормятся не только в Украине, но и какие то зарубежные корпоративщики . Недаром у нас и ранее регулярно то списывали, то реструктуризировали долги Нафтогаза.
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02.05.2021 16:30 Відповісти
Та да, то Нафтогаз в дає кредити і макрофвнансову допомогу Заходу, а не навпаки! 😂 Самому не смішно? Теж у клоуни мітиш?
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02.05.2021 17:16 Відповісти
Да нет. Просто имел ввиду, что корпоративно проворачивают делишки ,а итоге имеют дополнительно кучу денег помимо миллионных зарплат и премий.
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02.05.2021 18:22 Відповісти
І не хочуть ділитися з Бубочкою? 😊
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02.05.2021 19:26 Відповісти
Такие мысли возникают у худобы, которая ищет оправдания своей лени и скотству. И ей гораздо легче придумать заговор что все против "маленького человека" чем взглянуть на себя реально.
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02.05.2021 19:16 Відповісти
Ваше мнение насчёт худобы вполне заслуживает внимания. Но всё же почему госпредприятие должно блюсти в первую очередь не государственные интересы, а корпоративные интересы членов наблюдательного совета(в том числе зарубежных независимых)? Не верится что такие заботы о правах и интересах направлены на благосостояние населения, а не своих интересов.
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03.05.2021 13:41 Відповісти
Там даже больше. Эти "зарубежные корпоративщики" уже всё наше считают своим.
С этой точки зрения их искреннее возмущение действиями кабмина вполне понятно - сменили руководство без их согласия. Они уже сидят в набсоветах/советах директоров и убеждены, что назначения на должности в госкорпрации это их законное право.
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03.05.2021 13:43 Відповісти
А какой корпорации принадлежат украинские госпредприятия они не написали?
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02.05.2021 15:34 Відповісти
Ці корпорації підпорядковані уряду колонізатора - рашки, німеччини або США.
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02.05.2021 15:38 Відповісти
На жаль не США !!!)))
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02.05.2021 15:46 Відповісти
Шмыгаля со всеми министрами в отставку! Это олигархическая мразь, которую нужно на столбах перевешать!
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02.05.2021 15:36 Відповісти
А ВРУ,ОП,ГПУ та інші розплідники кремлівської гидоти,кубла гельмінтів-політиканів ???)))
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02.05.2021 15:45 Відповісти
Учора у Березовця Лероса запитали прямо , що він робить з тим багажеі іформаціїї про злигання прокремлівсього ОПУ з оліграхами-рейдерами . На що він відповів майже дослівно так- послідовно про все доношу до відома наших американських друзів (мабуть не один й він)
Запитання відповідь була у контексті приїзду Блінкена.
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02.05.2021 16:18 Відповісти
"На Бога надійся,а сам розум май!" !!!)))
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02.05.2021 16:23 Відповісти
Лерос учора заявив що знищення партійності Медведчука ставить ціллю в ОПУ побудову нової проросійської партії з новими типу обличчами .
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02.05.2021 16:21 Відповісти
Певна річ,реванш кремлівської гидоти триває !!! Війна,йде гібридна війна ,за Україну ,за її вектор розвитку ,за її геополітичну орієнтацію !!!))))
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02.05.2021 16:26 Відповісти
Вся власть Украины - это полное болото дерьма, которое олигархи высерают и это все дерьмо всю Украину превращает в вонючий отстойник в котором должны выживать Украинцы.
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02.05.2021 15:41 Відповісти
В Україні немає державної влади ,зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація кремлівського балагана !!!)))
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02.05.2021 15:44 Відповісти
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!))
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02.05.2021 15:41 Відповісти
а шо було набуте..? дуже цікаво
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02.05.2021 16:38 Відповісти
Армія,мова,церква ,це наріжні камені держави!! І зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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02.05.2021 16:44 Відповісти
шо шмыгаль ахметовский было известно изначально...припозднились с письмецом...
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02.05.2021 15:42 Відповісти
Депутат "ОПЗЖ" разместил на борде перевернутый вверх ногами флаг Украины - фото вызвало скандал На фотографии пользователи заметили, что флаг Украины перевернут вверх ногами. Более того, в качестве иллюстрации на борде изображены немецко-фашистские солдаты СС, идущие в атаку.

В Интернете разгорелся скандал после публикации фотографии поздравительного билборда с 9 Мая от депутата "ОПЗЖ" Константина Черпицкого в Житомире. Депутат одиозной партии умудрился разместить борд сразу с двумя грубыми ошибками. На фотографии пользователи заметили, что флаг Украины перевернут вверх ногами."
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02.05.2021 15:44 Відповісти
"А какая разница! Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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02.05.2021 15:48 Відповісти
И, что, это письмо как то повлияет на менеджера Ахметова? западу надо не шмыгалям письма писать, а вплотную заняться их шефами, ахметовыми, пинчуками, новинскими, каломойскими и т.д.
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02.05.2021 15:48 Відповісти
Цими т.зв. "шефами" мають займатися українські правоохоронні та антікорупційні органи ,яких на жаль нема, як саме і державної влади заголом !!!))
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02.05.2021 15:51 Відповісти
буржуй буржуя не обидит
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02.05.2021 15:54 Відповісти
З полегшенням,недолугий зебілоїд !!!))
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02.05.2021 15:56 Відповісти
Нафтогаз зебилушка в 2017-2018-2019 был прибыльным....а потом ты и тебе подобные идиоты проголосовали за других идиотов ..и он стал убыточным...
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02.05.2021 16:04 Відповісти
Где вас таких безмозглых Зебизян выращивают? Даже гуглом пользоваться не научились, а уже коменты строчат)))
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02.05.2021 16:27 Відповісти
И так ровно 10 секунд запроса в Гугле и имеем по данным ОПЕК за 2019год добычу природного газа в Польше на уровне 5.7млрд.м3. Продолжать учить мат часть балаболище безмозглое?)))
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03.05.2021 11:12 Відповісти
Нафтогаз України
2015 - В 2015 році компанія вперше за 6 років отримала операційний прибуток в розмірі 4,5 млрд грн.
2016 - За результатами 2016 року Нафтогаз отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд грн.
2017 - у 2017 році Нафтогаз отримав найбільший за свою двадцятилітню історію чистий прибуток: 39,4 млрд грн.
2018 - За результатами діяльності у 2018 році НАК «Нафтогаз України» як окрема юридична особа отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд грн. 2019 - чистий прибуток Групи Нафтогаз у 2019 році склав 63,3 млрд грн.
2020 - Збиток групи "Нафтогаз" за 2020 рік склав 19 млрд грн.

29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила Уряд Зеленського, прем'єр міністром призначений самокатчик Гончарук. Новиє ліца за 4 місяці діяльності не встигли зіпсувати тенденцію, тому 2019 рік Нафтогаз закінчив з прибутком.
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02.05.2021 16:48 Відповісти
та насрати на тебе, зебіл, на твої проблеми підняття тарифів на газ до світовго ринкового рівня! Бо за рахунок того підняття малоімущим громадянам України виплачувались компенсації (в т.ч. реальні субсидії), що знівелювало оті неприємності. А вам, кому положено - таки правильно: платіть реальну ціну. Бо заробляєте в бені (в д'єрмака, котлєти,тощо) на побігушках достатньо.
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03.05.2021 16:08 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/rozvidka-britanii-identifikuvala-golovu-opu-andrija-iermaka-jak-rosijskogo-agenta-kolishnja-top-pracivnicja-posolstva-ssha/ Розвідка Британії ідентифікувала голову ОПУ Андрія Єрмака як російського агента, - колишня топ-працівниця посольства США ...
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02.05.2021 16:02 Відповісти
шмыгаль, - никто. Все вопросы к зеленому клоуну!
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02.05.2021 16:12 Відповісти
Це лялькі з однієї скрині ,кремлівського лялькового балагана !!)))
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02.05.2021 16:28 Відповісти
Европейский Союз (ЕС), Европейский банк реконструкции и развития (****), Европейский инвестиционный банк (***), Всемирный банк, Международная финансовая корпорация (IFC) выступили с такими же заявлениями! !! - Но не бойся Вова, пока ЦРУ и МИ6 молчит - ты и твое кодло в безопасности !!! (с)
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02.05.2021 16:21 Відповісти
Віслючок потрапив між молотом(США) та ковадлом(Росія) і почуває себе як ********** на склі !!!)))
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02.05.2021 16:30 Відповісти
Відставка? Добровільна?
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02.05.2021 17:04 Відповісти
Ванюша ,свині за власним бажанням від годівниці не відходять ,лише за допомогою копняків !!!)))
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02.05.2021 17:11 Відповісти
Коболева звільнив Віслюк через те, що він відмовився перевести 50 млрд грн резерву Нафтогазу на велике крадівництво.
"Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на "Велике будівництво", "підігрівши" всіх, хто з цієї інфраструктурної афери годується". https://censor.net/ua/n3262845
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02.05.2021 16:43 Відповісти
А красти як? Зелена шобла тільки для цього у владу йшла.
_______________
Зєлю геть. Дострокові. Досить терпіти це ***...(неподобство)
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02.05.2021 17:03 Відповісти
Головне Ванюша не забуь кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко! Хуже не будет!" !!!!))))
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02.05.2021 17:13 Відповісти
Ткнули носом советскую власть, но им не привыкать, дилетантство, узкие политические и частные интересы, тотальная коррупция были и будут их визитной карточкой.
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02.05.2021 17:11 Відповісти
Якісь закордонні хмирі сидять на шиї українців, отримують хз за шо сотні тисяч зарплатні, і тут боти ще їх захищають. Візьміть їх до себе додому і годуйте. Можете навіть жінку свою їм віддати, бо ви не на шо не здатні. Раби, одні москви , а інші заходу.
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02.05.2021 17:18 Відповісти
Якісь закордонні хмирі сидять на шиї українців, "Слід поважати незалежність держпідприємств": ПОВНИЙ ТЕКСТ листа Міжнародних фінансових установ Шмигалю - Цензор.НЕТ 7962респект!!всегда был уверен что донбас ,,кормит"европу!!теперь понял!!что донбас ,,кормит" украину!! а украина в свою очередь уже ,,откармливает" европу и ,,хмырей европейских"
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02.05.2021 17:33 Відповісти
Независимость госпредприятий -Это что такое?
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02.05.2021 17:28 Відповісти
Те, що підприємство знаходиться у державній власності, а слідкує за його діяльністю Наглядова рада, яка обирається згідно законодавства і Устава держ. підприємства. У наглядовій раді є представники Укряду і є незалежні.
Прибуток, якщо він є у такого держпідприємства розподіляється між державою і підприємством (це окрім усіх податків)
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02.05.2021 19:00 Відповісти
ну допустим правительству платит народ за управление. если они так хреново управляют что нужно еще бабло на независимых экспертов - зачем нам такое правительство которое нихрена не умеет? может лучше в правительство этих самых независимых набрать? а если правительство наняло каких-то супер мега экспертов, очень нужных, и которых у нас не обучили (не смогли по тупости) то хотелось бы конечно видеть работу проведенную этими экспертами (и оценку труда), результаты, и т.п. желательно в открытых источниках, так как бабло все-таки государственное. а если сейчас все хреново то правительство должно идти в отставку, так как ни само ни с "экспертами" почему-то ничего не смогли. и не только в отставку, но еще и желательно с проверками, так как "не смогли" во время войны, а это возможная диверсия, предательство и т.п.
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02.05.2021 19:44 Відповісти
Та не видумуйте. У Уряду маса підприємств, університетів, лікарень, тому і є така модель управління
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02.05.2021 19:53 Відповісти
ну и? у предприятий главный директор, у университетов - ректор (хотя это тоже выборная должность) на каждый чих есть министерство (где каждый тоже получает неплохое бабло). кто выбирает наблюдательный совет (из кого)? и вообще зачем? и чем он по факту занимается (как видим по результатам - вроде как ничем, за госсчет). типа - сказали мвфу сделаем, если надо, - сделали, правда еще одну коррупционную кормушку для приближенных (а судя по зарплатам - еще и официальную взяточную фабрику бонусом). как говорится, видимо в консерватории что-то напутали.
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02.05.2021 20:13 Відповісти
Усе уже визначено. Попередня модель з керывництвом з Фонда держмайма, як раз ы призводила до корупції. Щодо наглядових рад - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D0%BF#Text
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02.05.2021 20:38 Відповісти
законы в нормальных странах пишутся чтобы узаконить устоявшуюся ситуацию (ну там, раньше рабство к примеру было, кормить, поить не бить больше двух раз в день) или с целью улучшить жизнь населения\потомков, обозначить общий вектор развития согласно норм морали и права, защиты экологии и т.п. у нас же принимают законы для конкретных физиономий и кажется вообще без каких либо оснований. никакой борьбой с коррупцией там и не пахнет. если бы боролись или собирались реально бороться - все рычаги и так были. а так свинья везде грязь найдет, и действительно - насоздавали кучу проверяющих органов - с вертолетов ловили, прослушки ставили и результат нулевой, и никаких претензий ни к кому нет, потому что и дальше идет распил, просто бОльших масштабов, привыкли.
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03.05.2021 02:05 Відповісти
Якщо, Ви вважаєте, що Україна, апріорі не є "нормальной страной", то, власне, доводити Вам щось сенсу не має. Тому - у спам
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03.05.2021 09:02 Відповісти
От зелені у черговий раз "наклали" на зобов"язання, що бралися Україною перед МВФ.
Це означає, що кредиту від МВФ не буде, і це означає, що зовнішні запозичення (якщо взвгалі такі відбудуться) будуть братися Україною під значно вищий відсоток, який буде забезпечуватися зменшенням заробітних плат, пенсій, тощо.
"Спасібо жітєлям Кривбаса ... і всім 73% разом
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02.05.2021 18:40 Відповісти
Во всём мире ВСЕГО ЧЕТЫРЕ "международных финансовых организаций"???

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02.05.2021 18:48 Відповісти
А їх не так багато, тим більше що Україна взяла зобов"язання, що до корпоративного управління
Чи може, Ви хочете, щоб ту з"явилися підпист таких інституцій як:

Азіатський банк розвитку
Африканський банк розвитку
Арабський валютний фонд
Ісламський банк розвитку
Євразійський банк розвитку
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02.05.2021 19:09 Відповісти
ну хз судя по всему вроде как хотят вообще уничтожить госпредприятия как класс и запилить корпорации. только почему-то левой пяткой. если предприятия - гос и хотят не гос- чего не делают всяческие акции (которые в прицнипе принадлежат всему народу Украины), котировки и т.п., а пилят наблюдательные советы которые почему-то вдруг оплачиваются из госбюджета. у нас куча министерств и если что-то не работает или работает хреново - есть конкретные государственные физиономии, известные всем и принимающие решения, + есть всяческие контролирующие органы, в охренительных количествах. то что ни там ни там нихрена не хотят делать по тем или иным причинам - это уже совсем другие вопросы и решать их нужно по-другому
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02.05.2021 19:35 Відповісти
шПигелю главное уважать интересы предприятий рыжего, чьим халуем он является....
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02.05.2021 19:38 Відповісти
Государство монополист над своими предприятиями , и тут обсуждений не нужно.
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02.05.2021 21:05 Відповісти
Бене пох, ему списывают долги. Какие вы жалкие шестёрки, уроды
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02.05.2021 21:20 Відповісти
А государствєнну нізавісімость?
Чи держпідприємства повинні бути незалежними від держави?
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03.05.2021 12:45 Відповісти
А,что вы хотите от этого базарного Барыги Шмыгаля!! Он же в макро экономике дуб-дубом и слушает и исполняет дебильные приказы,такого дуба как Зеленский!!
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03.05.2021 12:48 Відповісти
"Цель этой реформы - сделать госпредприятия более прозрачными, эффективными и конкурентоспособными, одновременно противодействуя коррупции"

Бла-бла-бла. А на самом деле в лицах этих "наблюдательных советов" имеем тех же коррупционеров, тратящих миллионы на фуршеты, на авиаперелеты. И не о прозрачности думают эти "наблюдательные советы", а, как и свойственно коррупционерам, - о тенизации и скрытности:

"У наглядовій раді "Укрзалізниці" відмовилися розкривати дані про те, скільки грошей вони отримують за роботу, навіть коли відповідний запит направила Тимчасова слідча комісія з УЗ, яку створила Верховна Рада. - Про це написала в своєму телеграм-каналі голова ТСК Юлія Гришина. - Хто дав право керівникам "Укрзалізниці" приховувати від українців, своїх роботодавців, як використовуються їхні кошти. Тим більше враховуючи, що компанія зазнає мільярдних збитків, що свідчить про неефективність роботи наглядової ради."
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03.05.2021 13:45 Відповісти
Коли Володя черговий раз задасть ідіотське питання "чому ми не в НАТО" чи "чому ми не в Євросоюзі" йому просто треба показати цей лист.
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03.05.2021 18:18 Відповісти
Громадянин власник краины. Громады утворени на Установчих Загальных Зборах корпорации яки наймають соби владу. Конституция ст 142,143.А отг призначени урядом узурпатори яки диють всуперечь конституции. Нет Установчих Загальных Зборив . Нет и конституционной влады. Пока это не поймем будем жить як быдло. Свидомисть менять, а не реформами заниматься, но для этого ст 142 ,143,5,13,конституции усвидомить треба.
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03.05.2021 18:30 Відповісти
Кормушку порвать не могут состязание
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04.05.2021 02:30 Відповісти
Что значить "не менять практику"? Ни НАБСОВЕТ ни руководители НЕ управляют ЭФФЕКТИВНО структурой которая ПРИБЫЛЬНА априори. Что же дальше получать миллиарды убытков? Если управление дерьмовое надо МЕНЯТЬ или форму или содержание или и то и то вместе. ГОСпредприятие НЕ может быть НЕ контролируемым государством ибо оно ЕГО собственность и ЕГО представители должны принимать решения через УВОЛЬНЕНИЕ НЕЭФФЕКТИВНОГО менеджмента. Газ по мировым ценам? Да. Издержки по мировым стандартам? НЕТ ,они ВЫШЕ в разы( почему?),развитие отрасли есть? НЕТ( добыча сокращается). Это РЕЗУЛЬТАТЫ. Их надо просто осмыслить,перевести в юридическую плоскость и НАКАЗАТЬ по ЗАКОНУ менеджмент,который их получил. Но ОТСТРАНИТЬ такой менеджмент надо НЕМЕДЛЕННО. Теперь надо что бы он ответил по закону за ТАКОЕ управление-ПЕСОК ,вместо золота, с ЗОЛОТОЙ жилы.
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04.05.2021 06:26 Відповісти
 
 