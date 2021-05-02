"Слід поважати незалежність держпідприємств": ПОВНИЙ ТЕКСТ листа Міжнародних фінансових установ Шмигалю. ДОКУМЕНТ
Міжнародні фінансові організації виступили зі спільною заявою, в якій вони закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра фінансів Сергія Марченка, а також міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка не замінювати практику корпоративного управління дискреційними рішеннями уряду.
Текст листа є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ. Наводимо його в перекладі.
"Шановний Прем'єр-міністре,
Поліпшення корпоративного управління на українських державних підприємствах (ДП) було однією з наріжних реформ в країні. Мета цієї реформи - зробити держпідприємства більш прозорими, ефективними і конкурентоспроможними, одночасно протидіючи корупції і впливу групових інтересів. Ця реформа користується підтримкою більш широкої спільноти МФУ і послідовних програм МВФ, Світового банку та ЄБРР, а також принесла конкретні результати в низці державних підприємств.
Ключовим елементом реформи корпоративного управління є створення мажоритарних незалежних наглядових рад. Це вимагає добре структурованого і надійного процесу пошуку, оцінки та відбору як незалежних членів, так і кандидатів від держави в наглядові ради. Переглянутий процес висунення кандидатур, введений в 2018 році, став довгоочікуваним кроком в цьому напрямку, і ми були раді підтримати його і прийняти в ньому участь як спостерігачі без права голосу.
Для того, щоб цей процес привів до належного функціонування механізмів управління на державних підприємствах, вкрай важливо, щоб незалежність наглядових рад доповнювалася прозорими і стабільними механізмами підзвітності. Слід поважати незалежність і незалежні відносини з держпідприємствами, і слід покладатися на процес забезпечення підзвітності при оцінці ефективності держпідприємств і їх структур управління.
На жаль, останнім часом було багато прикладів, коли практика корпоративного управління замінювалося дискреційними рішеннями уряду. Це підриває довгострокові вигоди, очікувані від реформи корпоративного управління. Це також ставить під сумнів цінність роботи Комітету з призначень при відборі незалежних, професійних членів наглядової ради з бездоганною чесністю.
Таким чином, члени (без права голосу) Комітету з призначень мають намір призупинити свою участь в Комітеті доти, поки ми не отримаємо ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання Уряду поважати інститути корпоративного управління і покладатися на них як на акціонера державних підприємств".
Як повідомлялося, Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.
Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.
Рада призначила Галущенка міністром енергетики.
Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.
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Совсем не лишний раз!
...тут другая беда -- кроме Шмыгаля не к кому обратиться...
С этой точки зрения их искреннее возмущение действиями кабмина вполне понятно - сменили руководство без их согласия. Они уже сидят в набсоветах/советах директоров и убеждены, что назначения на должности в госкорпрации это их законное право.
Запитання відповідь була у контексті приїзду Блінкена.
В Интернете разгорелся скандал после публикации фотографии поздравительного билборда с 9 Мая от депутата "ОПЗЖ" Константина Черпицкого в Житомире. Депутат одиозной партии умудрился разместить борд сразу с двумя грубыми ошибками. На фотографии пользователи заметили, что флаг Украины перевернут вверх ногами."
2015 - В 2015 році компанія вперше за 6 років отримала операційний прибуток в розмірі 4,5 млрд грн.
2016 - За результатами 2016 року Нафтогаз отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд грн.
2017 - у 2017 році Нафтогаз отримав найбільший за свою двадцятилітню історію чистий прибуток: 39,4 млрд грн.
2018 - За результатами діяльності у 2018 році НАК «Нафтогаз України» як окрема юридична особа отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд грн. 2019 - чистий прибуток Групи Нафтогаз у 2019 році склав 63,3 млрд грн.
2020 - Збиток групи "Нафтогаз" за 2020 рік склав 19 млрд грн.
29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила Уряд Зеленського, прем'єр міністром призначений самокатчик Гончарук. Новиє ліца за 4 місяці діяльності не встигли зіпсувати тенденцію, тому 2019 рік Нафтогаз закінчив з прибутком.
"Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на "Велике будівництво", "підігрівши" всіх, хто з цієї інфраструктурної афери годується". https://censor.net/ua/n3262845
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Зєлю геть. Дострокові. Досить терпіти це ***...(неподобство)
Прибуток, якщо він є у такого держпідприємства розподіляється між державою і підприємством (це окрім усіх податків)
Це означає, що кредиту від МВФ не буде, і це означає, що зовнішні запозичення (якщо взвгалі такі відбудуться) будуть братися Україною під значно вищий відсоток, який буде забезпечуватися зменшенням заробітних плат, пенсій, тощо.
"Спасібо жітєлям Кривбаса ... і всім 73% разом
Чи може, Ви хочете, щоб ту з"явилися підпист таких інституцій як:
Азіатський банк розвитку
Африканський банк розвитку
Арабський валютний фонд
Ісламський банк розвитку
Євразійський банк розвитку
Чи держпідприємства повинні бути незалежними від держави?
Бла-бла-бла. А на самом деле в лицах этих "наблюдательных советов" имеем тех же коррупционеров, тратящих миллионы на фуршеты, на авиаперелеты. И не о прозрачности думают эти "наблюдательные советы", а, как и свойственно коррупционерам, - о тенизации и скрытности:
"У наглядовій раді "Укрзалізниці" відмовилися розкривати дані про те, скільки грошей вони отримують за роботу, навіть коли відповідний запит направила Тимчасова слідча комісія з УЗ, яку створила Верховна Рада. - Про це написала в своєму телеграм-каналі голова ТСК Юлія Гришина. - Хто дав право керівникам "Укрзалізниці" приховувати від українців, своїх роботодавців, як використовуються їхні кошти. Тим більше враховуючи, що компанія зазнає мільярдних збитків, що свідчить про неефективність роботи наглядової ради."