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Центр протидії корупції (226) Каленюк (17) Блінкен (936)

Блінкен сказав, що рівень підтримки України від США залежить від реформ і боротьби з корупцією, - юрист ЦПК Каленюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Блінкен сказав, що рівень підтримки України від США залежить від реформ і боротьби з корупцією, - юрист ЦПК Каленюк

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив представників громадського сектору, що рівень і якість підтримки України від США залежить від рівня проведення реформ в області доброго врядування та антикорупції.

Про це пише у фейсбуці юристка, виконавча директорка і член правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Основний меседж Блінкена: рівень і якість підтримки України від США безпосередньо залежить від рівня проведення реформ в області доброго врядування та антикорупції. І маркером рівня проведення реформ є МВФ", - повідомила вона.

Каленюк додала, що держсекретар не приховує шоку від руйнування корпоративного управління в "Нафтогазі".

"Для нього важливі сильні антикорупційні інститути, зокрема, припинення атак на антикорупційне бюро з боку влади. Визначальною буде судова реформа, успішність якої залежить від рівня залучення незалежних міжнародних експертів до очищення органів суддівського самоврядування", - пояснила Каленюк.

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За її словами, Блінкен запитав, чим США можуть допомогти Україні ще, окрім висловлювання занепокоєння відкатом реформ в області антикорупції та доброго врядування.

"У США і в держсекретаря є чітке розуміння, що корупція - це загроза нацбезпеці України, прирівняна до військової загрози з боку Росії. І що Кремль використовує корупцію в Україні для гібридної війни проти нас і взагалі проти ідеї демократії", - резюмувала вона.

Блінкен сказав, що рівень підтримки України від США залежить від реформ і боротьби з корупцією, - юрист ЦПК Каленюк 01
Блінкен сказав, що рівень підтримки України від США залежить від реформ і боротьби з корупцією, - юрист ЦПК Каленюк 02
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Топ коментарі
+9
Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 1950 Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 9998 Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 8749
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06.05.2021 19:23
+8
Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 38
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06.05.2021 19:20
+6
вова уже столько преуспел в направлении разрушенияя реформ, что ему легче упасть на колени к уХйлу пообещать не идти в НАТО и получить от него обещалку про мир дружбу жвачку...
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06.05.2021 19:24
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Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 38
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06.05.2021 19:20 Відповісти
Тоді значить, не буде ніякого співробітництва. От якби він сказав, що якщо хєром на роялі "Во палє бірьозка стаяла" хтось збацає, і буде Україні підтримка, от тоді шанс би був величезний...
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06.05.2021 19:21 Відповісти
а шо такое? г-ну Блинкену не похвастался найвеличайший, шо он коррупцию еще в прошлом году придушил... насовсем?...
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06.05.2021 19:21 Відповісти
он раскрутил игру с олигархами совсем в другом направлении от реформ , разгоняет ОПЗЖ, делает с Ахметкой новую ПР и шурует с ними на второй срок ПРЕЗЕдентить (а луч ше бы на первый тюрьму)
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06.05.2021 19:27 Відповісти
Может надушил парфюмом?
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06.05.2021 20:13 Відповісти
надушил... и она ему понравилась )))) пришлось возглавить )))
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06.05.2021 20:21 Відповісти
Т.е., это вполне реальный пидсрачник Нелоху и Дермакам со Шмыгалями.
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06.05.2021 19:22 Відповісти
А номер хером по роялю что не проканал??😃
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06.05.2021 19:22 Відповісти
Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 1950 Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 9998 Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 8749
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06.05.2021 19:23 Відповісти
Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 3614 Интересно, от кого Нелох арахамию подцепил? И почему он ее не лечит?
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06.05.2021 19:26 Відповісти
від ківи. Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 6516
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06.05.2021 19:31 Відповісти
Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 2817
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06.05.2021 19:32 Відповісти
Кива не мог. Он давно уже на самообслуживании.
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06.05.2021 20:13 Відповісти
Доктора шаромеса кивы.
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06.05.2021 20:15 Відповісти
...две версии - либо это генетическое, либо где-то в криворожском трамвае какой-то хам чихнул Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 5966 А таблетки от квартального триппера придуманы уже давно Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 8005
Блинкен сказал, что уровень поддержки Украины от США зависит от реформ и борьбы с коррупцией, - юрист ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 3543
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06.05.2021 19:38 Відповісти
вова уже столько преуспел в направлении разрушенияя реформ, что ему легче упасть на колени к уХйлу пообещать не идти в НАТО и получить от него обещалку про мир дружбу жвачку...
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06.05.2021 19:24 Відповісти
Не подсказывайте,а то у него ума хватит...
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06.05.2021 19:27 Відповісти
он уже к этому идет! два года! он ухала троллил, прося у Байдена дать список с чем идти в НАТО, все развалил что наработано было , теперь просится к уХйлу на договорняк...
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06.05.2021 19:31 Відповісти
А на якому рівні підтримка України Америкою знаходиться зараз?
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06.05.2021 19:28 Відповісти
Where in the States are you from?
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06.05.2021 19:32 Відповісти
Расскажи подробнее, как Штаты воюют со страной-помойкой руками Украинцев. А то мне ********* с шапиро послушать некогда.
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06.05.2021 19:48 Відповісти
https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

З 2014 року Сполучені Штати надали Україні загальну допомогу на суму понад $4,6 мільярда, включаючи допомогу в галузі безпеки та інших галузях. Крім того, ми надали три державні гарантії позик на $1 мільярд.

- США надали допомогу, пов'язану з COVID, на суму понад $49 мільйонів, включаючи фінансування на охорону здоров'я та гуманітарні потреби.

- З 2014 року Сполучені Штати внесли понад $306 мільйонів у гуманітарні організації на підтримку допомоги переміщеним особам, або тим, які іншим чином постраждалим від агресивних дій Росії на сході України та в Криму».
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07.05.2021 05:20 Відповісти
барьба с карупцієй йде під прискіпливим керівництвом бандіта ахмєтова і афєріста каломойського. квартальне дурко по клічькє зєля-на підтанцьовках в різних позах. поддєржки не буде.
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06.05.2021 19:32 Відповісти
Значит уровень будет не большой.
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06.05.2021 19:34 Відповісти
юрист, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк --- кто это? Это там где Шабунин за главного? Новость ни о чём!
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06.05.2021 19:34 Відповісти
Неужели кто-то еще не видит, что зеленая шобла специально все делает назло США, чтоб те отстали от Украины и не мешали обниматься с )(уйлом.
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06.05.2021 19:37 Відповісти
То есть поддержка будет нулевой...
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06.05.2021 19:43 Відповісти
https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

З 2014 року Сполучені Штати надали Україні загальну допомогу на суму понад $4,6 мільярда, включаючи допомогу в галузі безпеки та інших галузях. Крім того, ми надали три державні гарантії позик на $1 мільярд.

- США надали допомогу, пов'язану з COVID, на суму понад $49 мільйонів, включаючи фінансування на охорону здоров'я та гуманітарні потреби.

- З 2014 року Сполучені Штати внесли понад $306 мільйонів у гуманітарні організації на підтримку допомоги переміщеним особам, або тим, які іншим чином постраждалим від агресивних дій Росії на сході України та в Криму».
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07.05.2021 05:22 Відповісти
Мне кажется что Вовочке зЕлохскому бросать борьбу с коррупцией и начинать бороться с народом Украины! Может и мы, разбогатеем?
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06.05.2021 19:57 Відповісти
... а так как реформ нет, а коррупция растёт не по дням, а по часам, то уровень будет нулевой.
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06.05.2021 20:09 Відповісти
Значит поддержки не будет. И правильно. Свяжись с дураками и сам дураком станешь.
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06.05.2021 20:09 Відповісти
https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1
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07.05.2021 05:23 Відповісти
Короче, при Зеле поддержки нам не видать !
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06.05.2021 20:32 Відповісти
Маркером является МВФ! Ржу , не могу! Да чхать им на коррупцию и реформы! Чхать на нищих украинцев! Главное , чтобы Нафтогаз был управляем типа наглядовой радой, а в реалии иностранными выгодополучателями! Чтобы земельки еще к 300000 га США могли подкупить! Чтобы лес не переставали гнать в ЕС! Чтобы УЗ не передумали прихватизировать. И т.д. Ничего личного -- просто бизнес!
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06.05.2021 20:39 Відповісти
А потім Кулеба розказуватиме казки про те, що це - брехня, що американці ставлять умови.

Тут трохи кострубато викладено (як завжди), але:
https://censor.net/ru/news/3263357/kuleba_ob_otnosheniyah_s_ssha_amerikantsy_daje_sprashivali_mogut_li_pomoch_snyat_razgonyaemyyi_v_nashem

02.05.21 23:55 Кулеба об отношениях с США: Американцы даже спрашивали, могут ли помочь снять разгоняемый в нашем информпространстве бред о каких-то требованиях с их стороны

И несмотря на все те слухи, которые звучали в медиа, о том, что есть какие-то предпосылки для встречи, для разговоров, уверяю вас, что никаких таких предпосылок не было", - сказал Кулеба.
По его словам, на определенном этапе "американцы нам говорили: чем мы можем помочь, чтобы снять этот бред, который в вашем информационном пространстве идет о том, что мы выдвигаем к вам какие-то требования?".

=животворящий= так само умови ставив:
https://news.liga.net/politics/news/glavnoe-chtoby-zelenskiy-vypolnyal-obeschaniya-v-gosdepe-otvetili-pochemu-ne-zvonit-bayden

В Госдепе ответили, почему пока нет звонка Байден-Зеленский: Нужно подкрепить действиями

В ближайшее время между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом все-таки состоится телефонный разговор - в этом уверен зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. Между тем, как он сказал Голосу Америки, "звонок должен быть подкреплен действиями".
Журналист спросила, почему американский лидер поговорил уже со многими мировыми лидерами, но не с Зеленским.

"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями. <...> Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. <...> Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - сказал дипломат США.
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06.05.2021 20:45 Відповісти
Недавно получил хорошие юридические услуги адвоката в Киеве https://yurisvest.com/ru/. Заходите и получите бесплатную консультацию от лучших юристов Киева. Мне очень помогли
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06.05.2021 23:57 Відповісти
 
 