Блінкен сказав, що рівень підтримки України від США залежить від реформ і боротьби з корупцією, - юрист ЦПК Каленюк
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Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив представників громадського сектору, що рівень і якість підтримки України від США залежить від рівня проведення реформ в області доброго врядування та антикорупції.
Про це пише у фейсбуці юристка, виконавча директорка і член правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Основний меседж Блінкена: рівень і якість підтримки України від США безпосередньо залежить від рівня проведення реформ в області доброго врядування та антикорупції. І маркером рівня проведення реформ є МВФ", - повідомила вона.
Каленюк додала, що держсекретар не приховує шоку від руйнування корпоративного управління в "Нафтогазі".
"Для нього важливі сильні антикорупційні інститути, зокрема, припинення атак на антикорупційне бюро з боку влади. Визначальною буде судова реформа, успішність якої залежить від рівня залучення незалежних міжнародних експертів до очищення органів суддівського самоврядування", - пояснила Каленюк.
За її словами, Блінкен запитав, чим США можуть допомогти Україні ще, окрім висловлювання занепокоєння відкатом реформ в області антикорупції та доброго врядування.
"У США і в держсекретаря є чітке розуміння, що корупція - це загроза нацбезпеці України, прирівняна до військової загрози з боку Росії. І що Кремль використовує корупцію в Україні для гібридної війни проти нас і взагалі проти ідеї демократії", - резюмувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
З 2014 року Сполучені Штати надали Україні загальну допомогу на суму понад $4,6 мільярда, включаючи допомогу в галузі безпеки та інших галузях. Крім того, ми надали три державні гарантії позик на $1 мільярд.
- США надали допомогу, пов'язану з COVID, на суму понад $49 мільйонів, включаючи фінансування на охорону здоров'я та гуманітарні потреби.
- З 2014 року Сполучені Штати внесли понад $306 мільйонів у гуманітарні організації на підтримку допомоги переміщеним особам, або тим, які іншим чином постраждалим від агресивних дій Росії на сході України та в Криму».
З 2014 року Сполучені Штати надали Україні загальну допомогу на суму понад $4,6 мільярда, включаючи допомогу в галузі безпеки та інших галузях. Крім того, ми надали три державні гарантії позик на $1 мільярд.
- США надали допомогу, пов'язану з COVID, на суму понад $49 мільйонів, включаючи фінансування на охорону здоров'я та гуманітарні потреби.
- З 2014 року Сполучені Штати внесли понад $306 мільйонів у гуманітарні організації на підтримку допомоги переміщеним особам, або тим, які іншим чином постраждалим від агресивних дій Росії на сході України та в Криму».
Тут трохи кострубато викладено (як завжди), але:
https://censor.net/ru/news/3263357/kuleba_ob_otnosheniyah_s_ssha_amerikantsy_daje_sprashivali_mogut_li_pomoch_snyat_razgonyaemyyi_v_nashem
02.05.21 23:55 Кулеба об отношениях с США: Американцы даже спрашивали, могут ли помочь снять разгоняемый в нашем информпространстве бред о каких-то требованиях с их стороны
И несмотря на все те слухи, которые звучали в медиа, о том, что есть какие-то предпосылки для встречи, для разговоров, уверяю вас, что никаких таких предпосылок не было", - сказал Кулеба.
По его словам, на определенном этапе "американцы нам говорили: чем мы можем помочь, чтобы снять этот бред, который в вашем информационном пространстве идет о том, что мы выдвигаем к вам какие-то требования?".
=животворящий= так само умови ставив:
https://news.liga.net/politics/news/glavnoe-chtoby-zelenskiy-vypolnyal-obeschaniya-v-gosdepe-otvetili-pochemu-ne-zvonit-bayden
В Госдепе ответили, почему пока нет звонка Байден-Зеленский: Нужно подкрепить действиями
В ближайшее время между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом все-таки состоится телефонный разговор - в этом уверен зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. Между тем, как он сказал Голосу Америки, "звонок должен быть подкреплен действиями".
Журналист спросила, почему американский лидер поговорил уже со многими мировыми лидерами, но не с Зеленским.
"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями. <...> Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. <...> Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - сказал дипломат США.