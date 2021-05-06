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Новини За кордоном Агресія Росії проти України
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Блінкен: Ми розглянемо запит Києва на нову зброю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Блінкен: Ми розглянемо запит Києва на нову зброю

США розглянуть запит України щодо надання нового озброєння.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, – була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду", – зазначив Блінкен.

Блінкен додав, що Росія відчує наслідки, якщо зважиться на новий акт агресії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба

На запитання, що США готові зробити, якщо Росія зважиться на відкрите вторгнення на територію України, державний секретар США відповів: "Найголовніше, що можна зробити (і що ми робимо), – це впевнитися, що цього не станеться, що Росія не ухвалить це дуже невдале рішення – вчинити новий акт агресії чи іншу необдуману дію щодо України. Саме тому ми висловилися дуже чітко, коли побачили цю концентрацію сил, саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма нашими головними партнерами у світі – зокрема, НАТО і ЄС. Це питання (безпеки України – ред.) перебуває у фокусі нас усіх. Ми дали Москві чітко зрозуміти, що ми стежимо за ситуацією дуже уважно, і якщо Росія вчинить якісь дії, це не мине без наслідків. Водночас ми тісно працюємо з нашими партнерами в Україні, щоб упевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її територію і її народ".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ проситиме у Вашингтона про надання систем протиповітряної оборони та антиснайперських технологій. А голова Офісу президента України Андрій Єрмак казав, що США могли б розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.
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Топ коментарі
+21
RESPECT - USA !
Слава - Україні !!!
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06.05.2021 19:42
+19
"Фундаментальная идея" , про которую многозначительными намеками рассказывал Зеленский - это размещение на украинской территории военно-морской базы США в районе Очакова. В принципе правильная и нужная идея при одном условии - наличии взаимного доверия двух сторон. Ни Салливан, ни Остин, ни сам Блинкен не видят возможностей реализации этого при нынешней власти Украины. Вряд ли она получит одобрение и у Байдена. Первая реакция Блинкена была сдержанной. Он посоветовал начать "... большой путь с первого шага" - восстановления отношений с МВФ.


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06.05.2021 19:42
+18
А у США есть ракеты с само-наведением на ЗЕ-ТЫПИЛОВ?
Нам очень нужны!
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06.05.2021 19:42
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А у США есть ракеты с само-наведением на ЗЕ-ТЫПИЛОВ?
Нам очень нужны!
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06.05.2021 19:42 Відповісти
Не выйдет.
Для наведения требуется хотя бы минимальная мозговая активность...
Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие - Цензор.НЕТ 4998
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06.05.2021 19:44 Відповісти
Саме так ,надати мізки зеленій плісняві ніхто,крім українців,неспроможен !!!)))
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06.05.2021 19:46 Відповісти
Как в Бразилии? Где вы столько палок найдёте?
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06.05.2021 19:49 Відповісти
ЗЕленій плісняві вправити "мізкі" можна тільки через підсрачники ... так само, як у 2014 р. українці вправляли "мізки" янукОвочу Блінкен: Ми розглянемо запит Києва на нову зброю - Цензор.НЕТ 7219
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06.05.2021 22:49 Відповісти
Саме це я мав на увізі,лише українці ,власною волею ,тому що вони є сувереном влади в Україні !!!)))
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06.05.2021 23:03 Відповісти
Проблему б вирішив би паспорт негромадянина ,як в країнах Балтії.
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07.05.2021 06:24 Відповісти
Потрібна військова допомога США, потрібні солдати США та НАТО які будуть воювати з російськими найманцями! Зброя це питання важливе, але у разі повномасштабного наступу російських терористів зброї буде замало, потрібні ще солдати які вміють тією зброєю користуватись, потрібна військова інфраструктура для ефективного застосування американської зброї! Зброя зараз високотехнологічна і сама по собі не працює, потрібна супутникова мережа військового зв'язку, яка буде наводити і керувати новою зброєю, а ми досі не маємо на цю систему Ірідіум доступу і свою супутникову систему військового зв'язку ми досі не створили! Потрібно відбирати серед досвідчених американських військових - добровольців, які можуть вивчити або розуміють українську мову і створювати іноземний корпус в ЗСУ, який буде воювати американською зброєю з використанням американської військової інфраструктури. Просто так американська зброя нічого не вирішить. Старі катери чи хамві не зможуть самі по собі перемогти терористів з супутниковими системами зв'язку, крилатими ракетами, авіацією, флотом та ядерною зброєю! США знову проголошують сумнівні заяви які тільки підігрівають інтерес путіна до нападу на Україну, в той час як потрібно відкривати військові бази США на території України і завозити в Україну військовий персонал і створювати в Україні базові інфраструктурні центри для забезпечення роботи військових США. путін знає що для США логістичне плече дуже велике і не дозволить вести повноцінні бойові дії на іншому континенті з двохмільйонною армією ядерних терористів і тому путін буде і далі бикувати і вдаватись до нападів. І США все це прекрасно розуміють і тому навіть не намагаютсья реально допомагати Україні, а лише створюють видимість домопоги, щоб спровокувати путіна на подальшу агресію. В глобальному сенсі США вигідно щоб путін захопив якомога більше українських територій і тримав тут більшу частину своїх терористичних військ, а не ліз в Сирію, Ливію, Ірак та інші важливі для США регіони.
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06.05.2021 19:53 Відповісти
Охолонь ,навіщо стількі букв !!!)))
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06.05.2021 19:59 Відповісти
Графоманія.
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06.05.2021 20:22 Відповісти
Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие - Цензор.НЕТ 2125
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06.05.2021 20:00 Відповісти
Сегодня США опустили бубочку -это главное)
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06.05.2021 20:07 Відповісти
Навпаки США підтримали Зеленського, запевнили його в своїй підтримці. Так завжди буває коли США не збираються реально допомагати військовою силою! І дивлячись на Ваші дебільні дописи, я десь розумію США. Краще пожертувати 40 млн білих дикунів десь в Україні ніж жертвувати життям американських солдат.
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06.05.2021 20:11 Відповісти
Зникнення 40 мільйонної нації під настиком терористів це невелика втрата у порівнянні з загальною чисельністю планети в 7500 млн.
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06.05.2021 20:13 Відповісти
По-моему тут даже галаперидол будет бессилен
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06.05.2021 20:54 Відповісти
Ха-ха-ха)))
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06.05.2021 21:00 Відповісти
Капец...и тебе ещё голосовать дают...
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06.05.2021 21:02 Відповісти
Угу,они просто до зели встретились с Порохом)то есть зелю просто трахнули...
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06.05.2021 20:50 Відповісти
Сходил бы лучше на дырку в полу рашоклозета. Эффект все равно одинаковый.
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06.05.2021 20:49 Відповісти
пианины пришлите, для слуг они нужней
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06.05.2021 20:11 Відповісти
зетвари со старым ладу не дадут
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06.05.2021 19:42 Відповісти
ни один слуга ни в армии не служил, ни в ато не был, но ордена вешают на себя без стыда
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06.05.2021 20:05 Відповісти
"Фундаментальная идея" , про которую многозначительными намеками рассказывал Зеленский - это размещение на украинской территории военно-морской базы США в районе Очакова. В принципе правильная и нужная идея при одном условии - наличии взаимного доверия двух сторон. Ни Салливан, ни Остин, ни сам Блинкен не видят возможностей реализации этого при нынешней власти Украины. Вряд ли она получит одобрение и у Байдена. Первая реакция Блинкена была сдержанной. Он посоветовал начать "... большой путь с первого шага" - восстановления отношений с МВФ.


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06.05.2021 19:42 Відповісти
Реально важко і безглуздо допомагати неробам ,які самі небажають щось робити !!!)))
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06.05.2021 19:45 Відповісти
RESPECT - USA !
Слава - Україні !!!
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06.05.2021 19:42 Відповісти
Головне що в Україні нема української державної влади !!! Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!))
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06.05.2021 19:43 Відповісти
шоу гада-галабародьки...типа вся страна как съемочная площадка (ответственности - 0, возможностей нажиться - немеряно...и главное - видосики от бедосика от лучших режиссеров комедийных шоу для наивных и доверчивых и... ленивых)
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06.05.2021 19:48 Відповісти
вона вже є, вчора прилетіла, а до цього ще з добрий десяток транспортників С-17
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06.05.2021 20:03 Відповісти
це загальновідома інформація яку може перевірити кожен на флайтрадарі, якщо телепням розум дозволить
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06.05.2021 20:40 Відповісти
Перекладывать будешь навоз в дЯревне *путь Ыллыча* с одной кучи на другую....
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06.05.2021 20:41 Відповісти
Смысловой вопрос не требующий аргументации.Разбирался с этим? Блінкен: Ми розглянемо запит Києва на нову зброю - Цензор.НЕТ 3946
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06.05.2021 20:26 Відповісти
сегодня..
Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие - Цензор.НЕТ 6060
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06.05.2021 20:02 Відповісти
побольше бы таких самолетов!
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06.05.2021 20:26 Відповісти
Добра новина для початку дня
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07.05.2021 07:41 Відповісти
Думаю , што Блинкен скажет , что в Украине есть джавелин и типичные , - против росийских танков . И если путин-***** попробует штонибуть в Украине захватить , - то будут последствия . )
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06.05.2021 20:05 Відповісти
Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие - Цензор.НЕТ 8099 Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие - Цензор.НЕТ 3815
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06.05.2021 20:22 Відповісти
Американці повинні бути впевнені, що зброю, зеленський з йєрмаком, не віддадуть путєну...
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06.05.2021 20:23 Відповісти
Те, що цей папуга, ще й верховний говнокомандувач, пам'ятаєш???
Хоч розумієш, чому Пороху так довго не вдавалось отримати летальну зброю від заходу???
- бо силові структури України були заповнені фєдєрастовими засланцями... Поки не вичистили погань, й західні партнери поки не впевнились, що знов повороту до фєдєрашки не станеться, як зробив раніше януковіч, до того й тормозилась допомога...
А зараз завгосп - фєдєрастовий засланець керує зовнішньою політикою країни, з дозволу папуги... Гадаєш нема настороги в амерів??? Тому й тягають бубочку за вухо зараз...
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06.05.2021 21:28 Відповісти
Я розумию,що авторитарным странам нужен клоун на этапе.Можно так прикинуть,так как ты? Блінкен: Ми розглянемо запит Києва на нову зброю - Цензор.НЕТ 4956
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06.05.2021 21:41 Відповісти
Я гадаю, що ти, з бубочкою та залдостановим можете спілкуаатись без перекладача...
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06.05.2021 22:22 Відповісти
Запиту не буде, навіщо зброя тим, кому заборонено стріляти?
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06.05.2021 20:52 Відповісти
Респект США!
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06.05.2021 21:17 Відповісти
Тільки не давайте Зеленському і його ставленикам, а лише перевіреним генералам. Це в рф "раша це сцарь", в Україні навпаки.
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06.05.2021 21:23 Відповісти
При Трампе сроительство северного потока было остановлено. При Байдене продолжено.
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07.05.2021 00:35 Відповісти
"Мы рассмотрим запрос ". Оружие нужно сейчас , а они только собираются рассматривать ?! Выкручивается как уж на сковородке! Тоже мне партнёры .
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07.05.2021 02:00 Відповісти
Шо ты мелишь?"Строитель из Николаева"))Мокша ты недобитая,вот ты кто!Дело времени разобраться с такими нечестями на подобие тебя.Згинь юродивый! Украина Воскреснет,как Воскрес Христос!
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07.05.2021 07:28 Відповісти
кацапи всрались проти України в 2014-ому, коли в України не було ЖОДНОЇ армії! Уяви, що Україна зробить з кацапами після загартування протягом СЕМИ РОКІВ У ВІЙНІ?

так що хай кацапня 100 раз подумає перед тим, як продовжувати нападати на Україну і.... на 101-ий раз передумає, розвернеться і попре в зад в свої болота і вічну мерзлоту!!!
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07.05.2021 08:03 Відповісти
КИЕВУ НЕОБХОДИМО СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ !!!
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07.05.2021 09:57 Відповісти
 
 