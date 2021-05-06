Блінкен: Ми розглянемо запит Києва на нову зброю

США розглянуть запит України щодо надання нового озброєння.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, – була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду", – зазначив Блінкен.

Блінкен додав, що Росія відчує наслідки, якщо зважиться на новий акт агресії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна попросить у США системи ППО та антиснайперські технології, - Кулеба

На запитання, що США готові зробити, якщо Росія зважиться на відкрите вторгнення на територію України, державний секретар США відповів: "Найголовніше, що можна зробити (і що ми робимо), – це впевнитися, що цього не станеться, що Росія не ухвалить це дуже невдале рішення – вчинити новий акт агресії чи іншу необдуману дію щодо України. Саме тому ми висловилися дуже чітко, коли побачили цю концентрацію сил, саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма нашими головними партнерами у світі – зокрема, НАТО і ЄС. Це питання (безпеки України – ред.) перебуває у фокусі нас усіх. Ми дали Москві чітко зрозуміти, що ми стежимо за ситуацією дуже уважно, і якщо Росія вчинить якісь дії, це не мине без наслідків. Водночас ми тісно працюємо з нашими партнерами в Україні, щоб упевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її територію і її народ".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ проситиме у Вашингтона про надання систем протиповітряної оборони та антиснайперських технологій. А голова Офісу президента України Андрій Єрмак казав, що США могли б розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.