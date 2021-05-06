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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие

США рассмотрят запрос Украины о предоставлении нового вооружения.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в комментарии "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь - кроме той очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности, оснащения, - была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения", - отметил Блинкен.

Блинкен добавил, что Россия почувствует последствия, если решится на новый акт агрессии против Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: США будут готовы поставлять Украине вооружение в рамках уже существующих договоренностей, - советник Байдена Салливан

На вопрос, что США готовы сделать, если Россия решится на открытое вторжение на территорию Украины, государственный секретарь США ответил: "Самое главное, что можно сделать (и мы делаем) - это убедиться, что этого не произойдет, что Россия не примет это очень неудачное решение - совершить новый акт агрессии или иное необдуманное действие в отношении Украины. Именно поэтому мы высказались очень четко, когда увидели эту концентрацию сил, поэтому мы тесно сотрудничаем со всеми нашими главными партнерами в мире - в частности, НАТО и ЕС. Этот вопрос (безопасности Украины. - Ред.) находится в нашем фокусе. Мы дали Москве понять, что мы следим за ситуацией очень внимательно, и если Россия совершит какие-то действия, это не пройдет без последствий. В то же время мы тесно работаем с нашими партнерами в Украине, чтобы удостовериться, что у них есть все необходимое для того, чтобы защитить Украину, ее территорию и ее народ".

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет просить у Вашингтона предоставить системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии. А глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил, что США могли бы разместить в Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
RESPECT - USA !
Слава - Україні !!!
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06.05.2021 19:42
+19
"Фундаментальная идея" , про которую многозначительными намеками рассказывал Зеленский - это размещение на украинской территории военно-морской базы США в районе Очакова. В принципе правильная и нужная идея при одном условии - наличии взаимного доверия двух сторон. Ни Салливан, ни Остин, ни сам Блинкен не видят возможностей реализации этого при нынешней власти Украины. Вряд ли она получит одобрение и у Байдена. Первая реакция Блинкена была сдержанной. Он посоветовал начать "... большой путь с первого шага" - восстановления отношений с МВФ.


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06.05.2021 19:42
+18
А у США есть ракеты с само-наведением на ЗЕ-ТЫПИЛОВ?
Нам очень нужны!
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06.05.2021 19:42
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А у США есть ракеты с само-наведением на ЗЕ-ТЫПИЛОВ?
Нам очень нужны!
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06.05.2021 19:42 Ответить
Не выйдет.
Для наведения требуется хотя бы минимальная мозговая активность...
Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие - Цензор.НЕТ 4998
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06.05.2021 19:44 Ответить
Саме так ,надати мізки зеленій плісняві ніхто,крім українців,неспроможен !!!)))
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06.05.2021 19:46 Ответить
Как в Бразилии? Где вы столько палок найдёте?
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06.05.2021 19:49 Ответить
ЗЕленій плісняві вправити "мізкі" можна тільки через підсрачники ... так само, як у 2014 р. українці вправляли "мізки" янукОвочу Блінкен: Ми розглянемо запит Києва на нову зброю - Цензор.НЕТ 7219
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06.05.2021 22:49 Ответить
Саме це я мав на увізі,лише українці ,власною волею ,тому що вони є сувереном влади в Україні !!!)))
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06.05.2021 23:03 Ответить
Проблему б вирішив би паспорт негромадянина ,як в країнах Балтії.
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07.05.2021 06:24 Ответить
Потрібна військова допомога США, потрібні солдати США та НАТО які будуть воювати з російськими найманцями! Зброя це питання важливе, але у разі повномасштабного наступу російських терористів зброї буде замало, потрібні ще солдати які вміють тією зброєю користуватись, потрібна військова інфраструктура для ефективного застосування американської зброї! Зброя зараз високотехнологічна і сама по собі не працює, потрібна супутникова мережа військового зв'язку, яка буде наводити і керувати новою зброєю, а ми досі не маємо на цю систему Ірідіум доступу і свою супутникову систему військового зв'язку ми досі не створили! Потрібно відбирати серед досвідчених американських військових - добровольців, які можуть вивчити або розуміють українську мову і створювати іноземний корпус в ЗСУ, який буде воювати американською зброєю з використанням американської військової інфраструктури. Просто так американська зброя нічого не вирішить. Старі катери чи хамві не зможуть самі по собі перемогти терористів з супутниковими системами зв'язку, крилатими ракетами, авіацією, флотом та ядерною зброєю! США знову проголошують сумнівні заяви які тільки підігрівають інтерес путіна до нападу на Україну, в той час як потрібно відкривати військові бази США на території України і завозити в Україну військовий персонал і створювати в Україні базові інфраструктурні центри для забезпечення роботи військових США. путін знає що для США логістичне плече дуже велике і не дозволить вести повноцінні бойові дії на іншому континенті з двохмільйонною армією ядерних терористів і тому путін буде і далі бикувати і вдаватись до нападів. І США все це прекрасно розуміють і тому навіть не намагаютсья реально допомагати Україні, а лише створюють видимість домопоги, щоб спровокувати путіна на подальшу агресію. В глобальному сенсі США вигідно щоб путін захопив якомога більше українських територій і тримав тут більшу частину своїх терористичних військ, а не ліз в Сирію, Ливію, Ірак та інші важливі для США регіони.
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06.05.2021 19:53 Ответить
Охолонь ,навіщо стількі букв !!!)))
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06.05.2021 19:59 Ответить
Графоманія.
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06.05.2021 20:22 Ответить
Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие - Цензор.НЕТ 2125
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06.05.2021 20:00 Ответить
Сегодня США опустили бубочку -это главное)
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06.05.2021 20:07 Ответить
Навпаки США підтримали Зеленського, запевнили його в своїй підтримці. Так завжди буває коли США не збираються реально допомагати військовою силою! І дивлячись на Ваші дебільні дописи, я десь розумію США. Краще пожертувати 40 млн білих дикунів десь в Україні ніж жертвувати життям американських солдат.
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06.05.2021 20:11 Ответить
Зникнення 40 мільйонної нації під настиком терористів це невелика втрата у порівнянні з загальною чисельністю планети в 7500 млн.
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06.05.2021 20:13 Ответить
По-моему тут даже галаперидол будет бессилен
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06.05.2021 20:54 Ответить
Ха-ха-ха)))
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06.05.2021 21:00 Ответить
Капец...и тебе ещё голосовать дают...
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06.05.2021 21:02 Ответить
Угу,они просто до зели встретились с Порохом)то есть зелю просто трахнули...
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06.05.2021 20:50 Ответить
Сходил бы лучше на дырку в полу рашоклозета. Эффект все равно одинаковый.
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06.05.2021 20:49 Ответить
пианины пришлите, для слуг они нужней
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06.05.2021 20:11 Ответить
зетвари со старым ладу не дадут
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06.05.2021 19:42 Ответить
ни один слуга ни в армии не служил, ни в ато не был, но ордена вешают на себя без стыда
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06.05.2021 20:05 Ответить
"Фундаментальная идея" , про которую многозначительными намеками рассказывал Зеленский - это размещение на украинской территории военно-морской базы США в районе Очакова. В принципе правильная и нужная идея при одном условии - наличии взаимного доверия двух сторон. Ни Салливан, ни Остин, ни сам Блинкен не видят возможностей реализации этого при нынешней власти Украины. Вряд ли она получит одобрение и у Байдена. Первая реакция Блинкена была сдержанной. Он посоветовал начать "... большой путь с первого шага" - восстановления отношений с МВФ.


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06.05.2021 19:42 Ответить
Реально важко і безглуздо допомагати неробам ,які самі небажають щось робити !!!)))
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06.05.2021 19:45 Ответить
RESPECT - USA !
Слава - Україні !!!
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06.05.2021 19:42 Ответить
Головне що в Україні нема української державної влади !!! Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!))
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06.05.2021 19:43 Ответить
шоу гада-галабародьки...типа вся страна как съемочная площадка (ответственности - 0, возможностей нажиться - немеряно...и главное - видосики от бедосика от лучших режиссеров комедийных шоу для наивных и доверчивых и... ленивых)
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06.05.2021 19:48 Ответить
вона вже є, вчора прилетіла, а до цього ще з добрий десяток транспортників С-17
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06.05.2021 20:03 Ответить
це загальновідома інформація яку може перевірити кожен на флайтрадарі, якщо телепням розум дозволить
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06.05.2021 20:40 Ответить
Перекладывать будешь навоз в дЯревне *путь Ыллыча* с одной кучи на другую....
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06.05.2021 20:41 Ответить
Смысловой вопрос не требующий аргументации.Разбирался с этим? Блінкен: Ми розглянемо запит Києва на нову зброю - Цензор.НЕТ 3946
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06.05.2021 20:26 Ответить
сегодня..
Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие - Цензор.НЕТ 6060
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06.05.2021 20:02 Ответить
побольше бы таких самолетов!
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06.05.2021 20:26 Ответить
Добра новина для початку дня
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07.05.2021 07:41 Ответить
Думаю , што Блинкен скажет , что в Украине есть джавелин и типичные , - против росийских танков . И если путин-***** попробует штонибуть в Украине захватить , - то будут последствия . )
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06.05.2021 20:05 Ответить
Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие - Цензор.НЕТ 8099 Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие - Цензор.НЕТ 3815
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06.05.2021 20:22 Ответить
Американці повинні бути впевнені, що зброю, зеленський з йєрмаком, не віддадуть путєну...
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06.05.2021 20:23 Ответить
Те, що цей папуга, ще й верховний говнокомандувач, пам'ятаєш???
Хоч розумієш, чому Пороху так довго не вдавалось отримати летальну зброю від заходу???
- бо силові структури України були заповнені фєдєрастовими засланцями... Поки не вичистили погань, й західні партнери поки не впевнились, що знов повороту до фєдєрашки не станеться, як зробив раніше януковіч, до того й тормозилась допомога...
А зараз завгосп - фєдєрастовий засланець керує зовнішньою політикою країни, з дозволу папуги... Гадаєш нема настороги в амерів??? Тому й тягають бубочку за вухо зараз...
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06.05.2021 21:28 Ответить
Я розумию,що авторитарным странам нужен клоун на этапе.Можно так прикинуть,так как ты? Блінкен: Ми розглянемо запит Києва на нову зброю - Цензор.НЕТ 4956
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06.05.2021 21:41 Ответить
Я гадаю, що ти, з бубочкою та залдостановим можете спілкуаатись без перекладача...
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06.05.2021 22:22 Ответить
Запиту не буде, навіщо зброя тим, кому заборонено стріляти?
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06.05.2021 20:52 Ответить
Респект США!
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06.05.2021 21:17 Ответить
Тільки не давайте Зеленському і його ставленикам, а лише перевіреним генералам. Це в рф "раша це сцарь", в Україні навпаки.
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06.05.2021 21:23 Ответить
При Трампе сроительство северного потока было остановлено. При Байдене продолжено.
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07.05.2021 00:35 Ответить
"Мы рассмотрим запрос ". Оружие нужно сейчас , а они только собираются рассматривать ?! Выкручивается как уж на сковородке! Тоже мне партнёры .
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07.05.2021 02:00 Ответить
Шо ты мелишь?"Строитель из Николаева"))Мокша ты недобитая,вот ты кто!Дело времени разобраться с такими нечестями на подобие тебя.Згинь юродивый! Украина Воскреснет,как Воскрес Христос!
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07.05.2021 07:28 Ответить
кацапи всрались проти України в 2014-ому, коли в України не було ЖОДНОЇ армії! Уяви, що Україна зробить з кацапами після загартування протягом СЕМИ РОКІВ У ВІЙНІ?

так що хай кацапня 100 раз подумає перед тим, як продовжувати нападати на Україну і.... на 101-ий раз передумає, розвернеться і попре в зад в свої болота і вічну мерзлоту!!!
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07.05.2021 08:03 Ответить
КИЕВУ НЕОБХОДИМО СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ !!!
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07.05.2021 09:57 Ответить
 
 