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46% громадян України позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України, - опитування "Демініціатив". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

46% громадян України позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України, - опитування

46% українців позитивно ставляться до рішення української влади про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України. Також 62% українців вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

Водночас проти цього виступили 29% респондентів, 9% відповіли, що їм байдуже, а ще 16% не визначилися з відповіддю.

Переважно визнання воїнів УПА борцями за незалежність України підтримується в Західному і Центральному регіонах (80% і 47% відповідно). У Південному та Східному регіонах підтримують це рішення по 20-25%. Також у Центральному, Південному і Східному регіонах є по 20% тих, хто поки не визначилися зі своїм ставленням, але ці люди не висловлюють негативне ставлення до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України.

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Згідно з опитуванням, молодь більше схиляється до підтримки цього рішення (50% "за" і 19% "проти" серед групи 18-29 років, а серед людей старше 60 років - 42% "за" і 39% "проти"). Є вікові відмінності і всередині регіонів. Зокрема, серед молоді Півдня і Сходу України по 30% тих, хто підтримує і хто не підтримує це рішення, інші ставляться байдуже або не визначилася з відповіддю.

Також 62% українців вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України. Згідно з опитуванням, з цим погоджується більшість жителів у всіх регіонах: на Заході і в Центрі так вважають 78% і 69% громадян, на Півдні і в Центрі - по 45%. Переважно позитивною його діяльність вважають 12% жителів Сходу.

Крім того, 43% українців підтримують рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки. Разом з тим, згідно з опитуванням, проти цього рішення виступають 29% громадян, 16% відповіли, що їм байдуже, і ще 13% не визначилися зі своїм ставленням. У Західному і Центральному регіонах більшість підтримує це рішення (64% і 47% відповідно). На Півдні і Сході підтримують це рішення по 27%, не підтримують - 33% на Півдні і 43% у Східному регіоні. Дослідники також звертають увагу на те, що це рішення підтримує електорат всіх партій, крім "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ).

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Діяльність Степана Бандери як історичної постаті позитивною для України вважають 32% громадян, стільки ж вважають його діяльність негативною. Ще 21% – наскільки позитивною, настільки й негативною. Позитивне ставлення переважає у Західному регіоні (70%). У Центральному регіоні по 27% вважають його діяльність позитивною чи негативною, і також ще 27% – наскільки позитивною, настільки й негативною. Негативне ставлення переважає у Південному та Східному регіонах, тут діяльність Степана Бандери вважають негативною для України 54% та 48% відповідно, а позитивною – по 11% в обох регіонах. Істотна частка мешканців Півдня та Сходу вважають діяльність Бандери наскільки позитивною, настільки й негативною (15% та 25% відповідно). Молодь більш схильна вважати Степана Бандеру історичною постаттю, чия діяльність була скоріша позитивною для України.

36% прихильників "Слуги народу" вважають Степана Бандеру позитивною історичною постаттю, 27% – негативною. Серед прихильників ОПЗЖ позитивно оцінюють внесок Степана Бандери в історію України лише 4%, а 63% – негативно. Натомість прихильники ЄС, навпаки, переважно оцінюють постать Степана Бандери позитивно (57%), негативно – лише 12% прихильників цієї партії.

46% громадян України позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України, - опитування Демініціатив 01
46% громадян України позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України, - опитування Демініціатив 02
46% громадян України позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України, - опитування Демініціатив 03

Загальноукраїнське опитування "День перемоги і його місце в історичній пам'яті українців: який сенс громадяни вкладають у цю дату?" було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Так,бійці УПА є справжніми героями України! Трималися проти кацапської навали навіть після смерті Сталіна.
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07.05.2021 12:54
+19
Українська незалежність виборені УПА і іншими патріотами в боях за незалежність,а не якимсь комунякою.
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07.05.2021 13:01
+18
Ясна річ,ОПЗЖ ,це рафіновані кремлівські гниди ,реальна загроза суверенітету України ,та українцям,як націі !!!))
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07.05.2021 12:54
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Українська незалежність виборені УПА і іншими патріотами в боях за незалежність,а не якимсь комунякою.
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07.05.2021 13:01 Відповісти
Ясна річ,ОПЗЖ ,це рафіновані кремлівські гниди ,реальна загроза суверенітету України ,та українцям,як націі !!!))
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07.05.2021 12:54 Відповісти
Так,бійці УПА є справжніми героями України! Трималися проти кацапської навали навіть після смерті Сталіна.
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07.05.2021 12:54 Відповісти
шо ти верзеш, клоун? від чого вони сепарувались? від загарбника?
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07.05.2021 13:02 Відповісти
ну да, тем более , что они не были гражданами СССР
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07.05.2021 13:07 Відповісти
Важко зрадити СРСР,будучи громадянином Австро-Угорщини чи Польщі !!!!)))
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07.05.2021 13:10 Відповісти
їхня мета - Держава Україна! чого вони не досягли?
лиднири - не сєпари, а колаборанти і рашистьскі окупанти!
СС - сєпари? від кого чи від чого ...лять сепарувала організація нац.-соціалістів Німеччини?
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07.05.2021 13:05 Відповісти
Кацапе, в немає в тебе фото де мільйонна армія власовців вбиває і євреїі і українців і росіян і поляків і чехів??? Ці фото вже в минулому, ніхто не вірить радянській пропаганді. А хто разом з німцями у 1939 році напав на Західну Україну і Польщу???
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07.05.2021 15:42 Відповісти
Якщо ти про колабораціонізм - то це явище мало місце у всіх країнах і у всіх національностей. А найбільшої сили воно набралона кацапщині.
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07.05.2021 15:52 Відповісти
У Львові тоді мешкало українців не більше 15%. Вата взагалі стверджує, що не більше 5%. Десь по 40% євреїв та поляків.
Але єврейський погром вчинили саме українці! Як стверджує та сама вата,..
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07.05.2021 16:09 Відповісти
Більш того, ці дебіли ще стверджують, що то були саме бандерівці, тобто відсотки з відсотків.
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07.05.2021 16:16 Відповісти
Кацапы, во главе с твоим сралиным, и без "немчуры" с этим прекрасно справлялись...
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07.05.2021 12:59 Відповісти
"против этого выступили 29% респондентов, 9% ответили, что им безразлично, а еще 16% не определились с ответом".

Т.е. если верить этому опросу, то электорат жопоблока + разного рода зебилья составляет 54%. С такими %% не скоро Украина будет в НАТО и ЕС. 46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос "Деминициатив" - Цензор.НЕТ 6049
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07.05.2021 12:56 Відповісти
Реально "мудрий нарід",це понад 60% ,незмінний з 1991 р. !!!)))
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07.05.2021 12:58 Відповісти
щодо відпрацьованого матеріалу в мене сумніви, дивлячись на те як скаженіють вороги при згадуванні його імені
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07.05.2021 13:00 Відповісти
Вместе с тем против этого выступили 29% респондентов, 9% ответили, что им безразлично

46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос "Деминициатив" - Цензор.НЕТ 9921
Много! Ой, много еще ваты в Украине!
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07.05.2021 13:01 Відповісти
А те кто против - Лишать гражданства Украины.. ибо некуй петь под дудку кремля !! Героям Слава !!
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07.05.2021 13:04 Відповісти
З кожним роком все менше українців зомбованих антиукраїнськими пропагандистськими штампами.
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07.05.2021 13:05 Відповісти
Деятельность Степана Бандеры как исторической фигуры положительной для Украины считают 32% граждан/ С этим несогласные.Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры/ Зеленский: Бандера - герой для какого-то процента украинцев /У меня отец боролся с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, - Шефир.
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07.05.2021 13:06 Відповісти
46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос "Деминициатив" - Цензор.НЕТ 4118
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07.05.2021 13:06 Відповісти
бабушка Мендель?
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07.05.2021 13:09 Відповісти
46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос "Деминициатив" - Цензор.НЕТ 6679
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07.05.2021 13:11 Відповісти
80% украинцев - пофиг.
99% молодежи вообще живут в другом мире.
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07.05.2021 13:13 Відповісти
****, кто не согласен пусть сдают паспорта и ***** в сибирь
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07.05.2021 13:13 Відповісти
Все страны уже признали борцов за независимость национальными героями. Одна Украина всё смотрит в сторону рассеи . Не удивительно что Юг и Восток не признают УПА.. Там население понаехавшее. Эта пятая колонна ещё долго будем мутить воду в ступе.... А скажи им - Признаете сталина и жукова героями ? - Признают однозначно.
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07.05.2021 13:14 Відповісти
Чекисты терроризировали население, маскируясь под отряды УПА.- 156 груп под видом отрядов УПА действовали в Западной Украине на 26 июля 1945го. В 1944-1953 гг. советские каратели убили 153 тыс. украинцев, 134 тыс. арестованы, в Сибирь отправлены 204 тыс. украинцев. "Я считаю правильным создание спецгруп- заявил Хрущов".
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07.05.2021 13:14 Відповісти
Листівка УПА ("За що боряться українські повстанці?")
46% громадян України позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 5505
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07.05.2021 13:19 Відповісти
46% громадян України позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 6388
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07.05.2021 13:29 Відповісти
46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины
============
Читаем между строк: 54% граждан Украины совкодрочеры и руссофилы
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07.05.2021 13:29 Відповісти
Судя по опросу у нас 30% ватного населения.Представте сколько было этого отребья до оккупации Крыма и части Донбасса.
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07.05.2021 13:33 Відповісти
Проблема в тому, що УПА у абсолютної більшості асоціюється з ОУН, що не відповідає історичній дійсності. І доки історія писатиметься з викривленнями та замовчуваннями під якогось "ДЯДЮ" з його довбаними амбіціями, така статистика нажаль буде зберігатись...
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07.05.2021 14:01 Відповісти
Досить цікавий факт: ветеранів УПА шанують в тих місцевостях,де вони діяли,та люто ненавидять на Московії,де їх навіть і не бачили! Чому?! Та тому,що герої УПА боронили Батьківщину,свою землю,свої родини. І люто ненавидять московити,котрим вони дуже заважали поневолювати український народ.
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07.05.2021 14:55 Відповісти
47% я теж -За !
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07.05.2021 15:56 Відповісти
Колюня , ты сам себе «нравишься» , плюсик поставил себе?
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07.05.2021 21:27 Відповісти
Воинов УПА следует вообще узаконить как воинов которые вели борьбу с немецкими и совдеповскими оккупантами.
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07.05.2021 17:39 Відповісти
46% громадян України позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 1919
"Повстанський стяг наш лопотить".
Вона вміщена у збірнику "Повстанський стяг" (1947 р.):

Повстанський стяг наш лопотить, червоно-чорний в бій скликає,
В крові купається земля, це Україна воскресає.
Повстанський стягу бойовий це кров тебе почервонила,
А рідная свята земля, тебе це чорним позначила.
-
Червоно-чорний стягу наш ідем в червоне без вагання,
Щоб нашу Чорну і Святу звільнить від ката у повстанні.
Повстанський стяг наш лопотить, червоно-чорний в бій скликає,
В крові купається земля, це рідна Україна воскресає!
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07.05.2021 21:15 Відповісти
А добкин с плакатами это наша земля за. При таких тарифах половина харьковской области не против. Дебилы
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09.09.2021 16:44 Відповісти
 
 