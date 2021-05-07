Байден хотів, щоб я приїхав до України якнайшвидше, - Блінкен
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що здійснював візит до України з посланням для українського народу. Він стверджує, що президент США Джо Байден хотів, щоб цей візит відбувся якнайшвидше.
Про це Блінкен сказав телеканалу MSNBC, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Блінкена, велика частина цього послання - прихильність США незалежності України, її територіальній цілісності, її суверенітету.
"Ми стоїмо на їхньому боці, в тому числі проти будь-якої агресії з боку Росії", - зазначив держсекретар.
Також він додав, що висловив Україні підтримку в роботі над реформуванням демократії та в її зміцненні, у створенні уряду, який приносить користь українському народу.
"Це те, що я несу. Президент Байден хотів, щоб я приїхав сюди якнайшвидше, щоб послати це рішуче послання. У нього вже була дуже хороша розмова з президентом Зеленським телефоном кілька тижнів тому, але тепер ми тут, приходимо особисто і доставляємо те саме повідомлення", - сказав Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
Причем, выбрал под улюлюканье - "хуже не будет!" и "хоть паржом!"
И выбрав самое убогое убожество из 42 (!) кандидатов, нарит 73 еще вякает что-то об уважении, ну-ну.
...на самом деле, поведение и выступление президента Зеленского на пресс-конференции - это был стыд, унижение Украины. Мимика, жесты, несвязные предложения. Полное отсутствие четкой позиции, непонимание ситуации и государственных процессов. Неспособность сформулировать мысль. Вот в такой ситуации представители США должны решать непростые задачи: удерживать украинское руководство от сдачи государственных интересов Украины, сдерживать российскую агрессию и наращивание вооруженных сил РФ у границ Украины. Не допустить создания в Украине политического или социального взрыва, ситуации хаоса и безвластия, так выгодных Кремлю.
07.05.2021
Т.н. "Крымская платформа"успешно хоронится виртуозной работой Ермака, который решил привлечь к участию в ней еще и президента Беларуси Лукашенко. Это вообще то означает, что ни большинство стран Европы , ни США и близко не подойдут к месту ее проведения.
Министерство здравоохранения Украины планирует выпуск сертификатов подтверждающих наличие вакцинной иммунизации от COVID-19. Рассказы о "совместимости" этого документа с европейскими - ложь и дезинформация.
В отличии от европейских аналогов в украинский документ не вносится данные о признании вакцины используемой для вакцинации в ЕС и серийный номер партии данной вакцины. Все это делает данный документ бумагой для чисто внутреннего пользования.
Но каков размах, какие планы: спилить бабла и по карманам. Пока нарид кормят расследованиями века.
Я б сказав би, що саме тому Блінкен першим зустрівся з Порошенко, потім головою ПЦУ і вже десь там із Зеленським. Все логічно
а вот что было за кулисами? вот самое интересное...судя по инфо фону оргия была еще та, возможно даже с элементами бдсм... есно "величайший" играл роль далеко не мужскую на сем меропрятии (ну он профи актер, артист, не привыкать).
давно "зеленые гэрмаки" не получали столько белка защеку точно, хотя... американцы знали куда едут, просто показали на личном примере ху их ху...п.с. и Зеля на камеру счастливый (а вы думали? еще пол года можно пиарится плебсу про визит госсекретаря, а жопу залечат лучшие врачи из феофании и в кратчайшие сроки) и Блинкин с Порохом перетер что хотел (хоть пришлось ради приличия притащить реквизит в виде бабы Юли, Арахамчика, кого то там из голоса краины и еще одного не спикен инглиш вроде как скрепоносца Юры)
Источники сообщают, что вчерашняя встреча президента Зеленского с госсекретарем Блинкеном прошла на самом деле очень тяжело. Американцы высказали ряд крупных претензий к украинской власти.
Претензии касались НАБУ, управления госкомпаниями (Нафтогаз, Нацбанк), судебной системы и подобное.
Отдельно, и почти в ультимативной форме, был затронут вопрос олигарха Игоря Коломойского. Попытка Зеленского убедить госсекретаря США, что вопрос Коломойского будет решен через закон об олигархах, Блинкен оставил без реакции. Понимайте, как знаете.
Источники сообщают также, что на закрытой встрече Блинкен поднимал вопрос Ермака и его связей с россией. Не в бровь, а в глаз. Без Ермака, Зеленский сейчас никто, и не контролирует ничего. Но снять Ермака Зеленскому как раз по силам. И Зеленскому ясно дали понять, что его нынешние дутые 30%, запросто могут превратиться в 10-11%. Дело техники, а поводов для критики Зеленский уже создал более чем.
Резонный вопрос - почему на всех встречах мы видели только Блинкена? А где была его зам Виктория Нуланд?
А Виктория Нуланд в это самое время «раздавала печеньки». Во главе делегации американских специалистов по самым разным вопросам, госпожа Нуланд в отеле «Хаят» проводила множество встреч с самими интересными представителями украинского истеблишмента. По самым различным темам. Подтверждение тому - встреча Нуланд с мэром Киева Виталием Кличко. Она была значимой, но далеко не единственной. Эти встречи Офис президента испугали даже больше, чем контакт Блинкена с Порошенко и все претензии Блинкена вместе взятые. Убойную силу "печенек Нуланд" там хорошо помнят.
Вывод такой. За нынешнюю украинскую власть, американская сторона берется всерьез. Слова госпожи депутата Европарламента Виолы фон Крамон о том, что в государство Украина вложено слишком много, чтобы просто взять и уйти - обретают ощутимую форму.
В ближайшие месяцы, и Зеленскому, и всему Офису президента, придется крайне не сладко.
Способов давления на Офис президента у американцев - более чем.
Например, фильм о «вагнеровцах» может выйти в самый неожиданный момент…
С очень даже интересными акцентами.
Печерский холм
это означает что зелю никто не уважает, его опустили ниже туалета