Вакцина проти COVID-19 турецької розробки буде готова до осені, - Ердоган

Турецькі вчені планують завершити розробку вакцини від коронавірусу до вересня-жовтня 2021 року.

Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган у розмові з журналістами після п'ятничної молитви в Стамбулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Агентство Анадолу.

"У Туреччині триває активна робота з розробки вітчизняної вакцини від коронавірусу. Ми плануємо отримати вакцину до вересня-жовтня цього року", - сказав турецький лідер.

Ердоган зазначив, що вітчизняна вакцина буде розрахована не тільки на покриття попиту в самій Туреччині. "Анкара готова поставити вакцину в будь-яку країну світу, якщо надійде відповідний запит", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини також повідомив, що раніше обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним тему поставок російської вакцини від коронавірусу Супутник-V.

"Йдеться про постачання великих партій російської вакцини в Туреччину. Потім ми налагодимо спільне виробництво в Туреччині", - повідомив Ердоган.

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