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Вакцина проти COVID-19 турецької розробки буде готова до осені, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Вакцина проти COVID-19 турецької розробки буде готова до осені, - Ердоган

Турецькі вчені планують завершити розробку вакцини від коронавірусу до вересня-жовтня 2021 року.

Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган у розмові з журналістами після п'ятничної молитви в Стамбулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Агентство Анадолу.

"У Туреччині триває активна робота з розробки вітчизняної вакцини від коронавірусу. Ми плануємо отримати вакцину до вересня-жовтня цього року", - сказав турецький лідер.

Ердоган зазначив, що вітчизняна вакцина буде розрахована не тільки на покриття попиту в самій Туреччині. "Анкара готова поставити вакцину в будь-яку країну світу, якщо надійде відповідний запит", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини також повідомив, що раніше обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним тему поставок російської вакцини від коронавірусу Супутник-V.

"Йдеться про постачання великих партій російської вакцини в Туреччину. Потім ми налагодимо спільне виробництво в Туреччині", - повідомив Ердоган.

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тствующий запрос", - сказал Эрдоган.
Президент Турции также сообщил, что ранее обсудил с президентом России Владимиром Путиным тему поставок российской вакцины от коронавируса Спутник-V. Источник: https://censor.net/ru/n3264080ибо если он бы это серьезно сказалл... Вакцина от COVID-19 турецкой разработки будет готова к осени, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 4516 он крутой тролль..
то же и с С-300 - тупо НАТО, кому не надо еще раз изучит шо еслиизучать с-300 - то бьется током или ампером, вот, отечественные так сделали шо если ток, то амперов хрен считают, вот так вот(Путин сидит на бутылке и смеется с НАТО)
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07.05.2021 16:13 Відповісти
"Вакцина проти COVID-19 турецької розробки буде готова до осені, - Ердоган"- пірдоГан захотів бабліща зрубати на на утилізації своїх тюриків! Вакцина проти COVID-19 турецької розробки буде готова до осені, - Ердоган - Цензор.НЕТ 1447
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07.05.2021 16:49 Відповісти
после пятничной молитвы в Стамбуле Источник: https://censor.net/ru/n326408\\\\\\\\\\\\

ну так не за гроші, а задля *лаха Вакцина проти COVID-19 турецької розробки буде готова до осені, - Ердоган - Цензор.НЕТ 5432 для лохів вивіска шо то здєлав *лах - аж бігом піде)))
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07.05.2021 19:22 Відповісти
 
 