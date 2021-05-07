Вакцина от COVID-19 турецкой разработки будет готова к осени, - Эрдоган
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Турецкие ученые планируют завершить разработку вакцины от коронавируса до сентября-октября 2021 года.
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Агентство Анадолу.
"В Турции продолжается активная работа по разработке отечественной вакцины от коронавируса. Мы планируем получить вакцину к сентябрю-октябрю текущего года", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что отечественная вакцина будет рассчитана не только на покрытие спроса в самой Турции. "Анкара готова поставить вакцину в любую страну мира, если поступит соответствующий запрос", - сказал Эрдоган.
Президент Турции также сообщил, что ранее обсудил с президентом России Владимиром Путиным тему поставок российской вакцины от коронавируса Спутник-V.
"Речь идет о поставках крупных партий российской вакцины в Турцию. Затем мы наладим совместное производство в Турции", - сообщил Эрдоган.
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Президент Турции также сообщил, что ранее обсудил с президентом России Владимиром Путиным тему поставок российской вакцины от коронавируса Спутник-V. Источник: https://censor.net/ru/n3264080ибо если он бы это серьезно сказалл... он крутой тролль..
то же и с С-300 - тупо НАТО, кому не надо еще раз изучит шо еслиизучать с-300 - то бьется током или ампером, вот, отечественные так сделали шо если ток, то амперов хрен считают, вот так вот(Путин сидит на бутылке и смеется с НАТО)
ну так не за гроші, а задля *лаха для лохів вивіска шо то здєлав *лах - аж бігом піде)))