Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 187/2021 "Питання Центру протидії дезінформації", яким затвердив Положення про ЦПД.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Згідно з документом, гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи. Кабінет Міністрів має у двотижневий термін визначити умови оплати праці співробітників Центру.
Відповідно до Положення, Центр підпорядкований Раді національної безпеки та оборони України (РНБО). Загальне спрямування та координацію його діяльності здійснює секретар РНБО.
ЦПД очолює керівник, якого призначає і звільняє з посади президент України за поданням секретаря РНБО.
ЦПД забезпечує протидію як поточним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці і національним інтересам в інформаційній сфері, виявлення і протидії дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.
Відзначається, що Центр має проводити аналіз і моніторинг подій і явищ в інформаційному просторі, стану інформаційної безпеки і присутності України у світовому інформаційному просторі.
Також ЦПД має виявляти і вивчати поточні та прогнозовані загрози інформаційній безпеці України, чинники, що впливають на їх формування, а також прогнозувати наслідки для національних інтересів.
Центр забезпечуватиме РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами з інформаційної безпеки України.
Крім того, Центр братиме участь у розробці і реалізації Стратегії інформаційної безпеки, здійсненні аналізу стану реалізації, зокрема з питань протидії дезінформації.
ЦПД може отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних і розвідувальних органів, прокуратури, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, статистичні дані, інформацію, довідкові матеріали.
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Салям, Макс !
догадайся почему
Центр политико-исторической пропаганды
Новини, Політика 7.05.2021 News UA
В апараті Ради національної безпеки і оборони України немає підрозділу під назвою «Центр протидії дезінформації», а Поліна Лисенко, призначена указом президента керівницею центру, не працює в РНБО.
Про це повідомив блогер і юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook.
«Була ціла презентація від голови Офіс Президента України Єрмака про створення Центру протидії дезінформації. Насправді його не існує і ніхто в РНОБО не знає, хто така Поліна», - написав він.
Братківський додав, що отримав відповідь на свій запит, у якому сказано, зокрема, що «Лисенко Поліна Олександрівна, призначена Указом Президента України від 2 квітня 2021 року № 137 на посаду керівника Центру протидії дезінформації, не є штатним працівником Апарату РНБО України».ОЦЕ Й БУЛИ ТІ БОТИ НА ГРОШІ УКРАЇНЦІВ типу з ц ентру потидиії дезі
треба противодевствомать тебя так
Но позже Белый дом опубликовал стенограмму, в которой были зачеркнуты сказанные слова.
Представитель Белого дома подтвердил The Post, что эти слова были стерты, потому что они не отражают официальную политику. Они сказали, что Жан-Пьер «оговорилась».
Белый дом не отказался от характеристики Жан-Пьер, что США открыты для возможного вступления Украины в НАТО, но корректива указывает на то, что в настоящее время ответ отрицательный.
Вони про це ще на початку року говорили.
Скільки вже можна очікувати? Зробіть і ми оцінимо чи це варте уваги чи просто піар і якщо не варте то обісремо.
Суспільство буде мати вплив на кадровий склад чи ні?
Дивіться щоб не вийшло як із судами які працюють в інтересах не України, а ворогів які їм платять і з якими нічого зробити не можна бо ця структура недоторкана по законах.
Якими інструментами буде володіти? Які методи буде застосовувати? Без таких деталей це більше похоже у гіршому випадку на офіс по розпилу бюджету, в кращому на урядове ЗМІ яке буде давати інфу виключно для депутатів, уряду і президента.
Слушай мою команду: немедленно утвердиться!
Вольно...