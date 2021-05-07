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Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 187/2021 "Питання Центру протидії дезінформації", яким затвердив Положення про ЦПД.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Згідно з документом, гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи. Кабінет Міністрів має у двотижневий термін визначити умови оплати праці співробітників Центру.

Відповідно до Положення, Центр підпорядкований Раді національної безпеки та оборони України (РНБО). Загальне спрямування та координацію його діяльності здійснює секретар РНБО.

ЦПД очолює керівник, якого призначає і звільняє з посади президент України за поданням секретаря РНБО.

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ЦПД забезпечує протидію як поточним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці і національним інтересам в інформаційній сфері, виявлення і протидії дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Відзначається, що Центр має проводити аналіз і моніторинг подій і явищ в інформаційному просторі, стану інформаційної безпеки і присутності України у світовому інформаційному просторі.

Також ЦПД має виявляти і вивчати поточні та прогнозовані загрози інформаційній безпеці України, чинники, що впливають на їх формування, а також прогнозувати наслідки для національних інтересів.

Центр забезпечуватиме РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами з інформаційної безпеки України.

Крім того, Центр братиме участь у розробці і реалізації Стратегії інформаційної безпеки, здійсненні аналізу стану реалізації, зокрема з питань протидії дезінформації.

ЦПД може отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних і розвідувальних органів, прокуратури, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, статистичні дані, інформацію, довідкові матеріали.
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Топ коментарі
+17
боты нашли работу ? ))))
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07.05.2021 22:47
+12
Гниди плодяться за геометричною прогресією !!! Черговий розплідник корумпованої гидоти готується до здачи в експлуатацію !!!)))
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07.05.2021 22:51
+10
Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 7975
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07.05.2021 22:46
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Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 7975
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07.05.2021 22:46 Відповісти
взамен разбомбленной ботофермы Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації - Цензор.НЕТ 4218

Салям, Макс !
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08.05.2021 01:08 Відповісти
Ва-Алейкум Салам, друже. Необучаемые. МинСтец была марна справа, эти по тем же граблям побежали.
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08.05.2021 02:17 Відповісти
положение в центре утвержденное
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07.05.2021 22:47 Відповісти
боты нашли работу ? ))))
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07.05.2021 22:47 Відповісти
Половину из ЦПХ переведут...
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07.05.2021 22:59 Відповісти
Гниди плодяться за геометричною прогресією !!! Черговий розплідник корумпованої гидоти готується до здачи в експлуатацію !!!)))
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07.05.2021 22:51 Відповісти
Новий мінстець? Як скоро забанять?
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07.05.2021 22:51 Відповісти
а ты только начни критиковать Порошенко и админы тебя тут же забанят

догадайся почему
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07.05.2021 23:11 Відповісти
Раніше тільки за мінстець банили відразу, а тут вже 10 хвилин висить... Мабуть новий аваков народився Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 5593.
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07.05.2021 23:18 Відповісти
в противодействие дезинформации лучше бы выглядел -
Центр политико-исторической пропаганды
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07.05.2021 22:52 Відповісти
В РНБО не знають, куди подівся Центр протидії дезінформації і де його керівниця

Новини, Політика 7.05.2021 News UA
Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 7129В апараті Ради національної безпеки і оборони України немає підрозділу під назвою «Центр протидії дезінформації», а Поліна Лисенко, призначена указом президента керівницею центру, не працює в РНБО.

Про це повідомив блогер і юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook.

«Була ціла презентація від голови Офіс Президента України Єрмака про створення Центру протидії дезінформації. Насправді його не існує і ніхто в РНОБО не знає, хто така Поліна», - написав він.

Братківський додав, що отримав відповідь на свій запит, у якому сказано, зокрема, що «Лисенко Поліна Олександрівна, призначена Указом Президента України від 2 квітня 2021 року № 137 на посаду керівника Центру протидії дезінформації, не є штатним працівником Апарату РНБО України».ОЦЕ Й БУЛИ ТІ БОТИ НА ГРОШІ УКРАЇНЦІВ типу з ц ентру потидиії дезі
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07.05.2021 22:52 Відповісти
У вови немає свого ТБ каналу зате є своя державна ботоферма
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07.05.2021 22:54 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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07.05.2021 22:53 Відповісти
Центр зеленокомускусу - деза навкруги
треба противодевствомать тебя так
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07.05.2021 22:53 Відповісти
...ну вот, теперь и лысому из квартала местечко найдется Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 3318
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07.05.2021 22:55 Відповісти
жирный уже 10 лямов накрутил, лысый 100 накрутит
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07.05.2021 22:57 Відповісти
"Харашо" нелох пристроївся- держдача, держботоферма
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07.05.2021 22:57 Відповісти
«Да-да. Как я уже сказала, администрация Байдена привержена обеспечению того, чтобы дверь в НАТО оставалась открытой для претендентов, когда они будут готовы и смогут выполнить взятые на себя обязательства. Поэтому они должны выполнять обязательства и обязательства членства и вносить вклад в безопасность в евроатлантическом регионе », - ответил Жан-Пьер.
Но позже Белый дом опубликовал стенограмму, в которой были зачеркнуты сказанные слова.
Представитель Белого дома подтвердил The Post, что эти слова были стерты, потому что они не отражают официальную политику. Они сказали, что Жан-Пьер «оговорилась».
Белый дом не отказался от характеристики Жан-Пьер, что США открыты для возможного вступления Украины в НАТО, но корректива указывает на то, что в настоящее время ответ отрицательный.
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07.05.2021 23:09 Відповісти
Не розхитуйте човник! Наших гнид вже тошнить від примноження статків!
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07.05.2021 22:59 Відповісти
Ппц як велика швидкість.
Вони про це ще на початку року говорили.
Скільки вже можна очікувати? Зробіть і ми оцінимо чи це варте уваги чи просто піар і якщо не варте то обісремо.
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07.05.2021 23:00 Відповісти
Шо опять зебилы будут тратить по 200 000 баксов в месяц на тролей в фейсбуке?!
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07.05.2021 23:03 Відповісти
бабла немеряно, польза Украине фантастическая
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07.05.2021 23:06 Відповісти
Так і не зрозуміло воно буде працювати в "інтересах держави" чи в "інтересах діючої влади"?
Суспільство буде мати вплив на кадровий склад чи ні?
Дивіться щоб не вийшло як із судами які працюють в інтересах не України, а ворогів які їм платять і з якими нічого зробити не можна бо ця структура недоторкана по законах.

Якими інструментами буде володіти? Які методи буде застосовувати? Без таких деталей це більше похоже у гіршому випадку на офіс по розпилу бюджету, в кращому на урядове ЗМІ яке буде давати інфу виключно для депутатів, уряду і президента.
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07.05.2021 23:05 Відповісти
Виключно в інтересах діючої влади , як анал Г+Г .
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08.05.2021 18:54 Відповісти
Класно сказав Портніков - після того як Байден дізнається, якого прездента вибрали українці - точно пожаліють убогих !
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07.05.2021 23:06 Відповісти
Положение - равняйсь! Смирно!
Слушай мою команду: немедленно утвердиться!
Вольно...
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07.05.2021 23:10 Відповісти
забанил фисбук твой центр, вава. хватит упарываться до беспамятства
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07.05.2021 23:11 Відповісти
Ствердження ОПи шо ніякої спецоперації з вагнерівцями не було це деза, чи ні?
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08.05.2021 00:00 Відповісти
Значит пригожинская шефская помощь уже прибыла.
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08.05.2021 00:08 Відповісти
А потом утвердят комиссию этого центра, а потом председателя и десять заместителей, а потом наблюдательный совет и их помощников. Уже проходили.
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08.05.2021 01:17 Відповісти
Какое ж оно було прогрессивное в видосиках перед выборами. Да я, да я. И теперь скатилось в жопу)))))
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08.05.2021 01:54 Відповісти
Воно завжди було брехливим лайном.
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08.05.2021 05:25 Відповісти
верно.
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08.05.2021 03:41 Відповісти
Кримінальному узурпатору на кремлівському гачку вже не достатньо законів України і Конституції, інформаційних підрозділів бакановського СБУ і аваковського МВС. Буде накладати санкції, як він накладає собі в штанці перед своїми кукловодами.
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08.05.2021 05:21 Відповісти
Не віру цим брехунам. Вони ж перші почнуть масову дезінформацію, щоб накрутити бубочці рейтинг. Там же будуть поливати помиями Порошенка.
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08.05.2021 07:26 Відповісти
Це ж вчора фейсбук масово блокував ботню слуг народа. То вони планують щось надійніше створити, як в москалів.
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08.05.2021 07:27 Відповісти
Зеленые ботофермы теперь за счёт налогоплательщика
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08.05.2021 08:27 Відповісти
Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації - Цензор.НЕТ 8204
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08.05.2021 18:32 Відповісти
Презентація дєрьмака створення Центру протидії ..Протидії правді , патріотам . , протидії Україні , та її інтересам за кошт платників податків українців.
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08.05.2021 19:01 Відповісти
 
 