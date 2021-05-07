Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 187/2021 "Вопросы Центра противодействия дезинформации", которым утвердил Положение о ЦПД.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно документу, предельная численность работников Центра составляет 52 человека. Кабинет Министров должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников Центра.
В соответствии с Положением, Центр подчинен Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО.
ЦПД возглавляет руководитель, которого назначает и освобождает от должности президент Украины по представлению секретаря СНБО.
ЦПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявление и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также предотвращать попытки манипулирования общественным мнением.
Отмечается, что Центр должен проводить анализ и мониторинг событий и явлений в информационном пространстве, состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве.
Также ГПД выявлять и изучать текущие и прогнозируемые угрозы информационной безопасности Украины, факторы, влияющие на их формирование, а также прогнозировать последствия для национальных интересов.
Центр будет обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины.
Кроме того, Центр будет участвовать в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности, осуществлении анализа состояния реализации, в частности по вопросам противодействия дезинформации.
ЦПД может получать в установленном порядке от органов исполнительной власти, правоохранительных и разведывательных органов, прокуратуры, органов местного самоуправления, предприятий и организаций независимо от форм собственности и подчинения, статистические данные, информацию, справочные материалы.
Пожалуйста, подождите...
Салям, Макс !
догадайся почему
Центр политико-исторической пропаганды
Новини, Політика 7.05.2021 News UA
В апараті Ради національної безпеки і оборони України немає підрозділу під назвою «Центр протидії дезінформації», а Поліна Лисенко, призначена указом президента керівницею центру, не працює в РНБО.
Про це повідомив блогер і юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook.
«Була ціла презентація від голови Офіс Президента України Єрмака про створення Центру протидії дезінформації. Насправді його не існує і ніхто в РНОБО не знає, хто така Поліна», - написав він.
Братківський додав, що отримав відповідь на свій запит, у якому сказано, зокрема, що «Лисенко Поліна Олександрівна, призначена Указом Президента України від 2 квітня 2021 року № 137 на посаду керівника Центру протидії дезінформації, не є штатним працівником Апарату РНБО України».ОЦЕ Й БУЛИ ТІ БОТИ НА ГРОШІ УКРАЇНЦІВ типу з ц ентру потидиії дезі
треба противодевствомать тебя так
Но позже Белый дом опубликовал стенограмму, в которой были зачеркнуты сказанные слова.
Представитель Белого дома подтвердил The Post, что эти слова были стерты, потому что они не отражают официальную политику. Они сказали, что Жан-Пьер «оговорилась».
Белый дом не отказался от характеристики Жан-Пьер, что США открыты для возможного вступления Украины в НАТО, но корректива указывает на то, что в настоящее время ответ отрицательный.
Вони про це ще на початку року говорили.
Скільки вже можна очікувати? Зробіть і ми оцінимо чи це варте уваги чи просто піар і якщо не варте то обісремо.
Суспільство буде мати вплив на кадровий склад чи ні?
Дивіться щоб не вийшло як із судами які працюють в інтересах не України, а ворогів які їм платять і з якими нічого зробити не можна бо ця структура недоторкана по законах.
Якими інструментами буде володіти? Які методи буде застосовувати? Без таких деталей це більше похоже у гіршому випадку на офіс по розпилу бюджету, в кращому на урядове ЗМІ яке буде давати інфу виключно для депутатів, уряду і президента.
Слушай мою команду: немедленно утвердиться!
Вольно...