Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 187/2021 "Вопросы Центра противодействия дезинформации", которым утвердил Положение о ЦПД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, предельная численность работников Центра составляет 52 человека. Кабинет Министров должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников Центра.

В соответствии с Положением, Центр подчинен Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО.

ЦПД возглавляет руководитель, которого назначает и освобождает от должности президент Украины по представлению секретаря СНБО.

ЦПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявление и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также предотвращать попытки манипулирования общественным мнением.

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Отмечается, что Центр должен проводить анализ и мониторинг событий и явлений в информационном пространстве, состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве.

Также ГПД выявлять и изучать текущие и прогнозируемые угрозы информационной безопасности Украины, факторы, влияющие на их формирование, а также прогнозировать последствия для национальных интересов.

Центр будет обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины.

Кроме того, Центр будет участвовать в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности, осуществлении анализа состояния реализации, в частности по вопросам противодействия дезинформации.

ЦПД может получать в установленном порядке от органов исполнительной власти, правоохранительных и разведывательных органов, прокуратуры, органов местного самоуправления, предприятий и организаций независимо от форм собственности и подчинения, статистические данные, информацию, справочные материалы.

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