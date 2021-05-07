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Новости Политика Украины
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Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 187/2021 "Вопросы Центра противодействия дезинформации", которым утвердил Положение о ЦПД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, предельная численность работников Центра составляет 52 человека. Кабинет Министров должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников Центра.

В соответствии с Положением, Центр подчинен Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО.

ЦПД возглавляет руководитель, которого назначает и освобождает от должности президент Украины по представлению секретаря СНБО.

ЦПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявление и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также предотвращать попытки манипулирования общественным мнением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации

Отмечается, что Центр должен проводить анализ и мониторинг событий и явлений в информационном пространстве, состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве.

Также ГПД выявлять и изучать текущие и прогнозируемые угрозы информационной безопасности Украины, факторы, влияющие на их формирование, а также прогнозировать последствия для национальных интересов.

Центр будет обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины.

Кроме того, Центр будет участвовать в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности, осуществлении анализа состояния реализации, в частности по вопросам противодействия дезинформации.

ЦПД может получать в установленном порядке от органов исполнительной власти, правоохранительных и разведывательных органов, прокуратуры, органов местного самоуправления, предприятий и организаций независимо от форм собственности и подчинения, статистические данные, информацию, справочные материалы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр противодействия дезинформации будет рекомендовать СНБО, на кого накладывать санкции

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+17
боты нашли работу ? ))))
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07.05.2021 22:47
+12
Гниди плодяться за геометричною прогресією !!! Черговий розплідник корумпованої гидоти готується до здачи в експлуатацію !!!)))
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07.05.2021 22:51
+10
Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 7975
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07.05.2021 22:46
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Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 7975
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07.05.2021 22:46 Ответить
взамен разбомбленной ботофермы Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації - Цензор.НЕТ 4218

Салям, Макс !
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08.05.2021 01:08 Ответить
Ва-Алейкум Салам, друже. Необучаемые. МинСтец была марна справа, эти по тем же граблям побежали.
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08.05.2021 02:17 Ответить
положение в центре утвержденное
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07.05.2021 22:47 Ответить
боты нашли работу ? ))))
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07.05.2021 22:47 Ответить
Половину из ЦПХ переведут...
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07.05.2021 22:59 Ответить
Гниди плодяться за геометричною прогресією !!! Черговий розплідник корумпованої гидоти готується до здачи в експлуатацію !!!)))
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07.05.2021 22:51 Ответить
Новий мінстець? Як скоро забанять?
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07.05.2021 22:51 Ответить
а ты только начни критиковать Порошенко и админы тебя тут же забанят

догадайся почему
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07.05.2021 23:11 Ответить
Раніше тільки за мінстець банили відразу, а тут вже 10 хвилин висить... Мабуть новий аваков народився Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 5593.
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07.05.2021 23:18 Ответить
в противодействие дезинформации лучше бы выглядел -
Центр политико-исторической пропаганды
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07.05.2021 22:52 Ответить
В РНБО не знають, куди подівся Центр протидії дезінформації і де його керівниця

Новини, Політика 7.05.2021 News UA
Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 7129В апараті Ради національної безпеки і оборони України немає підрозділу під назвою «Центр протидії дезінформації», а Поліна Лисенко, призначена указом президента керівницею центру, не працює в РНБО.

Про це повідомив блогер і юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook.

«Була ціла презентація від голови Офіс Президента України Єрмака про створення Центру протидії дезінформації. Насправді його не існує і ніхто в РНОБО не знає, хто така Поліна», - написав він.

Братківський додав, що отримав відповідь на свій запит, у якому сказано, зокрема, що «Лисенко Поліна Олександрівна, призначена Указом Президента України від 2 квітня 2021 року № 137 на посаду керівника Центру протидії дезінформації, не є штатним працівником Апарату РНБО України».ОЦЕ Й БУЛИ ТІ БОТИ НА ГРОШІ УКРАЇНЦІВ типу з ц ентру потидиії дезі
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07.05.2021 22:52 Ответить
У вови немає свого ТБ каналу зате є своя державна ботоферма
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07.05.2021 22:54 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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07.05.2021 22:53 Ответить
Центр зеленокомускусу - деза навкруги
треба противодевствомать тебя так
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07.05.2021 22:53 Ответить
...ну вот, теперь и лысому из квартала местечко найдется Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 3318
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07.05.2021 22:55 Ответить
жирный уже 10 лямов накрутил, лысый 100 накрутит
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07.05.2021 22:57 Ответить
"Харашо" нелох пристроївся- держдача, держботоферма
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07.05.2021 22:57 Ответить
«Да-да. Как я уже сказала, администрация Байдена привержена обеспечению того, чтобы дверь в НАТО оставалась открытой для претендентов, когда они будут готовы и смогут выполнить взятые на себя обязательства. Поэтому они должны выполнять обязательства и обязательства членства и вносить вклад в безопасность в евроатлантическом регионе », - ответил Жан-Пьер.
Но позже Белый дом опубликовал стенограмму, в которой были зачеркнуты сказанные слова.
Представитель Белого дома подтвердил The Post, что эти слова были стерты, потому что они не отражают официальную политику. Они сказали, что Жан-Пьер «оговорилась».
Белый дом не отказался от характеристики Жан-Пьер, что США открыты для возможного вступления Украины в НАТО, но корректива указывает на то, что в настоящее время ответ отрицательный.
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07.05.2021 23:09 Ответить
Не розхитуйте човник! Наших гнид вже тошнить від примноження статків!
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07.05.2021 22:59 Ответить
Ппц як велика швидкість.
Вони про це ще на початку року говорили.
Скільки вже можна очікувати? Зробіть і ми оцінимо чи це варте уваги чи просто піар і якщо не варте то обісремо.
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07.05.2021 23:00 Ответить
Шо опять зебилы будут тратить по 200 000 баксов в месяц на тролей в фейсбуке?!
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07.05.2021 23:03 Ответить
бабла немеряно, польза Украине фантастическая
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07.05.2021 23:06 Ответить
Так і не зрозуміло воно буде працювати в "інтересах держави" чи в "інтересах діючої влади"?
Суспільство буде мати вплив на кадровий склад чи ні?
Дивіться щоб не вийшло як із судами які працюють в інтересах не України, а ворогів які їм платять і з якими нічого зробити не можна бо ця структура недоторкана по законах.

Якими інструментами буде володіти? Які методи буде застосовувати? Без таких деталей це більше похоже у гіршому випадку на офіс по розпилу бюджету, в кращому на урядове ЗМІ яке буде давати інфу виключно для депутатів, уряду і президента.
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07.05.2021 23:05 Ответить
Виключно в інтересах діючої влади , як анал Г+Г .
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08.05.2021 18:54 Ответить
Класно сказав Портніков - після того як Байден дізнається, якого прездента вибрали українці - точно пожаліють убогих !
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07.05.2021 23:06 Ответить
Положение - равняйсь! Смирно!
Слушай мою команду: немедленно утвердиться!
Вольно...
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07.05.2021 23:10 Ответить
забанил фисбук твой центр, вава. хватит упарываться до беспамятства
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07.05.2021 23:11 Ответить
Ствердження ОПи шо ніякої спецоперації з вагнерівцями не було це деза, чи ні?
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08.05.2021 00:00 Ответить
Значит пригожинская шефская помощь уже прибыла.
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08.05.2021 00:08 Ответить
А потом утвердят комиссию этого центра, а потом председателя и десять заместителей, а потом наблюдательный совет и их помощников. Уже проходили.
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08.05.2021 01:17 Ответить
Какое ж оно було прогрессивное в видосиках перед выборами. Да я, да я. И теперь скатилось в жопу)))))
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08.05.2021 01:54 Ответить
Воно завжди було брехливим лайном.
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08.05.2021 05:25 Ответить
верно.
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08.05.2021 03:41 Ответить
Кримінальному узурпатору на кремлівському гачку вже не достатньо законів України і Конституції, інформаційних підрозділів бакановського СБУ і аваковського МВС. Буде накладати санкції, як він накладає собі в штанці перед своїми кукловодами.
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08.05.2021 05:21 Ответить
Не віру цим брехунам. Вони ж перші почнуть масову дезінформацію, щоб накрутити бубочці рейтинг. Там же будуть поливати помиями Порошенка.
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08.05.2021 07:26 Ответить
Це ж вчора фейсбук масово блокував ботню слуг народа. То вони планують щось надійніше створити, як в москалів.
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08.05.2021 07:27 Ответить
Зеленые ботофермы теперь за счёт налогоплательщика
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08.05.2021 08:27 Ответить
Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації - Цензор.НЕТ 8204
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08.05.2021 18:32 Ответить
Презентація дєрьмака створення Центру протидії ..Протидії правді , патріотам . , протидії Україні , та її інтересам за кошт платників податків українців.
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08.05.2021 19:01 Ответить
 
 