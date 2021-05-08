УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13986 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 774 14
G-7 (706) Зеленський (17415) Луганщина (4415)

Зеленський та посли країн G7 і ЄС прибули на Луганщину

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський та посли країн G7 і ЄС прибули на Луганщину

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 травня, прибув із робочою поїздкою до Луганської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба глави держави.

Президент вшанує пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Разом із Зеленським у Луганську область прибули посли країн "Великої сімки" та ЄС.

Читайте також: "Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
опять видосики будет пейсать не лох Зеленский и послы стран G7и ЕС прибыли на Луганщину - Цензор.НЕТ 8463
показати весь коментар
08.05.2021 13:21
+9
Ну все , ситуацію під Луганським Зечмо бере під особистий контроль !

Господи , бережи наших бійців на цій клятій війні з таким гавнокомандуючим , який , геть, не бачить ворога та снайперів кацапських , які знищують наших кращих синів Украіни!
показати весь коментар
08.05.2021 13:43
+8
Вот если бы этот нелох завёз их всех на похороны украинских солдат....пусть даже случайно по дороге так срослось.....вот это было бы умнО.Чтобы в глаза и голову впиталось.Но для этого надо быть Порохом,а не ЗЕлупой......Тот с любой встречи в Украину подарки волок.То денег дадут,то санкции лаптям в Ж. ..
показати весь коментар
08.05.2021 13:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опять видосики будет пейсать не лох Зеленский и послы стран G7и ЕС прибыли на Луганщину - Цензор.НЕТ 8463
показати весь коментар
08.05.2021 13:21 Відповісти
Зеленский и послы стран G7и ЕС прибыли на Луганщину - Цензор.НЕТ 9117
показати весь коментар
08.05.2021 13:22 Відповісти
Будут всех бамбить!!!)))
показати весь коментар
08.05.2021 13:35 Відповісти
Відосіки вже в лісосмугах Київщини та студія Довженка вже відзняли та монтажують !!!)))
показати весь коментар
08.05.2021 13:38 Відповісти
С Ленкой или с Мендель?
показати весь коментар
08.05.2021 13:23 Відповісти
без тех и других но говрят с пианино Зеленський та посли країн G7 і ЄС прибули на Луганщину - Цензор.НЕТ 9403
показати весь коментар
08.05.2021 13:24 Відповісти
Зеленский брехло и уидала
показати весь коментар
08.05.2021 13:34 Відповісти
Вот если бы этот нелох завёз их всех на похороны украинских солдат....пусть даже случайно по дороге так срослось.....вот это было бы умнО.Чтобы в глаза и голову впиталось.Но для этого надо быть Порохом,а не ЗЕлупой......Тот с любой встречи в Украину подарки волок.То денег дадут,то санкции лаптям в Ж. ..
показати весь коментар
08.05.2021 13:41 Відповісти
Ну все , ситуацію під Луганським Зечмо бере під особистий контроль !

Господи , бережи наших бійців на цій клятій війні з таким гавнокомандуючим , який , геть, не бачить ворога та снайперів кацапських , які знищують наших кращих синів Украіни!
показати весь коментар
08.05.2021 13:43 Відповісти
Цікавий вибір.Чому не на Харківщину,чи Житомирщину ? Чим ці регіони гірші ?
показати весь коментар
08.05.2021 14:00 Відповісти
Странно ти мислиш.ТОМУ ЩО ТАМ НЕМА ВІЙНИ!!!!!!!!!! Це тебе влаштовує???????
показати весь коментар
08.05.2021 16:43 Відповісти
Странно ти мислиш.Війна ОДНА,НА ВСЮ КРАЇНУ.
Вчора,й сьогодні,наприклад,загинули солдати з Полтавщини.
А чому Зєля з Єрмаком і бойовим Хамчяком поперлись туди,не секрет.
"Під час робочої поїздки до Луганської області Президент Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс «Україна - визволителям» у смт Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, глава держави оглянув Дзвін пам'яті на території меморіалу, який є одним із чотирьох дзвонів, встановлення яких Зеленський ініціював рік тому. Чотири дзвони символізуватимуть пам'ять про загиблих та примирення між країнами - учасницями Другої світової війни: Дзвін пам'яті в Міловому, Дзвін перемоги на Закарпатті, а також Дзвін миру в Донецьку та Дзвін єдності - у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України."

Дзвониками своїми похвалитись.
показати весь коментар
08.05.2021 17:19 Відповісти
а не стыдно было ехать дорогами луганщины?
показати весь коментар
08.05.2021 19:27 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
09.05.2021 04:03 Відповісти
 
 