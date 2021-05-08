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Зеленський та посли країн G7 і ЄС прибули на Луганщину
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 травня, прибув із робочою поїздкою до Луганської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба глави держави.
Президент вшанує пам'ять загиблих у Другій світовій війні.
Разом із Зеленським у Луганську область прибули посли країн "Великої сімки" та ЄС.
Топ коментарі
+10 Шимус
показати весь коментар08.05.2021 13:21
+9 Amber
показати весь коментар08.05.2021 13:43
+8 майкл бом 2c607f23
показати весь коментар08.05.2021 13:41
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Будь ласка, зачекайте...
Господи , бережи наших бійців на цій клятій війні з таким гавнокомандуючим , який , геть, не бачить ворога та снайперів кацапських , які знищують наших кращих синів Украіни!
Вчора,й сьогодні,наприклад,загинули солдати з Полтавщини.
А чому Зєля з Єрмаком і бойовим Хамчяком поперлись туди,не секрет.
"Під час робочої поїздки до Луганської області Президент Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс «Україна - визволителям» у смт Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, глава держави оглянув Дзвін пам'яті на території меморіалу, який є одним із чотирьох дзвонів, встановлення яких Зеленський ініціював рік тому. Чотири дзвони символізуватимуть пам'ять про загиблих та примирення між країнами - учасницями Другої світової війни: Дзвін пам'яті в Міловому, Дзвін перемоги на Закарпатті, а також Дзвін миру в Донецьку та Дзвін єдності - у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України."
Дзвониками своїми похвалитись.