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Зеленский и послы стран G7и ЕС прибыли на Луганщину
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 мая, прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Президент почтит память погибших во Второй мировой войне.
Вместе с Зеленским в Луганскую область прибыли послы стран "Большой семерки" и ЕС.
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+10 Шимус
показать весь комментарий08.05.2021 13:21
+9 Amber
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+8 майкл бом 2c607f23
показать весь комментарий08.05.2021 13:41
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Господи , бережи наших бійців на цій клятій війні з таким гавнокомандуючим , який , геть, не бачить ворога та снайперів кацапських , які знищують наших кращих синів Украіни!
Вчора,й сьогодні,наприклад,загинули солдати з Полтавщини.
А чому Зєля з Єрмаком і бойовим Хамчяком поперлись туди,не секрет.
"Під час робочої поїздки до Луганської області Президент Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс «Україна - визволителям» у смт Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, глава держави оглянув Дзвін пам'яті на території меморіалу, який є одним із чотирьох дзвонів, встановлення яких Зеленський ініціював рік тому. Чотири дзвони символізуватимуть пам'ять про загиблих та примирення між країнами - учасницями Другої світової війни: Дзвін пам'яті в Міловому, Дзвін перемоги на Закарпатті, а також Дзвін миру в Донецьку та Дзвін єдності - у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України."
Дзвониками своїми похвалитись.