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Зеленский и послы стран G7и ЕС прибыли на Луганщину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский и послы стран G7и ЕС прибыли на Луганщину

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 мая, прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент почтит память погибших во Второй мировой войне.

Вместе с Зеленским в Луганскую область прибыли послы стран "Большой семерки" и ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения", - Зеленский

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+10
опять видосики будет пейсать не лох Зеленский и послы стран G7и ЕС прибыли на Луганщину - Цензор.НЕТ 8463
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08.05.2021 13:21
+9
Ну все , ситуацію під Луганським Зечмо бере під особистий контроль !

Господи , бережи наших бійців на цій клятій війні з таким гавнокомандуючим , який , геть, не бачить ворога та снайперів кацапських , які знищують наших кращих синів Украіни!
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08.05.2021 13:43
+8
Вот если бы этот нелох завёз их всех на похороны украинских солдат....пусть даже случайно по дороге так срослось.....вот это было бы умнО.Чтобы в глаза и голову впиталось.Но для этого надо быть Порохом,а не ЗЕлупой......Тот с любой встречи в Украину подарки волок.То денег дадут,то санкции лаптям в Ж. ..
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08.05.2021 13:41
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опять видосики будет пейсать не лох Зеленский и послы стран G7и ЕС прибыли на Луганщину - Цензор.НЕТ 8463
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08.05.2021 13:21 Ответить
Зеленский и послы стран G7и ЕС прибыли на Луганщину - Цензор.НЕТ 9117
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08.05.2021 13:22 Ответить
Будут всех бамбить!!!)))
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08.05.2021 13:35 Ответить
Відосіки вже в лісосмугах Київщини та студія Довженка вже відзняли та монтажують !!!)))
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08.05.2021 13:38 Ответить
С Ленкой или с Мендель?
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08.05.2021 13:23 Ответить
без тех и других но говрят с пианино Зеленський та посли країн G7 і ЄС прибули на Луганщину - Цензор.НЕТ 9403
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08.05.2021 13:24 Ответить
Зеленский брехло и уидала
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08.05.2021 13:34 Ответить
Вот если бы этот нелох завёз их всех на похороны украинских солдат....пусть даже случайно по дороге так срослось.....вот это было бы умнО.Чтобы в глаза и голову впиталось.Но для этого надо быть Порохом,а не ЗЕлупой......Тот с любой встречи в Украину подарки волок.То денег дадут,то санкции лаптям в Ж. ..
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08.05.2021 13:41 Ответить
Ну все , ситуацію під Луганським Зечмо бере під особистий контроль !

Господи , бережи наших бійців на цій клятій війні з таким гавнокомандуючим , який , геть, не бачить ворога та снайперів кацапських , які знищують наших кращих синів Украіни!
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08.05.2021 13:43 Ответить
Цікавий вибір.Чому не на Харківщину,чи Житомирщину ? Чим ці регіони гірші ?
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08.05.2021 14:00 Ответить
Странно ти мислиш.ТОМУ ЩО ТАМ НЕМА ВІЙНИ!!!!!!!!!! Це тебе влаштовує???????
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08.05.2021 16:43 Ответить
Странно ти мислиш.Війна ОДНА,НА ВСЮ КРАЇНУ.
Вчора,й сьогодні,наприклад,загинули солдати з Полтавщини.
А чому Зєля з Єрмаком і бойовим Хамчяком поперлись туди,не секрет.
"Під час робочої поїздки до Луганської області Президент Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс «Україна - визволителям» у смт Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, глава держави оглянув Дзвін пам'яті на території меморіалу, який є одним із чотирьох дзвонів, встановлення яких Зеленський ініціював рік тому. Чотири дзвони символізуватимуть пам'ять про загиблих та примирення між країнами - учасницями Другої світової війни: Дзвін пам'яті в Міловому, Дзвін перемоги на Закарпатті, а також Дзвін миру в Донецьку та Дзвін єдності - у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України."

Дзвониками своїми похвалитись.
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08.05.2021 17:19 Ответить
а не стыдно было ехать дорогами луганщины?
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08.05.2021 19:27 Ответить
хорошо.
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09.05.2021 04:03 Ответить
 
 