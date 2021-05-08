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На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко

Наразі на вакцинацію проти COVID-19 в Україні записалися вже 590 колективів (79 920 осіб).

Про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На вакцинацію вже записалося 590 колективів (79920 осіб)", - написав Ляшко. Він також нагадав, що з 1 березня 2021 року в Україні люди, які виявили бажання вакцинуватися проти COVID-19, можуть записатися в лист очікування вакцинації.

Читайте також: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 36 046 людей, загалом - 857 798, - Степанов

Записатися в список очікування можна через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія" та його мобільний додаток, а також через національний контакт-центр МОЗ із питань протидії поширенню COVID-19.

Ляшко також повідомив, що наразі в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 525 881 особа. Частину людей із листа очікування вже запросили на вакцинацію і їх щеплено.

Читайте також: Україна підписала контракти на поставку до кінця 2021 року 42 млн доз вакцини від коронавірусу, - Степанов

Найбільше в Києві (162 516), Львівській (45 070), Дніпропетровській (37 272), Київській (37 082) та Харківській (36 260) областях. Найменше - в Луганській області (2 835).
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Топ коментарі
+5
Мыши плакали но продолжали есть кактус.
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08.05.2021 13:17
+3
Наша сила в плавках!))

Врежем дуба раньше срока!))
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08.05.2021 13:51
+2
колєктівамі як при сраліну
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08.05.2021 13:21
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Мыши плакали но продолжали есть кактус.
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08.05.2021 13:17 Відповісти
Колхоз-дєло добровольноє©
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08.05.2021 13:20 Відповісти
На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6232
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08.05.2021 13:23 Відповісти
колєктівамі як при сраліну
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08.05.2021 13:21 Відповісти
На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1432№82
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08.05.2021 13:25 Відповісти
я вже за тобою 5-ти На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5369 копійочний дурнику переживаю На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4642 а тебе санітари розвязали
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08.05.2021 13:30 Відповісти
Трудові коллективи..))
Совок, мля...
А якщо ні- відключемо газ та унітаз!!))
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08.05.2021 13:29 Відповісти
Які колективи?

Озвучте підприємства чиї колективи зарєструвалися.
Є особи, яким досі не скололи навіть першу дозу незважаючи, що вони мають вік більше 65 років. Сімейним лікарям байдуже - кажуть немає вакцини.

Бо зі сторони це виглядає, як продаж вакцини з під поли..
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08.05.2021 13:26 Відповісти
Напевно кабанЄт мінЇСтРАВ ,ляжко приболтав, там їмбецилів маса. На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5281
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08.05.2021 15:04 Відповісти
Следующая власть в Украине - которая победит со счётом не 73%, а 85% - будет та которая пообещает что барановирусная фейкодемия немедленно закончится, трамвай будет по 3 копейки, метро по 5 копеек, никаких QR-кодов, никаких масок, никаких дурантинов, никаких "разрешений на вход в метро", школа бесплатно, высшее образование бесплатно, профсоюзные путёвки бесплатно, и пенсия для женщин с 55 лет.
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08.05.2021 13:27 Відповісти
На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3139
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08.05.2021 13:29 Відповісти
Я Вам, доцент, колись казав-Батьківщину краще любити та паплюжити здалеку...))
Я чогось повернувся з європ та америків...))
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08.05.2021 13:33 Відповісти
Ta не про меня речь, милейший. Я как тот Настрадамус: предсказываю наиболее вероятное развитие событий.
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08.05.2021 13:37 Відповісти
Ваше Панське Право...
А як в Мій "колодязь" харькали...вчили Батьківщину любити..))
Зла не тримаю...
Ваші бувші "коллеги" , рік тому, Вас і чмурять зараз- читав на іншій гілці сайту....))
З повагою! Не хворійте!!))
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08.05.2021 13:43 Відповісти
И вам теж не хворіти
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08.05.2021 13:49 Відповісти
Без зла нема добра, ковідла всіх розставила по місцях. Далі буде веселіше.
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08.05.2021 14:18 Відповісти
Таки так!
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08.05.2021 14:21 Відповісти
Я з Кременчука....))
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08.05.2021 13:53 Відповісти
А я жив у Полтаві біля краєзнавчого музею...
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08.05.2021 13:58 Відповісти
79000 це трохи менше 1/12 частини від мільйону. Для колективного імунітету країні потрібно вакцінувати 70% мешканців. Загадка: коли вакцінують останнього із належних 70% українця?!
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08.05.2021 13:27 Відповісти
И всё равно люди пойдут выбирать это... свалил, и рад этому.
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08.05.2021 13:28 Відповісти
За прогнозом з офіційного документу уряду Великої Британії (сторінка 18)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/975909/S1182_SPI-M-O_Summary_of_modelling_of_easing_roadmap_step_2_restrictions.pdf

70-80% смертей від ковіду з липня по кінець поточного року складатимуть смерті людей, старших 50 років і отримавших 2 дози чудодійної вакцини.
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08.05.2021 13:35 Відповісти
На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 453
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08.05.2021 13:36 Відповісти
Я чекав цього коментаря. А тепер поясни, чому серед НЕвакцинованих людей 50-80 років прогнозована смертність в півтора рази менше, ніж серед вакцинованих з тієї ж категорії.
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08.05.2021 14:34 Відповісти
Схоже, Вы не зрозуміли того, що я писав вище
This is because vaccine uptake has been so high in the oldest age groups (modelled here at 95% in the over 50-year olds). There are therefore 5% of over 50-year olds who have not been vaccinated,
це означає
"Это связано с тем, что потребление вакцины было очень высоким в самых старших возрастных группах (смоделировано на уровне 95% среди людей старше 50 лет). Таким образом, 5% людей старше 50 лет не были вакцинированы"

Тобто, якби навіть смертність серед невакцинованих і вакцинованих була рівною то співвідношення мало б бути 19 до 1, а воно становить 1,5 до 1. Так що серед невакцинованих смертність вище разів у 12, ніж серед вакцинованих.
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08.05.2021 15:04 Відповісти
Чому спрогнозовано, що в серпні буде помирати щодоби за прогнозом 120 людей, старших 50 років, і загалом 300 людей кожного дня?
В травні і квітні помирає приблизно 20-40 людей щодня. Це така вакцина ефективна?
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08.05.2021 15:37 Відповісти
Ти хочеш, щоб я тобі пояснював документ, який ти навів і сам погано його прочитав? На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3044
Тобі однієї товоєї помилки мало (вказівку на яку ти мило проігорував)?
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08.05.2021 16:10 Відповісти
Це привід не відповідати на інше питання?
Суть та сама. Вакцина, виходить, неефективна.
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08.05.2021 16:23 Відповісти
В якій частині наведеного Вами документу про це написано?
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08.05.2021 16:38 Відповісти
"написано" - це "розжовано, і покладено до ротика"? ніде
але з прогнозу це випливає

чому це випливає, я вище пояснив
але, звичайно, допускаю, що прогноз може не справдитись, хоча дивно, що він такий
якщо точніше, то дивно, що прогнозують на серпень смертей від ковіду в 10 раз більше, ніж фіксується зараз
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08.05.2021 17:08 Відповісти
Написано - це означає висновок, зроблений авторами.
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08.05.2021 17:28 Відповісти
А інші логічні висновки робити заборонено? Чим? Ким?
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08.05.2021 18:09 Відповісти
Ну, щоб робити логічні висновки, треба для початку мислити логічно.
1. Дивишся назву документу - "Summary of modelling of easing roadmapstep 2 restrictions"
перекладаєш її - "Короткий зміст моделювання полегшення обмежень етапу 2 дорожньої карти"
2. Знаходиш в документі речення "To reflect emerging evidence, Warwick now assume 90% effectiveness against both hospitalisation and deaths after two doses of either vaccine, compared to a weighted average of 84% for Imperial. " Перекладаєш і, можливо, розумієш, що ефективність вакцини в цьому документі - це дані, що вводяться, а не ті, що одержуються. На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4771
3. Вибачаєшся перед тими, кому ти полоскав мізки.
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08.05.2021 18:22 Відповісти
Авторами вводиться завищена ефективність чи занижена?
На особистості переходити не варто. Це жалюгідно.
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08.05.2021 19:12 Відповісти
Вибачте, що Ви не прочитали ні назви документу, який самі ж наводили як аргумент, ні вникли в його суть. Спробуйте почитати без моєї участі.
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08.05.2021 19:36 Відповісти
Мабуть, випадково занизили, тому отримали такий страшний показник.
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08.05.2021 19:47 Відповісти
На чому грунтується такий висновок?
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08.05.2021 20:24 Відповісти
На тому, що прогнозована добова смертнІсть в 10 разів більша поточної.
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08.05.2021 22:03 Відповісти
Ще раз перечитайте назву документу "Короткий зміст моделювання полегшення обмежень етапу 2 дорожньої карти".
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08.05.2021 22:32 Відповісти
Чем живёт страна родная,

Чем гордится коллектив! (с)
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08.05.2021 13:42 Відповісти
Наша сила в плавках!))

Врежем дуба раньше срока!))
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08.05.2021 13:51 Відповісти
Отсидим пятилетку за четыре года!
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09.05.2021 19:21 Відповісти
хм.. а коллективы квартала с оп, км, вр, и т.д. тоже записались?! На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2201
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08.05.2021 15:08 Відповісти
И дружной, сплоченной колонной под флагами и транспарантами вышли что бы отметить " ..Вакцинацию." ( в старом варианте Первомай)
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08.05.2021 15:21 Відповісти
 
 