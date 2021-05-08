На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко
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Наразі на вакцинацію проти COVID-19 в Україні записалися вже 590 колективів (79 920 осіб).
Про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"На вакцинацію вже записалося 590 колективів (79920 осіб)", - написав Ляшко. Він також нагадав, що з 1 березня 2021 року в Україні люди, які виявили бажання вакцинуватися проти COVID-19, можуть записатися в лист очікування вакцинації.
Записатися в список очікування можна через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія" та його мобільний додаток, а також через національний контакт-центр МОЗ із питань протидії поширенню COVID-19.
Ляшко також повідомив, що наразі в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 525 881 особа. Частину людей із листа очікування вже запросили на вакцинацію і їх щеплено.
Найбільше в Києві (162 516), Львівській (45 070), Дніпропетровській (37 272), Київській (37 082) та Харківській (36 260) областях. Найменше - в Луганській області (2 835).
Будь ласка, зачекайте...
Совок, мля...
А якщо ні- відключемо газ та унітаз!!))
Озвучте підприємства чиї колективи зарєструвалися.
Є особи, яким досі не скололи навіть першу дозу незважаючи, що вони мають вік більше 65 років. Сімейним лікарям байдуже - кажуть немає вакцини.
Бо зі сторони це виглядає, як продаж вакцини з під поли..
Я чогось повернувся з європ та америків...))
А як в Мій "колодязь" харькали...вчили Батьківщину любити..))
Зла не тримаю...
Ваші бувші "коллеги" , рік тому, Вас і чмурять зараз- читав на іншій гілці сайту....))
З повагою! Не хворійте!!))
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/975909/S1182_SPI-M-O_Summary_of_modelling_of_easing_roadmap_step_2_restrictions.pdf
70-80% смертей від ковіду з липня по кінець поточного року складатимуть смерті людей, старших 50 років і отримавших 2 дози чудодійної вакцини.
This is because vaccine uptake has been so high in the oldest age groups (modelled here at 95% in the over 50-year olds). There are therefore 5% of over 50-year olds who have not been vaccinated,
це означає
"Это связано с тем, что потребление вакцины было очень высоким в самых старших возрастных группах (смоделировано на уровне 95% среди людей старше 50 лет). Таким образом, 5% людей старше 50 лет не были вакцинированы"
Тобто, якби навіть смертність серед невакцинованих і вакцинованих була рівною то співвідношення мало б бути 19 до 1, а воно становить 1,5 до 1. Так що серед невакцинованих смертність вище разів у 12, ніж серед вакцинованих.
В травні і квітні помирає приблизно 20-40 людей щодня. Це така вакцина ефективна?
Тобі однієї товоєї помилки мало (вказівку на яку ти мило проігорував)?
Суть та сама. Вакцина, виходить, неефективна.
але з прогнозу це випливає
чому це випливає, я вище пояснив
але, звичайно, допускаю, що прогноз може не справдитись, хоча дивно, що він такий
якщо точніше, то дивно, що прогнозують на серпень смертей від ковіду в 10 раз більше, ніж фіксується зараз
1. Дивишся назву документу - "Summary of modelling of easing roadmapstep 2 restrictions"
перекладаєш її - "Короткий зміст моделювання полегшення обмежень етапу 2 дорожньої карти"
2. Знаходиш в документі речення "To reflect emerging evidence, Warwick now assume 90% effectiveness against both hospitalisation and deaths after two doses of either vaccine, compared to a weighted average of 84% for Imperial. " Перекладаєш і, можливо, розумієш, що ефективність вакцини в цьому документі - це дані, що вводяться, а не ті, що одержуються.
3. Вибачаєшся перед тими, кому ти полоскав мізки.
На особистості переходити не варто. Це жалюгідно.
Чем гордится коллектив! (с)
Врежем дуба раньше срока!))