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На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко

На сегодняшний день на вакцинацию от COVID-19 в Украине записались уже 590 коллективов (79 920 человек).

Об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"На вакцинацию уже записалось - 590 коллективов (79920 человек)", - написал Ляшко. Он также напомнил, что с 1 марта 2021 года в Украине люди, которые изъявили желание вакцинироваться от COVID-19, могут записаться в лист ожидания вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 36 046 человек, всего - 857 798, - Степанов

Записаться в список ожидания можно через Единый государственный вебпортал электронных услуг "Дія" и его мобильное приложение, а ткже через национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению COVID-19.

Ляшко также сообщил, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 525 881 человек. Часть людей с листа ожидания уже приглашена на вакцинацию и привита.

Также читайте: Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса, - Степанов

Больше всего в Киеве (162 516), Львовской (45 070), Днепропетровской (37 272), Киевской (37 082) и Харьковской (36 260) областях. Меньше всего - в Луганской области (2 835).
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Топ комментарии
+5
Мыши плакали но продолжали есть кактус.
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08.05.2021 13:17
+3
Наша сила в плавках!))

Врежем дуба раньше срока!))
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08.05.2021 13:51
+2
колєктівамі як при сраліну
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08.05.2021 13:21
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Мыши плакали но продолжали есть кактус.
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08.05.2021 13:17 Ответить
Колхоз-дєло добровольноє©
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08.05.2021 13:20 Ответить
На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6232
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08.05.2021 13:23 Ответить
колєктівамі як при сраліну
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08.05.2021 13:21 Ответить
На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1432№82
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08.05.2021 13:25 Ответить
я вже за тобою 5-ти На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5369 копійочний дурнику переживаю На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4642 а тебе санітари розвязали
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08.05.2021 13:30 Ответить
Трудові коллективи..))
Совок, мля...
А якщо ні- відключемо газ та унітаз!!))
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08.05.2021 13:29 Ответить
Які колективи?

Озвучте підприємства чиї колективи зарєструвалися.
Є особи, яким досі не скололи навіть першу дозу незважаючи, що вони мають вік більше 65 років. Сімейним лікарям байдуже - кажуть немає вакцини.

Бо зі сторони це виглядає, як продаж вакцини з під поли..
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08.05.2021 13:26 Ответить
Напевно кабанЄт мінЇСтРАВ ,ляжко приболтав, там їмбецилів маса. На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5281
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08.05.2021 15:04 Ответить
Следующая власть в Украине - которая победит со счётом не 73%, а 85% - будет та которая пообещает что барановирусная фейкодемия немедленно закончится, трамвай будет по 3 копейки, метро по 5 копеек, никаких QR-кодов, никаких масок, никаких дурантинов, никаких "разрешений на вход в метро", школа бесплатно, высшее образование бесплатно, профсоюзные путёвки бесплатно, и пенсия для женщин с 55 лет.
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08.05.2021 13:27 Ответить
На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3139
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08.05.2021 13:29 Ответить
Я Вам, доцент, колись казав-Батьківщину краще любити та паплюжити здалеку...))
Я чогось повернувся з європ та америків...))
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08.05.2021 13:33 Ответить
Ta не про меня речь, милейший. Я как тот Настрадамус: предсказываю наиболее вероятное развитие событий.
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08.05.2021 13:37 Ответить
Ваше Панське Право...
А як в Мій "колодязь" харькали...вчили Батьківщину любити..))
Зла не тримаю...
Ваші бувші "коллеги" , рік тому, Вас і чмурять зараз- читав на іншій гілці сайту....))
З повагою! Не хворійте!!))
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08.05.2021 13:43 Ответить
И вам теж не хворіти
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08.05.2021 13:49 Ответить
Без зла нема добра, ковідла всіх розставила по місцях. Далі буде веселіше.
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08.05.2021 14:18 Ответить
Таки так!
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08.05.2021 14:21 Ответить
Я з Кременчука....))
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08.05.2021 13:53 Ответить
А я жив у Полтаві біля краєзнавчого музею...
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08.05.2021 13:58 Ответить
79000 це трохи менше 1/12 частини від мільйону. Для колективного імунітету країні потрібно вакцінувати 70% мешканців. Загадка: коли вакцінують останнього із належних 70% українця?!
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08.05.2021 13:27 Ответить
И всё равно люди пойдут выбирать это... свалил, и рад этому.
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08.05.2021 13:28 Ответить
За прогнозом з офіційного документу уряду Великої Британії (сторінка 18)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/975909/S1182_SPI-M-O_Summary_of_modelling_of_easing_roadmap_step_2_restrictions.pdf

70-80% смертей від ковіду з липня по кінець поточного року складатимуть смерті людей, старших 50 років і отримавших 2 дози чудодійної вакцини.
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08.05.2021 13:35 Ответить
На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 453
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08.05.2021 13:36 Ответить
Я чекав цього коментаря. А тепер поясни, чому серед НЕвакцинованих людей 50-80 років прогнозована смертність в півтора рази менше, ніж серед вакцинованих з тієї ж категорії.
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08.05.2021 14:34 Ответить
Схоже, Вы не зрозуміли того, що я писав вище
This is because vaccine uptake has been so high in the oldest age groups (modelled here at 95% in the over 50-year olds). There are therefore 5% of over 50-year olds who have not been vaccinated,
це означає
"Это связано с тем, что потребление вакцины было очень высоким в самых старших возрастных группах (смоделировано на уровне 95% среди людей старше 50 лет). Таким образом, 5% людей старше 50 лет не были вакцинированы"

Тобто, якби навіть смертність серед невакцинованих і вакцинованих була рівною то співвідношення мало б бути 19 до 1, а воно становить 1,5 до 1. Так що серед невакцинованих смертність вище разів у 12, ніж серед вакцинованих.
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08.05.2021 15:04 Ответить
Чому спрогнозовано, що в серпні буде помирати щодоби за прогнозом 120 людей, старших 50 років, і загалом 300 людей кожного дня?
В травні і квітні помирає приблизно 20-40 людей щодня. Це така вакцина ефективна?
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08.05.2021 15:37 Ответить
Ти хочеш, щоб я тобі пояснював документ, який ти навів і сам погано його прочитав? На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3044
Тобі однієї товоєї помилки мало (вказівку на яку ти мило проігорував)?
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08.05.2021 16:10 Ответить
Це привід не відповідати на інше питання?
Суть та сама. Вакцина, виходить, неефективна.
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08.05.2021 16:23 Ответить
В якій частині наведеного Вами документу про це написано?
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08.05.2021 16:38 Ответить
"написано" - це "розжовано, і покладено до ротика"? ніде
але з прогнозу це випливає

чому це випливає, я вище пояснив
але, звичайно, допускаю, що прогноз може не справдитись, хоча дивно, що він такий
якщо точніше, то дивно, що прогнозують на серпень смертей від ковіду в 10 раз більше, ніж фіксується зараз
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08.05.2021 17:08 Ответить
Написано - це означає висновок, зроблений авторами.
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08.05.2021 17:28 Ответить
А інші логічні висновки робити заборонено? Чим? Ким?
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08.05.2021 18:09 Ответить
Ну, щоб робити логічні висновки, треба для початку мислити логічно.
1. Дивишся назву документу - "Summary of modelling of easing roadmapstep 2 restrictions"
перекладаєш її - "Короткий зміст моделювання полегшення обмежень етапу 2 дорожньої карти"
2. Знаходиш в документі речення "To reflect emerging evidence, Warwick now assume 90% effectiveness against both hospitalisation and deaths after two doses of either vaccine, compared to a weighted average of 84% for Imperial. " Перекладаєш і, можливо, розумієш, що ефективність вакцини в цьому документі - це дані, що вводяться, а не ті, що одержуються. На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4771
3. Вибачаєшся перед тими, кому ти полоскав мізки.
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08.05.2021 18:22 Ответить
Авторами вводиться завищена ефективність чи занижена?
На особистості переходити не варто. Це жалюгідно.
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08.05.2021 19:12 Ответить
Вибачте, що Ви не прочитали ні назви документу, який самі ж наводили як аргумент, ні вникли в його суть. Спробуйте почитати без моєї участі.
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08.05.2021 19:36 Ответить
Мабуть, випадково занизили, тому отримали такий страшний показник.
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08.05.2021 19:47 Ответить
На чому грунтується такий висновок?
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08.05.2021 20:24 Ответить
На тому, що прогнозована добова смертнІсть в 10 разів більша поточної.
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08.05.2021 22:03 Ответить
Ще раз перечитайте назву документу "Короткий зміст моделювання полегшення обмежень етапу 2 дорожньої карти".
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08.05.2021 22:32 Ответить
Чем живёт страна родная,

Чем гордится коллектив! (с)
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08.05.2021 13:42 Ответить
Наша сила в плавках!))

Врежем дуба раньше срока!))
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08.05.2021 13:51 Ответить
Отсидим пятилетку за четыре года!
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09.05.2021 19:21 Ответить
хм.. а коллективы квартала с оп, км, вр, и т.д. тоже записались?! На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2201
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08.05.2021 15:08 Ответить
И дружной, сплоченной колонной под флагами и транспарантами вышли что бы отметить " ..Вакцинацию." ( в старом варианте Первомай)
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08.05.2021 15:21 Ответить
 
 