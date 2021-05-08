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Мінкульт перешкоджає проведенню заходів до 9 Травня у Києві, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мінкульт перешкоджає проведенню заходів до 9 Травня у Києві, - КМДА

Проведення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Києві під загрозою зриву через усну заборону Міністерства культури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні.

"Це традиційний захід, який відбувається у Києві щорічно понад 20 років. Сьогодні зранку нам стало відомо, що техніку та обладнання для монтування сцени не пропускають на територію музею. Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону Міністерства культури", – зазначила Хонда.

За її словами, жодних документів, які б підтверджували це рішення Міністерства культури, у керівництва музею немає.

Заступниця голова КМДА зазначила, що йдеться фактично про спробу зриву проведення щорічного заходу.

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Топ коментарі
+26
Руководство Музея истории Украины во Второй мировой войне отказывается пропускать технику для монтирования сцены, ссылаются на запрет Минкульта - КГГА - Цензор.НЕТ 6482
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08.05.2021 14:05
+24
да тут ситуация несколько другая.

для завтрашнего победобесия сцену разрешат,

а вот для отмечаемого сегодня во всей Европе дня памяти запретили
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08.05.2021 14:08
+19
всі сцени пабєдабєсія нах
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08.05.2021 14:05
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На Родину?
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08.05.2021 15:36 Відповісти
Так сносите ворота и заезжайте. Ну или полицию вызовите.
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08.05.2021 16:25 Відповісти
От не хай та мАрина хОнда у себе вдома і влаштовує сцену!!!!!!! Що за бредня,в такі дні влаштовувати "пляски", совок з його дебільним святкуванням вже давно закінчився!!!!!!!!
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08.05.2021 16:49 Відповісти
Ай, как взвыла в комментах под этим текстом вся запутинская рать. Держат, суки, букеты за спиной, шоб пуйловские танки встречать. Но хрен вам в уши, кремлевские запроданцы, дедываевальщики пластмассовые. Мой дед, до речі, лежит в могиле в Германии, после двух лет концлагеря. А перед этим, летом 41-го, сталинские шакалы вытащили его с гражданки и, необученного, необстрелянного, швырнули на передовую в обмотках с трехлинейкой. Итог был предсказуем. Никаких 9-х !!! Нацисты капитулировали 8.05. Никогда больше !
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08.05.2021 20:22 Відповісти
Вьі еще массовьіе совокупления на сцені устройте, животньіе!
Победобесие - ваше фсьо!
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09.05.2021 00:12 Відповісти
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