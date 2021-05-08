Мінкульт перешкоджає проведенню заходів до 9 Травня у Києві, - КМДА

Проведення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Києві під загрозою зриву через усну заборону Міністерства культури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні.

"Це традиційний захід, який відбувається у Києві щорічно понад 20 років. Сьогодні зранку нам стало відомо, що техніку та обладнання для монтування сцени не пропускають на територію музею. Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону Міністерства культури", – зазначила Хонда.

За її словами, жодних документів, які б підтверджували це рішення Міністерства культури, у керівництва музею немає.

Заступниця голова КМДА зазначила, що йдеться фактично про спробу зриву проведення щорічного заходу.

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