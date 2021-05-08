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Минкульт препятствует проведению мероприятий к 9 мая в Киеве, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минкульт препятствует проведению мероприятий к 9 мая в Киеве, - КГГА

Проведение Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве под угрозой срыва из-за устного запрета Министерства культуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры", - отметила Хонда.

По ее словам, никаких документов, подтверждающих это решение Министерства культуры, у руководства музея нет.

Заместитель председатель КГГА отметила, что речь фактически идет о попытке срыва проведения ежегодного мероприятия.

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Топ комментарии
+26
Руководство Музея истории Украины во Второй мировой войне отказывается пропускать технику для монтирования сцены, ссылаются на запрет Минкульта - КГГА - Цензор.НЕТ 6482
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08.05.2021 14:05
+24
да тут ситуация несколько другая.

для завтрашнего победобесия сцену разрешат,

а вот для отмечаемого сегодня во всей Европе дня памяти запретили
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08.05.2021 14:08
+19
всі сцени пабєдабєсія нах
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08.05.2021 14:05
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На Родину?
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08.05.2021 15:36 Ответить
Так сносите ворота и заезжайте. Ну или полицию вызовите.
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08.05.2021 16:25 Ответить
От не хай та мАрина хОнда у себе вдома і влаштовує сцену!!!!!!! Що за бредня,в такі дні влаштовувати "пляски", совок з його дебільним святкуванням вже давно закінчився!!!!!!!!
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08.05.2021 16:49 Ответить
Ай, как взвыла в комментах под этим текстом вся запутинская рать. Держат, суки, букеты за спиной, шоб пуйловские танки встречать. Но хрен вам в уши, кремлевские запроданцы, дедываевальщики пластмассовые. Мой дед, до речі, лежит в могиле в Германии, после двух лет концлагеря. А перед этим, летом 41-го, сталинские шакалы вытащили его с гражданки и, необученного, необстрелянного, швырнули на передовую в обмотках с трехлинейкой. Итог был предсказуем. Никаких 9-х !!! Нацисты капитулировали 8.05. Никогда больше !
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08.05.2021 20:22 Ответить
Вьі еще массовьіе совокупления на сцені устройте, животньіе!
Победобесие - ваше фсьо!
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09.05.2021 00:12 Ответить
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