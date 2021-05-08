NASA наступного року відправить на МКС першого туриста

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) уклало договір з американською приватною космічною компанією Axiom Space про здійсненню першої приватної комерційної подорожі до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомили в NASA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Першого космічного туриста відправлять у межах місії Axiom Mission 1 (Ax-1), старт якої запланований не раніше січня 2022 року з Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида. Триватиме місія протягом восьми днів, не враховуючи відправлення й повернення.

NASA наголошує, що вже тривалий час відкрите до комерційних пропозицій, пов’язаних із Міжнародною космічною станцією, з метою "створення надійної та конкурентоспроможної економіки на навколоземній орбіті".

"Уможливлення приватних космічних місій на [Міжнародну космічну] станцію — це важливий крок для заохочення попиту на комерційні космічні польоти з тим, щоб NASA стало одним із багатьох їх виконавців на навколоземній орбіті", — наголошують в агентстві.

Подробиці місії NASA Axiom Space планують оголосити 10 травня на спільній пресконференції. Поки ж приватна компанія заявила, що це — "історія, що створюється перед очима".

Axiom Space — американська аерокосмічна компанія, заснована Мішелем Суффредіні, колишнім керівником програми Міжнародної космічної станції в NASA.

У березні 2020 року Axiom Space домовилася зі SpaceX про доправлення трьох космічних туристів на МКС. Одна доба місії (яка загалом триватиме 10 днів) обійдеться кожному з туристів у $35 тисяч, разом із харчуванням, місцем на МКС і зв'язком.

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У січні 2021 року Axiom Space оприлюднила список перших трьох туристів, які полетять на кораблі Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію. Вони підписали контракт із компанією в листопаді 2020 року.

Окрім колишнього астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегріа, який очолить місію (тобто братиме в ній участь не як турист), у космос полетять інвестори зі США та Канади Ларі Конор і Марк Паті, а також ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.