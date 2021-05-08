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NASA (70) космос (333) МКС (77) туризм (781)

NASA наступного року відправить на МКС першого туриста

Новини Цензор.НЕТ Технології

NASA наступного року відправить на МКС першого туриста

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) уклало договір з американською приватною космічною компанією Axiom Space про здійсненню першої приватної комерційної подорожі до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомили в NASA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Першого космічного туриста відправлять у межах місії Axiom Mission 1 (Ax-1), старт якої запланований не раніше січня 2022 року з Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида. Триватиме місія протягом восьми днів, не враховуючи відправлення й повернення.

NASA наголошує, що вже тривалий час відкрите до комерційних пропозицій, пов’язаних із Міжнародною космічною станцією, з метою "створення надійної та конкурентоспроможної економіки на навколоземній орбіті".

"Уможливлення приватних космічних місій на [Міжнародну космічну] станцію — це важливий крок для заохочення попиту на комерційні космічні польоти з тим, щоб NASA стало одним із багатьох їх виконавців на навколоземній орбіті", — наголошують в агентстві.

Подробиці місії NASA Axiom Space планують оголосити 10 травня на спільній пресконференції. Поки ж приватна компанія заявила, що це — "історія, що створюється перед очима".

Axiom Space — американська аерокосмічна компанія, заснована Мішелем Суффредіні, колишнім керівником програми Міжнародної космічної станції в NASA.

У березні 2020 року Axiom Space домовилася зі SpaceX про доправлення трьох космічних туристів на МКС. Одна доба місії (яка загалом триватиме 10 днів) обійдеться кожному з туристів у $35 тисяч, разом із харчуванням, місцем на МКС і зв'язком.

Також дивіться: Чотири астронавти місії Crew-1 успішно повернулися на Землю після рекордного 5-місячного перебування на МКС. ВIДЕО

У січні 2021 року Axiom Space оприлюднила список перших трьох туристів, які полетять на кораблі Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію. Вони підписали контракт із компанією в листопаді 2020 року.

Окрім колишнього астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегріа, який очолить місію (тобто братиме в ній участь не як турист), у космос полетять інвестори зі США та Канади Ларі Конор і Марк Паті, а також ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
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Топ коментарі
+3
А РАХА скоро отправит в Крымнаш последнего туриста...
Безжизненная пустыня.
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09.05.2021 00:23
+2
Первого турыста на МКС уже отправлял лаптестан. Помните, того, что сначала в люк не пролазил а потом им там дырок насверлил?
NASA наступного року відправить на МКС першого туриста - Цензор.НЕТ 8155
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09.05.2021 00:02
+2
Правда, есть одно условие - если этот турЫст на МКС хоть один раз кашлянет - то его сразу поселят на месячный карантин в открытый космос.. NASA наступного року відправить на МКС першого туриста - Цензор.НЕТ 817
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09.05.2021 00:13
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надеемся шо енто будеть всем надоевшее- пуйло
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08.05.2021 23:49 Відповісти
Ага. И в космос это животное запустят из пушки.
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09.05.2021 00:29 Відповісти
лучше сразу всю русню телепортировать, или анигилировать.
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09.05.2021 01:13 Відповісти
пора уже в космосе обнулится иначе слабо ...от если пуйло улетит то кучу бонусов заработает
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08.05.2021 23:51 Відповісти
Пошли по пути Роскосмоса 90-х. Походу совсем с деньгами напряжёнка.
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09.05.2021 00:01 Відповісти
Первого турыста на МКС уже отправлял лаптестан. Помните, того, что сначала в люк не пролазил а потом им там дырок насверлил?
NASA наступного року відправить на МКС першого туриста - Цензор.НЕТ 8155
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09.05.2021 00:02 Відповісти
чєм атвєтіт главний касманавт нарасіі рагозін?
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09.05.2021 00:05 Відповісти
Раша, первого туриста на МКС, отправила 20 лет назад, кстати американца. Отправили всего с десяток, то того не стОит. Отправку туристов прекратили.
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09.05.2021 02:51 Відповісти
Правда, есть одно условие - если этот турЫст на МКС хоть один раз кашлянет - то его сразу поселят на месячный карантин в открытый космос.. NASA наступного року відправить на МКС першого туриста - Цензор.НЕТ 817
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09.05.2021 00:13 Відповісти
Да лучше отправте мокшанским космонавтам жратву и блок жвачек для заделывания свищей на кацапском модуле.А для сбора средств на жратву укажите счет,скинемся с миру по нитке.РОССКОСМОС рулит.
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09.05.2021 00:17 Відповісти
Слышно стало как лопнул где-то батут.
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09.05.2021 00:18 Відповісти
А РАХА скоро отправит в Крымнаш последнего туриста...
Безжизненная пустыня.
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09.05.2021 00:23 Відповісти
Да, набедокурило *****, уже и билетов не купить, раньше при Украине без проблем ездил в Крым.
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09.05.2021 01:06 Відповісти
Та ти гониш! Я за 580 суток не мог купіть
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09.05.2021 08:16 Відповісти
350 тыс. долларов за поездку....Крутяк! NASA наступного року відправить на МКС першого туриста - Цензор.НЕТ 6769
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09.05.2021 01:54 Відповісти
Петруху надо записать, он уже давно мыслит по космически.
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09.05.2021 07:30 Відповісти
а в єрєфии обещают построить очередной храм рпц
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09.05.2021 09:23 Відповісти
 
 