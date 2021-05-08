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NASA в следующем году отправит на МКС первого туриста

Новости Цензор.НЕТ Технологии

NASA в следующем году отправит на МКС первого туриста

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) заключило договор с американской частной космической компанией Axiom Space по осуществлению первого частного коммерческого путешествия к Международной космической станции.

Об этом сообщили в NASA, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Первого космического туриста отправят в рамках миссии Axiom Mission 1 (Ax-1), старт которой запланирован не ранее января 2022 года из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Продлится миссия восемь дней, не считая отправления и возвращения.

NASA подчеркивает, что уже длительное время открыто к коммерческим предложениям, связанным с Международной космической станцией, с целью "создания надежной и конкурентоспособной экономики на околоземной орбите".

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"Совместная работа частных космических миссий на [Международную космическую] станцию - это важный шаг для поощрения спроса на коммерческие космические полеты с тем, чтобы NASA стало одним из многих их исполнителей на околоземной орбите", - отмечают в агентстве.

Подробности миссии NASA Axiom Space планируют объявить 10 мая на совместной пресс-конференции. Пока же частная компания заявила, что это - "история, создающаяся на глазах".

Axiom Space - американская аэрокосмическая компания, основанная Мишелем Суффредини, бывшим руководителем программы Международной космической станции в NASA.

В марте 2020 года Axiom Space договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС. Одни сутки миссии (которая в целом будет длиться в течение 10 дней) обойдутся каждому из туристов в $35 тысяч, включая питание, место на МКС и связь.

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В январе 2021 года Axiom Space обнародовала список первых трех туристов, которые полетят на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию. Они подписали контракт с компанией в ноябре 2020-го.

Кроме бывшего астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегриа, который возглавит миссию (то есть будет принимать в ней участие не как турист), в космос полетят инвесторы из США и Канады Ларри Конор и Марк Пати, а также израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
А РАХА скоро отправит в Крымнаш последнего туриста...
Безжизненная пустыня.
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09.05.2021 00:23
+2
Первого турыста на МКС уже отправлял лаптестан. Помните, того, что сначала в люк не пролазил а потом им там дырок насверлил?
NASA наступного року відправить на МКС першого туриста - Цензор.НЕТ 8155
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09.05.2021 00:02
+2
Правда, есть одно условие - если этот турЫст на МКС хоть один раз кашлянет - то его сразу поселят на месячный карантин в открытый космос.. NASA наступного року відправить на МКС першого туриста - Цензор.НЕТ 817
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09.05.2021 00:13
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Правила форума Совет форумчан
надеемся шо енто будеть всем надоевшее- пуйло
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08.05.2021 23:49 Ответить
Ага. И в космос это животное запустят из пушки.
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09.05.2021 00:29 Ответить
лучше сразу всю русню телепортировать, или анигилировать.
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09.05.2021 01:13 Ответить
пора уже в космосе обнулится иначе слабо ...от если пуйло улетит то кучу бонусов заработает
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08.05.2021 23:51 Ответить
Пошли по пути Роскосмоса 90-х. Походу совсем с деньгами напряжёнка.
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09.05.2021 00:01 Ответить
Первого турыста на МКС уже отправлял лаптестан. Помните, того, что сначала в люк не пролазил а потом им там дырок насверлил?
NASA наступного року відправить на МКС першого туриста - Цензор.НЕТ 8155
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09.05.2021 00:02 Ответить
чєм атвєтіт главний касманавт нарасіі рагозін?
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09.05.2021 00:05 Ответить
Раша, первого туриста на МКС, отправила 20 лет назад, кстати американца. Отправили всего с десяток, то того не стОит. Отправку туристов прекратили.
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09.05.2021 02:51 Ответить
Правда, есть одно условие - если этот турЫст на МКС хоть один раз кашлянет - то его сразу поселят на месячный карантин в открытый космос.. NASA наступного року відправить на МКС першого туриста - Цензор.НЕТ 817
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09.05.2021 00:13 Ответить
Да лучше отправте мокшанским космонавтам жратву и блок жвачек для заделывания свищей на кацапском модуле.А для сбора средств на жратву укажите счет,скинемся с миру по нитке.РОССКОСМОС рулит.
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09.05.2021 00:17 Ответить
Слышно стало как лопнул где-то батут.
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09.05.2021 00:18 Ответить
А РАХА скоро отправит в Крымнаш последнего туриста...
Безжизненная пустыня.
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09.05.2021 00:23 Ответить
Да, набедокурило *****, уже и билетов не купить, раньше при Украине без проблем ездил в Крым.
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09.05.2021 01:06 Ответить
Та ти гониш! Я за 580 суток не мог купіть
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09.05.2021 08:16 Ответить
350 тыс. долларов за поездку....Крутяк! NASA наступного року відправить на МКС першого туриста - Цензор.НЕТ 6769
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09.05.2021 01:54 Ответить
Петруху надо записать, он уже давно мыслит по космически.
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09.05.2021 07:30 Ответить
а в єрєфии обещают построить очередной храм рпц
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09.05.2021 09:23 Ответить
 
 