Итальянская компания закупит 10 дополнительных украинских двигателей для ракеты-носителя Vega

Конструкторское бюро "Южное", ПО "Южный машиностроительный завод им. Макарова" и итальянская компания "AVIO S.p.A" договорились о дополнительных поставках 10 двигателей украинского производства для ракеты-носителя "Vega" на сумму почти 6 млн евро.

Об этом во время ІХ заседания Украинского-Итальянской Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству договорились председатель украинской части Совета, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо, инофрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Результатом договоренностей сторон стал Меморандум о сотрудничестве в сфере космической деятельности, заключенный между Государственным космическим агентством Украины и Итальянским космическим агентством.

Справка: Проект VEGA (итал. Vettore Europeo di Generazione Avanzata) разрабатывался итальянским космическим агентством с начала 1990-х, на замену ракеты-носителя "Скаут" производства США. В ноябре 2000 года VEGA вошел в программу ракеты-носителя "Ариан".

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Государственное конструкторское бюро "Южное" получило право поставлять собственные ракетные двигатели для европейской ракеты-носителя "Вега" в 2004 году. В ноябре 2017 Европейская ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

18-й успешный запуск ракеты с украинским двигателем состоялся 29 апреля в 4:50 по киевскому времени. Основной нагрузкой ракеты был космический аппарат Pléiades Neo 3 массой около 750 кг. Его доставку на орбиту заказала компания Airbus Defence and Space.

Ракета-носитель легкого класса Vega имеет украинское двигатель, в частности ㅡ блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й степени.