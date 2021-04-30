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Итальянская компания закупит 10 дополнительных украинских двигателей для ракеты-носителя Vega

Итальянская компания закупит 10 дополнительных украинских двигателей для ракеты-носителя Vega

Конструкторское бюро "Южное", ПО "Южный машиностроительный завод им. Макарова" и итальянская компания "AVIO S.p.A" договорились о дополнительных поставках 10 двигателей украинского производства для ракеты-носителя "Vega" на сумму почти 6 млн евро.

Об этом во время ІХ заседания Украинского-Итальянской Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству договорились председатель украинской части Совета, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо, инофрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Результатом договоренностей сторон стал Меморандум о сотрудничестве в сфере космической деятельности, заключенный между Государственным космическим агентством Украины и Итальянским космическим агентством.

Справка: Проект VEGA (итал. Vettore Europeo di Generazione Avanzata) разрабатывался итальянским космическим агентством с начала 1990-х, на замену ракеты-носителя "Скаут" производства США. В ноябре 2000 года VEGA вошел в программу ракеты-носителя "Ариан".

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Государственное конструкторское бюро "Южное" получило право поставлять собственные ракетные двигатели для европейской ракеты-носителя "Вега" в 2004 году. В ноябре 2017 Европейская ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

18-й успешный запуск ракеты с украинским двигателем состоялся 29 апреля в 4:50 по киевскому времени. Основной нагрузкой ракеты был космический аппарат Pléiades Neo 3 массой около 750 кг. Его доставку на орбиту заказала компания Airbus Defence and Space.
Ракета-носитель легкого класса Vega имеет украинское двигатель, в частности ㅡ блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й степени.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Италия (1640) космос (785) ракеты (3558) Южмаш (58)


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Топ комментарии
+5
И в космической отрасли Аваков, жесть...
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30.04.2021 22:06
+3
Не розумію ,а до чого тут Фейсбукич??? Охєренний двигунобудівник ,чи як !!!)))
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30.04.2021 22:01
+3
А каким боком к этой новости бандит Авакян??? Или он везде затычка?
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30.04.2021 22:23
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Дуже бажаю, щоб даний проет був бодай не збитковий.
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30.04.2021 21:54 Ответить
круто! респект!
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30.04.2021 22:00 Ответить
Не розумію ,а до чого тут Фейсбукич??? Охєренний двигунобудівник ,чи як !!!)))
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30.04.2021 22:01 Ответить
И в космической отрасли Аваков, жесть...
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30.04.2021 22:06 Ответить
А каким боком к этой новости бандит Авакян??? Или он везде затычка?
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30.04.2021 22:23 Ответить
У него поместье в Италии. Решил сыграть роль посредника между странами.
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30.04.2021 22:32 Ответить
может с итальянскими бандитами скентовался, армянская мафия в Украине сильна как никогда.
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30.04.2021 22:51 Ответить
Думал движок подороже миллиона баксов. Ну хоть что-то.
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30.04.2021 22:35 Ответить
а движок скорее всего таки дороже, просто по бумагам цена будет смехотворная. Разницу между реальной стоимостью и бухгалтерской переведут на Кипр. Многочисленные армянские кенты тоже нуждаются в заработке для своих семей. Украинские овцы будут как всегда улыбаться.
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30.04.2021 22:56 Ответить
така інформація не повинна розголошуватись
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01.05.2021 08:42 Ответить
 
 