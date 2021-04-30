По обращению Авакова итальянская полиция задержала пророссийского сепаратиста, воевавшего на Донбассе, - МВД
В рамках операции "Lone Wolf" итальянская полиция разыскала 50-летнего мужчину - бывшего полицейского из Кальяри, который воевал в Украине на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований против украинских сил.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.
Как сообщается, в 2015 году мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан - наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда задержанный избежал наказания, поскольку утверждал, что не стрелял в украинских бойцов.
Однако, сейчас против 50-летнего мужчины открыто новое уголовное производство, его обвиняют в террористической деятельности.
На время следствия подозреваемый не может покидать страну, а в его доме уже прошли обыски.
Стоит отметить, что расследование проводит спецподразделение Digos (отдел общих расследований и специальных операций), которому уже удалось отследить многочисленные банковские трансакции на личный счет подозреваемого, поступавших с так называемого "ДНР", а также изъять материалы фото, видео и другие документы, подтверждают подозрение следствия.
Председатель украинской части Украинско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков неоднократно, во время переговоров с итальянскими чиновниками, подчеркивал недопустимость участия итальянских граждан на стороне пророссийских вооруженных формирований на востоке Украины и призвал жестче реагировать на подобные случаи.
Украинские правоохранители, в свою очередь, документируют и передают в Рим всю имеющуюся информацию.
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