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По обращению Авакова итальянская полиция задержала пророссийского сепаратиста, воевавшего на Донбассе, - МВД

По обращению Авакова итальянская полиция задержала пророссийского сепаратиста, воевавшего на Донбассе, - МВД

В рамках операции "Lone Wolf" итальянская полиция разыскала 50-летнего мужчину - бывшего полицейского из Кальяри, который воевал в Украине на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований против украинских сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

Как сообщается, в 2015 году мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан - наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда задержанный избежал наказания, поскольку утверждал, что не стрелял в украинских бойцов.

Однако, сейчас против 50-летнего мужчины открыто новое уголовное производство, его обвиняют в террористической деятельности.

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На время следствия подозреваемый не может покидать страну, а в его доме уже прошли обыски.

Стоит отметить, что расследование проводит спецподразделение Digos (отдел общих расследований и специальных операций), которому уже удалось отследить многочисленные банковские трансакции на личный счет подозреваемого, поступавших с так называемого "ДНР", а также изъять материалы фото, видео и другие документы, подтверждают подозрение следствия.

Председатель украинской части Украинско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков неоднократно, во время переговоров с итальянскими чиновниками, подчеркивал недопустимость участия итальянских граждан на стороне пророссийских вооруженных формирований на востоке Украины и призвал жестче реагировать на подобные случаи.

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Украинские правоохранители, в свою очередь, документируют и передают в Рим всю имеющуюся информацию.

задержание (6674) Италия (1640) МВД (9317)


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Топ комментарии
+11
Началась имитация бурной деятельности в попытке скрыть позор с Рифом. Но номер не пройдет. За ложь, лжесвидетельствование, оговор и давление на следствие придется отвечать все-равно.
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30.04.2021 17:33
+7
Надо срочно Авакова десантировать на дипломатический фронт : послом в Италию, Францию, Армению, пусть сам выбирает и 33 миллиона за неиспользуемые электрошокеры надо вернуть в бюджет
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30.04.2021 17:29
+6
Лучше бы арсенчик поведал о своём подопечном киве. Это что? Тайный агент,внедрённый в жоппаплатформу для дискредитации своей тупостью? Так он же идиот и даже на это не способен.
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30.04.2021 17:37
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да здравствуєт дон Ава, наш могучій орьол!
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30.04.2021 17:27 Ответить
нічево, што я по-слобожанскі?
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30.04.2021 17:28 Ответить
на украинскам руЦЦкам
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30.04.2021 17:36 Ответить
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30.04.2021 18:35 Ответить
Надо срочно Авакова десантировать на дипломатический фронт : послом в Италию, Францию, Армению, пусть сам выбирает и 33 миллиона за неиспользуемые электрошокеры надо вернуть в бюджет
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30.04.2021 17:29 Ответить
33 ляма антонина уже припрятала надежно....
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30.04.2021 17:45 Ответить
Моєм-моєм Чорта до приїзду Блінкена
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30.04.2021 17:30 Ответить
Началась имитация бурной деятельности в попытке скрыть позор с Рифом. Но номер не пройдет. За ложь, лжесвидетельствование, оговор и давление на следствие придется отвечать все-равно.
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30.04.2021 17:33 Ответить
Лучше бы арсенчик поведал о своём подопечном киве. Это что? Тайный агент,внедрённый в жоппаплатформу для дискредитации своей тупостью? Так он же идиот и даже на это не способен.
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30.04.2021 17:37 Ответить
А з Чаусом - тягли його показання про Пороха вибивати, а вибили челюсть, яка точно вже не допоможе будь-які показання від судді прйняти до уваги! ТАК ЇМ ЗЕЛЕНОйобікам!
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30.04.2021 17:40 Ответить
Не проросийских а российских вооружённых формирований
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30.04.2021 17:51 Ответить
Аваков молодчага, не утонет ни при одном правительстве. Толку правда геть не будет.
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30.04.2021 18:05 Ответить
сАбаков ****, й це знають усі. Заарештуй Х*йла, щоб тобі веселіше було сидіти курва армянІнська.
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30.04.2021 18:26 Ответить
Ну куда же без Авакова
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03.05.2021 11:43 Ответить
 
 