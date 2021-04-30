Італійська компанія закупить 10 додаткових українських двигунів для ракети-носія Vega

Конструкторське бюро "Південне", ВО "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" та італійська компанія "AVIO S.p.A" домовились про додаткове постачання 10 двигунів українського виробництва для ракети-носія "Vega" на суму майже 6 млн євро.

Про це під час ІХ засідання Українсько-Італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва домовились голова української частини Українсько-італійської ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луіджі Ді Майо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Результатом домовленостей сторін став Меморандум про співпрацю у сфері космічної діяльності укладений між Державним космічним агентством України (ДКАУ) та Італійським космічним агентством.

Довідково: Проєкт VEGA (італ. Vettore Europeo di Generazione Avanzata) розроблявся Італійським космічним агентством з початку 1990-х, на заміну ракети-носія "Скаут" виробництва США.

У листопаді 2000-го року VEGA увійшов до програми ракети-носія "Аріан".

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Державне конструкторське бюро "Південне" дістало право постачати власні ракетні двигуни для європейської ракети-носія "Вега" у 2004 році. У листопаді 2017 року Європейська ракета-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані

18-й успішний запуск ракети з українським двигуном відбувся сьогодні 29 квітня о 04:50 за київським часом.

Основним навантаженням ракети був космічний апарат Pléiades Neo 3 масою близько 750 кг. Його доставку на орбіту замовила компанія Airbus Defence and Space.

Ракета-носій легкого класу Vega має український двигун, зокрема ㅡ блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня.