УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4189 відвідувачів онлайн
Новини
3 544 11

Італійська компанія закупить 10 додаткових українських двигунів для ракети-носія Vega

Італійська компанія закупить 10 додаткових українських двигунів для ракети-носія Vega

Конструкторське бюро "Південне", ВО "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" та італійська компанія "AVIO S.p.A" домовились про додаткове постачання 10 двигунів українського виробництва для ракети-носія "Vega" на суму майже 6 млн євро.

Про це під час ІХ засідання Українсько-Італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва домовились голова української частини Українсько-італійської ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луіджі Ді Майо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Результатом домовленостей сторін став Меморандум про співпрацю у сфері космічної діяльності укладений між Державним космічним агентством України (ДКАУ) та Італійським космічним агентством.

Довідково: Проєкт VEGA (італ. Vettore Europeo di Generazione Avanzata) розроблявся Італійським космічним агентством з початку 1990-х, на заміну ракети-носія "Скаут" виробництва США.
У листопаді 2000-го року VEGA увійшов до програми ракети-носія "Аріан".

Читайте також: Італійська компанія закупить 10 додаткових українських двигунів для європейської ракети-носія Vega

Державне конструкторське бюро "Південне" дістало право постачати власні ракетні двигуни для європейської ракети-носія "Вега" у 2004 році. У листопаді 2017 року Європейська ракета-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані

18-й успішний запуск ракети з українським двигуном відбувся сьогодні 29 квітня о 04:50 за київським часом.
Основним навантаженням ракети був космічний апарат Pléiades Neo 3 масою близько 750 кг. Його доставку на орбіту замовила компанія Airbus Defence and Space.
Ракета-носій легкого класу Vega має український двигун, зокрема ㅡ блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Італія (1565) космос (860) ракети (4011) Південмаш (104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
И в космической отрасли Аваков, жесть...
показати весь коментар
30.04.2021 22:06
+3
Не розумію ,а до чого тут Фейсбукич??? Охєренний двигунобудівник ,чи як !!!)))
показати весь коментар
30.04.2021 22:01
+3
А каким боком к этой новости бандит Авакян??? Или он везде затычка?
показати весь коментар
30.04.2021 22:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже бажаю, щоб даний проет був бодай не збитковий.
показати весь коментар
30.04.2021 21:54 Відповісти
круто! респект!
показати весь коментар
30.04.2021 22:00 Відповісти
Не розумію ,а до чого тут Фейсбукич??? Охєренний двигунобудівник ,чи як !!!)))
показати весь коментар
30.04.2021 22:01 Відповісти
И в космической отрасли Аваков, жесть...
показати весь коментар
30.04.2021 22:06 Відповісти
А каким боком к этой новости бандит Авакян??? Или он везде затычка?
показати весь коментар
30.04.2021 22:23 Відповісти
У него поместье в Италии. Решил сыграть роль посредника между странами.
показати весь коментар
30.04.2021 22:32 Відповісти
может с итальянскими бандитами скентовался, армянская мафия в Украине сильна как никогда.
показати весь коментар
30.04.2021 22:51 Відповісти
Думал движок подороже миллиона баксов. Ну хоть что-то.
показати весь коментар
30.04.2021 22:35 Відповісти
а движок скорее всего таки дороже, просто по бумагам цена будет смехотворная. Разницу между реальной стоимостью и бухгалтерской переведут на Кипр. Многочисленные армянские кенты тоже нуждаются в заработке для своих семей. Украинские овцы будут как всегда улыбаться.
показати весь коментар
30.04.2021 22:56 Відповісти
така інформація не повинна розголошуватись
показати весь коментар
01.05.2021 08:42 Відповісти
 
 