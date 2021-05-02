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Чотири астронавти місії Crew-1 успішно повернулися на Землю після рекордного 5-місячного перебування на МКС. ВIДЕО

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX 2 травня успішно приводнився в Мексиканській затоці біля узбережжя міста Панама.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу NASA.

The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!

🌎💙 Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX

— NASA (@NASA) May 2, 2021

How we feel knowing that the astronauts of NASA's SpaceX Crew-1 mission have safely returned to our home planet. 💙 pic.twitter.com/CANUXMar9B

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021

Дивіться також: Чотири астронавти з корабля Crew Dragon-2 перейшли на МКС, тепер на станції 11 осіб. ВIДЕО

На борту Crew Dragon на Землю повернулися чотири астронавти - Майкл Гопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уокер з NASA, і Соїчі Ногучі з Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). Вони провели на Міжнародній космічній станції 167 днів. Наразі це найтриваліше перебування у космосі екіпажу, передає "Дім".

Таким чином завершилася місія NASA і SpaceX під назвою Crew-1.

Ракету Falcon 9 із першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) запустили в ніч на 16 серпня 2020 року (за київським часом). Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС 17 листопада.

Автор: 

NASA (172) космос (861) SpaceX (278)


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Топ коментарі
+27
Тем временем русские козлонавты, отчаявшись найти причину утечки кислорода в русском отсеке, просто эмигрировали в американский, загерметизировав духовноскрэпную часть станции.
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02.05.2021 19:24
+15
Рогозин рыдает свернувшись калачиком на батуте..
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02.05.2021 19:21
+15
Чотири астронавти місії Crew-1 успішно повернулися на Землю після рекордного 5-місячного перебування на МКС - Цензор.НЕТ 2763
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02.05.2021 19:30
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относительно успешно...успешно, то вернуть кацапов в дырявый отсек...
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02.05.2021 19:19 Відповісти
Обошлись без батутов
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02.05.2021 19:19 Відповісти
Рогозин рыдает свернувшись калачиком на батуте..
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02.05.2021 19:21 Відповісти
Думаю, что он вполне доволен уровнем своей жизни.
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02.05.2021 20:42 Відповісти
Тем временем русские козлонавты, отчаявшись найти причину утечки кислорода в русском отсеке, просто эмигрировали в американский, загерметизировав духовноскрэпную часть станции.
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02.05.2021 19:24 Відповісти
нагадить в мырыканськый унитаз -то на генном уровне...
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02.05.2021 19:29 Відповісти
Так Украина никогда и не пыталась обьявить себя вЯЯликой дЯЯржавой. Это у страны-помойки все время вЯЯличие опухает.
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02.05.2021 19:48 Відповісти
Ну это вообще!
Ни в чем люди меры не знают.
Зеленский бы уже пять раз в отпуск сходил!
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02.05.2021 19:26 Відповісти
Тепер відновитися і мріяти про наступний політ. Я б злітав.
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02.05.2021 19:29 Відповісти
Чотири астронавти місії Crew-1 успішно повернулися на Землю після рекордного 5-місячного перебування на МКС - Цензор.НЕТ 2763
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02.05.2021 19:30 Відповісти
У злодейки-судьбы хорошее чувство юмора...
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02.05.2021 19:32 Відповісти
"Crew" - программа NASA. Полное название - Commercial Crew Development (Program), как "наследница" программы Commercial Orbital Transportation Services. В рамках этих программ создано несколько беспилотных и пилотируемых линеек кораблей (одноразовых, частично многоразовых и полностью многоразовых): Cygnus, Dragon, Dragon 2, StarLiner CTS-100, а также новые экземпляры Dream Chaser.

"Dragon" - беспилотный транспортный корабль для доставки грузов на МКС.

Я к чему: выражение "переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon" - как минимум странное. А если понимать буквально, то они договариваются о транспортировке трупов то ли на МКС, то ли с МКС.
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02.05.2021 20:03 Відповісти
Кацапы и есть живые трупы
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02.05.2021 21:10 Відповісти
І не розбилися об небесну твердь, атеїсти кляті...
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02.05.2021 19:31 Відповісти
_Так эти подлецы в тверди окно сделали. Теперь шастають тудой-судой, окаянные, как у себя дома.
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02.05.2021 20:35 Відповісти
маск рулит, парашка в попе израсходовав спижженое наследие...
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02.05.2021 20:13 Відповісти
Кацапам там хоть пожрать оставили?! Совсем оголодают,несчастные...
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02.05.2021 20:54 Відповісти
Там у них безотходный цикл Будут жрать калбургеры
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02.05.2021 21:11 Відповісти
Мощно задвинул. Внушает
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02.05.2021 21:44 Відповісти
 
 