Чотири астронавти місії Crew-1 успішно повернулися на Землю після рекордного 5-місячного перебування на МКС. ВIДЕО

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX 2 травня успішно приводнився в Мексиканській затоці біля узбережжя міста Панама.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу NASA.

The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!



🌎💙 Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX — NASA (@NASA) May 2, 2021

How we feel knowing that the astronauts of NASA's SpaceX Crew-1 mission have safely returned to our home planet. 💙 pic.twitter.com/CANUXMar9B — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021

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На борту Crew Dragon на Землю повернулися чотири астронавти - Майкл Гопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уокер з NASA, і Соїчі Ногучі з Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). Вони провели на Міжнародній космічній станції 167 днів. Наразі це найтриваліше перебування у космосі екіпажу, передає "Дім".

Таким чином завершилася місія NASA і SpaceX під назвою Crew-1.

Ракету Falcon 9 із першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) запустили в ніч на 16 серпня 2020 року (за київським часом). Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС 17 листопада.