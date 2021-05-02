Чотири астронавти місії Crew-1 успішно повернулися на Землю після рекордного 5-місячного перебування на МКС. ВIДЕО
Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX 2 травня успішно приводнився в Мексиканській затоці біля узбережжя міста Панама.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу NASA.
The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!— NASA (@NASA) May 2, 2021
🌎💙 Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX
How we feel knowing that the astronauts of NASA's SpaceX Crew-1 mission have safely returned to our home planet. 💙 pic.twitter.com/CANUXMar9B— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021
На борту Crew Dragon на Землю повернулися чотири астронавти - Майкл Гопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уокер з NASA, і Соїчі Ногучі з Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). Вони провели на Міжнародній космічній станції 167 днів. Наразі це найтриваліше перебування у космосі екіпажу, передає "Дім".
Таким чином завершилася місія NASA і SpaceX під назвою Crew-1.
Ракету Falcon 9 із першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) запустили в ніч на 16 серпня 2020 року (за київським часом). Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС 17 листопада.
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Ни в чем люди меры не знают.
Зеленский бы уже пять раз в отпуск сходил!
"Dragon" - беспилотный транспортный корабль для доставки грузов на МКС.
Я к чему: выражение "переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon" - как минимум странное. А если понимать буквально, то они договариваются о транспортировке трупов то ли на МКС, то ли с МКС.