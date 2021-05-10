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У зоні ЧАЕС затримано сталкерів з РФ, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Події

У зоні ЧАЕС затримано сталкерів з РФ, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України у взаємодії зі співробітниками Нацполіції продовжує здійснювати системні заходи щодо недопущення незаконного проникнення сторонніх осіб у зону відчуження.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Держприкордонслужби України, вчора, 9 травня, в Київській області прикордонники відділу "Іванків" Житомирського загону спільно з поліцією затримали 3-х осіб, які намагалися пробратися в зону відчуження і зону безумовного відселення.

Правопорушниками виявились 27-річний та 25-річна громадяни Російської Федерації, а також 25-річна громадянка України, жителька Миколаєва. Ці троє намагалися пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

Як з’ясували прикордонники, на територію України іноземці потрапили встановленим порядком через діючі авіаційний та автомобільний пункти пропуску.

Стосовно затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення", рішення за якими ухвалюватиме суд.

Читайте: Після встановлення "Укриття-2" на ЧАЕС рівень радіації знизився більш ніж удесятеро, - представник ЄБРР

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Какие сталкеры нах? Именно такие парашные опарыши и поджигают лес в зоне. Прекрасная возможность потренировать наших погранцов отстрелом этих опарышей.
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10.05.2021 14:14
+8
Дати в зуби мітли і запустити в реакторний зал збирати сміття.
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10.05.2021 14:08
+8
Шутки шутками, но в прошлом году такие вот российские сталеры сожгли лес и пару локаций из одноименной игры.
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10.05.2021 14:29
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Точно сталкери ? Не вірю. Мабуть не дуже уважно обшук робили, мають бути георгіївські стрічки. Як мінімум
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10.05.2021 14:06 Відповісти
а якщо Шпілі і Вілі?
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10.05.2021 14:21 Відповісти
Та хотіли Шпілі на Вілі, а їх обломілі. У зоні ЧАЕС затримано сталкерів з РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4364
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10.05.2021 17:01 Відповісти
какие на хрен сталкеры с пакетом в руках и чудо-рюкзачками . одна вообще в красном пальто. плохо спрашивали зачем они здесь
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10.05.2021 14:31 Відповісти
Из РФ? Этим сразу облучить органы репродукции. Дальше - по процедуре.
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10.05.2021 14:08 Відповісти
Дати в зуби мітли і запустити в реакторний зал збирати сміття.
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10.05.2021 14:08 Відповісти
Есть полно роликов, где принявший гражданство РФ предатель Креосан с Луганска вместе с СуперСусом и прочими придурками лазиют по Чернобылю и радиомогильникам. Все бы ничего, но с ними есть чувак с зализанной челкой, что время от времени кричит слава России.
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10.05.2021 14:08 Відповісти
в слове козломордия у Вас 9 ошибок)
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10.05.2021 14:21 Відповісти
сбежал креосан с рая на земле аж в Чернобыль . а мне интересно было сколько он ещё в лугандонии продержится . спокойно выкладывают ролики где они в отчуждении живут и ни кто их не ловит такое чувство . что отстегнули и спокойно шастают
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10.05.2021 14:35 Відповісти
Они и по киевскому метро лазят, и в тоннелях с кабелями спецсвязи видео выкладывают, и что?
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10.05.2021 14:49 Відповісти
Да что за хрень ты несешь, черт тебя подери...
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10.05.2021 15:09 Відповісти
Ну, и для чего их отловили? А ведь могли бы и заблудиться, и таки подохнуть.
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10.05.2021 14:09 Відповісти
В целях рекламы и продвижения туров в Чернобыль.
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10.05.2021 14:11 Відповісти
знаем мы этих "сталкеров" с носимыми ядерными фугасамиВ зоне ЧАЭС задержаны сталкеры из РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8232
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10.05.2021 14:11 Відповісти
Шпілі і Вілі
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10.05.2021 14:22 Відповісти
Какие сталкеры нах? Именно такие парашные опарыши и поджигают лес в зоне. Прекрасная возможность потренировать наших погранцов отстрелом этих опарышей.
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10.05.2021 14:14 Відповісти
Шпиёны! Инфо 100%!
Дать денег и отправить домой.
Так ведь сейчас делают ?
Или дать какую то должность в правительстве или ОП, типа должности Ермака...
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10.05.2021 14:17 Відповісти
то сталкєри... в Зонє... а тут у всіх на очах серед білого дня...
https://twitter.com/dneprlena/status/917812271321178115

...Ну, что Юлия Владимир-Владимировна встречалась с немецким политиком (Вольфганг Кубики) который выступал за снятие санкций с РФ и прямо заявлял, что "Крым - это россия", я не удивлен. Подобное притягивает подобное.
Но. Тут мне лента принесла, что Тимошенко выступала… на презентации организации, связанной с Мариной Цвигун ("Аллат Ра")
Да, ТОЙ САМОЙ Мариной Цвигун, которая со-основала "Белое Братство".
(Где адептам сначала "мыли мозг", а потом хоп-хоп и адепт уже без квартиры. Реальная мозгомойка. Гипноз. И, пожалуй, единственная деструктивная секта в Украине, дошедшая в своей деятельности до такого п…деца - что у правоохранительных органов появились основания ее закрыть /Хотя прекратить деятельность секты у нас в стране почти невозможно. Не то, что во Франции или Польше/).
Мариной Цвигун, уехавшей в Санкт-Петербург, запилившей там новую секту (которая Аллат Ра) под новым ником (Преображенская); Мариной Цвигун поливавшей гуаном Майдан, и ПИСАВШЕЙ СТИХИ ЯНУКОВИЧУ (я не шучу! я, б…ть, не шучу!)
И вот у нее на презентации выступала Юлия Тимошенко.
"Это п…дец, товарищи" (с)
(скрины dneprlena‏ @dneprlena)
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10.05.2021 14:18 Відповісти
так у них и методы схожие . как сказал полковник грицацуев - юля так мозги умеет задурить своему лохторату .что и яду выпьют по её просьбе . ваня сулима наглядный пример
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10.05.2021 14:40 Відповісти
Да, дидуганы -пердунцы- импотенты ,типа ртутного ифана стабильно дают 7-8 % голосов за мегаграндаферистку бабуЖулю! Им особо нравится фотка , где Вона требует Дональда негайно выйти з туалета...
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10.05.2021 15:18 Відповісти
Ох щас ВОНАнистов набежит...
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10.05.2021 16:17 Відповісти
Сулима! Де Сулима? Терміново Івана Сулиму для пояснень! )))0))0)))
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10.05.2021 16:19 Відповісти
Вже кілька днів не з'являється Почесний Хранитель Перуки Коси. Хоч би чого лихого не трапилося...
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10.05.2021 18:00 Відповісти
Оlele ты дебил,на такую лажу только долбни клюют.
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10.05.2021 20:27 Відповісти
задерживать не надо,сразу в могильник прикопать козломордых
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10.05.2021 14:19 Відповісти
Монолит искали У зоні ЧАЕС затримано сталкерів з РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7284
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10.05.2021 14:19 Відповісти
Ну конечно. В красном плащике, с сумочками поперлись заниматься экстремальным туризмом.
Русские -все такие.
Прутся черте-куда, черте-как, совершенно без подготовки, без знаний, умений, без ничего.
**
Не знаю, кому как, а мне нравится такой враг.
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10.05.2021 14:19 Відповісти
чого ти так? сталкерство - прикриття, переодяглася для завдання, не встигла злиняти - пудрилась.
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10.05.2021 14:23 Відповісти
Шутки шутками, но в прошлом году такие вот российские сталеры сожгли лес и пару локаций из одноименной игры.
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10.05.2021 14:29 Відповісти
А потом лес горит месяцами. Оштрафовать по максимуму и депортировать с запретом вьезда навсегда. Нех**шастать
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10.05.2021 14:32 Відповісти
В зоне ЧАЭС задержаны сралкеры из РФ
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10.05.2021 14:40 Відповісти
- Пішла спека! Розмолотимо! На тобі в борщ!..
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10.05.2021 14:48 Відповісти
- Сбоку. Сбоку обходи!
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10.05.2021 14:51 Відповісти
І потім протівний голос кацапа: "Пацаны, я маслину поймал!"
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10.05.2021 14:54 Відповісти
Нє, таки треба буде поганяти цю забавку. Бо якось не дуже комфортно виходить: відчуваю, що тут жарт, що він якісний, з чим він пов'язаний... але все дуже приблизно.
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10.05.2021 15:09 Відповісти
Шо, сталкеры, как в кине? Ужас...
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10.05.2021 14:52 Відповісти
Ну шо ты крупами- свечами запасся ,*мышебрат*хренов ,как *в кине*....
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10.05.2021 15:22 Відповісти
Це ще один черговий доказ,що Україна є "прохідним двором" для кацапської заїжджої шушери .Що хочуть,то і роблять,як у себе на болотах.А місцева,так зовсім розперезалася і знахабніла.Чого тільке коштує черговий шабаш "побєдобєсія" на 9 травня в Одесі.От що нам з ними робити? Чекати поки самі передохнуть,чи може якось вже тихенько допомагати? Влада ж зовсім не "чухається" і ці падлюки вже відкрито погрожують українцям в Україні!!!
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10.05.2021 14:57 Відповісти
Український лікар-радіолог робить медичний огляд затриманих у Зоні кацапських сталкерів:
- Добре... Оце добре! Ой, як файно! Дуже, ДУЖЕ добре!
Кацап:
- Дохтур, а чавой-та хорошо-т?
- Добре, що не в мене!..
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10.05.2021 15:00 Відповісти
Що взагалі в Україні кацапи роблять? В нас з ними ж наче війна. Воеи повинні бути військово-полоненими.
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10.05.2021 15:10 Відповісти
Ёпта! Пригляделись - а то и не сталкеры вовсе, а зомби!
У зоні ЧАЕС затримано сталкерів з РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2909
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10.05.2021 15:10 Відповісти
- Уа-а-а-ааа! М... м... мочи-и-иии...
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10.05.2021 15:30 Відповісти
а как вообще они прошли через границу?
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10.05.2021 15:22 Відповісти
Хрін його знає. Через Кордон навряд чи, Сидорович хоч і старий шахрай, але таких би не пустив.
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10.05.2021 15:32 Відповісти
может с видом на жительство?
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10.05.2021 15:33 Відповісти
Тебе написали что на законных основаниях .
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10.05.2021 20:30 Відповісти
Ти не в темі. Для тих, хто знайомий із сеттінгом Сталкера, поняття "пройти через Кордон" має специфічне значення )))
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10.05.2021 23:46 Відповісти
Задуть пеной и скинуть в рэактор
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10.05.2021 16:10 Відповісти
Видати ножі і відправити на зачистку Східного Тоннелю від бюрерів У зоні ЧАЕС затримано сталкерів з РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4579
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10.05.2021 23:52 Відповісти
Та ладно, спакуйте в СИЗО на месячишко. Чем не экстремальный отдых? Предоплату только возьмите, а то обманут.
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10.05.2021 16:18 Відповісти
З.Ы, А потом поменять на татар.
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10.05.2021 16:21 Відповісти
У мене питання до влади, якщо така є! Скільки ще ця лапотна кацапська нечисть буде вільно потрапляти в Україну!? Уже 7 (сім) років йде війна, верховні свинособаки стягують до наших кордонів все більше свинособак на забій, а кордон з нечистю як решето. Де закриті кордони, де візи з найжосткішими вимогами для їх отримання, як мінімум: знання мови, офіційне з підписом засудження сталінізму-******** та офіційна з підписом відмова від Криму!? Це я хочу бачити, а спостерігаю чому абсолютно протилежне, по країні неред пабедобесними святами значно зросла кількість авто з козлостанськими номерами, можу тільки уявити скіль їх сюди приперлось іншими шляхами. А результат цього ми спостерігаємо на козломордих шабашах 9 травня в Одесі, Києві. Чому ні влада, ні журналісти і взагалі ніхно не піднімає питання віз для!?
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10.05.2021 17:47 Відповісти
Тебе написали что на законных основаниях .
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10.05.2021 20:31 Відповісти
 
 