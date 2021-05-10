У зоні ЧАЕС затримано сталкерів з РФ, - Держприкордонслужба
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Державна прикордонна служба України у взаємодії зі співробітниками Нацполіції продовжує здійснювати системні заходи щодо недопущення незаконного проникнення сторонніх осіб у зону відчуження.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Держприкордонслужби України, вчора, 9 травня, в Київській області прикордонники відділу "Іванків" Житомирського загону спільно з поліцією затримали 3-х осіб, які намагалися пробратися в зону відчуження і зону безумовного відселення.
Правопорушниками виявились 27-річний та 25-річна громадяни Російської Федерації, а також 25-річна громадянка України, жителька Миколаєва. Ці троє намагалися пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.
Як з’ясували прикордонники, на територію України іноземці потрапили встановленим порядком через діючі авіаційний та автомобільний пункти пропуску.
Стосовно затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення", рішення за якими ухвалюватиме суд.
Будь ласка, зачекайте...
Дать денег и отправить домой.
Так ведь сейчас делают ?
Или дать какую то должность в правительстве или ОП, типа должности Ермака...
https://twitter.com/dneprlena/status/917812271321178115
...Ну, что Юлия Владимир-Владимировна встречалась с немецким политиком (Вольфганг Кубики) который выступал за снятие санкций с РФ и прямо заявлял, что "Крым - это россия", я не удивлен. Подобное притягивает подобное.
Но. Тут мне лента принесла, что Тимошенко выступала… на презентации организации, связанной с Мариной Цвигун ("Аллат Ра")
Да, ТОЙ САМОЙ Мариной Цвигун, которая со-основала "Белое Братство".
(Где адептам сначала "мыли мозг", а потом хоп-хоп и адепт уже без квартиры. Реальная мозгомойка. Гипноз. И, пожалуй, единственная деструктивная секта в Украине, дошедшая в своей деятельности до такого п…деца - что у правоохранительных органов появились основания ее закрыть /Хотя прекратить деятельность секты у нас в стране почти невозможно. Не то, что во Франции или Польше/).
Мариной Цвигун, уехавшей в Санкт-Петербург, запилившей там новую секту (которая Аллат Ра) под новым ником (Преображенская); Мариной Цвигун поливавшей гуаном Майдан, и ПИСАВШЕЙ СТИХИ ЯНУКОВИЧУ (я не шучу! я, б…ть, не шучу!)
И вот у нее на презентации выступала Юлия Тимошенко.
"Это п…дец, товарищи" (с)
(скрины dneprlena @dneprlena)
ПерукиКоси. Хоч би чого лихого не трапилося...
Русские -все такие.
Прутся черте-куда, черте-как, совершенно без подготовки, без знаний, умений, без ничего.
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Не знаю, кому как, а мне нравится такой враг.
- Добре... Оце добре! Ой, як файно! Дуже, ДУЖЕ добре!
Кацап:
- Дохтур, а чавой-та хорошо-т?
- Добре, що не в мене!..