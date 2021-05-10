В зоне ЧАЭС задержаны сталкеры из РФ, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции продолжает осуществлять системные меры по недопущению незаконного проникновения посторонних лиц в зону отчуждения.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, вчера, 9 мая, в Киевской области пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с полицией задержали 3-х человек, пытавшихся пробраться в зону отчуждения и зону безусловного отселения.

Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане Российской Федерации, а также 25-летняя гражданка Украины, жительница Николаева. Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.

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Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска.

В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", решение по которым будет принимать суд.

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