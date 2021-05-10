В зоне ЧАЭС задержаны сталкеры из РФ, - Госпогранслужба
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Государственная пограничная служба Украины во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции продолжает осуществлять системные меры по недопущению незаконного проникновения посторонних лиц в зону отчуждения.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, вчера, 9 мая, в Киевской области пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с полицией задержали 3-х человек, пытавшихся пробраться в зону отчуждения и зону безусловного отселения.
Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане Российской Федерации, а также 25-летняя гражданка Украины, жительница Николаева. Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.
Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска.
В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", решение по которым будет принимать суд.
Пожалуйста, подождите...
Дать денег и отправить домой.
Так ведь сейчас делают ?
Или дать какую то должность в правительстве или ОП, типа должности Ермака...
https://twitter.com/dneprlena/status/917812271321178115
...Ну, что Юлия Владимир-Владимировна встречалась с немецким политиком (Вольфганг Кубики) который выступал за снятие санкций с РФ и прямо заявлял, что "Крым - это россия", я не удивлен. Подобное притягивает подобное.
Но. Тут мне лента принесла, что Тимошенко выступала… на презентации организации, связанной с Мариной Цвигун ("Аллат Ра")
Да, ТОЙ САМОЙ Мариной Цвигун, которая со-основала "Белое Братство".
(Где адептам сначала "мыли мозг", а потом хоп-хоп и адепт уже без квартиры. Реальная мозгомойка. Гипноз. И, пожалуй, единственная деструктивная секта в Украине, дошедшая в своей деятельности до такого п…деца - что у правоохранительных органов появились основания ее закрыть /Хотя прекратить деятельность секты у нас в стране почти невозможно. Не то, что во Франции или Польше/).
Мариной Цвигун, уехавшей в Санкт-Петербург, запилившей там новую секту (которая Аллат Ра) под новым ником (Преображенская); Мариной Цвигун поливавшей гуаном Майдан, и ПИСАВШЕЙ СТИХИ ЯНУКОВИЧУ (я не шучу! я, б…ть, не шучу!)
И вот у нее на презентации выступала Юлия Тимошенко.
"Это п…дец, товарищи" (с)
(скрины dneprlena @dneprlena)
ПерукиКоси. Хоч би чого лихого не трапилося...
Русские -все такие.
Прутся черте-куда, черте-как, совершенно без подготовки, без знаний, умений, без ничего.
**
Не знаю, кому как, а мне нравится такой враг.
- Добре... Оце добре! Ой, як файно! Дуже, ДУЖЕ добре!
Кацап:
- Дохтур, а чавой-та хорошо-т?
- Добре, що не в мене!..