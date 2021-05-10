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В зоне ЧАЭС задержаны сталкеры из РФ, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В зоне ЧАЭС задержаны сталкеры из РФ, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции продолжает осуществлять системные меры по недопущению незаконного проникновения посторонних лиц в зону отчуждения.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, вчера, 9 мая, в Киевской области пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с полицией задержали 3-х человек, пытавшихся пробраться в зону отчуждения и зону безусловного отселения.

Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане Российской Федерации, а также 25-летняя гражданка Украины, жительница Николаева. Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": ТОП-7 мифов о Чернобыле: кто на самом деле виноват в аварии на ЧАЭС? ВИДЕО

Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска.

В отношении задержанных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", решение по которым будет принимать суд.

Также читайте: После установки "Укрытия-2" на ЧАЭС уровень радиации снизился более чем в 10 раз, - представитель ЕБРР
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Топ комментарии
+11
Какие сталкеры нах? Именно такие парашные опарыши и поджигают лес в зоне. Прекрасная возможность потренировать наших погранцов отстрелом этих опарышей.
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10.05.2021 14:14
+8
Дати в зуби мітли і запустити в реакторний зал збирати сміття.
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10.05.2021 14:08
+8
Шутки шутками, но в прошлом году такие вот российские сталеры сожгли лес и пару локаций из одноименной игры.
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10.05.2021 14:29
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Точно сталкери ? Не вірю. Мабуть не дуже уважно обшук робили, мають бути георгіївські стрічки. Як мінімум
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10.05.2021 14:06 Ответить
а якщо Шпілі і Вілі?
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10.05.2021 14:21 Ответить
Та хотіли Шпілі на Вілі, а їх обломілі. У зоні ЧАЕС затримано сталкерів з РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4364
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10.05.2021 17:01 Ответить
какие на хрен сталкеры с пакетом в руках и чудо-рюкзачками . одна вообще в красном пальто. плохо спрашивали зачем они здесь
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10.05.2021 14:31 Ответить
Из РФ? Этим сразу облучить органы репродукции. Дальше - по процедуре.
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10.05.2021 14:08 Ответить
Дати в зуби мітли і запустити в реакторний зал збирати сміття.
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10.05.2021 14:08 Ответить
Есть полно роликов, где принявший гражданство РФ предатель Креосан с Луганска вместе с СуперСусом и прочими придурками лазиют по Чернобылю и радиомогильникам. Все бы ничего, но с ними есть чувак с зализанной челкой, что время от времени кричит слава России.
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10.05.2021 14:08 Ответить
в слове козломордия у Вас 9 ошибок)
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10.05.2021 14:21 Ответить
сбежал креосан с рая на земле аж в Чернобыль . а мне интересно было сколько он ещё в лугандонии продержится . спокойно выкладывают ролики где они в отчуждении живут и ни кто их не ловит такое чувство . что отстегнули и спокойно шастают
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10.05.2021 14:35 Ответить
Они и по киевскому метро лазят, и в тоннелях с кабелями спецсвязи видео выкладывают, и что?
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10.05.2021 14:49 Ответить
Да что за хрень ты несешь, черт тебя подери...
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10.05.2021 15:09 Ответить
Ну, и для чего их отловили? А ведь могли бы и заблудиться, и таки подохнуть.
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10.05.2021 14:09 Ответить
В целях рекламы и продвижения туров в Чернобыль.
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10.05.2021 14:11 Ответить
знаем мы этих "сталкеров" с носимыми ядерными фугасамиВ зоне ЧАЭС задержаны сталкеры из РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8232
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10.05.2021 14:11 Ответить
Шпілі і Вілі
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10.05.2021 14:22 Ответить
Какие сталкеры нах? Именно такие парашные опарыши и поджигают лес в зоне. Прекрасная возможность потренировать наших погранцов отстрелом этих опарышей.
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10.05.2021 14:14 Ответить
Шпиёны! Инфо 100%!
Дать денег и отправить домой.
Так ведь сейчас делают ?
Или дать какую то должность в правительстве или ОП, типа должности Ермака...
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10.05.2021 14:17 Ответить
то сталкєри... в Зонє... а тут у всіх на очах серед білого дня...
https://twitter.com/dneprlena/status/917812271321178115

...Ну, что Юлия Владимир-Владимировна встречалась с немецким политиком (Вольфганг Кубики) который выступал за снятие санкций с РФ и прямо заявлял, что "Крым - это россия", я не удивлен. Подобное притягивает подобное.
Но. Тут мне лента принесла, что Тимошенко выступала… на презентации организации, связанной с Мариной Цвигун ("Аллат Ра")
Да, ТОЙ САМОЙ Мариной Цвигун, которая со-основала "Белое Братство".
(Где адептам сначала "мыли мозг", а потом хоп-хоп и адепт уже без квартиры. Реальная мозгомойка. Гипноз. И, пожалуй, единственная деструктивная секта в Украине, дошедшая в своей деятельности до такого п…деца - что у правоохранительных органов появились основания ее закрыть /Хотя прекратить деятельность секты у нас в стране почти невозможно. Не то, что во Франции или Польше/).
Мариной Цвигун, уехавшей в Санкт-Петербург, запилившей там новую секту (которая Аллат Ра) под новым ником (Преображенская); Мариной Цвигун поливавшей гуаном Майдан, и ПИСАВШЕЙ СТИХИ ЯНУКОВИЧУ (я не шучу! я, б…ть, не шучу!)
И вот у нее на презентации выступала Юлия Тимошенко.
"Это п…дец, товарищи" (с)
(скрины dneprlena‏ @dneprlena)
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10.05.2021 14:18 Ответить
так у них и методы схожие . как сказал полковник грицацуев - юля так мозги умеет задурить своему лохторату .что и яду выпьют по её просьбе . ваня сулима наглядный пример
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10.05.2021 14:40 Ответить
Да, дидуганы -пердунцы- импотенты ,типа ртутного ифана стабильно дают 7-8 % голосов за мегаграндаферистку бабуЖулю! Им особо нравится фотка , где Вона требует Дональда негайно выйти з туалета...
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10.05.2021 15:18 Ответить
Ох щас ВОНАнистов набежит...
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10.05.2021 16:17 Ответить
Сулима! Де Сулима? Терміново Івана Сулиму для пояснень! )))0))0)))
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10.05.2021 16:19 Ответить
Вже кілька днів не з'являється Почесний Хранитель Перуки Коси. Хоч би чого лихого не трапилося...
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10.05.2021 18:00 Ответить
Оlele ты дебил,на такую лажу только долбни клюют.
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10.05.2021 20:27 Ответить
задерживать не надо,сразу в могильник прикопать козломордых
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10.05.2021 14:19 Ответить
Монолит искали У зоні ЧАЕС затримано сталкерів з РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7284
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10.05.2021 14:19 Ответить
Ну конечно. В красном плащике, с сумочками поперлись заниматься экстремальным туризмом.
Русские -все такие.
Прутся черте-куда, черте-как, совершенно без подготовки, без знаний, умений, без ничего.
**
Не знаю, кому как, а мне нравится такой враг.
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10.05.2021 14:19 Ответить
чого ти так? сталкерство - прикриття, переодяглася для завдання, не встигла злиняти - пудрилась.
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10.05.2021 14:23 Ответить
Шутки шутками, но в прошлом году такие вот российские сталеры сожгли лес и пару локаций из одноименной игры.
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10.05.2021 14:29 Ответить
А потом лес горит месяцами. Оштрафовать по максимуму и депортировать с запретом вьезда навсегда. Нех**шастать
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10.05.2021 14:32 Ответить
В зоне ЧАЭС задержаны сралкеры из РФ
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10.05.2021 14:40 Ответить
- Пішла спека! Розмолотимо! На тобі в борщ!..
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10.05.2021 14:48 Ответить
- Сбоку. Сбоку обходи!
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10.05.2021 14:51 Ответить
І потім протівний голос кацапа: "Пацаны, я маслину поймал!"
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10.05.2021 14:54 Ответить
Нє, таки треба буде поганяти цю забавку. Бо якось не дуже комфортно виходить: відчуваю, що тут жарт, що він якісний, з чим він пов'язаний... але все дуже приблизно.
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10.05.2021 15:09 Ответить
Шо, сталкеры, как в кине? Ужас...
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10.05.2021 14:52 Ответить
Ну шо ты крупами- свечами запасся ,*мышебрат*хренов ,как *в кине*....
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10.05.2021 15:22 Ответить
Це ще один черговий доказ,що Україна є "прохідним двором" для кацапської заїжджої шушери .Що хочуть,то і роблять,як у себе на болотах.А місцева,так зовсім розперезалася і знахабніла.Чого тільке коштує черговий шабаш "побєдобєсія" на 9 травня в Одесі.От що нам з ними робити? Чекати поки самі передохнуть,чи може якось вже тихенько допомагати? Влада ж зовсім не "чухається" і ці падлюки вже відкрито погрожують українцям в Україні!!!
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10.05.2021 14:57 Ответить
Український лікар-радіолог робить медичний огляд затриманих у Зоні кацапських сталкерів:
- Добре... Оце добре! Ой, як файно! Дуже, ДУЖЕ добре!
Кацап:
- Дохтур, а чавой-та хорошо-т?
- Добре, що не в мене!..
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10.05.2021 15:00 Ответить
Що взагалі в Україні кацапи роблять? В нас з ними ж наче війна. Воеи повинні бути військово-полоненими.
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10.05.2021 15:10 Ответить
Ёпта! Пригляделись - а то и не сталкеры вовсе, а зомби!
У зоні ЧАЕС затримано сталкерів з РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2909
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10.05.2021 15:10 Ответить
- Уа-а-а-ааа! М... м... мочи-и-иии...
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10.05.2021 15:30 Ответить
а как вообще они прошли через границу?
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10.05.2021 15:22 Ответить
Хрін його знає. Через Кордон навряд чи, Сидорович хоч і старий шахрай, але таких би не пустив.
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10.05.2021 15:32 Ответить
может с видом на жительство?
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10.05.2021 15:33 Ответить
Тебе написали что на законных основаниях .
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10.05.2021 20:30 Ответить
Ти не в темі. Для тих, хто знайомий із сеттінгом Сталкера, поняття "пройти через Кордон" має специфічне значення )))
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10.05.2021 23:46 Ответить
Задуть пеной и скинуть в рэактор
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10.05.2021 16:10 Ответить
Видати ножі і відправити на зачистку Східного Тоннелю від бюрерів У зоні ЧАЕС затримано сталкерів з РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4579
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10.05.2021 23:52 Ответить
Та ладно, спакуйте в СИЗО на месячишко. Чем не экстремальный отдых? Предоплату только возьмите, а то обманут.
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10.05.2021 16:18 Ответить
З.Ы, А потом поменять на татар.
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10.05.2021 16:21 Ответить
У мене питання до влади, якщо така є! Скільки ще ця лапотна кацапська нечисть буде вільно потрапляти в Україну!? Уже 7 (сім) років йде війна, верховні свинособаки стягують до наших кордонів все більше свинособак на забій, а кордон з нечистю як решето. Де закриті кордони, де візи з найжосткішими вимогами для їх отримання, як мінімум: знання мови, офіційне з підписом засудження сталінізму-******** та офіційна з підписом відмова від Криму!? Це я хочу бачити, а спостерігаю чому абсолютно протилежне, по країні неред пабедобесними святами значно зросла кількість авто з козлостанськими номерами, можу тільки уявити скіль їх сюди приперлось іншими шляхами. А результат цього ми спостерігаємо на козломордих шабашах 9 травня в Одесі, Києві. Чому ні влада, ні журналісти і взагалі ніхно не піднімає питання віз для!?
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10.05.2021 17:47 Ответить
Тебе написали что на законных основаниях .
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10.05.2021 20:31 Ответить
 
 