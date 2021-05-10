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МОЗ розпочинає перевірки регіонів щодо COVID-вакцинації, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ розпочинає перевірки регіонів щодо COVID-вакцинації, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я з цього тижня, 10-16 травня, почне здійснювати візити в регіони з метою контролю за кампанією з вакцинації проти COVID-19.

Про це на пресбрифінгу в Києві повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"З наступного тижня розпочнуться моніторингові візити до областей України, метою яких є проаналізувати стан проведення вакцинальної кампанії. Оскільки дуже часто з'являються повідомлення або про відмову робити щеплення без декларації, або про вакцинацію людей, які не передбачені дорожньою картою. Кожен конкретний випадок порушення алгоритмів розглядатимуть у Міністерстві охорони здоров'я", – сказав Ляшко.

За його даними, станом на 7 травня вакциною AstraZeneca Covishield прищепили 480,564 тисячі осіб, вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech – 67,143 тисячі осіб, вакциною Pfizer – 48,774 тисячі осіб, препаратом AstraZeneca SKBio – 225,289 тисячі осіб. Заступник міністра повідомив, що вакцинація другими дозами препаратів стартувала 9 травня для тих, хто з 18 квітня прищепився препаратом Pfizer, 11 травня для тих, хто вакцинувався CoronaVac із 13 квітня, і 19 травня для тих, хто вакцинувався AstraZeneca Covishield з 24 лютого.

За даними МОЗ, за добу 9 травня щеплення проти COVID-19 отримали 1004 українці, а від початку вакцинальної кампанії – 863 645 людей. З них 446 осіб завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату). До листа очікування щеплення записалася 529 431 людина. Водночас на сайті вакцинальної кампанії повідомляється, що минулої доби в Києві та 11 областях не зробили жодного щеплення.

Також читайте: За добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 1004 особи, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Минздрав начинает нагибать облздравы, а те медработников!
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10.05.2021 15:54
+1
по заявке

МОЗ розпочинає перевірки регіонів щодо COVID-вакцинації, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4659
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10.05.2021 16:27
+1
Добро пожаловать в ГУЛАГ терпилы
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10.05.2021 17:00
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Минздрав начинает нагибать облздравы, а те медработников!
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10.05.2021 15:54 Відповісти
а как по другому во время стихийных бедствий?только путем принуждения,если убеждение игнорируется МОЗ розпочинає перевірки регіонів щодо COVID-вакцинації, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6764.
во время аварии и заражения местности радиацией лучше свернуть упрямцу челюсть и вывести в безопасное место,чем оставить его наслаждаться благодатным огнем.к тому же точно зная,что он потом зараженный пойдет по гостям,разнося заразу дальше.
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10.05.2021 16:04 Відповісти
М-да! Нет слов! Видать вы бабушку регулярно переводили через дорогу , когда ей туда не надо было! Смертность от вакцины 1:100000, а от Короны 1:827000....Благодетель! А с онкологией так же не?
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10.05.2021 20:37 Відповісти
откуда такие дурно пахнущие данные?кацапторг подкинул?ну так и рекламируй в мордоре,чего сюда всунулся?
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10.05.2021 21:31 Відповісти
Тебя считал умнее! Лошара ты как и большинство!
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11.05.2021 22:39 Відповісти
Тебе інакше , як придурок , не назвеш . Це якщо віриш в те , що видав . Попросись в відділення , де лікують хворих - багато відкриттів для себе зробиш .
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11.05.2021 05:05 Відповісти
То ты лошара , жрущий с данных СМИ! Я врач и знаю больше!
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11.05.2021 22:38 Відповісти
Дурко кацапське ти , а не лікар . Таких , як ти , до своїх собак не підпутив би .
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11.05.2021 23:00 Відповісти
Гавкай вместе со своими собаками! Это тебе не добавит ума! А я дальше буду практиковать!
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11.05.2021 23:07 Відповісти
Чому дої..вся ? Тебе послали , то йди .
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11.05.2021 23:14 Відповісти
Ага, ага! Самая любима робота: праверкі!
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10.05.2021 20:27 Відповісти
Як похила людина може оформити онлайн заявку, дурдом.
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10.05.2021 16:13 Відповісти
и заявление на субсидии онлайн , Я уже четыре раза подал и все завернули говорят не правильно написал
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10.05.2021 16:25 Відповісти
а нашо пенсу то робити через онлайн? дзвоніть своєму сімейному лікарю, якщо з ним декларація, або прямо туди, де вакцинують.
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10.05.2021 20:01 Відповісти
"похила людина", це напевно під кайфом?
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10.05.2021 20:31 Відповісти
по заявке

МОЗ розпочинає перевірки регіонів щодо COVID-вакцинації, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4659
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10.05.2021 16:27 Відповісти
Мне 12 мая привиться Пфайзером предложили сегодня... ...соглашусь, бо Зенеки не будет и очередь удлинится, а летом отпуск -- хочу на морской песочек...*)
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10.05.2021 16:45 Відповісти
Добро пожаловать в ГУЛАГ терпилы
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10.05.2021 17:00 Відповісти
Ей-богу как в песне: "Ее по морде били чайником и научили им жевать".
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10.05.2021 18:37 Відповісти
якими "другімі дозами"? журналіст взагалі не вкурює, про що пише - ВТОРЬІМИ ДОЗАМИ, якщо вже російською писати.
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10.05.2021 19:55 Відповісти
укр: другими дозами, тобто почалася вакцинація другою дозою, прийшов час другої дози по всім трьом вакцинам.
рос: "другими" це іншими українською, якими іншими тоді? немає інших, є три вакцини "и пришло время колоть вторую дозу по всем трем".
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10.05.2021 19:59 Відповісти
Ляшко , стєпанов та інші зе . Ви не пробували вакцини завезти в достатній кількості ?
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11.05.2021 05:08 Відповісти
 
 