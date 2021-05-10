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Минздрав начинает проверки регионов по COVID-вакцинации, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав начинает проверки регионов по COVID-вакцинации, - Ляшко

Министерство здравоохранения с этой недели, 10-16 мая, начнет осуществлять визиты в регионы с целью контроля за кампанию по вакцинации против COVID-19.

Об этом на пресс-брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне.

"Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты в области Украины, целью которых является проанализировать состояние проведения прививочной кампании. Поскольку очень часто появляются сообщения или об отказе делать прививки без декларации, или о вакцинации людей, которые не предусмотрены дорожной картой. Каждый конкретный случай нарушения алгоритмов будем рассматривать в Министерстве здравоохранения", - сказал Ляшко.

Также читайте: На вакцинацию от COVID-19 в Украине записалось более 597 тысяч человек

По его данным, на 7 мая вакциной AstraZeneca Covishield привили 480,564 тысячи человек, вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech - 67,143 тысячи человек, вакциной Pfizer - 48,774 тысячи человек, препаратом AstraZeneca SKBio - 225,289 тысячи человек. Замминистра сообщил, что вакцинация другими дозами препаратов стартовала 9 мая для тех, кто с 18 апреля привился препаратом Pfizer, 11 мая для тех, кто вакцинировался CoronaVac с 13 апреля, и 19 мая для тех, кто вакцинировался AstraZeneca Covishield с 24 февраля.

По данным Минздрава, за сутки 9 мая прививки от COVID-19 получили 1004 украинцы, а с начала прививочной кампании - 863 645 человек. Из них 446 человек завершили вакцинацию (получили две дозы препарата). В лист ожидания прививки записалась 529431 человек. В то же время на сайте прививочной компании сообщается, что за прошедшие сутки при этом в Киеве и 11 областях не сделали ни одной прививки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 1 004 человека, в одиннадцати областях не сделали ни одной прививки, - Степанов
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Топ комментарии
+1
Минздрав начинает нагибать облздравы, а те медработников!
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10.05.2021 15:54
+1
по заявке

МОЗ розпочинає перевірки регіонів щодо COVID-вакцинації, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4659
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10.05.2021 16:27
+1
Добро пожаловать в ГУЛАГ терпилы
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10.05.2021 17:00
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Минздрав начинает нагибать облздравы, а те медработников!
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10.05.2021 15:54 Ответить
а как по другому во время стихийных бедствий?только путем принуждения,если убеждение игнорируется МОЗ розпочинає перевірки регіонів щодо COVID-вакцинації, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6764.
во время аварии и заражения местности радиацией лучше свернуть упрямцу челюсть и вывести в безопасное место,чем оставить его наслаждаться благодатным огнем.к тому же точно зная,что он потом зараженный пойдет по гостям,разнося заразу дальше.
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10.05.2021 16:04 Ответить
М-да! Нет слов! Видать вы бабушку регулярно переводили через дорогу , когда ей туда не надо было! Смертность от вакцины 1:100000, а от Короны 1:827000....Благодетель! А с онкологией так же не?
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10.05.2021 20:37 Ответить
откуда такие дурно пахнущие данные?кацапторг подкинул?ну так и рекламируй в мордоре,чего сюда всунулся?
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10.05.2021 21:31 Ответить
Тебя считал умнее! Лошара ты как и большинство!
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11.05.2021 22:39 Ответить
Тебе інакше , як придурок , не назвеш . Це якщо віриш в те , що видав . Попросись в відділення , де лікують хворих - багато відкриттів для себе зробиш .
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11.05.2021 05:05 Ответить
То ты лошара , жрущий с данных СМИ! Я врач и знаю больше!
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11.05.2021 22:38 Ответить
Дурко кацапське ти , а не лікар . Таких , як ти , до своїх собак не підпутив би .
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11.05.2021 23:00 Ответить
Гавкай вместе со своими собаками! Это тебе не добавит ума! А я дальше буду практиковать!
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11.05.2021 23:07 Ответить
Чому дої..вся ? Тебе послали , то йди .
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11.05.2021 23:14 Ответить
Ага, ага! Самая любима робота: праверкі!
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10.05.2021 20:27 Ответить
Як похила людина може оформити онлайн заявку, дурдом.
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10.05.2021 16:13 Ответить
и заявление на субсидии онлайн , Я уже четыре раза подал и все завернули говорят не правильно написал
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10.05.2021 16:25 Ответить
а нашо пенсу то робити через онлайн? дзвоніть своєму сімейному лікарю, якщо з ним декларація, або прямо туди, де вакцинують.
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10.05.2021 20:01 Ответить
"похила людина", це напевно під кайфом?
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10.05.2021 20:31 Ответить
по заявке

МОЗ розпочинає перевірки регіонів щодо COVID-вакцинації, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4659
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10.05.2021 16:27 Ответить
Мне 12 мая привиться Пфайзером предложили сегодня... ...соглашусь, бо Зенеки не будет и очередь удлинится, а летом отпуск -- хочу на морской песочек...*)
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10.05.2021 16:45 Ответить
Добро пожаловать в ГУЛАГ терпилы
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10.05.2021 17:00 Ответить
Ей-богу как в песне: "Ее по морде били чайником и научили им жевать".
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10.05.2021 18:37 Ответить
якими "другімі дозами"? журналіст взагалі не вкурює, про що пише - ВТОРЬІМИ ДОЗАМИ, якщо вже російською писати.
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10.05.2021 19:55 Ответить
укр: другими дозами, тобто почалася вакцинація другою дозою, прийшов час другої дози по всім трьом вакцинам.
рос: "другими" це іншими українською, якими іншими тоді? немає інших, є три вакцини "и пришло время колоть вторую дозу по всем трем".
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10.05.2021 19:59 Ответить
Ляшко , стєпанов та інші зе . Ви не пробували вакцини завезти в достатній кількості ?
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11.05.2021 05:08 Ответить
 
 