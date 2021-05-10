Минздрав начинает проверки регионов по COVID-вакцинации, - Ляшко

Министерство здравоохранения с этой недели, 10-16 мая, начнет осуществлять визиты в регионы с целью контроля за кампанию по вакцинации против COVID-19.

Об этом на пресс-брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне.

"Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты в области Украины, целью которых является проанализировать состояние проведения прививочной кампании. Поскольку очень часто появляются сообщения или об отказе делать прививки без декларации, или о вакцинации людей, которые не предусмотрены дорожной картой. Каждый конкретный случай нарушения алгоритмов будем рассматривать в Министерстве здравоохранения", - сказал Ляшко.

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По его данным, на 7 мая вакциной AstraZeneca Covishield привили 480,564 тысячи человек, вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech - 67,143 тысячи человек, вакциной Pfizer - 48,774 тысячи человек, препаратом AstraZeneca SKBio - 225,289 тысячи человек. Замминистра сообщил, что вакцинация другими дозами препаратов стартовала 9 мая для тех, кто с 18 апреля привился препаратом Pfizer, 11 мая для тех, кто вакцинировался CoronaVac с 13 апреля, и 19 мая для тех, кто вакцинировался AstraZeneca Covishield с 24 февраля.

По данным Минздрава, за сутки 9 мая прививки от COVID-19 получили 1004 украинцы, а с начала прививочной кампании - 863 645 человек. Из них 446 человек завершили вакцинацию (получили две дозы препарата). В лист ожидания прививки записалась 529431 человек. В то же время на сайте прививочной компании сообщается, что за прошедшие сутки при этом в Киеве и 11 областях не сделали ни одной прививки.

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