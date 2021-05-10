8-10% в обороті доходів від кіно займають українські фільми, - Ткаченко
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8-10% в загальному обороті доходів від кіно в Україні займають українські фільми
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Він позитивно оцінив у цьому плані роботу Держкіно.
"Я бачу намагання у тому числі і керівництва Держкіно, і нової ради – працювати прозоріше. І розроблений цілий пакет реформи кінокластеру в країні взагалі (ми скоро це почнемо обговорювати), який включає в себе і навчання, і спільні зйомки, я маю на увазі співвиробництво, і зміни в інфраструктурі", – сказав Ткаченко.
"Тому в принципі на черзі новий етап. Крім масового запуску українських фільмів – що дуже добре і вже 8-10% в загальному обороті доходів від кіно займають українські фільми – ми переходимо до якості і до розуміння того, яким чином ми будемо розвивати і яким чином ми будемо співпрацювати з західними партнерами", – додав міністр.
За його словами, запрацювало повернення певних коштів західним організаціям, які знімають фільми в Україні, "розпочалися серйозні розмови про великі спільні проєкти".
"І ось ці спільні проєкти з Заходом – це, по-перше, покриття тих збитків, якщо ви їх маєте і не торгуєте з Росією, а по-друге, відкриття нам можливостей співпрацювати для світового ринку. А це вже зовсім інші можливості і стосовно у тому числі навчання наших людей працювати на такому рівні, і залучення коштів", – сказав міністр.
Ткаченко додав, що пандемія зйомкам не заважає, дозвіл працювати кіногрупам є.
"Тут знімалося кілька західних проєктів і минулого року, і зараз знімається. Тобто приємно чути, що Захід для себе відкриває Україну", – наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
В кінотеатрах треба показувати те що буде цікаво молоді, а це романтичні комедії, екшини, драми чи навіть трагедії, тобто те за що молодь буде готова платити гроші щоб мати куди піти парочками і т.п., но точно не ті фільми які мають бачити всі громадяни.
Фільми для вправлення мізків мають крутитись по зомбоящику, ось дивіться нині дньом здається по Інтеру в черговий раз крутили Сватів, їх не показують за гроші в кінотеатрах, їх спеціально безкоштовно крутять по зомбоящику щоб вирощувати хамовите бидло яке завдяки дзеркальним нейронам буде мавпувати поведінку яку воно бачило в зомбоящику.
Тут на Цензорі - чудове інтерв'ю з книговидавцем Малковичем з Абаба-Галамаги, який із сумом констатує: Виявилося, що по-справжньому "виховали" молодь не ми, не люди культури і науки, а 95-й квартал, який гиготів з кожної праски - іронія у ставленні до своєї держави, знущальні інтонації в українській вимові, зневаги до всього українського, бо - "какая разница"....
Два роки вже ніц нема.
А саме це повернення це є відшкодування грошей компаніям, які зареєстровані в офшорах - тобто кіностудії Зе. При Порошенку гроші могли отримати українські компанії зареєстровані в Україні, при Зе все навпаки.
Але кінематограф є різний і ідеологічний без державного забезпечення існувати не зможе. А Україні без ідеологічного не можна так як рф фінансує свій ідеологічний кінематограф із ворожою до України ідеологією.