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8-10% в обороті доходів від кіно займають українські фільми, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Шоу-бізнес

8-10% в обороті доходів від кіно займають українські фільми, - Ткаченко

8-10% в загальному обороті доходів від кіно в Україні займають українські фільми

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він позитивно оцінив у цьому плані роботу Держкіно.

"Я бачу намагання у тому числі і керівництва Держкіно, і нової ради – працювати прозоріше. І розроблений цілий пакет реформи кінокластеру в країні взагалі (ми скоро це почнемо обговорювати), який включає в себе і навчання, і спільні зйомки, я маю на увазі співвиробництво, і зміни в інфраструктурі", – сказав Ткаченко.

"Тому в принципі на черзі новий етап. Крім масового запуску українських фільмів – що дуже добре і вже 8-10% в загальному обороті доходів від кіно займають українські фільми – ми переходимо до якості і до розуміння того, яким чином ми будемо розвивати і яким чином ми будемо співпрацювати з західними партнерами", – додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик

За його словами, запрацювало повернення певних коштів західним організаціям, які знімають фільми в Україні, "розпочалися серйозні розмови про великі спільні проєкти".

"І ось ці спільні проєкти з Заходом – це, по-перше, покриття тих збитків, якщо ви їх маєте і не торгуєте з Росією, а по-друге, відкриття нам можливостей співпрацювати для світового ринку. А це вже зовсім інші можливості і стосовно у тому числі навчання наших людей працювати на такому рівні, і залучення коштів", – сказав міністр.

Ткаченко додав, що пандемія зйомкам не заважає, дозвіл працювати кіногрупам є.

"Тут знімалося кілька західних проєктів і минулого року, і зараз знімається. Тобто приємно чути, що Захід для себе відкриває Україну", – наголосив він.
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Топ коментарі
+7
Саша, а скажите, какой % в оборот от доходов при вас занимал на возглавляемой вами помойке 1+1, более известного в народе как Г+Г, телесериалы для умственно недоразвитых "Сваты", более известного как "Скоты" и "Слуга народа" более известного сегодня, как "Говнобородько", а так же мультсериал для той же категории людей "Сказачная Русь" известного нынче как "Сказочно усрусь"? И когда ждать на бывшем вашем телеканале продолжения означенного мной мультсериала с новым персонажем в главной роли? И если НЕТ, то ПОЧЕМУ?
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10.05.2021 17:18
+6
Україномовні чи кварталівські про смішних і тупих хохлів ?
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10.05.2021 17:22
+4
Має бути не менше п'яти варіантів української озвучки іноземних фільмів різними фірмами. Без конкуренції вся україномовна продукція буде являти собою кривляння колективного 95 кварталу, що зараз фактично й є. Найстрашніше те, що багато хто думає, що саме так і має звучати у фільмах українська мова. З піснями те ж саме.
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10.05.2021 17:36
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Саша, а скажите, какой % в оборот от доходов при вас занимал на возглавляемой вами помойке 1+1, более известного в народе как Г+Г, телесериалы для умственно недоразвитых "Сваты", более известного как "Скоты" и "Слуга народа" более известного сегодня, как "Говнобородько", а так же мультсериал для той же категории людей "Сказачная Русь" известного нынче как "Сказочно усрусь"? И когда ждать на бывшем вашем телеканале продолжения означенного мной мультсериала с новым персонажем в главной роли? И если НЕТ, то ПОЧЕМУ?
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10.05.2021 17:18 Відповісти
Україномовні чи кварталівські про смішних і тупих хохлів ?
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10.05.2021 17:22 Відповісти
Ну кварталівські - це все-таки серіали, їх в кінотеатрах не показують... Показують Кіборгів чи Донбас, тобто гідне кіно!
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10.05.2021 17:25 Відповісти
Так Кіборгів і Донбас треба не в кінотеатрі показувати, а по телевізору крутити як у свій час крутили пропаганду рф що виростила малоросів і придуркуватих.
В кінотеатрах треба показувати те що буде цікаво молоді, а це романтичні комедії, екшини, драми чи навіть трагедії, тобто те за що молодь буде готова платити гроші щоб мати куди піти парочками і т.п., но точно не ті фільми які мають бачити всі громадяни.

Фільми для вправлення мізків мають крутитись по зомбоящику, ось дивіться нині дньом здається по Інтеру в черговий раз крутили Сватів, їх не показують за гроші в кінотеатрах, їх спеціально безкоштовно крутять по зомбоящику щоб вирощувати хамовите бидло яке завдяки дзеркальним нейронам буде мавпувати поведінку яку воно бачило в зомбоящику.
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10.05.2021 19:05 Відповісти
Я згоден, що треба показувати їх і по ТБ, але ж наші олігархічні канали кращи шлак типу сватів покажуть...

Тут на Цензорі - чудове інтерв'ю з книговидавцем Малковичем з Абаба-Галамаги, який із сумом констатує: Виявилося, що по-справжньому "виховали" молодь не ми, не люди культури і науки, а 95-й квартал, який гиготів з кожної праски - іронія у ставленні до своєї держави, знущальні інтонації в українській вимові, зневаги до всього українського, бо - "какая разница"....
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10.05.2021 19:51 Відповісти
До пришестя голобородька навіть хороші серіали почали знімати.
Два роки вже ніц нема.
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10.05.2021 17:24 Відповісти
Має бути не менше п'яти варіантів української озвучки іноземних фільмів різними фірмами. Без конкуренції вся україномовна продукція буде являти собою кривляння колективного 95 кварталу, що зараз фактично й є. Найстрашніше те, що багато хто думає, що саме так і має звучати у фільмах українська мова. З піснями те ж саме.
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10.05.2021 17:36 Відповісти
Почему бы Ткаченко не заняться обменом опыта с США в киноиндустрии??? можно создать школы, которые будут работать со школами США по кино - актерскими, режиссерскими, сценаристскими, по спецэффектам и по всему вообщем и чтобы наши люди могли по программам обмена опытом туда ездить и учиться. Потом, чтобы компании Украинские с компаниями США сотрудничали и делали совестные работы и т.д. и т.п. И именно на уровне властей договориться обменом опытом в культуре Украины и США. И это не только кино, а и музыки и театра и т.д. И не только с США, а и с Великобританией нужен такой обмен опытом. я обожаю культуру Английскую и США тоже культуру потребляю регулярно получается и в кино и в музыке и в одежде и во всем. Украине нужно главными союзниками сделать США и Великобританию. Потому что это страны, которые на высшем уровне и в культуре и в науке и т.д. А как есть такая тема, что если ты дружишь с успешными, то они будут тебя тянуть на свой уровень вверх, а если с неудачниками, как РФ например, то они будут тянуть тебя вниз на свой уровень.
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10.05.2021 17:40 Відповісти
И вот эти общие проекты с Западом - это, во-первых, покрытие тех убытков/ А убытки-которые покрывать Западу- от вора государственного значения Ткаченко немалые./Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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10.05.2021 18:21 Відповісти
Все не погано крім пункту про "заработало возвращения определенных средств западным организациям". Це хто не знає мова йде про закон який зробив Зеленського офіційним олігархом.
А саме це повернення це є відшкодування грошей компаніям, які зареєстровані в офшорах - тобто кіностудії Зе. При Порошенку гроші могли отримати українські компанії зареєстровані в Україні, при Зе все навпаки.
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10.05.2021 19:11 Відповісти
весь кинематограф в Украине надо перевести на самообеспечение. пусть берут кредит, снимают , зарабатывают и выплачивают кредит.. обосруться пусть едут в Польшу и отрабатывают...
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10.05.2021 19:13 Відповісти
Весь кінематограф давно на самозабезпеченні. І облажатись їм досить складно так як більшість російських серіалів де треба показати процвітаюче підмосков'є, круті лікарні, школи та інше насправді знімають в Україні, но це типу секрет.
Але кінематограф є різний і ідеологічний без державного забезпечення існувати не зможе. А Україні без ідеологічного не можна так як рф фінансує свій ідеологічний кінематограф із ворожою до України ідеологією.
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10.05.2021 20:57 Відповісти
Какие доходы, хотя бы в ноль выйти.
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10.05.2021 19:21 Відповісти
так чого ти там сидиш за державні гроші, педику?
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10.05.2021 20:47 Відповісти
ТАК 8 ИЛИ 10% !!!???
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10.05.2021 21:05 Відповісти
РАЗБАЛОВАЛ НАРОД КУРКУЛЕЙ !!!
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10.05.2021 21:06 Відповісти
Доходит до драк , желающих их посмотреть!
8-10% в обороті доходів від кіно займають українські фільми, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2029
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10.05.2021 22:03 Відповісти
Среди площадок раздачи кинофильмов киноточка.со проводит разумную политику и поддерживает украинский формат. Комментарии на украинском языке не редкость.
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21.07.2021 21:26 Відповісти
 
 