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8-10% в обороте доходов от кино занимают украинские фильмы, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество Шоу-бизнес

8-10% в обороте доходов от кино занимают украинские фильмы, - Ткаченко

8-10% в общем обороте доходов от кино в Украине занимают украинские фильмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он положительно оценил в этом плане работу Госкино.

"Я вижу попытки в том числе и руководства Госкино, и нового совета - работать прозрачнее. И разработан целый пакет реформы кинокластера в стране в целом (мы скоро это начнем обсуждать), который включает в себя и обучение, и общие съемки, я имею в виду сопроизводство, и изменения в инфраструктуре", - сказал Ткаченко.

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"Поэтому в принципе на очереди новый этап. Кроме массового запуска украинских фильмов - очень хорошо и уже 8-10% в общем обороте доходов от кино занимают украинские фильмы - мы переходим к качеству и к пониманию того, каким образом мы будем развивать и каким образом мы будем сотрудничать с западными партнерами", - добавил министр.

По его словам, заработало возвращения определенных средств западным организациям, которые снимают фильмы в Украине, "начались серьезные разговоры о больших совместных проектах".

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"И вот эти общие проекты с Западом - это, во-первых, покрытие тех убытков, если вы их имеете и не торгуете с Россией, а во-вторых, открытие нам возможностей сотрудничать для мирового рынка. А это уже совсем другие возможности и по в том числе обучение наших людей работать на таком уровне, и привлечение средств", - сказал министр.

Ткаченко добавил, что пандемия съемкам не мешает, разрешение работать киногруппам есть.

"Здесь снималось несколько западных проектов и в прошлом году, и сейчас снимается. То есть приятно слышать, что Запад для себя открывает Украину", - отметил он.

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Топ комментарии
+7
Саша, а скажите, какой % в оборот от доходов при вас занимал на возглавляемой вами помойке 1+1, более известного в народе как Г+Г, телесериалы для умственно недоразвитых "Сваты", более известного как "Скоты" и "Слуга народа" более известного сегодня, как "Говнобородько", а так же мультсериал для той же категории людей "Сказачная Русь" известного нынче как "Сказочно усрусь"? И когда ждать на бывшем вашем телеканале продолжения означенного мной мультсериала с новым персонажем в главной роли? И если НЕТ, то ПОЧЕМУ?
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10.05.2021 17:18
+6
Україномовні чи кварталівські про смішних і тупих хохлів ?
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10.05.2021 17:22
+4
Має бути не менше п'яти варіантів української озвучки іноземних фільмів різними фірмами. Без конкуренції вся україномовна продукція буде являти собою кривляння колективного 95 кварталу, що зараз фактично й є. Найстрашніше те, що багато хто думає, що саме так і має звучати у фільмах українська мова. З піснями те ж саме.
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10.05.2021 17:36
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Саша, а скажите, какой % в оборот от доходов при вас занимал на возглавляемой вами помойке 1+1, более известного в народе как Г+Г, телесериалы для умственно недоразвитых "Сваты", более известного как "Скоты" и "Слуга народа" более известного сегодня, как "Говнобородько", а так же мультсериал для той же категории людей "Сказачная Русь" известного нынче как "Сказочно усрусь"? И когда ждать на бывшем вашем телеканале продолжения означенного мной мультсериала с новым персонажем в главной роли? И если НЕТ, то ПОЧЕМУ?
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10.05.2021 17:18 Ответить
Україномовні чи кварталівські про смішних і тупих хохлів ?
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10.05.2021 17:22 Ответить
Ну кварталівські - це все-таки серіали, їх в кінотеатрах не показують... Показують Кіборгів чи Донбас, тобто гідне кіно!
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10.05.2021 17:25 Ответить
Так Кіборгів і Донбас треба не в кінотеатрі показувати, а по телевізору крутити як у свій час крутили пропаганду рф що виростила малоросів і придуркуватих.
В кінотеатрах треба показувати те що буде цікаво молоді, а це романтичні комедії, екшини, драми чи навіть трагедії, тобто те за що молодь буде готова платити гроші щоб мати куди піти парочками і т.п., но точно не ті фільми які мають бачити всі громадяни.

Фільми для вправлення мізків мають крутитись по зомбоящику, ось дивіться нині дньом здається по Інтеру в черговий раз крутили Сватів, їх не показують за гроші в кінотеатрах, їх спеціально безкоштовно крутять по зомбоящику щоб вирощувати хамовите бидло яке завдяки дзеркальним нейронам буде мавпувати поведінку яку воно бачило в зомбоящику.
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10.05.2021 19:05 Ответить
Я згоден, що треба показувати їх і по ТБ, але ж наші олігархічні канали кращи шлак типу сватів покажуть...

Тут на Цензорі - чудове інтерв'ю з книговидавцем Малковичем з Абаба-Галамаги, який із сумом констатує: Виявилося, що по-справжньому "виховали" молодь не ми, не люди культури і науки, а 95-й квартал, який гиготів з кожної праски - іронія у ставленні до своєї держави, знущальні інтонації в українській вимові, зневаги до всього українського, бо - "какая разница"....
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10.05.2021 19:51 Ответить
До пришестя голобородька навіть хороші серіали почали знімати.
Два роки вже ніц нема.
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10.05.2021 17:24 Ответить
Має бути не менше п'яти варіантів української озвучки іноземних фільмів різними фірмами. Без конкуренції вся україномовна продукція буде являти собою кривляння колективного 95 кварталу, що зараз фактично й є. Найстрашніше те, що багато хто думає, що саме так і має звучати у фільмах українська мова. З піснями те ж саме.
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10.05.2021 17:36 Ответить
Почему бы Ткаченко не заняться обменом опыта с США в киноиндустрии??? можно создать школы, которые будут работать со школами США по кино - актерскими, режиссерскими, сценаристскими, по спецэффектам и по всему вообщем и чтобы наши люди могли по программам обмена опытом туда ездить и учиться. Потом, чтобы компании Украинские с компаниями США сотрудничали и делали совестные работы и т.д. и т.п. И именно на уровне властей договориться обменом опытом в культуре Украины и США. И это не только кино, а и музыки и театра и т.д. И не только с США, а и с Великобританией нужен такой обмен опытом. я обожаю культуру Английскую и США тоже культуру потребляю регулярно получается и в кино и в музыке и в одежде и во всем. Украине нужно главными союзниками сделать США и Великобританию. Потому что это страны, которые на высшем уровне и в культуре и в науке и т.д. А как есть такая тема, что если ты дружишь с успешными, то они будут тебя тянуть на свой уровень вверх, а если с неудачниками, как РФ например, то они будут тянуть тебя вниз на свой уровень.
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10.05.2021 17:40 Ответить
И вот эти общие проекты с Западом - это, во-первых, покрытие тех убытков/ А убытки-которые покрывать Западу- от вора государственного значения Ткаченко немалые./Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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10.05.2021 18:21 Ответить
Все не погано крім пункту про "заработало возвращения определенных средств западным организациям". Це хто не знає мова йде про закон який зробив Зеленського офіційним олігархом.
А саме це повернення це є відшкодування грошей компаніям, які зареєстровані в офшорах - тобто кіностудії Зе. При Порошенку гроші могли отримати українські компанії зареєстровані в Україні, при Зе все навпаки.
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10.05.2021 19:11 Ответить
весь кинематограф в Украине надо перевести на самообеспечение. пусть берут кредит, снимают , зарабатывают и выплачивают кредит.. обосруться пусть едут в Польшу и отрабатывают...
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10.05.2021 19:13 Ответить
Весь кінематограф давно на самозабезпеченні. І облажатись їм досить складно так як більшість російських серіалів де треба показати процвітаюче підмосков'є, круті лікарні, школи та інше насправді знімають в Україні, но це типу секрет.
Але кінематограф є різний і ідеологічний без державного забезпечення існувати не зможе. А Україні без ідеологічного не можна так як рф фінансує свій ідеологічний кінематограф із ворожою до України ідеологією.
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10.05.2021 20:57 Ответить
Какие доходы, хотя бы в ноль выйти.
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10.05.2021 19:21 Ответить
так чого ти там сидиш за державні гроші, педику?
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10.05.2021 20:47 Ответить
ТАК 8 ИЛИ 10% !!!???
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10.05.2021 21:05 Ответить
РАЗБАЛОВАЛ НАРОД КУРКУЛЕЙ !!!
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10.05.2021 21:06 Ответить
Доходит до драк , желающих их посмотреть!
8-10% в обороті доходів від кіно займають українські фільми, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2029
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10.05.2021 22:03 Ответить
Среди площадок раздачи кинофильмов киноточка.со проводит разумную политику и поддерживает украинский формат. Комментарии на украинском языке не редкость.
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21.07.2021 21:26 Ответить
 
 