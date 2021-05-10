8-10% в обороте доходов от кино занимают украинские фильмы, - Ткаченко
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8-10% в общем обороте доходов от кино в Украине занимают украинские фильмы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Он положительно оценил в этом плане работу Госкино.
"Я вижу попытки в том числе и руководства Госкино, и нового совета - работать прозрачнее. И разработан целый пакет реформы кинокластера в стране в целом (мы скоро это начнем обсуждать), который включает в себя и обучение, и общие съемки, я имею в виду сопроизводство, и изменения в инфраструктуре", - сказал Ткаченко.
"Поэтому в принципе на очереди новый этап. Кроме массового запуска украинских фильмов - очень хорошо и уже 8-10% в общем обороте доходов от кино занимают украинские фильмы - мы переходим к качеству и к пониманию того, каким образом мы будем развивать и каким образом мы будем сотрудничать с западными партнерами", - добавил министр.
По его словам, заработало возвращения определенных средств западным организациям, которые снимают фильмы в Украине, "начались серьезные разговоры о больших совместных проектах".
"И вот эти общие проекты с Западом - это, во-первых, покрытие тех убытков, если вы их имеете и не торгуете с Россией, а во-вторых, открытие нам возможностей сотрудничать для мирового рынка. А это уже совсем другие возможности и по в том числе обучение наших людей работать на таком уровне, и привлечение средств", - сказал министр.
Ткаченко добавил, что пандемия съемкам не мешает, разрешение работать киногруппам есть.
"Здесь снималось несколько западных проектов и в прошлом году, и сейчас снимается. То есть приятно слышать, что Запад для себя открывает Украину", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
В кінотеатрах треба показувати те що буде цікаво молоді, а це романтичні комедії, екшини, драми чи навіть трагедії, тобто те за що молодь буде готова платити гроші щоб мати куди піти парочками і т.п., но точно не ті фільми які мають бачити всі громадяни.
Фільми для вправлення мізків мають крутитись по зомбоящику, ось дивіться нині дньом здається по Інтеру в черговий раз крутили Сватів, їх не показують за гроші в кінотеатрах, їх спеціально безкоштовно крутять по зомбоящику щоб вирощувати хамовите бидло яке завдяки дзеркальним нейронам буде мавпувати поведінку яку воно бачило в зомбоящику.
Тут на Цензорі - чудове інтерв'ю з книговидавцем Малковичем з Абаба-Галамаги, який із сумом констатує: Виявилося, що по-справжньому "виховали" молодь не ми, не люди культури і науки, а 95-й квартал, який гиготів з кожної праски - іронія у ставленні до своєї держави, знущальні інтонації в українській вимові, зневаги до всього українського, бо - "какая разница"....
Два роки вже ніц нема.
А саме це повернення це є відшкодування грошей компаніям, які зареєстровані в офшорах - тобто кіностудії Зе. При Порошенку гроші могли отримати українські компанії зареєстровані в Україні, при Зе все навпаки.
Але кінематограф є різний і ідеологічний без державного забезпечення існувати не зможе. А Україні без ідеологічного не можна так як рф фінансує свій ідеологічний кінематограф із ворожою до України ідеологією.