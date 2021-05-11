Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Наразі він запроваджений до 30 червня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Кабінету міністрів розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", – заявив Шмигаль.
За його словами, адаптивна модель карантину дає можливості: якщо показники захворюваності на COVID-19 починають зростати, то обмеження запроваджуються автоматично, якщо ж ні – то країна живе в "зеленій" зоні". Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, то карантин буде скасовано.
"Тому будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації та від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі у світі, будуть або не будуть з'являтися нові штами. Це основні показники, я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає", – уточнив прем'єр.
Також Шмигаль зазначив, що уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун, у разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це відбувалося у минулу хвилю захворюваності.
Будь ласка, зачекайте...
Дурдом зелена веселка.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_Reise/Russisch_FAQ_Test-***********.pdf
Я Вам привёл оригинальный документ не для лохов с русским переводом.
_До августа - ясно. Неясно - до какого года?
когда ж уже дождемся бесплатных тестов на коронавирус или антитела...чтоб понять картину переболевших или.... недообследованных...
Бо грипп никуда не исчезнет.
И можно мозги всем ипать вечно.😐
И можно мозги всем ипать вечно.
Естественно...Пока в странах Запада епут мозги своим гражданам барановирусом,наши власти будут делать аналогично,ибо распил бабла на вакцинации суперовый.
Водо водопроводная Пфайзер - налетай !
і зник тому, що там фактично перестали тестувати
Китай оголосив перемогу над ковідом ще до того, як почали вакцинацію
останні смерті від ковіду в Китаї в квітні 2020 року, тоді ніякої вакцини навіть і близько не було
питання: як Китай переміг ковід?
підказка: БЕЗ вакцини
18 мая 2020 года 108 миллионов человек посадили на карантин на северо-востоке Китая из-за новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в городах пограничных провинций Цзилинь и Ляонин[80].
Пекин
15 июня 2020 года власти Пекина ввели во всех микрорайонах города режим «военного времени» после того, как на рынке «Синьфади» была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции
"15 июня 2020 года власти Пекина ввели..."
а вакцинувати коли почали у Китаї?
мільярд китайців помер, а вони все приховали
головне те, що в китайську статистику ти не віриш, а в іншу - віриш
хоча вона брехлива, по побудована на фальшивих тестах, які випадково видають позитивні результати
то коли вакцинувати почали китайців?
сподіваюся, ти щомісяця справно тестуєшся, як це робить кожна середньостатистична ковідоістеричка
ці твої мантри про реанімацію з ковідної методички лише на дебілів справляють враження
чого ти, ****, до 2020 року не переживав, скільки людей в реанімаціях лежить? кінчений лицемір
Вместо Украина будет Укарантина!
В Ермаке!
Та, можливо, я й помиляюсь, і немає ніякої нації, а є лише її декорація..
В такі моменти стає дуже сумно, бо я вже не бачу майбутнього в України..
и пожалуйста, продолжайте карантин !