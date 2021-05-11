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Будем продлевать адаптивный карантин до августа, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Будем продлевать адаптивный карантин до августа, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Кабинета министров рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил Шмыгаль.

По его словам, адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне". Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

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"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", - уточнил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это было происходило в прошлую волну заболеваемости.

Читайте также: Модель адаптивного карантина помогла Украине избежать общегосударственного локдауна, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+11
Я так понял, что уже Шмыгаль министр здравоохранения и главный санитарный врач заодно?
Дурдом зелена веселка. Будем продлевать адаптивный карантин до августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3062
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10.05.2021 19:04
+10
Все хотят пальто, как у Степанова...
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10.05.2021 19:06
+6
Краще би так "усердно" завозили вакцину і тести, а не заганяли би народ у стійло.
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10.05.2021 19:00
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Будем продлевать адаптивный карантин до августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1606
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10.05.2021 18:59 Ответить
Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8807
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10.05.2021 21:29 Ответить
Краще би так "усердно" завозили вакцину і тести, а не заганяли би народ у стійло.
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10.05.2021 19:00 Ответить
"Завозить" - это процесс. А нам бы результат...
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10.05.2021 19:01 Ответить
А бабло как и на чем тогда "пилить" ? Это же эльдорадао! Да и народ можно в нужный момент в стойло загнать...главное вовремя начать повышать уровень заболеваемости.
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10.05.2021 19:21 Ответить
Ну, так саме для того, щоб загнати народ в стойло потрібно завозити "вакцини" і тести..... Тому і продовжують дурантин.
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10.05.2021 20:40 Ответить
Я так понял, что уже Шмыгаль министр здравоохранения и главный санитарный врач заодно?
Дурдом зелена веселка. Будем продлевать адаптивный карантин до августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3062
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10.05.2021 19:04 Ответить
Все хотят пальто, как у Степанова...
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10.05.2021 19:06 Ответить
После мародёра Степашки им только по пуговице обломится. Будем продлевать адаптивный карантин до августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4505
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10.05.2021 19:07 Ответить
Вы их недооцениваете.
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10.05.2021 19:08 Ответить
Пуговицы или зебилов? Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2060
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10.05.2021 19:22 Ответить
зэбилов. У пуговиц всегда конкретная цена.
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10.05.2021 19:46 Ответить
Степанов своим любимым делом занимается. Подготавливает почву для распила бабла на изготовлении супер-пупер паспортов вакцинации.
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10.05.2021 19:21 Ответить
Пока что он свои "паспорта" может засунуть себе в дупу. Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7359
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_Reise/Russisch_FAQ_Test-***********.pdf
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10.05.2021 19:33 Ответить
В этом "изготовлении" ключевое слово не "паспорт", а "распил".
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10.05.2021 19:36 Ответить
Точнее- распил на 73%-х лохах.
Я Вам привёл оригинальный документ не для лохов с русским переводом. Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1367
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10.05.2021 19:43 Ответить
Министерство здравоохранения Украины планирует выпуск сертификатов подтверждающих наличие вакцинной иммунизации от COVID-19. Рассказы о "совместимости" этого документа с европейскими - ложь и дезинформация. В отличии от европейских аналогов в украинский документ не вносится данные о признании вакцины используемой для вакцинации в ЕС и серийный номер партии данной вакцины. Все это делает данный документ бумагой для чисто внутреннего пользования.
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10.05.2021 20:14 Ответить
Ну, что вы, он просто менеджер Ахметова, усердно работающий на благо своего работодателя. Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4165
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10.05.2021 20:13 Ответить
Господин назначил меня любимой женой!
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10.05.2021 19:07 Ответить
"Будем продлевать адаптивный карантин до августа"
_До августа - ясно. Неясно - до какого года?
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10.05.2021 19:07 Ответить
до століття Чорнобильської аварії.
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10.05.2021 19:17 Ответить
понравилось ? да?
когда ж уже дождемся бесплатных тестов на коронавирус или антитела...чтоб понять картину переболевших или.... недообследованных...
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10.05.2021 19:09 Ответить
Благодатная тема!
Бо грипп никуда не исчезнет.
И можно мозги всем ипать вечно.😐
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10.05.2021 19:25 Ответить
Бо грипп никуда не исчезнет.
И можно мозги всем ипать вечно.

Естественно...Пока в странах Запада епут мозги своим гражданам барановирусом,наши власти будут делать аналогично,ибо распил бабла на вакцинации суперовый.
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10.05.2021 19:46 Ответить
Тем более, что никто не даст гарантию, что колют не воду из-под крана.
Водо водопроводная Пфайзер - налетай !
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11.05.2021 05:27 Ответить
Уже второй год дают результат.
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10.05.2021 19:26 Ответить
Придурок! В Изгаиле и Китае уже три месяца нет никакого коронавируса - ковидные отделения закрыты! Потому что там не воруют, а покупают вакцины.
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10.05.2021 19:27 Ответить
в Китаї "ковід зник" задовго до вакцинації
і зник тому, що там фактично перестали тестувати
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11.05.2021 00:27 Ответить
Брехня.
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11.05.2021 09:56 Ответить
в чому брехня?
Китай оголосив перемогу над ковідом ще до того, як почали вакцинацію
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14.05.2021 17:00 Ответить
теж брехня.
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14.05.2021 17:30 Ответить
ігноруй реальність і факти, це твоє право
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14.05.2021 19:03 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/

останні смерті від ковіду в Китаї в квітні 2020 року, тоді ніякої вакцини навіть і близько не було
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14.05.2021 19:07 Ответить
Брехун, вакцини не було - була эпідемія.
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14.05.2021 19:54 Ответить
ти дебільне, не сприймаєш найпростішу інформацію
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15.05.2021 01:22 Ответить
ти ж дебільніше на порядок - у 2020 була єпідемія, бо не було вакцини.
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15.05.2021 09:27 Ответить
ще раз: останній китаєць помер від ковіду в квітні 2020 року, задовго до появи вакцини
питання: як Китай переміг ковід?
підказка: БЕЗ вакцини
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15.05.2021 16:04 Ответить
Брехня.Последний умерший китаец был гораздо позже.
18 мая 2020 года 108 миллионов человек посадили на карантин на северо-востоке Китая из-за новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в городах пограничных провинций Цзилинь и Ляонин[80].
Пекин

15 июня 2020 года власти Пекина ввели во всех микрорайонах города режим «военного времени» после того, как на рынке «Синьфади» была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции
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15.05.2021 22:39 Ответить
тут немає ні слова про померлих від коронавірусу

"15 июня 2020 года власти Пекина ввели..."

а вакцинувати коли почали у Китаї?
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16.05.2021 01:48 Ответить
Кокое "слово"? Китай брехливая тоталитарная страна, скрывающая статистику.
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16.05.2021 10:15 Ответить
так, гірше Півн. Кореї
мільярд китайців помер, а вони все приховали Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3700

головне те, що в китайську статистику ти не віриш, а в іншу - віриш
хоча вона брехлива, по побудована на фальшивих тестах, які випадково видають позитивні результати
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16.05.2021 10:42 Ответить
Я верю в лежачих больных, которых скрывали в китае а у нас нет.
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16.05.2021 10:58 Ответить
а в те, що грип на планеті "зник" віриш? дебіловізору віриш? в те, що політики вдень і вночі турбуються про людей, віриш?
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16.05.2021 12:24 Ответить
Здесь вопросы я задаю.
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16.05.2021 14:06 Ответить
там в своїй дурці?
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16.05.2021 14:14 Ответить
в твоей.
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16.05.2021 14:14 Ответить
і так, просто інформую: увесь серпень у Китаї проходив фестиваль пива, без масок, дистанціювання тощо
то коли вакцинувати почали китайців?
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16.05.2021 01:55 Ответить
и у нас без масок ходят и фестивалят. И по 10 тыс заражённых в сутки.
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16.05.2021 10:13 Ответить
аж 10 тисяч? і як це встановлено? за допомогою фальшивих гівнотестів?
сподіваюся, ти щомісяця справно тестуєшся, як це робить кожна середньостатистична ковідоістеричка
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16.05.2021 10:43 Ответить
Есть среднее количество заражённых на количество лежачих больных. Если ты ковидиот, сходи в ковидреанимацию, поработай там без маски и костюма.
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16.05.2021 10:57 Ответить
вже ходив, нічого не сталося
ці твої мантри про реанімацію з ковідної методички лише на дебілів справляють враження

чого ти, ****, до 2020 року не переживав, скільки людей в реанімаціях лежить? кінчений лицемір
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16.05.2021 12:25 Ответить
Брешеш шо ходив.
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16.05.2021 14:05 Ответить
брешеш, що я брешу
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16.05.2021 14:13 Ответить
ніт.
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16.05.2021 14:15 Ответить
висновок: ти - пустопорожній бот
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14.05.2021 19:07 Ответить
брешеш
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14.05.2021 19:50 Ответить
Значить, вакцини ще довго не буде. Якщо безкінечно збираються продовжувати "карантин"
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10.05.2021 19:27 Ответить
Поки не виробиться масове несприйняття цієї масштабної **********.
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11.05.2021 05:28 Ответить
Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.Источник: https://censor.net/ru/n3264370 - однимисловом, країна вічного карантину. Якщо до влади не прийдуть притомні люди.
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10.05.2021 19:28 Ответить
Уже скоро!
Вместо Украина будет Укарантина!
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10.05.2021 19:35 Ответить
Шмигаль вколов собі Пфайзера підпільно за великі гроші, а зараз розповідає казки про адаптивний карантин! Щур, де вакцина? Де гроші з антиковідого фонду!
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10.05.2021 19:36 Ответить
Где-где?
В Ермаке!
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10.05.2021 21:04 Ответить
Щас труханов, николаевцы и бессарабцы напрягают головки и считают сколько надо поиметь шобы отстегнуть
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10.05.2021 20:16 Ответить
Пороха за такую хрень уже бы снесли, а этих терпят по приколу Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5385
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10.05.2021 20:40 Ответить
Выучили Зеленые неучи слова - Локдаун, Карантин, и теперь еще одно слово - Адаптивный ... Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 466 ....А теперь вопрос - а что вы реально предпринимаете для борьбы с вирусняком кроме этих слов !?
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10.05.2021 20:53 Ответить
Покупают фуфло-вакцину и как бонус дорогие куртки, продают маски и покупают туфли из крокодила !
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10.05.2021 21:03 Ответить
The Show Must Go On.... Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6949
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10.05.2021 20:58 Ответить
Этим лишь бы продлевать .... привычка наверное Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7811
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10.05.2021 21:17 Ответить
Що тут скажеш: українці - нація тєрпіл. Прикро..
Та, можливо, я й помиляюсь, і немає ніякої нації, а є лише її декорація..
В такі моменти стає дуже сумно, бо я вже не бачу майбутнього в України.. Будемо продовжувати адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2986
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10.05.2021 21:22 Ответить
Як не бачиш майбутнього, то помовч.
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10.05.2021 23:17 Ответить
Це ти так вирішив? )))
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11.05.2021 00:51 Ответить
На период карантина отменить коммунальные платежи, уменьшить аренду,
и пожалуйста, продолжайте карантин !
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10.05.2021 22:43 Ответить
А там уже осень на пороге и здравствуй новая волна
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10.05.2021 22:54 Ответить
Чкоріше це не Шмигаль, а Ахметов карантин продовжив. Він же його слуга. Рудий лис Ахметов багатіє як тісто на дрожжах за рахунок карантину.
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10.05.2021 23:37 Ответить
 
 