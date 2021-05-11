Будем продлевать адаптивный карантин до августа, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Кабинета министров рассказал в интервью РБК-Украина.
"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил Шмыгаль.
По его словам, адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне". Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.
"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", - уточнил премьер.
Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это было происходило в прошлую волну заболеваемости.
Пожалуйста, подождите...
Дурдом зелена веселка.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_Reise/Russisch_FAQ_Test-***********.pdf
Я Вам привёл оригинальный документ не для лохов с русским переводом.
_До августа - ясно. Неясно - до какого года?
когда ж уже дождемся бесплатных тестов на коронавирус или антитела...чтоб понять картину переболевших или.... недообследованных...
Бо грипп никуда не исчезнет.
И можно мозги всем ипать вечно.😐
И можно мозги всем ипать вечно.
Естественно...Пока в странах Запада епут мозги своим гражданам барановирусом,наши власти будут делать аналогично,ибо распил бабла на вакцинации суперовый.
Водо водопроводная Пфайзер - налетай !
і зник тому, що там фактично перестали тестувати
Китай оголосив перемогу над ковідом ще до того, як почали вакцинацію
останні смерті від ковіду в Китаї в квітні 2020 року, тоді ніякої вакцини навіть і близько не було
питання: як Китай переміг ковід?
підказка: БЕЗ вакцини
18 мая 2020 года 108 миллионов человек посадили на карантин на северо-востоке Китая из-за новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в городах пограничных провинций Цзилинь и Ляонин[80].
Пекин
15 июня 2020 года власти Пекина ввели во всех микрорайонах города режим «военного времени» после того, как на рынке «Синьфади» была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции
"15 июня 2020 года власти Пекина ввели..."
а вакцинувати коли почали у Китаї?
мільярд китайців помер, а вони все приховали
головне те, що в китайську статистику ти не віриш, а в іншу - віриш
хоча вона брехлива, по побудована на фальшивих тестах, які випадково видають позитивні результати
то коли вакцинувати почали китайців?
сподіваюся, ти щомісяця справно тестуєшся, як це робить кожна середньостатистична ковідоістеричка
ці твої мантри про реанімацію з ковідної методички лише на дебілів справляють враження
чого ти, ****, до 2020 року не переживав, скільки людей в реанімаціях лежить? кінчений лицемір
Вместо Украина будет Укарантина!
В Ермаке!
Та, можливо, я й помиляюсь, і немає ніякої нації, а є лише її декорація..
В такі моменти стає дуже сумно, бо я вже не бачу майбутнього в України..
и пожалуйста, продолжайте карантин !