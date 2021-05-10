П'яний одесит влаштував гонки з поліцією і пошкодив 9 автомобілів

Чоловік не виконав вимогу патрульних про зупинку і спробував утекти, але спроба провалилася.

Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався минулої ночі. Патрульні помітили на вул. Палія автомобіль, водій якого порушував правила. За допомогою спецсигналів і гучномовця вони вимагали, щоб він зупинився, але чоловік спробував утекти.

"Під час переслідування на вулиці Академіка Бочарова порушник скоїв зіткнення з 9 автомобілями, які були припарковані на краю дороги. Внаслідок останнього зіткнення, автомобіль порушника пошкодився настільки, що вже не міг рухатися далі", - сказано в повідомленні поліції.

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Патрульні побачили, що водій п'яний. Драгер показав 1,23 проміле.

На порушника склали адмінпротоколи за п'яне водіння і водіння без документів, порушення ПДР і невиконання вимог про зупинку.