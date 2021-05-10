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П'яний одесит влаштував гонки з поліцією і пошкодив 9 автомобілів

Новини Цензор.НЕТ Події

П'яний одесит влаштував гонки з поліцією і пошкодив 9 автомобілів

Чоловік не виконав вимогу патрульних про зупинку і спробував утекти, але спроба провалилася.

Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався минулої ночі. Патрульні помітили на вул. Палія автомобіль, водій якого порушував правила. За допомогою спецсигналів і гучномовця вони вимагали, щоб він зупинився, але чоловік спробував утекти.

"Під час переслідування на вулиці Академіка Бочарова порушник скоїв зіткнення з 9 автомобілями, які були припарковані на краю дороги. Внаслідок останнього зіткнення, автомобіль порушника пошкодився настільки, що вже не міг рухатися далі", - сказано в повідомленні поліції.

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Патрульні побачили, що водій п'яний. Драгер показав 1,23 проміле.

На порушника склали адмінпротоколи за п'яне водіння і водіння без документів, порушення ПДР і невиконання вимог про зупинку.
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Топ коментарі
+8
Ген русского мира
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10.05.2021 20:16
+5
Благодарность 9 хозяев авто.
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10.05.2021 19:44
+4
9-го 9 авто 9 пз...юлін - магія побєдобєсія?
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10.05.2021 20:15
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Виграв? А який призовий фонд ?
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10.05.2021 19:42 Відповісти
Благодарность 9 хозяев авто.
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10.05.2021 19:44 Відповісти
фізичну?
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10.05.2021 19:49 Відповісти
Никогда не понимал, что их вечно по синьке за руль тянет. Какой то ген особый видимо
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10.05.2021 19:43 Відповісти
Ген русского мира
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10.05.2021 20:16 Відповісти
деньпабеды отмечал
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10.05.2021 20:45 Відповісти
Патрульные увидели, что водитель пьян. Драгер показал 1,23 промилле, ясновидцы как они быстро распознали пьяного, всего 9 случайных машин разбито и ни одного 200.
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10.05.2021 19:43 Відповісти
Молодец!
Награда от 9 фанатов уже ждёт!)))
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10.05.2021 19:51 Відповісти
я рекорды уже все сделал, гнида, токо сил все меньше... П'яний одесит влаштував гонки з поліцією і пошкодив 9 автомобілів - Цензор.НЕТ 8792
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10.05.2021 20:16 Відповісти
Папандос на лавандос Пьяный одессит устроил гонки с полицией и повредил 9 автомобилей - Цензор.НЕТ 1084
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10.05.2021 20:02 Відповісти
9-го 9 авто 9 пз...юлін - магія побєдобєсія?
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10.05.2021 20:15 Відповісти
Украинцам запретили воевать, теперь осталось запретить водить авто в нормандском формате..
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10.05.2021 20:26 Відповісти
пусть мусора со своего кармана платят пострадавшим
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10.05.2021 21:05 Відповісти
Він міг би і дев'ятеро вбити разом з автомобілями. Чому б не стріляти по шинах, замість адмінпротоколу.
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10.05.2021 21:59 Відповісти
Забрать бы удостоверение водителя и все тут но нет он через месяц опять будет кошмарить всех сами мусора и отдадут за баксов 100 ..200
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10.05.2021 22:04 Відповісти
Улица непонятного названия какого-то. Если "Академика" - то Заболотного, а если "Бочарова" - то генерала. Или я ошибаюсь, жители ПосКота? )))
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10.05.2021 22:49 Відповісти
 
 