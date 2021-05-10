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Пьяный одессит устроил гонки с полицией и повредил 9 автомобилей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пьяный одессит устроил гонки с полицией и повредил 9 автомобилей

Мужчина не выполнил требование патрульных об остановке и попытался сбежать, но попытка провалилась.

Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел прошлой ночью. Патрульные заметили на ул. Палия автомобиль, водитель которого нарушал правила. При помощи спецсигналов и громкоговорителя они требовали, чтобы он остановился, но мужчина попытался сбежать.

"Во время преследованияа на улице Академика Бочарова нарушитель совершил столкновение с 9 автомобилями, которые были припаркованы на краю дороги. В результате последнего столкновения, автомобиль нарушителя повредился настолько, что уже не мог двигаться дальше", - сказано в сообщении полиции.

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Патрульные увидели, что водитель пьян. Драгер показал 1,23 промилле.

На нарушителя составили админпротоколы за пьяное вождение и вождение без документов, нарушение ПДД и невыполнение требований об остановке.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Ген русского мира
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10.05.2021 20:16
+5
Благодарность 9 хозяев авто.
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10.05.2021 19:44
+4
9-го 9 авто 9 пз...юлін - магія побєдобєсія?
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10.05.2021 20:15
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Виграв? А який призовий фонд ?
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10.05.2021 19:42 Ответить
Благодарность 9 хозяев авто.
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10.05.2021 19:44 Ответить
фізичну?
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10.05.2021 19:49 Ответить
Никогда не понимал, что их вечно по синьке за руль тянет. Какой то ген особый видимо
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10.05.2021 19:43 Ответить
Ген русского мира
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10.05.2021 20:16 Ответить
деньпабеды отмечал
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10.05.2021 20:45 Ответить
Патрульные увидели, что водитель пьян. Драгер показал 1,23 промилле, ясновидцы как они быстро распознали пьяного, всего 9 случайных машин разбито и ни одного 200.
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10.05.2021 19:43 Ответить
Молодец!
Награда от 9 фанатов уже ждёт!)))
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10.05.2021 19:51 Ответить
я рекорды уже все сделал, гнида, токо сил все меньше... П'яний одесит влаштував гонки з поліцією і пошкодив 9 автомобілів - Цензор.НЕТ 8792
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10.05.2021 20:16 Ответить
Папандос на лавандос Пьяный одессит устроил гонки с полицией и повредил 9 автомобилей - Цензор.НЕТ 1084
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10.05.2021 20:02 Ответить
9-го 9 авто 9 пз...юлін - магія побєдобєсія?
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10.05.2021 20:15 Ответить
Украинцам запретили воевать, теперь осталось запретить водить авто в нормандском формате..
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10.05.2021 20:26 Ответить
пусть мусора со своего кармана платят пострадавшим
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10.05.2021 21:05 Ответить
Він міг би і дев'ятеро вбити разом з автомобілями. Чому б не стріляти по шинах, замість адмінпротоколу.
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10.05.2021 21:59 Ответить
Забрать бы удостоверение водителя и все тут но нет он через месяц опять будет кошмарить всех сами мусора и отдадут за баксов 100 ..200
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10.05.2021 22:04 Ответить
Улица непонятного названия какого-то. Если "Академика" - то Заболотного, а если "Бочарова" - то генерала. Или я ошибаюсь, жители ПосКота? )))
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10.05.2021 22:49 Ответить
 
 