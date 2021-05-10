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Євроатлантичний центр оборони НАТО створять у Бухаресті

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євроатлантичний центр оборони НАТО створять у Бухаресті

У Румунії в рамках діяльності НАТО буде створено євроатлантичний центр оборони.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Бухаресті після саміту "Бухарестської дев'ятки" (B9) заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми працюємо над створенням євроатлантичного центру оборони, який перебуває в Бухаресті", - повідомив Йоганніс.

За його словами, під час дискусії президентів підкреслювалося, що дестабілізуючі дії Росії в регіоні викликають "стурбованість і відчуття недостатнього рівня безпеки".

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Він підкреслив, що нинішня ситуація у сфері безпеки в Чорному морі доводить: "НАТО і надалі зміцнюватиме можливості з відлякування та оборони, особливо на східному фланзі, діючи разом від Балтійського до Чорного моря".

Йоганніс зазначив, що НАТО має як і раніше залишатися активним у східному сусідстві з метою зміцнення обороноздатності і можливостей східних сусідів реагувати на виклики, з якими вони стикаються.

"Бухарестська дев'ятка" утворена в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. Одне з обговорюваних питань на саміті - ситуація з безпекою в Україні та її євроатлантичне майбутнє.
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10.05.2021 23:03 Відповісти
😀😀😀
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10.05.2021 23:10 Відповісти
такое ощущение,что заголовки пишет полный зедаун))
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10.05.2021 22:57 Відповісти
2 заголовки разом.
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10.05.2021 23:04 Відповісти
Тхне рашизмом,"двоглавим" !!!)))) Евроатлантический центр обороны НАТО создадут в Бухаресте В Румынии в рамках деятельности НАТО будет создан евроатлантический центр обороны. - Цензор.НЕТ 3175
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10.05.2021 23:09 Відповісти
😀
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10.05.2021 23:10 Відповісти
9 стран собрались обидеть хутина 😀😀😀.
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10.05.2021 23:12 Відповісти
А коли вже такий потужний Євроатлантичний центр оборони НАТО створять у Києві ?
Звичайно що це б тоді пришвидшило звільнення нашої рідної але тимчасово окупованої кривавими кремлівськими фашистами )(уйла української землі в Криму і на Донбасі.

І точно що тоді гарантувало 100% захист територіальної цілісності і суверенітет Української держави члена ЄС і НАТО,
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11.05.2021 06:45 Відповісти
 
 