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Евроатлантический центр обороны НАТО создадут в Бухаресте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евроатлантический центр обороны НАТО создадут в Бухаресте

В Румынии в рамках деятельности НАТО будет создан евроатлантический центр обороны.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Бухаресте после саммита "Бухарестской девятки" (B9) заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы работаем над созданием евроатлантического центра обороны, который будет находиться в Бухаресте", - сообщил Йоханнис.

По его словам, во время дискуссии президентов подчеркивалось, что дестабилизирующие действия России в регионе вызывают "обеспокоенность и ощущение недостаточного уровня безопасности".

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация в сфере безопасности в Черном море доказывает: "НАТО и впредь будет укреплять возможности по отпугиванию и обороне, особенно на восточном фланге, действуя вместе от Балтийского до Черного моря".

Также на Цензор.НЕТ: "Как союзники на востоке НАТО мы должны консолидировать усилия по защите Альянса", - президент Румынии Йоханнис

Йоханнис отметил, что НАТО должно по-прежнему оставаться активным в восточном соседстве с целью укрепления обороноспособности и возможностей восточных соседей реагировать на вызовы, с которыми они сталкиваются.

"Бухарестская девятка" образована в 2015 году по инициативе Румынии и Польши. В ее состав входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. Один из обсуждаемых вопросов на саммите - ситуация с безопасностью в Украине и ее евроатлантическое будущее.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко и Путин поговорили о стремлении Украины в НАТО

Автор: Ольга Лузан
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Свій, до своїх, по своє !!!)))
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10.05.2021 23:03 Ответить
😀😀😀
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10.05.2021 23:10 Ответить
такое ощущение,что заголовки пишет полный зедаун))
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10.05.2021 22:57 Ответить
2 заголовки разом.
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10.05.2021 23:04 Ответить
Тхне рашизмом,"двоглавим" !!!)))) Евроатлантический центр обороны НАТО создадут в Бухаресте В Румынии в рамках деятельности НАТО будет создан евроатлантический центр обороны. - Цензор.НЕТ 3175
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10.05.2021 23:09 Ответить
😀
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10.05.2021 23:10 Ответить
9 стран собрались обидеть хутина 😀😀😀.
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10.05.2021 23:12 Ответить
А коли вже такий потужний Євроатлантичний центр оборони НАТО створять у Києві ?
Звичайно що це б тоді пришвидшило звільнення нашої рідної але тимчасово окупованої кривавими кремлівськими фашистами )(уйла української землі в Криму і на Донбасі.

І точно що тоді гарантувало 100% захист територіальної цілісності і суверенітет Української держави члена ЄС і НАТО,
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11.05.2021 06:45 Ответить
 
 