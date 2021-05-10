Евроатлантический центр обороны НАТО создадут в Бухаресте
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Румынии в рамках деятельности НАТО будет создан евроатлантический центр обороны.
Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Бухаресте после саммита "Бухарестской девятки" (B9) заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы работаем над созданием евроатлантического центра обороны, который будет находиться в Бухаресте", - сообщил Йоханнис.
По его словам, во время дискуссии президентов подчеркивалось, что дестабилизирующие действия России в регионе вызывают "обеспокоенность и ощущение недостаточного уровня безопасности".
Он подчеркнул, что нынешняя ситуация в сфере безопасности в Черном море доказывает: "НАТО и впредь будет укреплять возможности по отпугиванию и обороне, особенно на восточном фланге, действуя вместе от Балтийского до Черного моря".
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Йоханнис отметил, что НАТО должно по-прежнему оставаться активным в восточном соседстве с целью укрепления обороноспособности и возможностей восточных соседей реагировать на вызовы, с которыми они сталкиваются.
"Бухарестская девятка" образована в 2015 году по инициативе Румынии и Польши. В ее состав входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. Один из обсуждаемых вопросов на саммите - ситуация с безопасностью в Украине и ее евроатлантическое будущее.
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Звичайно що це б тоді пришвидшило звільнення нашої рідної але тимчасово окупованої кривавими кремлівськими фашистами )(уйла української землі в Криму і на Донбасі.
І точно що тоді гарантувало 100% захист територіальної цілісності і суверенітет Української держави члена ЄС і НАТО,