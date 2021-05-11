УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14739 відвідувачів онлайн
Новини Політика України День Перемоги
1 288 37
Друга світова війна (275) День Перемоги (417) історія (1048) пам'ять (1149) День перемоги над нацизмом (36) Дробович (75)

Дробович про святкування 8 і 9 травня в Україні: "Спокійний характер акцій - це оптимістичний сигнал"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дробович про святкування 8 і 9 травня в Україні:

Загалом спокійні акції, приурочені до 8-9 травня в Україні, дають привід для оптимізму, а закон "має працювати безкомпромісно і чітко: жодних нацистів, жодних комуністів", вважає директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Україна 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

В Україні відбулося понад 600 масових заходів із нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Відкрито 13 кримінальних справ, в Одесі та Очакові відбулися сутички.

За словами Дробовича, це нормально, що кожен може сам обрати "потрібну" йому дату для того, щоб відзначити закінчення в 1945 році Другої світової війни.

Чиновник вважає, що раз Україна є демократичною країною, "не обов'язково, щоб всі однаково ставилися до свята".

Також читайте: Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть

"Різні люди можуть обирати ті моделі вшанування, які їм ближче, тим більше, що у нас у країні є і 8 травня – День пам'яті і примирення, і 9 травня – День перемоги над нацизмом. <...> Така (невелика) кількість порушень і відносно спокійний характер акцій – це оптимістичний сигнал", – пояснив він.

Глава УІНП підкреслив: на його думку, конфлікти і сутички навколо дат 8 і 9 травня – наслідок того, що "багато політиків намагаються качати протиріччя на темі Другої світової війни".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
ну правильно.. так и должно быть... вспомнили подвиги советского солдата, солдата УПА (которые боролись и с фашистами и с большевиками), понямули и всё... водить парады и биться в конвульсиях?
показати весь коментар
11.05.2021 10:54
+2
Ты глуп.
показати весь коментар
11.05.2021 11:40
+2
Половина Украинских Воинов на фронте в лугандоне - русскоязычные. Попробуй им кинуть такую предъяву Дробович про святкування 8 і 9 травня в Україні: "Спокійний характер акцій - це оптимістичний сигнал" - Цензор.НЕТ 8235
показати весь коментар
11.05.2021 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну правильно.. так и должно быть... вспомнили подвиги советского солдата, солдата УПА (которые боролись и с фашистами и с большевиками), понямули и всё... водить парады и биться в конвульсиях?
показати весь коментар
11.05.2021 10:54 Відповісти
совок хоть и медленно, но покидает мозги Украинцев. Это, безусловно, позитивная тенденция Дробович о праздновании 8 и 9 мая в Украине: "Спокойный характер акций - это оптимистический сигнал" - Цензор.НЕТ 951
показати весь коментар
11.05.2021 10:56 Відповісти
Совок там, де русскаязичіє. Навіть у США.
показати весь коментар
11.05.2021 11:06 Відповісти
Ошибаешься. Есть огромное количество украиноязычных совков. И лично знаю нескольких русскоязычных антисоветчиков в США.
показати весь коментар
11.05.2021 11:12 Відповісти
Всі російськомовні антісавєччікі за Савєцкій Саюз і Російську Імперію одночасно.
показати весь коментар
11.05.2021 11:36 Відповісти
Ты глуп.
показати весь коментар
11.05.2021 11:40 Відповісти
Аргументуй.
показати весь коментар
11.05.2021 11:42 Відповісти
Половина Украинских Воинов на фронте в лугандоне - русскоязычные. Попробуй им кинуть такую предъяву Дробович про святкування 8 і 9 травня в Україні: "Спокійний характер акцій - це оптимістичний сигнал" - Цензор.НЕТ 8235
показати весь коментар
11.05.2021 11:43 Відповісти
совок там, де хтось щось нав*язує
показати весь коментар
11.05.2021 11:13 Відповісти
Не може бути святкування смерті, насилля і військових злочинів. Є примирення і поминання загиблих.
показати весь коментар
11.05.2021 11:51 Відповісти
 
 