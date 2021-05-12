УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16256 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
1 538 43
Друга світова війна (275) євреї (118) Інститут нацпам'яті (227) історія (1050) порятунок (109) рятувальники (128)

Онлайн-марафон історій українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, проходить до 14 травня, - Інститут нацпам'яті

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Онлайн-марафон історій українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, проходить до 14 травня, - Інститут нацпам'яті

14 травня 2021 року в Україні вперше буде День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам'ятну дату цього року ввела Верховна Рада.

Станом на 1 січня 2020 року 2659 громадян України удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Інституту нацпам'яті. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними і невідомими.

Тому Національний музей історії України у Другій світовій війні спільно з Українським інститутом національної пам'яті організували онлайн-марафон.

11-13 травня з 11:00 до 13:00 будуть озвучені та ілюстровані документами 26 історій порятунку з усіх регіонів України.

Читайте також: Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Запрошеними спікерами марафону стануть члени сімей праведників, представники єврейських організацій, вітчизняні історики, а також музейники з Вінницької області, Волині, Закарпаття, Києва, Запорізької, Київської, Луганської, Одеської, Полтавської, Чернігівської, Харківської, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської областей.

Трансляція марафону відбуватиметься у Facebook.

14 травня (11:00 - 13.00) пройде підсумковий круглий стіл марафону. У розмові візьмуть участь українські та ізраїльські історики та експерти: Антон Дробович, Самуель Барний, Катерина Гусарова, Юрій Скіра, Іван Патриляк, Ігор Щупак, Олександр Пастернак, Юлія Гольденберг.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
А ну, теперь поищите евреев, которые спасали украинцев во время Голодомора. Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 9033
показати весь коментар
11.05.2021 21:37
+6
Бабуля моя покойная спасла еврейского мальца ,прятала у себя нома а у самой своих трое по лавкам .Царствие ей Небесное .
показати весь коментар
11.05.2021 21:44
+6
тех кто спасал, уже нет и моих нет...зачем этот пиар доброты евреинской за 30 монет, если со всех тиливизиров орут рабиновичи с соловьевыми с пеной на харях откормленных, что их предков, белых и пушистых, именно украинцы, а не кто иной убивали!? Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 8878 ....
показати весь коментар
11.05.2021 21:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ну, теперь поищите евреев, которые спасали украинцев во время Голодомора. Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 9033
показати весь коментар
11.05.2021 21:37 Відповісти
За счёт открытия торгсинов, какая то часть украинцев выжила и эта заслуга вумных людей Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 2477
показати весь коментар
11.05.2021 21:41 Відповісти
Торгсин - это когда золотые часы за буханку хлеба ?
показати весь коментар
11.05.2021 23:54 Відповісти
да и не кусочка лишнего.
показати весь коментар
12.05.2021 20:09 Відповісти
Да в губчека.. спасатели
показати весь коментар
11.05.2021 21:46 Відповісти
Не чув ні одної історії.
показати весь коментар
12.05.2021 06:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JtynFCUVoMc&ab_channel=EdgecKolsky
показати весь коментар
12.05.2021 11:46 Відповісти
час евреям віддячитись/ віддячити українській націїї... Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 241
показати весь коментар
11.05.2021 21:39 Відповісти
Так Беня с Ахметовым мало виддячили ?
Уже самая бедная страна Европы - благодаря кому ?
В чьих руках банки, СБУ, дипломатия, таможня, СМИ и прочее ?
показати весь коментар
12.05.2021 00:21 Відповісти
ти не порвіриш - вина всього цього всіх нас...
показати весь коментар
12.05.2021 18:27 Відповісти
Бабуля моя покойная спасла еврейского мальца ,прятала у себя нома а у самой своих трое по лавкам .Царствие ей Небесное .
показати весь коментар
11.05.2021 21:44 Відповісти
Давно то було,ще я був малим,коли моя покійна бабця розповідала мені про сім"ю євреїв яку вони разом із дідиком (він тоді уже був у солідних роках і на фронт його не взяли) переховували у хліві для худоби рятуючи їх від відправки у севлюшське гето,ну а надалі-відомо куди. Коли вже було відносно безпечно,оті люди полишили схованку і відправились кудись на схід щиро дякуючи своїм рятівникам за допомогу і обіцяли,що якщо залишаться живі,то обов"язково сповістять бабцю і дідика про те.Але,на превеликий жаль,ніякої звістки від отієї сім"ї бабця і дідик так більше ніколи і не отримали.
показати весь коментар
12.05.2021 07:49 Відповісти
Мой дед освобождал Освенцим и погиб под городом Пшина,...там и лежит на братском кладбище парк Зашкова,. могила номер 233.
показати весь коментар
11.05.2021 21:45 Відповісти
І мій. Загинув 28.01.1945. Хшанувський повят.
показати весь коментар
11.05.2021 22:21 Відповісти
Мой 26 января 1945
показати весь коментар
11.05.2021 22:45 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ.
показати весь коментар
11.05.2021 23:33 Відповісти
тех кто спасал, уже нет и моих нет...зачем этот пиар доброты евреинской за 30 монет, если со всех тиливизиров орут рабиновичи с соловьевыми с пеной на харях откормленных, что их предков, белых и пушистых, именно украинцы, а не кто иной убивали!? Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 8878 ....
показати весь коментар
11.05.2021 21:45 Відповісти
В другій світовій є тільки одні постраждалі це євреї.Решта,то сміття.Бо ж окремо завжди відмічають євреїв.Українці якщо не помирали масово в концтаборах,то від бомб на шматки розривало.Це нічим не краще.
показати весь коментар
11.05.2021 22:08 Відповісти
почитайте------------''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''----
В книге «Le Drame des Juifs europeen» французский юрист Рассиньер пишет, что миф о шести миллионах убитых - «всего лишь метод, с помощью которого Израиль получает огромные репарации от Германии начиная с 1953 г.». Однако с юридической точки зрения основания для репараций очень сомнительны: «Пожалуй, мне разрешат напомнить, что Израиль был основан в мае 1948 г., а до этого евреи были гражданами других стран. Чтобы оценить размеры этого обмана, стоит лишь взглянуть на ситуацию, где Германия платит Израилю репарации из расчета на шесть миллионов убитых, но по крайней мере восемьдесят процентов из тех «шести миллионов», оказывается, вовсе и не умерли! А в дополнение к тому Германия продолжает платить репарации даже после того, как человек, подававший требование о компенсации, умер. Деньги в таких случаях идут его наследникам».
По оценкам А. Лилиенталя, приведенным в его книге «Цена Израиля», за первые девять лет своего существования Израиль получил больше 10 миллиардов долларов. Для сравнения - такую же примерно сумму получил СССР в виде займов от США во время войны.
показати весь коментар
12.05.2021 06:08 Відповісти
...ага, і вся війна була лише (і винятково) задля їхнього порятунку Онлайн-марафон історій українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, проходить до 14 травня, - Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 7111
показати весь коментар
12.05.2021 06:44 Відповісти
Євреї до нас мають претензії.Їм також не дає спокою Бандера.Шухевич і тд.Прямо,як москалям.Колись ще до війни,навіть Савік Шустер звинувачував українців в геноциді євреїв.
показати весь коментар
11.05.2021 22:13 Відповісти
Больше всего мне нравится эти высказывания, а потом начинается крик: мы не антисемиты, они сами виноваты.
С*ки вы, "товарищи", может ещё и поэтому до сих пор в такой стране живёте. Каждому по делам его.
Рассеянцам по х*йлу, вам по Зеле, учиться и учиться нужно вам, "братьям" по ярму.
показати весь коментар
11.05.2021 22:49 Відповісти
В нас президент єврей.Які нафіг антисеміти? І що таке антисеміти? Симіти ж не тільки євреї.
показати весь коментар
11.05.2021 23:58 Відповісти
Антицемментизм - это когда о ком-то говорят без восторга.
показати весь коментар
12.05.2021 02:52 Відповісти
Есть такое, ну и ещё, если много говорят - выделение и есть свидетельство "не восторга"
показати весь коментар
13.05.2021 14:00 Відповісти
Да не только, а вы настаиваете, что к мусульманам у вас лучшее отношение? Не думаю, но если всё же, то только потому что они себя "тише" ведут. Евреи слишком темпераментны, самоуверенны и чаще самоутверждается.
показати весь коментар
13.05.2021 13:59 Відповісти
В мене не краще відношення.До нас євреї мають завжди претензії.А не навпаки.
показати весь коментар
13.05.2021 18:39 Відповісти
Ну, может, честно глянуть в зеркало и уже успокоиться или так и будем отмываться?
Если в вас нет антисемитизма, то чё так реагировать? Вот, во мне нет и я не парюсь - меня обвинения не трогают, я понимаю, что не обо мне. Но когда мы сами это подтверждаем, то противно.
показати весь коментар
16.05.2021 14:34 Відповісти
Чувак, а чому ти в Німеччині, а не в ізраїлі, га? І чим тобі не подобаюЦЦя такі висловлювання? Це що, неправда?
показати весь коментар
12.05.2021 06:46 Відповісти
Умный? Рассеянцы братья тебе по разуму и нравственности.
показати весь коментар
13.05.2021 13:55 Відповісти
З тими євреями носяться наче дурень з писаною торбою! Хоча гітлерівці не менш жорстоко знищували ромів та славян.
Може хто зробить програму як українці допомагали полякам, румунам, а вони допомагали українцям? Чому в Україні, а не в Ізраїлі виходять такі програми?
І чому тільки українці? Адже рятували й інші на території України - поляки, болгари, білоруси, московити...
Якщо відходити від совка, то подавайте вже всі події об'єктивно
показати весь коментар
11.05.2021 22:52 Відповісти
Брехати негарно. Німці слов'ян не винищували. Хіба що на полі бою.
показати весь коментар
12.05.2021 06:47 Відповісти
І Порошенко також.Це тут-----------''Єврей Порошенко принижує українців''-----він у шустера закликає нас вибачитеся перед жи......дами. А його кум червоненко написав мені---і вибачитеся і заплатите.І я вам язика відріжу.
показати весь коментар
12.05.2021 06:11 Відповісти
Чекаємо тепер на марафон історій про спасіння євреями українців під час голодомору, більшовицького террору 18-20рр та 33-37рр та під час ІІ-світової війни
показати весь коментар
12.05.2021 08:11 Відповісти
Ще одна історія спасіння євреїв українцями:
https://www.youtube.com/watch?v=JtynFCUVoMc&ab_channel=EdgecKolsky
показати весь коментар
12.05.2021 11:44 Відповісти
 
 