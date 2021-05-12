Онлайн-марафон історій українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, проходить до 14 травня, - Інститут нацпам'яті
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14 травня 2021 року в Україні вперше буде День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам'ятну дату цього року ввела Верховна Рада.
Станом на 1 січня 2020 року 2659 громадян України удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Інституту нацпам'яті. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними і невідомими.
Тому Національний музей історії України у Другій світовій війні спільно з Українським інститутом національної пам'яті організували онлайн-марафон.
11-13 травня з 11:00 до 13:00 будуть озвучені та ілюстровані документами 26 історій порятунку з усіх регіонів України.
Запрошеними спікерами марафону стануть члени сімей праведників, представники єврейських організацій, вітчизняні історики, а також музейники з Вінницької області, Волині, Закарпаття, Києва, Запорізької, Київської, Луганської, Одеської, Полтавської, Чернігівської, Харківської, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської областей.
Трансляція марафону відбуватиметься у Facebook.
14 травня (11:00 - 13.00) пройде підсумковий круглий стіл марафону. У розмові візьмуть участь українські та ізраїльські історики та експерти: Антон Дробович, Самуель Барний, Катерина Гусарова, Юрій Скіра, Іван Патриляк, Ігор Щупак, Олександр Пастернак, Юлія Гольденберг.
Будь ласка, зачекайте...
Уже самая бедная страна Европы - благодаря кому ?
В чьих руках банки, СБУ, дипломатия, таможня, СМИ и прочее ?
В книге «Le Drame des Juifs europeen» французский юрист Рассиньер пишет, что миф о шести миллионах убитых - «всего лишь метод, с помощью которого Израиль получает огромные репарации от Германии начиная с 1953 г.». Однако с юридической точки зрения основания для репараций очень сомнительны: «Пожалуй, мне разрешат напомнить, что Израиль был основан в мае 1948 г., а до этого евреи были гражданами других стран. Чтобы оценить размеры этого обмана, стоит лишь взглянуть на ситуацию, где Германия платит Израилю репарации из расчета на шесть миллионов убитых, но по крайней мере восемьдесят процентов из тех «шести миллионов», оказывается, вовсе и не умерли! А в дополнение к тому Германия продолжает платить репарации даже после того, как человек, подававший требование о компенсации, умер. Деньги в таких случаях идут его наследникам».
По оценкам А. Лилиенталя, приведенным в его книге «Цена Израиля», за первые девять лет своего существования Израиль получил больше 10 миллиардов долларов. Для сравнения - такую же примерно сумму получил СССР в виде займов от США во время войны.
С*ки вы, "товарищи", может ещё и поэтому до сих пор в такой стране живёте. Каждому по делам его.
Рассеянцам по х*йлу, вам по Зеле, учиться и учиться нужно вам, "братьям" по ярму.
Если в вас нет антисемитизма, то чё так реагировать? Вот, во мне нет и я не парюсь - меня обвинения не трогают, я понимаю, что не обо мне. Но когда мы сами это подтверждаем, то противно.
Може хто зробить програму як українці допомагали полякам, румунам, а вони допомагали українцям? Чому в Україні, а не в Ізраїлі виходять такі програми?
І чому тільки українці? Адже рятували й інші на території України - поляки, болгари, білоруси, московити...
Якщо відходити від совка, то подавайте вже всі події об'єктивно
https://www.youtube.com/watch?v=JtynFCUVoMc&ab_channel=EdgecKolsky