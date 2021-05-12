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Словаччина призупинила використання вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Словаччина призупинила використання вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca

У Словаччині призупинили вакцинацію проти коронавірусу першою дозою вакцини AstraZeneca. Тепер зробити щеплення цією вакциною зможуть тільки ті, хто без наслідків переніс першу дозу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Le Figaro.

Таку заяву зробили в Міністерстві охорони здоров'я Словаччини. Це сталося після того, як у країні після вакцинації препаратом AstraZeneca від тромбу помер пацієнт.

"Тільки люди, які очікують другої дози цієї вакцини, тепер вакцинуються. Використання вакцини цієї компанії для перших доз було призупинено", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, міністр охорони здоров'я Володимир Ленгварський оголосив, що Словаччина перегляне свою стратегію вакцинації після смертельного тромбу в пацієнта, який отримав вакцину AstraZeneca.

Також читайте: Світовий банк виділив Україні 90 млн євро кредиту на вакцинацію від COVID-19

Нагадаємо, Євросоюз відмовляється від вакцини AstraZeneca. Це сталося після того, як виробник став занадто затягувати з поставками, через що зірвалася вакцинація в деяких країнах.

Раніше повідомлялося, що у Франції тромбоз після вакцини AstraZeneca зафіксували у двох пацієнтів. При цьому один випадок виявився смертельним.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Для рабсиян это будет большой шаг вверх по эволюционной лестнице.
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12.05.2021 08:27
+5
Ожидаем увеличения вакцинации в Украине именно AstraZeneca.
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12.05.2021 08:03
+5
Експерименти продовжуються. Хто не вмер той живим залишився.
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12.05.2021 08:05
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Ожидаем увеличения вакцинации в Украине именно AstraZeneca.
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12.05.2021 08:03 Відповісти
если даже 1 случай тромбоза на 500 000 вакцинаций. то ето в пределах разумного!
я вакцинировался 5 дней назад AstraZeneca и чувствую себя превосходно
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12.05.2021 10:46 Відповісти
Судя по количеству комментариев от вас в этой теме, Вы случайно не дилер этой вакцины?
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12.05.2021 10:59 Відповісти
просто у меня естественное желание, чтоб украинцы быстрее обрели коллективный иммунитет
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12.05.2021 11:03 Відповісти
Дилер? Ні, це звичайний галімий бот
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12.05.2021 13:13 Відповісти
Твои слова - да Богу в уши!
К сожалению Индия прекратила поставки Ковишилда.
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12.05.2021 12:24 Відповісти
Експерименти продовжуються. Хто не вмер той живим залишився.
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12.05.2021 08:05 Відповісти
без вакцины -вероятность умереть гораздо выше
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12.05.2021 10:48 Відповісти
"Русская пропаганда врет что вакцины от коронавируса превратят нас в обезьян!"

Словаччина призупинила використання вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca - Цензор.НЕТ 234
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12.05.2021 08:13 Відповісти
не врет Словаччина призупинила використання вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1844
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12.05.2021 08:24 Відповісти
Для рабсиян это будет большой шаг вверх по эволюционной лестнице.
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12.05.2021 08:27 Відповісти
уколю я спутник 5, буду девушка опять .....г-г - утренняя шутка Словаччина призупинила використання вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1843
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12.05.2021 08:26 Відповісти
Алиса вы хуже матроса.
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12.05.2021 08:44 Відповісти
и много раз сравнивали?
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12.05.2021 14:44 Відповісти
А як кацапи спутніком колються ? Бухать же не можна 42 дні ! Чи після цього шмурдяка можна зразу ?
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12.05.2021 08:42 Відповісти
Заносят толи врачу, толи попу и тот разрешает, ну или благословляет.
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12.05.2021 09:10 Відповісти
Так им и надо! Кто не хочет лечиться -живет калекой!
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12.05.2021 08:46 Відповісти
И не говори!
Вот я отказался от лечения мамалыгой в пользу Ковишилда!
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12.05.2021 12:25 Відповісти
Это потому что ты родился кретином! А родился кретином,потому что твой дед Лейтенант Шмидт -переел лебеды.
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12.05.2021 19:02 Відповісти
Про лейтенанта Шмидта - сойдёт, в лебеде - отказать!
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13.05.2021 09:32 Відповісти
А мне на тебя нас.ать с самого высокого дерева Украины.
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13.05.2021 11:19 Відповісти
Скоро Астразеника будет навалом у нас. Канада тоже приостановила им вакцинацию, в связи с образованиям тромбов аналогичных исследованием Норвегии.(там уже тоже запрещено).
В общем ждем бравый рапорт о Вакцинации Лучшей Вакциной Украинцев!!!
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12.05.2021 09:41 Відповісти
я вакцинировался AstraZeneca 5 дней назад и чувствую себя отлично!
если даже 1 случай тромбоза на 500 000 вакцин,то ето нормально
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12.05.2021 10:51 Відповісти
вы посмотрите побочные эффекты у любого антибиотика: эффект Квинке, колит, желтуха,язва,... тот же тромбоз
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12.05.2021 10:55 Відповісти
после не значит вследствие.
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13.05.2021 05:37 Відповісти
І помирають не від вакцини, а від побічних наслідків
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10.10.2021 18:57 Відповісти
 
 