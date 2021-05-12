Словаччина призупинила використання вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca

У Словаччині призупинили вакцинацію проти коронавірусу першою дозою вакцини AstraZeneca. Тепер зробити щеплення цією вакциною зможуть тільки ті, хто без наслідків переніс першу дозу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Le Figaro.

Таку заяву зробили в Міністерстві охорони здоров'я Словаччини. Це сталося після того, як у країні після вакцинації препаратом AstraZeneca від тромбу помер пацієнт.

"Тільки люди, які очікують другої дози цієї вакцини, тепер вакцинуються. Використання вакцини цієї компанії для перших доз було призупинено", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, міністр охорони здоров'я Володимир Ленгварський оголосив, що Словаччина перегляне свою стратегію вакцинації після смертельного тромбу в пацієнта, який отримав вакцину AstraZeneca.

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Нагадаємо, Євросоюз відмовляється від вакцини AstraZeneca. Це сталося після того, як виробник став занадто затягувати з поставками, через що зірвалася вакцинація в деяких країнах.

Раніше повідомлялося, що у Франції тромбоз після вакцини AstraZeneca зафіксували у двох пацієнтів. При цьому один випадок виявився смертельним.