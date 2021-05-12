Словакия приостановила использование вакцины от COVID-19 от AstraZeneca

В Словакии приостановили вакцинацию от коронавируса первой дозой вакцины AstraZeneca. Теперь сделать прививку этой вакциной смогут только те, кто без последствий перенес первую дозу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Le Figaro.

Такое заявление сделали в министерстве здравоохранения Словакии. Это произошло после того, как в стране после вакцинации препаратом AstraZeneca от тромба умер пациент.

"Только люди, ожидающие второй дозы этой вакцины, в настоящее время вакцинируются AstraZeneca. Использование вакцины этой компании для первых доз было приостановлено", - говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Кроме того, министр здравоохранения Владимир Ленгварский объявил, что Словакия пересмотрит свою стратегию вакцинации после смертельного тромба у пациента, получившего вакцину AstraZeneca.

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Напомним, Евросоюз отказывается от вакцины AstraZeneca. Это произошло после того, как производитель стал слишком затягивать с поставками, из-за чего сорвалась вакцинация в некоторых странах.

Ранее сообщалось, что во Франции тромбоз после вакцины AstraZeneca зафиксировали у двух пациентов. При этом, один случай оказался смертельным.