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вакцина (3815) Словакия (763) COVID-19 (18599) AstraZeneca (141)

Словакия приостановила использование вакцины от COVID-19 от AstraZeneca

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Словакия приостановила использование вакцины от COVID-19 от AstraZeneca

В Словакии приостановили вакцинацию от коронавируса первой дозой вакцины AstraZeneca. Теперь сделать прививку этой вакциной смогут только те, кто без последствий перенес первую дозу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Le Figaro.

Такое заявление сделали в министерстве здравоохранения Словакии. Это произошло после того, как в стране после вакцинации препаратом AstraZeneca от тромба умер пациент.

"Только люди, ожидающие второй дозы этой вакцины, в настоящее время вакцинируются AstraZeneca. Использование вакцины этой компании для первых доз было приостановлено", - говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Кроме того, министр здравоохранения Владимир Ленгварский объявил, что Словакия пересмотрит свою стратегию вакцинации после смертельного тромба у пациента, получившего вакцину AstraZeneca.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов: За 2 недели получим 500 тыс. доз вакцины Pfizer, а Индия вскоре может возобновить экспорт AstraZeneca

Напомним, Евросоюз отказывается от вакцины AstraZeneca. Это произошло после того, как производитель стал слишком затягивать с поставками, из-за чего сорвалась вакцинация в некоторых странах.

Ранее сообщалось, что во Франции тромбоз после вакцины AstraZeneca зафиксировали у двух пациентов. При этом, один случай оказался смертельным.
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Топ комментарии
+10
Для рабсиян это будет большой шаг вверх по эволюционной лестнице.
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12.05.2021 08:27
+5
Ожидаем увеличения вакцинации в Украине именно AstraZeneca.
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12.05.2021 08:03
+5
Експерименти продовжуються. Хто не вмер той живим залишився.
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12.05.2021 08:05
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Ожидаем увеличения вакцинации в Украине именно AstraZeneca.
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12.05.2021 08:03 Ответить
если даже 1 случай тромбоза на 500 000 вакцинаций. то ето в пределах разумного!
я вакцинировался 5 дней назад AstraZeneca и чувствую себя превосходно
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12.05.2021 10:46 Ответить
Судя по количеству комментариев от вас в этой теме, Вы случайно не дилер этой вакцины?
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12.05.2021 10:59 Ответить
просто у меня естественное желание, чтоб украинцы быстрее обрели коллективный иммунитет
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12.05.2021 11:03 Ответить
Дилер? Ні, це звичайний галімий бот
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12.05.2021 13:13 Ответить
Твои слова - да Богу в уши!
К сожалению Индия прекратила поставки Ковишилда.
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12.05.2021 12:24 Ответить
Експерименти продовжуються. Хто не вмер той живим залишився.
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12.05.2021 08:05 Ответить
без вакцины -вероятность умереть гораздо выше
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12.05.2021 10:48 Ответить
"Русская пропаганда врет что вакцины от коронавируса превратят нас в обезьян!"

Словаччина призупинила використання вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca - Цензор.НЕТ 234
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12.05.2021 08:13 Ответить
не врет Словаччина призупинила використання вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1844
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12.05.2021 08:24 Ответить
Для рабсиян это будет большой шаг вверх по эволюционной лестнице.
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12.05.2021 08:27 Ответить
уколю я спутник 5, буду девушка опять .....г-г - утренняя шутка Словаччина призупинила використання вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1843
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12.05.2021 08:26 Ответить
Алиса вы хуже матроса.
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12.05.2021 08:44 Ответить
и много раз сравнивали?
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12.05.2021 14:44 Ответить
А як кацапи спутніком колються ? Бухать же не можна 42 дні ! Чи після цього шмурдяка можна зразу ?
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12.05.2021 08:42 Ответить
Заносят толи врачу, толи попу и тот разрешает, ну или благословляет.
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12.05.2021 09:10 Ответить
Так им и надо! Кто не хочет лечиться -живет калекой!
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12.05.2021 08:46 Ответить
И не говори!
Вот я отказался от лечения мамалыгой в пользу Ковишилда!
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12.05.2021 12:25 Ответить
Это потому что ты родился кретином! А родился кретином,потому что твой дед Лейтенант Шмидт -переел лебеды.
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12.05.2021 19:02 Ответить
Про лейтенанта Шмидта - сойдёт, в лебеде - отказать!
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13.05.2021 09:32 Ответить
А мне на тебя нас.ать с самого высокого дерева Украины.
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13.05.2021 11:19 Ответить
Скоро Астразеника будет навалом у нас. Канада тоже приостановила им вакцинацию, в связи с образованиям тромбов аналогичных исследованием Норвегии.(там уже тоже запрещено).
В общем ждем бравый рапорт о Вакцинации Лучшей Вакциной Украинцев!!!
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12.05.2021 09:41 Ответить
я вакцинировался AstraZeneca 5 дней назад и чувствую себя отлично!
если даже 1 случай тромбоза на 500 000 вакцин,то ето нормально
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12.05.2021 10:51 Ответить
вы посмотрите побочные эффекты у любого антибиотика: эффект Квинке, колит, желтуха,язва,... тот же тромбоз
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12.05.2021 10:55 Ответить
после не значит вследствие.
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13.05.2021 05:37 Ответить
І помирають не від вакцини, а від побічних наслідків
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10.10.2021 18:57 Ответить
 
 