Словакия приостановила использование вакцины от COVID-19 от AstraZeneca
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В Словакии приостановили вакцинацию от коронавируса первой дозой вакцины AstraZeneca. Теперь сделать прививку этой вакциной смогут только те, кто без последствий перенес первую дозу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Le Figaro.
Такое заявление сделали в министерстве здравоохранения Словакии. Это произошло после того, как в стране после вакцинации препаратом AstraZeneca от тромба умер пациент.
"Только люди, ожидающие второй дозы этой вакцины, в настоящее время вакцинируются AstraZeneca. Использование вакцины этой компании для первых доз было приостановлено", - говорится в сообщении министерства здравоохранения.
Кроме того, министр здравоохранения Владимир Ленгварский объявил, что Словакия пересмотрит свою стратегию вакцинации после смертельного тромба у пациента, получившего вакцину AstraZeneca.
Напомним, Евросоюз отказывается от вакцины AstraZeneca. Это произошло после того, как производитель стал слишком затягивать с поставками, из-за чего сорвалась вакцинация в некоторых странах.
Ранее сообщалось, что во Франции тромбоз после вакцины AstraZeneca зафиксировали у двух пациентов. При этом, один случай оказался смертельным.
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я вакцинировался 5 дней назад AstraZeneca и чувствую себя превосходно
К сожалению Индия прекратила поставки Ковишилда.
Вот я отказался от лечения мамалыгой в пользу Ковишилда!
В общем ждем бравый рапорт о Вакцинации Лучшей Вакциной Украинцев!!!
если даже 1 случай тромбоза на 500 000 вакцин,то ето нормально