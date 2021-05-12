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Україна розробляє три вакцини проти COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна розробляє три вакцини проти COVID-19, - Ляшко

На цей момент в Україні розробляють три вакцини від коронавірусної інфекції. Вчені проводять дослідження в лабораторних умовах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Сегодня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, український фонд досліджень профінансував на конкурсній основі розробку двох вакцин.

"Це Інститут біології клітини у Львові, який очолює академік Андрій Сибірний. Він розробляє вакцину, де білок коронавірусу вирощується на дріжджах. У біореакторі відбувається його очищення. Далі цей білок може бути доведений до лікарської форми. І як, наприклад, рекомбінантна вакцина, він може бути зареєстрований для доклінічних і клінічних досліджень і вже потім зареєстрований як препарат. Для прикладу, за такою технологією виробляється вакцина проти гепатиту В, коли також береться білкова основа", - розповів головний санітарний лікар.

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Ляшко зазначив, що зараз вчені проводять дослідження в лабораторних умовах до вересня.

"А потім почнеться процес виготовлення лікарської форми і проведення доклінічних досліджень, спочатку на тваринах. Це довготривалий процес. Ми стежимо зараз за підходом, а далі буде прийматися рішення чи піде цей препарат на доклініку, чи не піде. Будуть публікації та оцінки міжнародних експертів", - пояснив він.

Друга ж вакцина розробляється в Інституті біохімії ім. Палладіна, який очолює академік Сергій Комісаренко.

"Там розробляється вакцина за схожим принципом, але за іншою технологією. Результат очікується на осінь. Також цей інститут висловив готовність провести розробку власної мРНК-вакцини. Наразі вони шукають можливість, як це зробити, зокрема, на базі вітчизняних заводів з виробництва білкової субстанції" , - додав Ляшко.

Крім того, є одна вакцина, яку розробляють недержавні інститути, а бізнес з групою вчених, задекларували, що у них сталася нейтралізація вірусу на клітинах. Вони зараз на стадії виробництва лікарської форми, щоб почати клінічні випробування.

Автор: Анастасія Потіха
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хватило бы и одной))) только эффективной
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12.05.2021 10:16 Відповісти
#УЛИ поделать-ЧЕМПИОНЫ по борьбе с каронавируЗЕм!
Украина разрабатывает три вакцины от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5960
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12.05.2021 10:17 Відповісти
на дрожжах? и сахаре. а в биореакторе типа "дистиллятор" очистка.
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12.05.2021 10:18 Відповісти
У нас уже есть ЗЕвакцина, ЛЯШвакцина, СТЕПвакцина. Куда еще?
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12.05.2021 10:18 Відповісти
может просто построить завод по производству одной, но действенной вакцины - файзер и не кормить даомоедов ? не уверен, что там остался кто-то кто хоть чтото умеет - в основном у нас куда не глянь - рукожопы криворукие....
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12.05.2021 10:29 Відповісти
Изобретают велосипед
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12.05.2021 10:50 Відповісти
Думаю перша -шибениця, друга - гільйотина , а третя кулявлоба але тільки яйценюку , бо він замовляв.
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12.05.2021 12:21 Відповісти
нее 55 сразу, будут к 2100 году Україна розробляє три вакцини проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5904 точно слышал от чемпиона зелёного
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12.05.2021 11:10 Відповісти
А где институт молекулярной биологии и гкенетики?
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12.05.2021 12:03 Відповісти
В Києві на вул. Заболотного ...
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12.05.2021 14:20 Відповісти
Скромничают слуги. Вот до них были прислужники шоколадные так те сразу 146 реформ забабахали - И ТИШИНА.
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12.05.2021 12:07 Відповісти
 
 