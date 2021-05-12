Україна розробляє три вакцини проти COVID-19, - Ляшко

На цей момент в Україні розробляють три вакцини від коронавірусної інфекції. Вчені проводять дослідження в лабораторних умовах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Сегодня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, український фонд досліджень профінансував на конкурсній основі розробку двох вакцин.

"Це Інститут біології клітини у Львові, який очолює академік Андрій Сибірний. Він розробляє вакцину, де білок коронавірусу вирощується на дріжджах. У біореакторі відбувається його очищення. Далі цей білок може бути доведений до лікарської форми. І як, наприклад, рекомбінантна вакцина, він може бути зареєстрований для доклінічних і клінічних досліджень і вже потім зареєстрований як препарат. Для прикладу, за такою технологією виробляється вакцина проти гепатиту В, коли також береться білкова основа", - розповів головний санітарний лікар.

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Ляшко зазначив, що зараз вчені проводять дослідження в лабораторних умовах до вересня.

"А потім почнеться процес виготовлення лікарської форми і проведення доклінічних досліджень, спочатку на тваринах. Це довготривалий процес. Ми стежимо зараз за підходом, а далі буде прийматися рішення чи піде цей препарат на доклініку, чи не піде. Будуть публікації та оцінки міжнародних експертів", - пояснив він.

Друга ж вакцина розробляється в Інституті біохімії ім. Палладіна, який очолює академік Сергій Комісаренко.

"Там розробляється вакцина за схожим принципом, але за іншою технологією. Результат очікується на осінь. Також цей інститут висловив готовність провести розробку власної мРНК-вакцини. Наразі вони шукають можливість, як це зробити, зокрема, на базі вітчизняних заводів з виробництва білкової субстанції" , - додав Ляшко.

Крім того, є одна вакцина, яку розробляють недержавні інститути, а бізнес з групою вчених, задекларували, що у них сталася нейтралізація вірусу на клітинах. Вони зараз на стадії виробництва лікарської форми, щоб почати клінічні випробування.