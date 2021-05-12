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Украина разрабатывает три вакцины от COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина разрабатывает три вакцины от COVID-19, - Ляшко

На данный момент в Украине разрабатывают три вакцины от коронавирусной инфекции. Ученые проводят исследования в лабораторных условиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Сегодня заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, украинский фонд исследований профинансировал на конкурсной основе разработку двух вакцин.

"Это Институт биологии клетки во Львове, который возглавляет академик Андрей Сибирный. Он разрабатывает вакцину, где белок коронавируса выращивается на дрожжах. В биореакторе происходит его очистка. Далее данный белок может быть доведен до лекарственной формы. И как, например, рекомбинантная вакцина, он может быть зарегистрирован для доклинических и клинических исследований и уже потом зарегистрирован как препарат. Например, по такой технологии производится вакцина против гепатита В, когда также берется белковая основа", - рассказал главный санитарный врач.

Ляшко отметил, что сейчас ученые проводят исследования в лабораторных условиях до сентября.

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"А потом начнется процесс изготовления лекарственной формы и проведение доклинических исследований, сначала на животных. Это длительный процесс. Мы следим в данный момент за подходом, а дальше будет приниматься решение пойдет данный препарат на клинику, не пойдет. Будут публикации и оценки международных экспертов", - объяснил он.

Вторая же вакцина разрабатывается в Институте биохимии им. Палладина, который возглавляет академик Сергей Комиссаренко.

"Там разрабатывается вакцина по схожему принципу, но по другой технологии. Результат ожидается на осень. Также данный институт выразил готовность провести разработку собственной мРНК-вакцины. Сейчас они ищут возможность как это сделать, в том числе на базе отечественных заводов по производству белковой субстанции", - добавил Ляшко.

Кроме того, есть одна вакцина, которую разрабатывают не государственные институты, а бизнес с группой ученых, задекларировали, что у них произошла нейтрализация вируса на клетках. Они в данный момент на стадии производства лекарственной формы, чтобы начать клинические испытания. 

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Автор: Богдан Гуньковський
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хватило бы и одной))) только эффективной
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12.05.2021 10:16 Ответить
#УЛИ поделать-ЧЕМПИОНЫ по борьбе с каронавируЗЕм!
Украина разрабатывает три вакцины от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5960
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12.05.2021 10:17 Ответить
на дрожжах? и сахаре. а в биореакторе типа "дистиллятор" очистка.
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12.05.2021 10:18 Ответить
У нас уже есть ЗЕвакцина, ЛЯШвакцина, СТЕПвакцина. Куда еще?
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12.05.2021 10:18 Ответить
может просто построить завод по производству одной, но действенной вакцины - файзер и не кормить даомоедов ? не уверен, что там остался кто-то кто хоть чтото умеет - в основном у нас куда не глянь - рукожопы криворукие....
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12.05.2021 10:29 Ответить
Изобретают велосипед
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12.05.2021 10:50 Ответить
Думаю перша -шибениця, друга - гільйотина , а третя кулявлоба але тільки яйценюку , бо він замовляв.
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12.05.2021 12:21 Ответить
нее 55 сразу, будут к 2100 году Україна розробляє три вакцини проти COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5904 точно слышал от чемпиона зелёного
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12.05.2021 11:10 Ответить
А где институт молекулярной биологии и гкенетики?
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12.05.2021 12:03 Ответить
В Києві на вул. Заболотного ...
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12.05.2021 14:20 Ответить
Скромничают слуги. Вот до них были прислужники шоколадные так те сразу 146 реформ забабахали - И ТИШИНА.
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12.05.2021 12:07 Ответить
 
 