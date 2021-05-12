Норвегія виключила вакцину AstraZeneca з програми вакцинації населення від COVID-19

Норвегія не поновить використання вакцини проти COVID-19 виробництва AstraZeneca через ризик виникнення рідкісних, але серйозних побічних ефектів.

Про це заявила прем'єр-міністр Ерна Сольберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Уряд прийшов до висновку, що AstraZeneca буде назавжди виключена з норвезької програми вакцинації", - заявила Сольберг.

Ліквідувати вакцину Норвегія не планує. Її залишать на випадок, якщо ситуація буде критичною.

Нагадуємо, 11 березня, влада Норвегії прийняла рішення призупинити використання вакцини AstraZeneca через можливі побічні ефекти.

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