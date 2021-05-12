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Норвегія виключила вакцину AstraZeneca з програми вакцинації населення від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Норвегія виключила вакцину AstraZeneca з програми вакцинації населення від COVID-19

Норвегія не поновить використання вакцини проти COVID-19 виробництва AstraZeneca через ризик виникнення рідкісних, але серйозних побічних ефектів.

Про це заявила прем'єр-міністр Ерна Сольберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Уряд прийшов до висновку, що AstraZeneca буде назавжди виключена з норвезької програми вакцинації", - заявила Сольберг.

Ліквідувати вакцину Норвегія не планує. Її залишать на випадок, якщо ситуація буде критичною.

Нагадуємо, 11 березня, влада Норвегії прийняла рішення призупинити використання вакцини AstraZeneca через можливі побічні ефекти.

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Дайте намммммм!!!
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12.05.2021 20:53 Відповісти
Не дайте, а продайте по десятикратной цене как ремдесивир, актемру фавипиравир и прочее фуфло отвергнутое цивилизованным миром
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12.05.2021 21:14 Відповісти
иммуннодепрессанты? так убивали и убивают людей больше года из за простуды
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12.05.2021 21:39 Відповісти
похоже все вакцы иммуннодепресанты....
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12.05.2021 21:55 Відповісти
что вы несете? вы хоть понимаете что-то в этом? Бот, тролль московии...
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13.05.2021 08:56 Відповісти
Вирусолог, иммунолог, хоть медсестра? Нет медицины и фармакоЛОГИИ! Есть только БИЗНЕС!
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13.05.2021 21:24 Відповісти
норвежці нічого не розуміють. віримо в стєпашку.
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12.05.2021 20:59 Відповісти
Не знаю как у других, а в Украине от прививок не умирают. Степанов в этом убежден.
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12.05.2021 22:02 Відповісти
По-вашему, лучше по 400 человек каждый день хоронить, лишь бы 3-4 человека при вакцинации всего населения Украины не умерло?
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12.05.2021 22:41 Відповісти
Зависит. Если Вьі лично в числе тех 3-4 то вполне ОК, если я или кто-то из близких или друзей - НЕТ!
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12.05.2021 23:21 Відповісти
Между прочим, осложнения после любой вакцины от заражения любой инфекцией может возникнуть, независимо от самой вакцины. Все зависит от реакции организма человека. Это достоверный факт, о котором все знают. Люди сами выбирают жить или умереть - вакцинироваться или нет. Это ответствкнность каждого отдельного человека. Вместе с тем, все должны помнить, что своими непродуманными действиями могут причинить вред другим. И, если возникают любые ограничения для невакцинированных, - это их собственная ответственность. А такие "отказы" - политические и коммерческие игры.
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13.05.2021 08:53 Відповісти
Кацапская троллиха или голубовская? Почитайте ранние протоколы лечения воза и смертельные дозы иммунодепресантов. И оденьте два намордника для 100% не причинения вреда другим своей простудой
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13.05.2021 12:08 Відповісти
Норвегия это страна, где власти очень чувтсвительны к общественному мнению.
Толпы идиотов забились в истерике?
Не хотите?
Не надо!
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13.05.2021 12:19 Відповісти
 
 